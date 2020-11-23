Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной

Бунты мэров против решений центра не прекращаются (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Карантин выходного дня вызвал новый виток противостояния между главами крупных городов и центральной властью. В команде Зеленского строптивость мэров списывают на выборы, но сами градоначальники видят более глубокие причины конфликта, который наверняка продолжится и в поствыборный период. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Первый "бунт мэров" случился весной этого года. Руководители городов или не хотели выполнять строгие меры по полному локдауну, или пытались их как можно скорее отменить. "Центр" и местные власти обменивались публичными обвинениями, но до каких-то конкретных санкций против непокорных мэров дело так и не дошло.

После введения на позапрошлой неделе "карантина выходного дня" ситуация во многом повторилась. В частности, против новых ограничений публично выступили мэры Львова Андрей Садовой и Черкасс Анатолий Бондаренко, "глупостью" такую инициативу назвал и мэр Днепра Борис Филатов. Схожие заявления прозвучали и от руководителей ряда других городов.

Первые "карантинные" выходные, по словам главы Минздрава Максима Степанова, прошли "так себе". Во многих городах пытались обойти новые запреты, в некоторых власти и вовсе заявили, что выполнять их не будут. По информации РБК-Украина, с мэрами тогда собирался поговорить президент, однако совещание так и не собрали.

Вместо этого Владимир Зеленский обратился к "бунтовщикам" в своем видеоблоге. Бойкот карантина выходного дня он связал со вторым туром местных выборов и намекнул, что если текущее положение дел сохранится, то глобального локдауна не избежать.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проиграет вся страна", – отметил глава государства.

В правительстве также считают, что отказ отдельных мэров соблюдать ужесточенный карантин на выходных в своих городах – это игра для избирателей. Мол, после второго тура выборов их позиция становится более взвешенной и конструктивной. Стоит отметить, что несколько городов действительно отказались от бойкота за прошлую неделю, среди них Одесса и Ивано-Франковск.

"Практика показывает, что бунтующие мэры становятся не такими бунтующими после выборов. На самом деле они очень обеспокоены ситуацией в городах, очень. И им тоже надо что-то делать. В принципе, сейчас все на одной волне, и мэры и правительство. Они прекрасно видят ситуацию в городах, и точно так же хотят предотвратить катастрофу", – заверил источник РБК-Украина в Кабмине.

На прошлой неделе премьер-министр провел два совещания с городскими главами, в том числе и на "карантинную" тему. Денис Шмыгаль еще раз призвал мэров соблюдать новые ограничения на выходных, назвав это "единственной альтернативой локдауну". Их также попросили прислать свои предложения на случай ухудшения эпидемситуации.

Но что если отдельные мэры все же будут упорствовать в своем отказе выполнять карантинные ограничения? Собеседник издания в Кабмине утверждает, что силовой сценарий там не рассматривают. "Премьер – дипломатичный человек, правительство действует по пути аргументов и сплочения", – объяснил он.

По сути, принуждать местные власти следовать решениям центра необходимости нет. Ведь штраф за нарушения все равно получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. Так только за выходные 14-15 ноября полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла больше двух тысяч заведений.

"Полиция будет выполнять закон и заставлять его выполнять всех, кто должен, законными способами. Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин – не планируется", – сказал РБК-Украина замглавы МВД Антон Геращенко.

Денежный вопрос

Впрочем, карантинные ограничения – далеко не единственная плоскость конфликта между центральной и местной властью. Более глубокий и системный кризис вызвали перераспределение бюджетных средств и отсутствие нормальной коммуникации.

В частности, по словам Андрея Садового, центр по-прежнему ежемесячно забирает у Львова реверсную дотацию, но ничего не дает взамен.

"Если государство забирает из города 591 миллион безосновательно, то как мне выстраивать работу города, если нет денег, а налоговые поступления упали из-за карантина? Деньги забирают, полномочий нет, а на совещаниях тебе только говорят: хорошо-хорошо, будем разбираться. Я до конца не понимаю, где центр принятия решений, по многим вопросам сейчас зависла долгая пауза", – сказал Садовой в комментарии РБК-Украина.

Мэр Львова также критикует центральную власть за отсутствие предсказуемости в решениях и прогноза ситуации в стране на перспективу нескольких месяцев, в том числе и в вопросах борьбы с коронавирусом. При этом, по его словам, с правительством все же есть какой-то контакт, а вот с Офисом президента – нет.

"Можете закрыть все ОГА, половину министерств, никто даже внимания не обратит, но если города не будут работать, не будет никакого результата ни в чем", – резюмировал Садовой.

На проблемы с коммуникацией жалуется и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Селекторные совещания – это хорошо, но на них ни одного слова про ковидный фонд не было, ни слова про помощь регионам, кроме каких-то мизерных средств. Принимать на местах решения должны органы местного самоуправления, которые владеют ситуацией, а эта ситуация разная в разных регионах, в том числе с карантином и коронавирусом", – заявил он.

При этом Бондаренко уверяет, что мэры вполне готовы поддерживать решения центральной власти, но при условии, что они "не противоречат здравому смыслу". В то же время он прогнозирует, что конфликты будут продолжаться до тех пор, пока не закончится реформа децентрализации и не будет принят новый закон о службе в органах местного самоуправления.

В Ассоциации городов Украины (АГУ) в этом году несколько раз обращались к Владимиру Зеленскому с призывами "прекратить давление на местное самоуправление".

В сентябрьском письме АГУ речь идет о том, что деятельность местной власти фактически парализована многочисленными проверками и обысками правоохранительных органов. Кроме того, там жаловались на блокирование счетов коммунальных предприятий и то, что центр не согласовывает заимствование средств местной властью.

Как рассказал изданию исполнительный директор АГУ Александр Слобожан, правление организации еще с августа безуспешно ждет встречи с президентом. "Это все не политические, а чисто экономические и кадровые вопросы, вопросы профессионализма, они не связаны ни с местными, ни с другими выборами", – уверяет Слобожан.

По его словам, прямо сейчас образовалась еще одна проблема – у местного самоуправления решили забрать средства на поддержание дорог в нормальном состоянии, в том числе их посыпку песком и солью в зимний период. Это наложилось на проблемы с реверсной дотацией, а также изъятие в госбюджет поступлений от местных акцизов, в частности, с продажи топлива.

"Во всем мире местному самоуправлению помогают, у нас наоборот. Самое главное – мэры не просят дополнительных средств у государства, они просят не забирать то, что есть. Бизнес был на карантине, но Минфин этого не слышит. И мэры готовы подсказывать, где можно сэкономить бюджетные средства", – сказал РБК-Украина представитель АГУ.

При этом Слобожан настаивает, что со стороны высшего руководства Украины есть желание решать проблемные вопросы, но все дело в неких чиновниках среднего звена.

"Я не вижу конфликта между местным самоуправлением и центральной властью, я вижу непрофессионализм отдельных менеджеров в центральной власти, которые готовят решения первым лицам", – подчеркнул исполнительный директор АГУ.

Баланс интересов

Как рассказал собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа", зародыш проблем в отношениях с местной властью образовался еще в начале прошлой осени. Тогда на волне победной парламентской кампании в партии власти обсуждали возможность и досрочных местных выборов, сразу – по всей стране, потом – в отдельных городах. В конечном счете, от этой идеи вообще отказались, а момент для выстраивания коммуникации с местным самоуправлением был упущен.

Вскоре начался коронавирусный кризис, который перетек в кампанию по местным выборам, что, безусловно, все же обострило противостояние между центром и регионами. Впрочем, по информации издания, часть сотрудников Офиса президента настаивала, что все конфликты связаны исключительно с выборами, тогда как на самом деле проблемы гораздо глубже.

"У мэров разные интересы. Грубо говоря, у одного мэра есть мост, который он десять лет строит и не может достроить. Другой требует принять муниципальный кодекс. Третьего волнуют вопросы идеологии, ценностей, сохранения идентичности. А четвертому важно, чтобы в городе стабильно работали заводы. В идеале нужно, чтобы была построена система, при которой все эти интересы грамотно менеджировались", – сказал собеседник издания.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который отвечает за региональную политику после отставки Сергея Трофимова, в недавнем интервью "Интерфаксу" признал наличие проблем и пообещал смену подходов.

"У нас до этого была немного другая концепция поведения, и с мэрами областных центров, в том числе. У меня видение немного другое. Я считаю, что от того, что мы с ними будем находиться в постоянной конфронтации, никто не выиграет – ни мы, ни, в первую очередь, регион", – сказал Тимошенко.

По информации РБК-Украина, в СН раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Впрочем, эта инициатива в любом случае потребует времени для реализации. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на следующий год.

Еще в декабре прошлого года президент внес в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, которым в частности, вводился институт префектов. С их подачи глава государства мог бы останавливать действие отдельных решений местной власти и приостанавливать полномочия мэра и местного совета. Таким образом, к примеру, карантинные демарши глав городов были бы серьезно осложнены.

Но уже в январе Зеленский отозвал этот проект на доработку, которая длится до сих пор. Пока в "Слуге народа" рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях, внесенного в Раду в конце октября.

"Любой мэр – это политик, пусть даже регионального масштаба. А для политика очень важно сохранять лицо, этого во власти не понимают. Если вы на мэра всех собак спускаете, полощете его в медиа, то чего удивляться, что к вам потом такое отношение с его стороны? Надо всегда искать компромиссы: вы шаг навстречу и местная власть шаг навстречу", – сказал РБК-Украина собеседник, хорошо знакомый с работой местного самоуправления.

В любом случае, сами по себе проблемы в отношениях между центральной и местной властью не иссякнут. Конечно, по окончанию местных выборов накал, вероятно, немного снизится. С другой стороны, впереди – кульминация бюджетного процесса и возможное ужесточение карантина. При том, что предпосылок к улучшению финансовой ситуации в Украине в ближайшие несколько месяцев точно нет, а деньги нужны как центру, так и регионам. Потому последующие конфликты почти неизбежны.