Откройте, ГБР: как прошел отбор сотрудников в Госбюро расследований

В среду, 18 июля, завершился конкурсный отбор кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР). Общественные активисты обеспокоены тем, что большинство кандидатов могут оказаться политически ангажированными. Замечания по некоторым из них взяла к сведению Консультативная миссия ЕС. Окончательное решение по кандидатам должен принять директор ГБР Роман Труба.

Комиссия по отбору кандидатов в Государственное бюро расследований 18 июля объявила результаты конкурса на 27 должностей. Отбор директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата ГБР и сотрудников подразделения внутреннего контроля длился с начала марта. До этого конкурс несколько раз откладывался, в том числе из-за необходимости уточнить квалификационные требования к кандидатам.

В конкурсную комиссию вошли по три представителя от парламента, правительства и президента. Параллельно проходил отбор представителей общественности в конкурсные комиссии.

Напомним, закон о ГБР Верховная рада приняла в 2015 году. Орган создали в 2016, после чего был объявлен конкурс на должности директора Бюро и его заместителей. Возглавил ГБР прокурор Роман Труба.

С началом работы ГБР в это ведомство перейдут функции досудебного расследования, а за прокуратурой останется функция надзора за следствием. "Это является стандартом объективного и беспристрастного расследования", - говорится на сайте ГБР.

"Нужные" люди

Конкурс по отбору руководящего персонала в ГБР в целом оказался закрытым, считает исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. "Номинально была и онлайн-трансляция. Но на самом деле ни материалы оценки, ни другие вспомогательные материалы, которые бы четко могли говорить о качественной процедуре отбора, вниманию общественности вовремя не доходили. Если и удавалось что-то вытянуть, то только через запросы", - рассказал РБК-Украина Юрчишин.

Народный депутат Сергей Лещенко называет отбор "фикцией" и обращает внимание на то, как выбирали начальника отдела по работе с общественностью и СМИ. По словам Лещенко, одним из претендентов на эту должность был Александр Свириденко. "Свириденко подавался, а потом оказалось, что ему не сообщили, а уже конкурс состоялся, и, таким образом, его фактически лишили участия в конкурсе. В конце концов, госпожа Ковбасюк, которая заняла этот пост, является женой, а в прошлом пресс-секретарем прокурора Львовской области времен Януковича Ковбасюка, под руководством которого работал, собственно говоря, Труба (директор ГБР, - ред.). Таких примеров очень много", - говорит Лещенко.

За день до объявления результатов в сети Интернет стали публичными списки утвержденных кандидатов. Часть фамилий на своей странице в Facebook обнародовал Лещенко, еще некоторые имена опубликовала "Украинская правда". В итоге, большинство кандидатов, официально рекомендованных конкурсной комиссией, совпали с теми, о которых стало известно СМИ накануне объявления результатов.

Зранку "шарікови" Авакова нападають на антикорупціонера Шабуніна, а ввечері Аваков бере під контроль новостворене... Опубліковано Сергієм Лещенком Вівторок, 17 липня 2018 р.

"Фактически, информация о том, что определенные люди будут назначены на определенные позиции, уже гуляла до момента принятия решения комиссии, что сделало решение комиссии уже чисто церемониальным", - говорит Ярослав Юрчишин. По его словам, списки совпали практически на 80%.

После объявления итогов конкурса антикоррупционеры и общественные активисты выразили свое недовольство результатами. У них возникли вопросы к добропорядочности большинства рекомендованных кандидатов, некоторых из них активисты называют политически ангажированными.

"Мы имеем проблему, которая заключается в том, что этот новый правоохранительный орган уже с момента создания является заложником коррумпированных политических интересов", - сказал в комментарии РБК-Украина народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, большинство рекомендованных кандидатов на должности в ГБР являются ставленниками министра внутренних дел Арсена Авакова и других политиков. "Больше всего Аваков оказывает влияние на назначение членов ГБР. Есть люди Кривецкого (Игорь Кривецкий, член партии ВО "Свобода", - ред.), есть люди Демчины (Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ, - ред.), есть люди Грановского (Александр Грановский, народный депутат фракции БПП, - ред.), но больше всего здесь "играет" Аваков", - уверяет Лещенко.

Подобного мнения придерживается и Ярослав Юрчишин. К независимости комиссии есть вопросы, говорит он. "Фактически, если до завершения конкурса известно, кто станет победителем, то это уже вопрос к тому, а кто выбирал: или независимая номинальная комиссия, или, на самом деле, просто расписали "шахматку" в каком-то кабинете, а комиссия только высветила это своим выбором. Выглядит так, будто был второй вариант", - полагает Ярослав Юрчишин.

Слово за Трубой

И Юрчишин, и Лещенко обращают внимание, что это еще не окончательное решение о назначении названных кандидатов на должности в ГБР. Комиссия только рекомендует претендентов на определенные должности. Директор бюро должен утвердить кандидатов, подписав соответствующие распоряжения.

"Если понимать, какие широкие полномочия имеет ГБР, то, конечно, это еще не решение. Это решение должно быть подписано руководителем ГБР господином Трубой. И здесь будет достаточно интересна позиция его, как руководителя. Сейчас он не обязан сразу же подписывать ", - уточняет Ярослав Юрчишин.

Директор ГБР Роман Труба уверяет, что победители конкурса будут назначены на должности только после проверки. "Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций", - цитирует Трубу пресс-служба ГБР.

Он также отметил, что не имел полномочий вмешиваться в процесс конкурсного отбора, но, как директор, несет ответственность за каждого работника. "С завершением конкурса ГБР имеет право проверить каждого победителя, более того - это наша обязанность", - уверяет глава Госбюро расследований. Он также уточнил, что ГБР не имеет права проигнорировать и не проверить информацию о возможной недобропорядочности кандидатов.

Ранее Роман Труба сообщал, что все победители конкурса на должности в ГБР будут проходить проверку на детекторе лжи.

Ярослав Юрчишин считает, что Труба может взять время подать запрос, например, Национальному антикоррупционному бюро и раскрыть публичную позицию по данным кандидатам. По его мнению, основываясь на полученных выводах, Труба может делать выбор, кого назначать или не назначать, аргументируя решения полученными замечаниями к декларациям, профессиональному опыту и политической заангажированности. "При формировании новых органов очень важно избегать даже назначение тех, к которым есть хоть какие-то вопросы", - добавляет Юрчишин.

"Шанс есть, что эти кандидаты не будут назначены, если произойдет включение "волшебного пенделя" со стороны американского правительства, который единственный имеет институциональную способность побороть этот заговор на самом высоком уровне", - добавляет Сергей Лещенко.

К слову, консультативная миссия ЕС в Украине приняла к сведению замечания гражданского общества о некоторых кандидатах на должности в ГБР.

Судебные перспективы

В случае назначения рекомендованных кандидатов возможны судебные процессы по их обжалованию, говорит Ярослав Юрчишин. Однако, по его словам, судебные обжалования будут возможны в случае нарушения процедуры назначения. "В данном случае, скорее всего, обжалования будут. Но если есть политический заказ, то перспективы таких обжалований очень минимальны. Они пойдут в суды общей инстанции, поэтому, на самом деле, перспективы судебного обжалования очень невысокие ", - полагает Юрчишин.

Глава конкурсной комиссии Роман Майданик в комментарии одному из телеканалов заявил, что победители конкурса не были известны ему заранее. Также Майданик усомнился, что кто-либо еще из комиссии мог знать фамилии победителей.

Майданик также сказал, что члены конкурсной комиссии самостоятельно оценивали информацию относительно "сомнительной репутации" каждого кандидата. Также, по его словам, значительная часть обращений общественных организаций, которые касались тех или иных кандидатов, была учтена. "Что касается политизации и политической составляющей в этом процессе, безусловно, особенность формирования состава комиссии предусмотрена законом. Но с другой стороны, решение принимались с соблюдением всех норм. Поэтому и не нужно преувеличивать политизации в этом конкурсе", - отметил глава конкурсной комиссии.

Совет гражданского контроля при ГБР, в свою очередь, сообщил, что соберет внеочередное заседание 25 июля в связи с результатами конкурсного отбора. Представители Совета обеспокоены результатами голосования внешней комиссии, в частности совпадением результатов со списками, которые попали в прессу днем ранее. "В течение нескольких дней (до 23 июля) члены СГК будут собирать и анализировать информацию о кандидатах, поступившей в обращениях от граждан", - говорится в сообщении Совета.