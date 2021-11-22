Йдуть в тінь. Хто взяв під контроль "скрутки" після звільнення Любченка

Міністр фінансів Сергій Марченко вже кілька місяців не виходить у публічне поле з коментарями щодо наймасштабнішої в країні схеми з ухилення від сплати податків – "скруток" податку на додану вартість. Обсяги махінацій оцінюються в 30-60 млрд грн на рік. Відсутність будь-яких "звітів" про боротьбу з ними можна вважати не інакше як підтвердженням, що чиновників влаштовує нинішній стан справ. Про те, що відбувається зараз зі "скрутками" – докладніше РБК-Україна.

Всього три тижні минуло з моменту, коли подав у відставку перший віце-прем'єр і міністр економіки Олексій Любченко, А бізнес вже починає подавати сигнали про те, що система багатомільярдних "скруток" ПДВ як і раніше не ліквідована, навпаки перейшла під нових чиновників.

Зберегти схему

"Скрутки" — або механізм взаємозаліку податкових зобов'язань одних компаній шляхом "покупки" (як правило, фіктивного) податкового кредиту в інших з використанням конвертаційних центрів і фірм-одноденок — явище, яке було широко відоме в Україні ще за часів, коли Любченко був заступником голови податкової служби в уряді Миколи Азарова. "Хвилю" намагалися підкорити багато керівників податкових органів. Про схему знали і "білі", і "сірі" підприємці.

Однак всі ці роки робота зі "скрутками" не вважалася пріоритетом, оскільки вони стали частиною економічного ландшафту. Але після зміни влади у 2019 році постало питання про необхідність виводити бізнес з тіні і згортати схеми. Більш того, з початком пандемії коронавірусу Актуальність проблематики збільшення доходів бюджету — в тому числі й шляхом детінізації — різко зросла.

Саме тому заяви Ігоря Уманського на посаді міністра фінансів про необхідність почати масштабну боротьбу зі "скрутками" в березні 2020 року викликали такий великий резонанс і дискусію як серед політиків, так і серед економістів. Деякі спостерігачі навіть висловлювали версію, що бажання реально боротися зі схемами і стало причиною раптової відставки міністра руками бенефіціарів схеми — великих підприємців і менеджменту середньої ланки в податкових і митних органах.

Тому, коли Уманського на посаді міністра змінив Сергій Марченко, для багатьох присвячених учасників ринку це стало "дзвіночком" щодо того, в який бік хитнеться маятник. І дійсно, саме за Марченка і Любченка, якого міністр пролобіював на посаду кризового голови ДПС — скрутки не просто не скоротилися, але істотно додали в масштабах.

Спочатку і Любченко, І Марченко активно коментували тему "скруток", відзначаючи, що ситуація знаходиться під контролем. Більше того, міністр навіть називав цифри в 50 млрд грн, і 15-20% які нібито вдалося додатково залучити до бюджету за рахунок якоїсь "боротьба" зі "скрутками" (в чому вона полягала, так і не було сказано). Природу походження таких перевиконань бюджету згодом неодноразово викривати. Якщо коротко, то вона полягає в регулярному заниженні прогнозів, а не в успіхах в роботі з тіньовими схемами. Останні якраз можуть вільно себе почувати, не звертаючись, що показують цифри статистичних даних та матеріали розслідувань тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у податкових органах.

Крім того, міністр неодноразово закликав правоохоронні органи взятися, нарешті, за "скручування" і знайти відповідальних.

Під свій контроль

Однак насправді, як стверджують учасники ринку — це був прихований сигнал про те, хто насправді взяв під контроль всю схему. Імена називали, як журналісти, так і народний депутат з трибуни парламенту: міністр фінансів Марченко, діючий на той момент голова ДПС Олексій Любченко, далі — заступники голови ДПС, керівники профільних департаментів, радники й тощо, наприклад, колишній голова ДФС і Фонду держмайна, а згодом радник Любченко Ігор Білоус виявився штатним "рекрутером" компаній, які "скрутки" ПДВ разом Державною продовольчою зерновою корпорацією.

Судячи з даних, оприлюднених у ЗМІ, схеми продовжували працювати протягом усього періоду перебування Любченка на посаді голови ДПС, і тільки нарощувалися з його переходом на посаду першого віце-прем'єр-міністра і міністра економіки. Щодо Марченка, то в Раді говорили про можливу відставку міністра у зв'язку зі "скрутками" ще восени, потім у квітні 2021 року внесли відповідний проект постанови з докладним описом всіх звинувачень.

Тему відставки підняли знову, коли захиталося крісло під Олексієм Любченком і в тіньових колах заговорили про те, хто контролюватиме "скручування" після того, як перший віце-прем'єр піде в тінь. Судячи з того, що Міністерство фінансів знову подало бюджет на 2022 рік із заниженими прогнозними показниками, в дохідній частині знову закладено "зазор" для податкових "скруток".

Відкритим залишається також питання, яку "інфраструктуру" передав Любченко. За однією з версій, оскільки в. о. голови ДПС Євген Олейников є 100% людиною Любченко, як і його радник Ігор Білоус, нібито безпосередньо задіяні координації схеми "скруток", ух від цього процесі можуть відсторонити.

На користь цієї версії, до слова — активна негласна підтримка Мінфіном обшуків у Любченко й Олейникова, пов'язаних якраз з причетністю до "скруток". Як мінімум, Марченко і його колеги публічно не коментували ні відставку Любченка, ні оперативно-розшукові дії, ні відмову Кабміну призначати на посаду голови ДПС Олейникова, який нібито виграв підставний конкурс.

Однак є й інша версія, згідно з якою "відхрещування" відбулося тільки публічно. Насправді ж Марченко нібито залишив у радниках по "скруткам" і Любченко, І Олейникова, які зараз проводять операції з максимальною обережністю і не використовуючи великих обсягів на компаніях, які вже потрапляли "на радари" податкових органів. Більш того, обговорюється питання формального зниження обсягів "скруток", щоб "боротьбу" можна було оцінити в цифрах. Це, серед іншого, має викликати у народних депутатів більше довіри до дій Мінфіну напередодні голосування за бюджет на наступний рік у другому читанні.

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Обидві версії учасниками ринку розглядаються як "робочі", оскільки міністр фінансів, по всій видимості, максимально скоротив кількість контактів по цій темі з непосвяченими людьми.

Втім, на початку грудня, коли з'являться нові зведення про обсяги "скруток" за три місяці осені, швидше за все, стане зрозуміло, що зусилля не увінчалися успіхом і що ключові бенефіціари конвертцентрів, на яких і осідає основний "прибуток" від ухилення від сплати податків — залишилися незмінними як при Любченко, так і при Марченко. Укупі з безліччю інших питань, які накопичилися до міністра, це чималий привід парламенту знову форсувати його відставку.