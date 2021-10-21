Ценный актив. Как украинскую дочку "Сбербанка" хотят разобрать по частям

Не так давно "Сбербанк" в суде проиграл "Ощадбанку" право на торговую марку "Сбербанка" в Украине. Но для дочерней структуры "Сбера", это поражение вряд ли является болезненным. Если ранее у акционеров было желание продать банк целиком, то после нескольких неудачных попыток, банк готовят к добровольной сдаче лицензии, а крупные активы хотят поделить. Планы нарушил недавний арест в РФ ряда сотрудников "Сбербанка", среди которых оказалась вице-президент финучреждения – Марина Ракова, которая должна была курировать процесс ликвидации "Сбербанка" в Украине.

От звезд к терниям

Еще 10 лет назад "дочки" российских банков играли достаточно важную роль на финансовом ландшафте Украины. Сегодня доля банков с участием российских банков крайне незначительна.

После банкротства ВТБ и добровольного прекращения банковской деятельности "Проминвестбанка" последним заметным игроком остался "Сбербанк", на который сегодня влияет экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, нежели его московские акционеры в лице Центробанка РФ.

Как стало известно РБК-Украина, в ближайшее время должно было состояться собрание акционеров "Сбербанка", на котором предлагалось рассмотреть вопрос о прекращении осуществления акционерным обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждения плана сворачивания банковской деятельности в Украине.

Однако план согласованный Хорошковским с акционерами банка внезапно нарушили российские силовики, арестовав вице-президента "Сбера" Марину Ракову, которая должна была курировать передел активов в Украине и выведение средств в офшорные юрисдикции в обход наложенных на банк санкций.

Вывеска "Сбербанк" на отделении банка (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как экс-глава СБУ стал контролировать российский банк

Россияне предпринимали несколько активных попыток продать банк украинским бизнесменам и не только. Одну из первых попыток предпринял Александр Ярославский, который по информации ЭП, был главным претендентом на покупку "Сбербанка".

По данным российского "Коммерсанта", сделка по продаже банка сорвалась, когда в ее периметре появилась Липецкая кондитерская фабрика, по которой стороны не сошлись в цене. Издание сообщало, что украинская сторона оценила ее в 250 млн долл. при реальной стоимости не более 120-140 млн долл.

После того как сорвалась сделка с Ярославским, на горизонте появились Гусельников и Гуцериев, которые объявили о приобретении украинской дочки "Сбера". Им, как и ряду других покупателей, получить согласие на продажу у НБУ не удалось. После них в информационном пространстве был ряд имен, среди которых и белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, с которым связывали возможную сделку.

Когда россияне поняли, что в Украине слишком много интересантов, которые не дадут так просто уйти с рынка из-за интереса к их активам, они стали искать человека, способного помочь им получить хоть какие-то деньги за свой актив.

Валерий Хорошковский (фото: ТСН)

Так в 2018 году было заключено соглашение с экс-главой СБУ Валерием Хорошковским, который получил приоритетное право приобретения украинской дочки "Сбера". В 2018 менеджеры, которых связывают с Хорошковским, зашли в банк. В частности, бывший вице-президент UA Inter Media Holding Ярослав Порохняк был назначен начальником отдела проблемной задолженности банка и вошел в ключевые комитеты банка.

Формально контроль россиян над банком оставался до тех пор, пока они не получат за свой актив 150 млн долларов. Взамен Хорошковский должен был урегулировать вопрос проблемных долгов украинских госкомпаний, среди которых главным заемщиком "Сбербанка" была "Укрзализныця". Согласно условиям соглашения, по данным собеседников РБК-Украина, в случае продажи банка другому покупателю, Хорошковский должен будет получить 50 млн долларов.

От "Довиры" до банкротства

Несколько месяцев назад у украинской дочки "Сбера" появился новый покупатель – олигарх Андрей Веревский, который является одним из главных "акционеров" парламентской группы "Довира". Голосования группы последним временем часто синхронизируются с голосованиями правящей партии.

Тогда же одним из бенефициаров сделки также называли Валерия Хорошковского. По словам собеседника РБК-Украина, Хорошковский мог предложить Веревскому поучаствовать в покупке банка, поскольку понимал, что, даже учитывая смену власти и руководства НБУ, согласовать покупку на свое имя ему не удастся из-за невозможности показать для НБУ понятный источник происхождения средств.

Но попытка продать банк Веревскому по бросовой цене провалилась из-за санкционных ограничений и ряда законодательных препятствий.

После очередной провальной попытки, в Москве было принято решение пойти по пути дочки ВЭБа – "Проминвестбанка", который принял решение о прекращении банковской деятельности, погашая свои обязательства перед клиентами и постепенно избавляясь от активов.

Успехи на железной дороге

Один из самых интересных для украинских элит активов – долги "Укрзализныци" перед "Сбербанком", которые "УЗ" не платит после начала военных действий.

Понятно, что транспортная госкомпания не может себе позволить ряд рисков связанных с невыплатой долгов иностранному кредитору, что могло бы привести к ряду арестов активов компании, но в данном случае кредитор является представителем страны-агрессора, из-за которой "УЗ" и понесла убытки на закредитованном донецком филиале. По словам собеседника РБК-Украина, таким переговорным успехам с "УЗ" "Сбербанк" обязан как раз Хорошковскому, который курировал урегулирование вопроса.

При этом, вопрос погашения долгов был достаточно сложным, поскольку в 2016 году был введен мораторий на взыскание средств со счетов УЗ. Он позволил компании не выплачивать долги "Донецкой железной дороги" перед российскими банками, которые оценивались в 4 млрд гривен.

Главный офис "Укрзализныци" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Через несколько лет, а именно 1 января 2019 года, президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает взымать активы УЗ из-за долгов донецкого филиала. Уже в 2020 году "УЗ" перенесла на три года выплату $200 млн долга перед "Сбербанком", что не помешало компании несколько месяцев назад выплатить часть долга в размере 131 млн долларов.

Для этой операции УЗ пришлось выходить на рынок евробондов и в достаточно критической финансовой ситуации одалживать 300 млн долларов под 7,9% годовых. Как сообщала LIGA.net, УЗ выплатила сумму долга в размере $131 млн даже без проведения переговоров о реструктуризации долга или выкупа с дисконтом.

Как русские силовики могут продлить жизнь "Сбербанку" в Украине

После урегулирования вопроса с погашением долга от "УЗ" у акционеров "Сбербанка" оставалось несколько главных задач – вывести оговоренную сумму средств из Украины несмотря на санкции и прекратить юрлицо без существенных репутационных потерь.

По данным РБК-Украина, с российской стороны куратором этого процесса была экс-вице-президент "Сбера" Марина Ракова. Есть информация, что именно в Украину Ракова планировала побег накануне ее ареста, в чем должен был помочь непосредственно Хорошковский. Нарушили эти планы арест ее коллег и гражданского супруга, которые проходят по ее делу. В самом финучреждении обескуражены ситуацией вокруг ареста ключевых сотрудников и похоже, что решение о будущем дочки "Сбера" в Украине снова отложено на неопределенный срок.

Так, если все прошлые попытки решить вопрос перераспределения активов банка проваливались из-за действий украинской стороны, на этот раз "Сбербанку" продлили жизнь российские силовики, которые своими действиями существенно изменили повестку дня для топ-менеджмента крупнейшего финучреждения РФ.