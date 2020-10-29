Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование

Конституционный суд поставил под удар е-декларирование (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Конституционный суд признал 27 октября неконституционной проверку электронных деклараций чиновников и судей. Кроме того, КСУ запретил привлекать их к уголовной ответственности за коррупцию и мониторить их стиль жизни. Как Конституционный суд "убил" основы е-декларирования и что с ними будет дальше – в материале РБК-Украина.

Противостояние между антикоррупционными органами и КСУ началось в конце лета текущего года. Суд начал в оперативном режиме рассматривать ряд конституционных представлений, в которых депутаты от фракций "ОПЗЖ" и "За майбутнє" требовали разрушить практически всю антикоррупционную инфраструктуру, начиная с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и заканчивая ВАКС (Высший антикоррупционный суд).

Судьи-конституционалисты последовательно, начиная с 28 августа, находили изъяны то в указе о назначении Артема Сытника директором Антикоррупционного бюро, то в самой структуре НАБУ. Теперь же настал черед НАПК, чьи полномочия по проверке деклараций КСУ счел неконституционными. Заодно суд разрушил сам принцип работы системы е-декларирования и проверки доходов чиновников.

Права человека и декларации

Представление в КСУ с просьбой признать неконституционными ключевые положения антикоррупционной реформы подали в начале августа этого года 47 депутатов Верховной рады. В большинстве своем это представители фракции "ОПЗЖ" во главе с Виктором Медведчуком.

По их мнению, сбор сотрудниками НАПК информации о доходах членов семьи чиновника является вмешательством в частную жизнь, а мониторинг стиля его жизни – незаконной оперативно-розыскной деятельностью.

Также парламентариев не устраивает введенная уголовная ответственность за нарушения при подаче деклараций и за незаконное обогащение. Они утверждают, что наказание за эти правонарушения нарушает принцип пропорциональности и правовой определенности.

К примеру, словосочетание "превышает законные доходы", подчеркивается в конституционном представлении, не имеет правовой определенности, так как депутатам не понятно, за какой именно период нужно считать эти доходы. Также депутаты указали, что не понимают, что именно подразумевается под фразой "законные источники дохода".

Кроме уголовной ответственности, оппозиционеры из Рады попросили КСУ отменить механизм взыскания необоснованных активов чиновников. Это, дескать, нарушает конституционный принцип уважения к частной собственности.

Конституционный суд рассмотрел представление от ОПЗЖ быстрее, чем за три месяца. И уже 27 октября удовлетворил большинство требований нардепов, признав неконституционными ключевые положения антикоррупционной реформы.

В частности, суд отменил полномочия НАПК проверять декларации, мониторить стиль жизни чиновников и выявлять конфликт интересов. Кроме того, отменена ответственность за декларирование недостоверной информации.

Другие требования депутатов не отклонены, а выделены в отдельное производство, объяснил РБК-Украина источник в КСУ. Таким образом, у суда еще будет шанс признать их также неконституционными.

Офис президента Зеленского уже пообещал воспользоваться правом на законодательную инициативу, чтобы "возобновить стабильную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования".

Аргументы суда

Удовлетворяя конституционное представление депутатов, КСУ фактически использовал один ключевой аргумент – незаконность вмешательства исполнительной власти в судебную ветвь. То есть НАПК, как представитель исполнительной власти, не имело права вмешиваться в судебную и контролировать стиль жизни, доходы и расходы судей.

"Конституционный суд Украины отмечает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти", – указано в решении.

Относительно уголовной ответственности за коррупционные нарушения, то КСУ считает ее чрезмерной и непропорциональной.

"Такие (коррупционные, – ред.) действия не способны причинить существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в объемах, необходимых для признания их общественно опасными", – говорится в решении КСУ.

Таким образом, с 27 октября – дня вынесения решения – признаны неконституционными и отменены проверки е-деклараций, мониторинг жизни чиновников, выявление у них конфликта интересов и право НАПК составлять протоколы на них. Также отменена ответственность по ст. 366-1 Уголовного кодекса, то есть за декларирование недостоверной информации.

Судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко объяснил РБК-Украина, что конституционалисты хотели защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

Но, добавил Слиденко, проблема состоит в том, что КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, – ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", – сказал судья.

При этом он отметил, что электронное декларирование никто не отменял, оно сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц.

"Были нарушены основополагающие принципы конструирования государственной власти, они в любом случае вылезли бы боком", – объяснил Слиденко свое видение ситуации с введением е-декларирования.

По его словам, нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную. "Это самое страшное нарушение, которое только может быть", – уверен Слиденко.

В то же время он признает, что сам является "клиентом" НАПК, так как на него был составлен админпротокол за несвоевременное декларирование. Из-за этого факта судью-докладчика пытались отвести от рассмотрения конституционного представления.

Слиденко себя виновным не считает. Он говорит, что пропустил момент для декларирования своей зарплаты в январе 2020 года, потому что был за границей на время новогодних и рождественских праздников.

"Да, формально я нарушил предписание закона, но у меня были объективные обстоятельства. Да даже если бы я и просто запамятовал, в чем тут преступление?!", – возмущен действиями НАПК судья-докладчик, отказавшийся брать самоотвод.

Угрозы для будущего

Создание антикоррупционной инфраструктуры было одним из условий предоставления Украине безвизового режима. Первые "атаки" законодательной и судебной властей, в частности на Национальное антикоррупционное бюро и САП, не остались без внимания европейских структур.

Так, депутаты Европарламента и представители исполнительных органов ЕС напомнили Украине о взятых на себя обязательствах перед получением безвиза и макрофинансовой помощи от Европы.

Нынешнее решение КСУ также может нести в себе риски для дальнейшей евроинтеграции Украины, считает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", – ответил он на вопрос РБК-Украина о возможной угрозе для безвизового режима в частности.

Вопрос внесения необходимых изменений в антикоррупционное законодательство, по словам представителя президента, будет рассмотрен после изучения мотивировочной части решения суда.

В то же время министр юстиции Денис Малюська уже объяснил, как власть планирует выйти из сложившейся ситуации. По его словам, вскоре будет наработан законопроект, который ограничит или вообще исключит влияние НАПК на судей. Однако он отметил, что антикоррупционный контроль за ними будет сохранен, но, вероятно, через другой механизм.

"Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет", – уточнил глава Минюста.

Представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря более категорична. "К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ по антикоррупционному законодательству Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал", – уверена она.

Парламентский представитель заявила, что суд вынес решение "с вопиющими процессуальными нарушениями". Заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук ("Слуга народа") назвал вердикт КСУ "дном, как с юридической, так и с человеческой точки зрения" и намекнул на перезагрузку этого органа.

О серьезных нарушениях при рассмотрении данного дела утверждает и Национальное агентство по предотвращению коррупции, часть полномочий которого "обрубила" конституционная инстанция. В НАПК говорят, что как минимум четверо из 15 судей КСУ выносили решение 27 октября, находясь в состоянии конфликта интересов.

В частности, у судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого специалисты НАПК в декларациях обнаружили признаки сокрытия имущества. А против судей Владимира Мойсика и Игоря Слиденко уже даже составлены и переданы в суды админпротоколы о несвоевременном декларировании.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Более того, он заявил, что КСУ сознательно возвращает Украину "в ситуацию 2013 года, когда никто не знал о доходах чиновников". По данным источника РБК-Украина внутри Агентства, судьям, которые вынесли громкое решение, планировали вручить протоколы о конфликте интересов.

"На эту пятницу (30 октября, – ред.) вызывались судьи Завгородняя, Мойсик и Слиденко для вручения протоколов о конфликте интересов", – сообщил собеседник.

Указанным судьям за действия в условиях конфликта интересов раньше мог грозить штраф до 6 800 гривен или внесение в Реестр коррупционеров.

Решение КСУ также приведет к закрытию всех уголовных производств, открытых по ст. 366-1. В том числе против мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-директора "Укроборонпрома" Павла Букина, которые были вынуждены объяснять законность происхождения своего имущества в Высшем антикоррупционном суде.

По состоянию на 27 октября 2020 года НАБУ расследовало 180 фактов недостоверного декларирования. В суды были переданы 34 обвинительных акта, по ним даже вынесли шесть приговоров.

Конституционный суд в свою очередь опубликовал открытое обращение к властям, в котором сообщил о давлении со стороны антикоррупционных органов и "отдельных политиков". В то же время судьи-конституционалисты заявляют, что не поддадутся давлению и угрозам и продолжат "действовать исключительно в интересах украинского народа".