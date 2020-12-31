Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире

"Мира, который мы знали, больше нет", – этими словами в 2020 году начиналось одно из самых популярных телевизионных ток-шоу в Украине. Эти же слова звучали почти весь год как на онлайн-конференциях экспертов с мировыми именами, так и на кухнях обывателей по всему миру.

Это утверждение абсолютно справедливо. Слом "старого порядка" стал общемировым событием уходящего года.

Рядовая поездка по делам в Польшу, решение о которой могло быть принято сегодняшним вечером, а завтрашним утром реализовано, превратилась в целую проблему. Поход в бар на день рождения друга неожиданно стал регламентирован постановлением правительства. Работа скромной обувной точки подвергается проверке на прочность борьбой за общественное здоровье.

И это крайне поверхностный список самых незначительных бытовых проблем, с которыми столкнулись обычные граждане. Внезапно объявленная в начале весны уходящего года пандемия коронавируса сломала планы и образ жизни сотен миллионов людей по всему миру.

Люди, которые воспринимали достижения глобализированного мира как данность, были вынуждены вспомнить, чего стоят циркуляры родного правительства. Но это не самое страшное.

Люди, твердо верующие в достижения науки и техники, были принуждены самой природой вспомнить о том, что они внезапно смертны. А вот это уже намного страшнее осознания своей бытовой беспомощности перед государственным аппаратом.

Неумолимая статистика смертности с диагнозом COVID-19 предопределила крушение образа жизни в цивилизованных странах. Ожидаемая продолжительность жизни человека в этих самых странах давно и уверенно перешагнула отметку в 80 лет. Но оказалось, что природа имеет возражения по этому поводу.

Появилась еще одна серьезная причина, почему столь желанная многими старость европейского пенсионера, рассчитавшегося по всем кредитам своей жизни и позволяющего себе увидеть музеи Флоренции, может и не наступить.

Будем честны, даже в Украине поколение родителей автора этих строк – это первое поколение, привыкшее жить сравнительно неплохо. Этим людям, в большинстве своем, не достались ужасы двух мировых войн, геноцидов, голода и эпидемий. Ужасы, бывшие повседневной реальностью для родителей наших родителей.

Это же поколение сегодня – самые дисциплинированные избиратели. Именно от их голосов, во многом, зависит судьба правительства любой страны, переживающей сейчас локдауны и прочие ограничения.

Человечество вынуждено было вспомнить то, о чем в массе своей, казалось бы, давно забыло. Например, о принудительных карантинах и нехватке коек в больнице. О протоколах медицины катастроф, предполагающих сортировку больных по шансу на выживание. О доставании дефицита, способного спасти жизнь. О похоронах в закрытых гробах, в конце концов.

Пришлось в очередной раз серьезно испугаться за стариков, попереживать о здоровье близких, о своей работе, бизнесе, возможности прокормить семью и прочности крыши над головой.

Оптимистичные лозунги вроде "чего нам стоит пару недель посидеть дома ради победы над пандемией", звучавшие весной, к концу 2020-го выродились в обсуждения достаточности и обоснованности карантина в начале 2021-го года. Более того, появившиеся в конце года надежды на конец пандемии после вакцинации, сопровождаются очередными опасениями мутаций коронавируса, новыми локдаунами и ограничениями по всему миру.

Околопандемические события стартовали в Украине со спецоперации в Новых Санжарах по эвакуации украинцев из Китая, получившего первый удар "ковида". Нет нужды напоминать о варварстве, учиненном протестующими против размещения соотечественников в своих регионах по всей стране.

Потом был весенний локдаун и ограничения, сходные с режимом военного времени. Потом – бунт мэров, выход из локдауна в лето. А потом пришел коронавирус, и с ним столкнулось хотя бы через одно рукопожатие большинство жителей Украины. Но локдауна весеннего образца уже никто не объявлял, вводя вместо него разноцветные зоны и карантины выходного дня. Проще говоря, с коронавирусом до конца года боролись закручиванием гаек наугад.

Нет смысла вспоминать и повторять десятки раз проговоренные "пандемические" тезисы об отсутствии нормальной статистики в стране, неадекватных действиях центральных и местных властей, дорогих тестах, бестолковости медицинской системы и часто откровенном саботаже норм элементарной гигиены несгибаемым украинским народом.

Слом старого порядка состоялся в високосном 2020-м году, которому суеверный народ приписал все мыслимые и немыслимые несчастья. Следующий 2021-й год вероятно принесет всему миру новый порядок с новыми правилами. Самое время подумать о том, как будет жить по этим правилам Украина и смогут ли ее граждане занять достойное место в этом порядке.

Пожалуй, эти вопросы даже важнее всех околополитических, околоправоохранительных и околосудебных скандалов, которым традиционно несть числа в Украине.

Эксперты говорят о том, что обычно пандемия такого плана, как сейчас, длится около двух лет. Насколько это обычная пандемия? Никто не знает.

В конце декабря цивилизованные страны начали массовую вакцинацию своих граждан проверенными и разрешенными контролирующими органами вакцинами. Когда стартует вакцинация в Украине – неизвестно. Открытым остается вопрос, насколько она будет массовой. Исходя из доступных данных и элементарных расчетов, в будущем году вакцину смогут получить около 6 миллионов украинцев.

Но, судя по официальным сообщениям властей, переговоры с мировым сообществом по этому вопросу продолжаются. Как продолжаются и поиски финансирования для закупки необходимого количества доз. Ведь, по оценкам ученых, необходимо вакцинировать 30-35 миллионов украинцев.

Тем временем, в западных странах уже разработаны системы ковид-паспортов в виде электронных приложений, куда может включаться информация о пройденном тестировании и полученной прививке. Более того, официальные лица прямо говорят, что такой ковид-паспорт может стать пропуском как для поездок по стране и за границу, так и в банальную парикмахерскую. Не исключено, что это одно из новых правил жизни, которое может вступить в силу в наступающем году.

Есть ли такая система в Украине? Как быстро Украина может ее создать? Будет ли украинская система пользоваться доверием в цивилизованном мире? Будут ли украинцы получать вакцину, признанную мировым сообществом? Будут ли вообще какие-либо данные для внесения в раздел "полученные прививки"? А как будет с карантином в Украине, если быстро достать необходимое количество вакцины не удастся? Ответа на эти вопросы сегодня нет.

Меняется общемировое понятие приватности. На площадке Всемирного экономического форума обсуждается необходимость обратить внимание на системы отслеживания контактов человека с целью выявления цепочек передачи вируса, используемые в развитых странах Азии. Такие системы тоже вполне могут стать частью жизни внушительного числа обывателей на разных континентах.

Меняется мировая экономика, растет сектор онлайн услуг, развиваются сервисы дистанционного обучения и удаленной работы. Смена технологического уклада получила серьезный толчок. Вместе с ней кое-где придет и безработица, и неумение ряда бизнесов быстро переориентироваться, и необходимость получения новых навыков, чтобы прокормиться. Это не считая "военных потерь" от локдаунов разной степени тяжести.

Как эти тенденции скажутся на Украине? Неизвестно. Понятно лишь то, что дальнейшие карантины доконают остатки малого и среднего бизнеса, а значит – и рабочие места. Вместе с образованием детей и студентов, потому как эффективность дистанционных занятий в Украине, мягко говоря, вызывает вопросы.

Гонять чиновников по коррупционным статьям, решать, кто к кому из государственных мужей должен ходить в кабинет, и стоит ли разогнать утративший доверие Конституционный суд – это, безусловно, важные общественные задачи. Но за их решением нужно не потерять свою адекватность общемировой повестке. В противном случае, с электронным декларированием еще как-то будет, но радости от пребывания на обочине это не добавит.

Государственные решения в будущем году должны предусматривать глубочайшие структурные изменения в ключевых отраслях – медицине, образовании, пенсионной, правоохранительной и фискальной системах.

Еще один ключевой аспект – восстановление доверия к государственным институтам и их насельникам. Эта нерешенная за последние десятилетия проблема, в нынешнее время может стать фатальной. Чего стоят рекомендации Минздрава, если им никто не верит? Чего стоят распоряжения Кабмина, если нет веры в способность правительства справиться с эпидемией? Чего стоят слова чиновников, если они каждый раз рассказывают разное?

В новых условиях требует первоочередного внимания консолидация внутренней политики. Классическая для Украины история, когда суровость закона компенсируется его необязательностью, не даст возможности правильно реагировать на вызовы времени. Без единой, внятной и прозрачной внутриполитической структуры ничего не выйдет. В нее должны быть внедрены обладающие авторитетом и необходимыми знаниями люди, которым делегированы широкие полномочия.

С одной стороны, описанная выше ситуация – это неприглядная картина. С другой стороны – очередной шанс для Украины провести необходимые, как воздух, изменения.

Воспользуется страна этим шансом, или он окажется на одной полке с другими, уже упущенными грандиозными возможностями – покажет наступающий 2021-й год. Будем надеяться, он будет отличаться от предыдущего не одной только цифрой.