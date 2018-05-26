Не в пользу государства: Верховный Суд признал незаконным взыскание авиасбора за каждого пассажира

Верховный Суд поставил точку в длительном судебном разбирательстве по отмене уплаты специального сбора авиакомпаниями за каждого пассажира. Такой сбор на международных рейсах составляет два доллара за человека и эту сумму раньше авиаперевозчики закладывали в стоимость билетов с тем, чтобы потом выплатить государству. Пока шли многочисленные судебные споры различных инстанций, крупнейший перевозчик Украины – авиакомпания МАУ, прекратила выплаты авиасбора. На сегодня ей, благодаря решению Верховного Суда, удалось сэкономить 475 млн гривен. Но государство, не желая получить многомиллионную дыру в госбюджете, не теряет надежды эти средства взыскать и ищет возможности избежать такого финала.

Как авиаперевозчики с государством судились

16 мая Верховный Суд признал незаконным взыскание авиасборов в размере двух долларов с каждого пассажира, вылетающих из украинских аэропортов. Соответствующая норма была заложена в постановление, которое правительство приняло еще в 1993 году. Тогда Кабинет министров для того, чтобы найти новые источники финансирования государственных расходов на авиацию своим решением создал специальный фонд с громоздким названием - "Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях". Спецфонд наполнялся за счет разнообразных сборов, которые платили участники авиарынка, в том числе за счет сбора с каждого вылетающего пассажира по международным рейсам в размере двух долларов.

История судебного разбирательства длится около двух лет. Партнер юридического бюро ECOVIS "Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь, который представляет интересы МАУ в нескольких судебных процессах, рассказал РБК-Украина, что 16 мая Большая Палата Верховного Суда не удовлетворила заявления Государственной авиационной службы и Кабмина. В этих заявлениях ведомства просили о пересмотре прошлогоднего решения Высшего административного суда, котором постановление Кабмина об уплате сбора признано незаконным и недействительным. Правда, в Государственном реестре судебных решений пока что решение ВС не обнародовано.

Как ранее писало РБК-Украина, все началось осенью 2016 года, когда в Окружной админсуд Киева с иском к Кабмину обратилось некое физлицо, имя и фамилия которого не разглашается в документах. Гражданин требовал признать правительственное постановление от 1993 года о создании спецфонда незаконным. Позже суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца, частично удовлетворив его требования. Теперь точку в этом процессе поставил Верховный Суд (ВС).

"Предметом многолетнего спора, в котором Большая Палата наконец поставила точку, была законность указанного постановления Кабмина, на основании которого Госавиаслужба взимала так называемый государственный авиационный сбор, - рассказывает Олег Бондарь. - В этой части постановление Кабинета министров признано недействительным из-за отсутствия у правительства необходимой компетенции, несоответствия Конституции, законам Украины и международным обязательствам".

Основным выгодополучателем от решения ВС станет авиакомпания МАУ. По данным источника РБК-Украина в Госавиаслужбе, на сегодня МАУ не заплатила в спецфонд 475 млн гривен. Авиакомпания прекратила выплачивать этот сбор в спецфонд еще в начале 2014 года. "За все те годы, в течение которых этот сбор был введен в Украине, чиновники не удосужились разработать внятные правила его взымания, не установили плательщика, сроки, порядок оплаты. Этот сбор противоречит Воздушному и Налоговому кодексам, Конституции", - говорил ранее изданию Олег Бондарь. Этой же позиции он и его клиент - МАУ - придерживается и сейчас: "Наша позиция в следующем: мы не против сбора как такового. Но мы против того, чтобы сбор регулировался подзаконными актами и чиновники могли произвольно менять условия его оплаты, как это было в 2014 году, когда обвалился курс гривны и Госавиаслужба начала, по нашему мнению, произвольно устанавливать курс пересчета сбора в гривны. Поэтому мы выступаем, чтобы в Украине был принят закон, в котором были бы учтены все эти элементы сбора".

Впрочем, юрист-аналитик юридической компании Kinstellar Алексей Бурчевский (специализируется на авиационном праве) напоминает, что право государства пополнять авиационный спецфонд, взимая сборы с авиакомпаний за вылет пассажиров из аэропортов Украины, закреплено отдельной строкой в одной из статьей Воздушного Кодекса и реализовано в постановлении Кабмина. "Но это постановление №819, принятое в далеком 1993 году, настолько витиевато устанавливало размер упомянутого сбора, что истцу не составило труда доказать его незаконность и недействительность, начиная с 1 января 2014 года", - говорит он.

Соглашаются с решением суда и участники авиарынка. Исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко считает, что суд принял абсолютно законное решение, поскольку деятельность таких спецфондов регулируется законом, а не постановлениями Кабмина. "Госавиаслужба придумала новое положение про этот фонд, как временное решение до принятия закона. По моему убеждению, такое положение, как и старое, по которому есть решение суда, незаконно. А на сам рынок авиаперевозок это не будет иметь никакого влияния. Поэтому до принятия соответствующего закона у Госавиаслужбы могут быть сложности с наполнением фонда, поскольку авиакомпании могут отказываться собирать от пассажиров деньги в спецфонд, если есть такое решение суда", - считает он.

При этом, признав положения постановления в старой редакции незаконными и недействительными, украинские суды создали прецедент для авиакомпаний, которые добросовестно платили и платят сбор за пассажиров, требовать его возврата или взаимозачета, считает Алексей Бурчевский. "Также, поставлено под сомнение само существование этого и подобных сборов. Ведь суды четырех инстанций фактически сошлись во мнении, что размер пассажирского сбора в Госспецфонд должен устанавливаться законами Украины, а не подзаконными актами, что существенно ограничивает полномочия Кабмина и органов исполнительной власти. Так что можно ожидать подобных споров в будущем, причем не только в авиационной сфере", - ожидает он.

О подобном возможном развитии событий говорит не только представитель юридического сообщества. Так, исполнительный директор "Украинской авиатранспортной ассоциации" Николай Щербина считает, что решение Верховного Суда правильное и законное, но может привести к проблемам с финансированием Госавиаслужбы, если все авиакомпании перестанут платить авиасбор. "В Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект, который тоже по содержанию незаконный и неконституционный. Поэтому нужно подготовить приемлемый законопроект о государственном фонде финансирования авиационной деятельности", - считает он.

С надеждой на реванш

Но государство не планирует сдаваться без боя, подготовив несколько возможных путей к отступлению, которые оставляют небольшой шанс заставить МАУ погасить долги. В первую очередь, как сообщало РБК-Украина, еще в прошлом году Кабмин утвердил обновленную редакцию соответствующего постановления. Поскольку в суде оспаривалась предыдущая версия правительственного решения, то принятое в мае этого года Большой Палатой Верховного Суда судебное решение не распространялось на новую редакцию.

"Новая редакция не сильно отличается от старой и содержит практически все те же юридические недостатки. Она была принята через несколько дней после вступления в силу решения суда об отмене предыдущей, вероятно в расчете на то, что эта редакция будет достаточным правовым основанием для Госавиаслужбы продолжать взыскивать сбор", - рассказывает Олег Бондарь. По его словам, новую редакцию МАУ уже обжаловала. И сейчас иск авиакомпании рассматривает суд первой инстанции.

"Мы считаем, и суд нас в этом поддержал, что достаточным правовым основанием для взыскания сбора может быть соответствующий закон, а новая редакция постановления является незаконной по тем же причинам, что и старая - отсутствие компетенции у Кабмина регулировать этот вопрос, а также несоответствие Конституции, законам и международным обязательствам Украины", - говорит Олег Бондарь.

Кроме того, в судах, помимо выше указанного процесса в Верховном Суде, продолжают рассматриваться три категории дел, в которых в том или ином виде рассматривается спор между МАУ и государством. Во-первых, речь идет о порядка десяти исках Госавиаслужбы, в которых ведомство требует от авиакомпании уплаты авиасборов за последние годы. До мая 2016 года эти иски подавались в хозяйственные суды. Но потом Верховный Суд постановил, что претензии такой категории должны рассматриваться в административной юрисдикции. "По делам о взимании сбора административные суды поддерживают позицию МАУ. Дела находятся в разных инстанциях - от первой до кассационной", - рассказывает Олег Бондарь.

Во-вторых, рассматриваются в судах - от первой инстанции до кассационной - около пяти исков МАУ о признании незаконными выставленных Госавиаслужбой счетов на оплату авиасборов. "Во всех этих делах, кроме одного, суды отказывают МАУ, считая, что счета, хотя и являются незаконными, но не несут никаких юридических последствий для МАУ, поэтому нет оснований для судебной защиты. В одном деле суд поддержал позицию МАУ полностью", - говорит Олег Бондарь. Кроме того, как уже сообщалось, существует иск МАУ к Кабмину о признании незаконной новой редакции постановления о спецфонде от 2017 года, которым регулируется механизм взимания авиасбора. Пока что иск рассматривает суд первой инстанции.

Но, по всей видимости, в Верховной Раде и правительстве понимают бесперспективность взимания авиабсора, если правила его взыскания будут регулироваться постановлением Кабмина. В начале года в парламенте были зарегистрированы два законопроекта, которыми должны быть урегулированы вопросы деятельности специализированного фонда в авиации и способы его наполнения. 23 мая комитет ВР по вопросам транспорта рекомендовал их к принятию в первом чтении. При этом поддержали проекты в Министерстве инфраструктуры и Госавиаслужба. Правда, один из этих законопроектов относится к сфере компетенции другого парламентского комитета - по вопросам налоговой и таможенной политики. И от того, пройдет ли документ этот комитет, зависит успешность его рассмотрения в сессионном зале Рады.

Впрочем, не все согласны с тем, что государству стоит усиливать фискальную нагрузку на авиарынок. "Не стоит создавать такой спецфонд, поскольку авиаперевозки и так очень капиталоемкий бизнес. Кроме того, не до конца ясно, как будут использоваться эти средства. Я считаю, что наполнять такой спефонд должны представители туристического бизнеса, так как этот вид предпринимательства более прибылен, чем авиация. Кроме того, это более логично, так как авиация "привозит им клиента". Кроме того, если бы система управления объектами авиаинфраструктуры была выстроена экономически грамотно, то проще было бы привлекать недорогие заемные финансовые ресурсы, в том числе из инфраструктурных фондов ЕС", - уверен член набсовета Украинской логистической ассоциации Артур Винюков-Прощенко.