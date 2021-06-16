"Сыграть на доверии". Как Веревский пытался приобрести "Сбербанк" по бросовой цене

В ближайшее время на украинском банковском рынке ожидалась одна из крупнейших сделок за последние несколько лет. Предметом сделки являлся "Сбербанк", входящий в ТОП-10 банков по размеру активов. Номинальный покупатель — аграрный бизнесмен Андрей Веревский, претендующий на попадание в ряды "олигархов".

Бизнесмен в первый раз пытался приобрести этот актив. До него отказ в согласовании сделки уже получал целый ряд предпринимателей. Впрочем, от Веревского их отличает отсутствие приближенной группы депутатов в Верховной раде, от которой в немалой степени зависит принятие важных для нынешней власти законопроектов — именно это существенно повышало шансы Веревского на успех.

"Сбербанк" без ручки

До начала боевых действий на востоке Украины в РФ не скрывали, что главная задача российских банков на украинском рынке — экономическая экспансия. После того как экономическая экспансия переросла в военную, российским банкам пришлось поубавить свои амбиции в нашей стране, чему способствовали как санкции, так и наличие влиятельных врагов в Украине.

Так, одним из претендентов на активы банка без заключения сделки с материнской структурой является Игорь Коломойский, который требует изъять акции банка через исполнительную службу. Попытки продать банк приближенным к российскому правительству бизнесменам, таким как Михаил Гуцериев, к успеху не привели из-за невозможности получения согласия от НБУ.

В итоге когда-то один из самых агрессивных игроков рынка занял выжидательную позицию, постепенно сворачивая свой портфель. Если ранее "Сбербанк" предпочитал кредитовать промышленность и госпредприятия, то сейчас его ликвидность перетекает преимущественно в ОВГЗ. В 2020 году банк приобрел в свой портфель долгов правительства на 2 млрд грн (при том, что общий рост активов составил 2,1 млрд грн).

"Сбербанк" постепенно сворачивает свой портфель в Украине (фото: zen.yandex.ru)

В этом году банк продолжил идти по пути "наименьшего сопротивления" и уже получил разрешение от наблюдательного совета прокредитовать украинское правительство еще на 2 млрд грн, что выглядит значительной суммой в балансе банка, в то время как вклады физических лиц в банке составят всего около 1,2 млрд грн, а размер депозитов юридических лиц — около 2,6 млрд грн.

Новый претендент

В последнем рейтинге украинского Forbes Андрей Веревский расположился на 15-м месте с активами в 520 млн долларов. Впрочем, если бы методология журнала больше соответствовала украинским реалиям, его состояние, возможно, оценили бы существенно выше.

За последнее время Андрей Веревский запомнился на рынке не только приобретением у своего партнера Виталия Хомутынника ряда компаний, но и скупкой за бесценок активов неплатежеспособных банков. В случае с масложировыми активами "Дельта Банка" дело дошло до скандала и суда, что неудивительно, ведь при довольно странных обстоятельствах на торгах цена опустилась до непристойных 4% за актив балансовой стоимостью в 4 млрд грн.

Андрей Веревский (фото: kernel.ua)

Учитывая такой опыт работы со стрессовыми активами, интерес Веревского к "Сбербанку" понятен. Этот банк — кладезь проблемных активов, объем которых в умелых руках с политическим влиянием может вырасти в разы. Чего стоит один кредит "Укрзализныце" на 200 млн долларов, который в прошлом году был реструктуризирован на три года с возможностью досрочного погашения, и похоже, что это условие было прописано неслучайно.

На фоне этого бросается в глаза цена сделки в 250 млн долларов за банк с такими активами. По слухам, не последнюю роль в сделке играл Валерий Хорошковский, обладающий необходимыми связями в РФ, которого в банковских кругах называли одним из бенефициаров сделки.

Валерий Хорошковский (фото: unian.net)

Впрочем, документ НБУ относительно потенциального правления и наблюдательного совета "Сбербанка", который подавался на согласование новым покупателем, эти слухи не подтверждает. В то же время в нем можно проследить определенную связь с Виталием Хомутынником и соратником Арсения Яценюка Андреем Иванчуком.

В частности, места в наблюдательном совете должны были занять:

1. Ольга Абдельмотти ("Кернел-Трейд", руководитель службы учета) (Андрей Веревский).

2. Михаил Пряничников ("Интер-Аудит Крок", советник по экономике) (Виталий Хомутынник).

3. Дмитрий Федотов ("Д. Трейдинг" (Швейцария), директор) (Андрей Иванчук).

4. Наталья Сергеева (банк "Индустриальный", вице-президент до 22.04.2020) (Андрей Веревский).

5. Артур Резник (до октября 2020 года — директор по правовым вопросам и имущественной политике "Укрзализныце") (Андрей Иванчук).

В правление "Сбербанка" предлагались:

1. Сергей Волков (заместитель главы правления банка "Кредит-Днепр") (Виталий Хомутынник).

2. Юрий Лободин (директор департамента корпоративного бизнеса "Проминвестбанка") (Андрей Веревский).

3. Андрей Билоус (директор по рискам банка "Кредит-Днепр") (Андрей Иванчук).

Андрей Иванчук (фото: nv.ua)

Шансы на успех

Ранее заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заочно отправляла будущего претендента на покупку "Сбербанка" в Европейский центральный банк, но, учитывая обстоятельства, регулятор может изменить свое мнение.

По последним стандартам НБУ Веревский в тандеме с Иванчуком и Хомутынником не особо подходят на роль владельцев банка такого масштаба. Состояние Веревского и структура его бизнеса, вероятно, позволяют показать "белые" активы, но до банковской группы, которую хотел бы видеть НБУ, он явно не дотягивает из-за отсутствия опыта.

В то же время специалисты банковского рынка говорят, что у сделки все же была перспектива из-за политической договоренности Веревского с властью благодаря депутатской группе "Доверие", которую курируют Веревский с Иванчуком. В Офисе президента якобы были готовы надавить на НБУ, чтобы тот не препятствовал сделке.

Вместе с тем НБУ — не единственное препятствие на пути к закрытию сделки. Дело в том, что "Сбербанк" находится под санкциями, а потому не может выводить свои активы за пределы Украины. Соответственно, для продажи банка между покупателем и продавцом должна произойти сделка за пределами страны, что противоречит налоговому законодательству и устоявшейся практике банковского рынка.

Альтернативный вариант — ОП должен был снять санкции со "Сбербанка", чтобы тот смог вывести активы за пределы Украины. Оба варианта выглядят довольно токсичными, что, судя по всему, и "сломало" сделку, которая должна была состояться на днях. Впрочем, учитывая масштаб возможной прибыли от сделки, не исключено, что в скором времени мы увидим новые попытки украинского политического истеблишмента заполучить токсичный, но желанный актив.