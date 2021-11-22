Уходят в тень. Кто взял под контроль "скрутки" после увольнения Любченко

Министр финансов Сергей Марченко уже несколько месяцев не выходит в публичное поле с комментариями относительно самой масштабной в стране схемы по уклонению от уплаты налогов – "скруткам" налога на добавленную стоимость. Объемы махинаций оцениваются в 30-60 млрд грн в год. Отсутствие каких-либо "отчетов" о борьбе с ними можно считать не иначе как подтверждением, что чиновников устраивает нынешнее положение дел. О том, что происходит сейчас со "скрутками" – подробнее РБК-Украина.

Всего три недели прошло с момента, когда подал в отставку первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, а бизнес уже начинает подавать сигналы о том, что система многомиллиардных "скруток" НДС по-прежнему не ликвидирована, напротив перенастроилась под новых чиновников.

Сохранить схему

"Скрутки" — или механизм взаимозачета налоговых обязательств одних компаний путем "покупки" (как правило, фиктивного) налогового кредита у других с использованием конвертационных центров и фирм-однодневок — явление, которое было широко известно в Украине еще во времена, когда Любченко был замглавы налоговой службы в правительстве Николая Азарова. "Волну" пытались покорить многие руководители налоговых органов. О схеме знали и "белые", и "серые" предприниматели.

Однако все эти годы работа со "скрутками" не считалась приоритетом, поскольку они стали частью экономического ландшафта. Но после смены власти в 2019 году встал вопрос о необходимости выводить бизнес из тени и сворачивать схемы. Более того, с началом пандемии коронавируса актуальность проблематики увеличения доходов бюджета — в том числе и за счет детенизации — резко возросла.

Именно поэтому заявления Игоря Уманского на посту министра финансов о необходимости начать масштабную борьбу со "скрутками" в марте 2020 года вызвали такой большой резонанс и дискуссию как среди политиков, так и среди экономистов. Некоторые наблюдатели даже высказывали версию, что желание реально бороться со схемами и стало причиной скоропостижной отставки министра руками бенефициаров схемы — крупных предпринимателей и менеджмента среднего звена в налоговых и таможенных органах.

Поэтому, когда Уманского на посту министра сменил Сергей Марченко, для многих посвященных участников рынка это стало "звоночком" относительно того, в какую сторону качнется маятник. И действительно, именно при Марченко и Любченко, которого министр пролоббировал на пост кризисного главы ГНС — скрутки не просто не сократились, но существенно прибавили в масштабах.

Поначалу и Любченко, и Марченко активно комментировали тему "скруток", отмечая, что ситуация находится под контролем. Более того, министр даже называл цифры в 50 млрд грн, и 15-20% которые якобы удалось дополнительно привлечь в бюджет за счет некой "борьбы" со "скрутками" (в чем она состояла, так и не было сказано). Природу происхождения таких перевыполнений бюджета впоследствии неоднократно разоблачали. Если коротко, то она заключается в регулярном занижении прогнозов, а не в успехах в работе с теневыми схемами. Последние как раз могут свободно себя чувствовать, не сворачиваясь, что показывают цифры статистических данных и материалы расследований временной следственной комиссии по злоупотреблениям в налоговых органах.

Кроме того, министр неоднократно призывал правоохранительные органы взяться, наконец, за "скрутки" и найти ответственных.

Под свой контроль

Однако на самом деле, как утверждают участники рынка — это был скрытый сигнал о том, кто на самом деле взял под контроль всю схему. Имена называли, как журналисты, так и народные депутаты с трибуны парламента: министр финансов Марченко, действующий на тот момент глава ГНС Алексей Любченко, дальше — заместители главы ГНС, руководители профильных департаментов, советники и т. д. Например, бывший глава ГФС и Фонда госимущества, а впоследствии советник Любченко Игорь Билоус оказался штатным "рекрутером" компаний, которые "скручивали" НДС вместе Государственной продовольственной зерновой корпорацией.

Судя по данным, обнародованным в СМИ, схемы продолжали работать в течение всего периода пребывания Любченко в должности главы ГНС, и только наращивались с его переходом на пост первого вице-премьер-министра и министра экономики. Касательно Марченко, то в Раде говорили о возможной отставке министра в связи со "скрутками" еще осенью, затем в апреле 2021 года внесли соответствующий проект постановления с подробным описанием всех обвинений.

Тему отставки подняли снова, когда зашаталось кресло под Алексеем Любченко и в теневых кругах заговорили о том, кто будет контролировать "скрутки" после того, как первый вице-премьер уйдет в тень. Судя по тому, что министерство финансов снова подало бюджет на 2022 год с заниженными прогнозными показателями, в доходной части снова заложен "зазор" для налоговых "скруток".

Открытым остается также вопрос, какую "инфраструктуру" передал Любченко. По одной из версий, поскольку и. о. главы ГНС Евгений Олейников является 100% человеком Любченко, как и его советник Игорь Билоус, якобы напрямую задействованные координации схемы "скруток", ух от этого процессе могут отстранить.

В пользу этой версии, к слову — активная негласная поддержка Минфином обысков у Любченко и Олейникова, связанных как раз с причастностью к "скруткам". Как минимум, Марченко и его коллеги публично не комментировали ни отставку Любченко, ни оперативно-розыскные действия, ни отказ Кабмина назначать на должность главы ГНС Олейникова, который якобы выиграл подставной конкурс.

Однако есть и другая версия, согласно которой "открещивание" произошло только публично. На самом же деле Марченко якобы оставил в советниках по "скруткам" и Любченко, и Олейникова, которые сейчас проводят операции с максимальной осторожностью и не используя больших объемов на компаниях, которые уже попадали "на радары" налоговых органов. Более того, обсуждается вопрос формального снижения объемов "скруток", чтобы "борьбу" можно было оценить в цифрах. Это, среди прочего, должно вызывать у народных депутатов больше доверия к действиям Минфина накануне голосования за бюджет на следующий год во втором чтении.

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Обе версии участниками рынка рассматриваются как "рабочие", поскольку министр финансов, по всей видимости, максимально сократил количество контактов по этой теме с непосвященными людьми.

Впрочем, в начале декабря, когда появятся новые сводки об объемах "скруток" за три месяца осени, скорее всего, станет понятно, что усилия не увенчались успехом и что ключевые бенефициары конвертцентров, на которых и оседает основная "прибыль" от уклонения от уплаты налогов — остались неизменными как при Любченко, так и при Марченко. Вкупе со множеством других вопросов, которые накопились к министру, это немалый повод парламенту снова форсировать его отставку.