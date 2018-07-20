Відкрийте, ДБР: як пройшов відбір співробітників в Держбюро розслідувань

У середу, 18 липня, завершився конкурсний відбір кандидатів на керівні посади в Державне бюро розслідувань (ДБР). Громадські активісти занепокоєні тим, що більшість кандидатів можуть бути політично заангажованими. Зауваження по деяких з них взяла до відома Консультативна місія ЄС. Остаточне рішення щодо кандидатів повинен прийняти директор ДБР Роман Труба.

Комісія з відбору кандидатів у Державне бюро розслідувань 18 липня оголосила результати конкурсу на 27 посад. Відбір директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату ДБР та працівників підрозділу внутрішнього контролю тривав з початку березня. До цього конкурс кілька разів відкладався, в тому числі через необхідність уточнити кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

До конкурсної комісії увійшли по три представники від парламенту, уряду та президента. Паралельно проходив відбір представників громадськості в конкурсні комісії.

Нагадаємо, закон про ДБР Верховна рада прийняла в 2015 році. Орган створили в 2016, після чого був оголошений конкурс на посаду директора Бюро та його заступників. Очолив ДБР прокурор Роман Труба.

З початком роботи ДБР в це відомство перейдуть функції досудового розслідування, а за прокуратурою залишиться функція нагляду за слідством. "Це є стандартом об'єктивного та неупередженого розслідування", - йдеться на сайті ДБР.

"Потрібні" люди

Конкурс з відбору керівного персоналу у ДБР в цілому виявився закритим, вважає виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. "Номінально була і онлайн-трансляція. Але насправді ані матеріали оцінки, ані інші допоміжні матеріали, які б могли чітко говорити про якісну процедуру відбору, до уваги громадськості вчасно не доходили. Якщо і вдавалося щось витягнути, то тільки через запити", - розповів РБК-Україна Юрчишин.

Народний депутат Сергій Лещенко називає відбір "фікцією" і звертає увагу на те, як вибирали начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ. За словами Лещенка, одним з претендентів на цю посаду був Олександр Свириденко. "Свириденко подавався, а потім виявилося, що йому не повідомили, а конкурс вже відбувся, і, таким чином, його фактично позбавили участі у конкурсі. Зрештою, пані Ковбасюк, яка зайняла цю посаду, є дружиною, а в минулому прес-секретарем прокурора Львівської області часів Януковича Ковбасюка, під керівництвом якого працював, власне кажучи, Труба (директор ДБР, - ред.). Таких прикладів дуже багато", - говорить Лещенко.

За день до оголошення результатів в мережі Інтернет стали публічними списки затверджених кандидатів. Частина прізвищ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Лещенко, ще деякі імена опублікувала "Українська правда". У підсумку, більшість кандидатів, офіційно рекомендованих конкурсною комісією, збіглися з тими, про які стало відомо ЗМІ напередодні оголошення результатів.

Зранку "шарікови" Авакова нападають на антикорупціонера Шабуніна, а ввечері Аваков бере під контроль новостворене... Опубліковано Сергієм Лещенко Вівторок, 17 липня 2018 р.

"Фактично, інформація про те, що певні люди будуть призначені на певні позиції, вже гуляла до моменту прийняття рішення на комісії, що зробило рішення комісії вже чисто церемоніальним", - каже Ярослав Юрчишин. За його словами, списки співпали практично на 80%.

Після оголошення підсумків конкурсу антикорупціонери та громадські активісти висловили своє невдоволення результатами. У них виникли питання до доброчесності більшості рекомендованих кандидатів, деяких з них активісти називають політично заангажованими.

"Ми маємо проблему, яка полягає в тому, що цей новий правоохоронний орган вже з моменту створення є заручником корумпованих політичних інтересів", - сказав в коментарі РБК-Україна народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, більшість рекомендованих кандидатів на посади в ГБР є ставлениками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та інших політиків. "Найбільше Аваков впливає на призначення членів ДБР. Є люди Кривецкого (Ігор Кривецький, член партії ВО "Свобода", - ред.), є люди Демчины (Павло Демчина, перший заступник голови СБУ, - ред.), є люди Грановського (Олександр Грановський, народний депутат фракції БПП, - ред.), але найбільше тут "грає" Аваков", - запевняє Лещенко.

Подібної думки дотримується і Ярослав Юрчишин. До незалежності комісії є питання, каже він. "Фактично, якщо до завершення конкурсу відомо, хто стане переможцем, то це вже питання до того, а хто вибирав: чи незалежна номінальна комісія, або, насправді, просто розписали "шахматку" в якомусь кабінеті, а комісія тільки висвітлила це своїм вибором. Виглядає так, ніби був другий варіант", - вважає Ярослав Юрчишин.

Слово за Трубою

І Юрчишин, і Лещенко звертають увагу, що це ще не остаточне рішення про призначення названих кандидатів на посади в ГБР. Комісія тільки рекомендує претендентів на певні посади. Директор бюро повинен затвердити кандидатів, підписавши відповідні розпорядження.

"Якщо розуміти, які широкі повноваження має ДБР, то, звичайно, це ще не рішення. Це рішення має бути підписане керівником ДБР паном Трубою. І тут буде досить цікава позиція його, як керівника. Зараз він не зобов'язаний відразу ж підписувати ", - уточнює Ярослав Юрчишин.

Директор ДБР Роман Труба запевняє, що переможці конкурсу будуть призначені на посади тільки після перевірки. "Мова йде про спеціальній перевірці державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців Ради від громадського контролю та експертів від профільних організацій", - цитує Трубу прес-служба ДБР.

Він також зазначив, що не мав повноважень втручатися в процес конкурсного відбору, але, як директор, несе відповідальність за кожного працівника. "Із завершенням конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того - це наш обов'язок", - запевняє голова Держбюро розслідувань. Він також уточнив, що ДБР не має права проігнорувати і не перевірити інформацію про можливу недобропорядочности кандидатів.

Раніше Роман Труба повідомляв, що всі переможці конкурсу на посади в ГБР будуть проходити перевірку на детекторі брехні.

Ярослав Юрчишин вважає, що Труба може взяти час подати запит, наприклад, Національному антикорупційному бюро і розкрити публічну позицію за даними кандидатів. На його думку, грунтуючись на отриманих висновках, Труба може робити вибір, кого призначати чи не призначати, аргументуючи рішення отриманими зауваженнями до декларацій, професійного досвіду і політичної заангажованості. "При формуванні нових органів дуже важливо уникати навіть призначення тих, до яких є хоч якісь питання", - додає Юрчишин.

"Шанс є, що ці кандидати не будуть призначені, якщо станеться включення "чарівного пенделя" з боку американського уряду, який єдиний має інституційну спроможність подолати цей змова на найвищому рівні", - додає Сергій Лещенко.

До речі, консультативна місія ЄС в Україні прийняла до відома зауваження громадянського суспільства про деяких кандидатів на посади в ГБР.

Судові перспективи

У разі призначення рекомендованих кандидатів можливі судові процеси за їх оскарженню, каже Ярослав Юрчишин. Однак, за його словами, судові оскарження будуть можливі у випадку порушення процедури призначення. "В даному випадку, швидше за все, оскарження буде. Але якщо є політичне замовлення, то перспективи таких оскаржень дуже мінімальні. Вони підуть до судів загальної інстанції, тому, насправді, перспективи судового оскарження дуже невисокі ", - вважає Юрчишин.

Голова конкурсної комісії Роман Майданик у коментарі одному з телеканалів заявив, що переможці конкурсу не були відомі йому заздалегідь. Також Майданик засумнівався, що хто-небудь ще з комісії міг знати прізвища переможців.

Майданик також сказав, що члени конкурсної комісії самостійно оцінювали інформацію щодо "сумнівної репутації" кожного кандидата. Також, за його словами, значна частина звернень громадських організацій, які стосувалися тих чи інших кандидатів, була врахована. "Що стосується політизації і політичної складової у цьому процесі, безумовно, особливість формування складу комісії передбачено законом. Але з іншого боку, рішення приймалися з дотриманням усіх норм. Тому і не треба перебільшувати політизації в цьому конкурсі", - зазначив голова конкурсної комісії.

Рада цивільного контролю при ДБР, у свою чергу, повідомив, що збере позачергове засідання 25 липня у зв'язку з результатами конкурсного відбору. Представники Ради стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії, зокрема збігом результатів зі списками, які потрапили в пресу днем раніше. "Протягом декількох днів (до 23 липня) члени СГК будуть збирати та аналізувати інформацію про кандидатів, що надійшла у зверненнях від громадян", - йдеться в повідомленні Ради.