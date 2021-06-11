Некрепкий хозяйственник. Как Терехов проваливает "испытательный срок" на посту руководителя Харькова

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов строит свою предвыборную кампанию на основе типичного образа "крепкого хозяйственника". Но при этом за время его руководства городом актуальные для Харькова проблемы так и не были решены – более того, искусственно создаются новые. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Скоро исполнится полгода, как секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов официально исполняет обязанности городского головы, после смерти Геннадия Кернеса.

Фактически же Терехов управляет городом еще с начала прошлой осени, после того как Кернес заболел коронавирусом и отправился на лечение в Германию. То есть, уже прошло достаточно времени, чтобы оценить управленческие способности Терехова, который впервые оказался в роли номинального "первого лица" Харькова.

Ковидный провал

Как для всей Украины, главным испытанием для харьковских властей на протяжении последнего года стала борьба с пандемией коронавируса. Очередная волна заболеваемости в стране пришлась на март-апрель этого года. И харьковское руководство в критических условиях показало себя малоубедительно – даже на фоне коллег из других регионов страны.

Харьковский регион в концу апреля вышел на второе место по стране по темпам распространения ковида. Непосредственно в облцентре ситуация дошла до катастрофы – заполненность больничных коек в городе в апреле доходила до 99%. Не хватало кислородных концентраторов и врачебного персонала, решать эти вопросы в экстренном порядке приходилось местным волонтерам.

При этом Терехов так и не пошел на решительные меры, закрыв Харьков на локдаун по примеру многих других украинских городов. "Метрополитен – хоть стреляйте, я не закрою. Автобусные маршруты, хоть стреляйте, будут ходить", – заявлял и.о. мэра.

Безусловно, Терехова можно понять – жесткие локдауны нигде в мире не пользуются большой популярностью у населения, а выборы в Харькове – уже на горизонте. Впрочем, для любой власти, в том числе и муниципальной, важно уметь брать на себя ответственность, и принимать хоть и непопулярные, но необходимые решения. Тем более, когда речь идет непосредственно о жизнях людей, о которых на словах та же власть так заботится.

Примечательно, что в самый разгар коронавирусного кризиса в городе сам Терехов улетел на курорт в турецкой Антальи – позже подавая эту поездку как рабочую командировку.

Фото: Игорь Терехов - и.о. мэра Харькова с 17 декабря 2020 (facebook.com/igor.terehov.kh)

Провалили в городе и начало вакцинационной кампании. Харьковщина стала одним из трех регионов страны, которые просто не успели вовремя использовать все полученные вакцины из первой партии Astrazeneca-Covishield, нарушив соответствующие алгоритмы Минздрава. Естественно, наряду с областными властями, вину за этот провал разделяют и муниципальные власти облцентра, которым не удалось выстроить коммуникацию с гражданами и объяснить им необходимость прививок.

ЖКХ и экология

Новые проблемы, вызванные пандемией коронавируса, наложились на традиционные проблемы Харькова, в целом характерные для крупных городов всей Украины. Это деградация сферы ЖКХ, "усталость" городской инфраструктуры, транспортные проблемы, экология, качество медицинского обслуживания, заполненность школ и детских садиков.

В прошлогоднем опросе группы "Рейтинг" харьковчане выделили следующие проблемы как самые приоритетные для властей города: работа медучреждений, ЖКХ, создание рабочих мест, борьба с коррупцией и дороги.

Возможность планомерно решать все эти вопросы у харьковских властей есть: и без того немалый по украинским меркам городской бюджет за последние несколько лет, благодаря децентрализации, увеличился в разы: в 2014-ом доходы составляли 5,2 млрд грн, в 2020-ом – уже 14,2 миллиарда.

Но главный вопрос не в наличии средств, а в их использовании. Около трети всех коммунальных предприятий города работают в убыток. Фактически, вокруг каждого денежного потока из горбюджета образовалась своя "инфраструктура" из компаний-прокладок и подрядчиков, связанных с городскими топ-чиновниками.

Местные активисты из "Харьковского антикоррупционного центра" фактически каждый день рассказывают об очередных махинациях с использованием городских средств: начиная от закупок вазонов, новогодних гирлянд и даже веников для подметания улиц – и до злоупотреблений при реконструкции харьковского зоопарка, стоимость которой уже дошла до двух миллиардов гривен (намного дороже недавно реконструированного зоопарка в Дубаи, площадь которого в несколько раз больше).

Никакого результата не принесла и борьба Терехова с коксовым заводом "Новомет", который является основным промышленным загрязнителем воздуха в Харькове. Деятельность предприятия постоянно вызывает массовые протесты, городская власть неизменно обещает как-то решить проблему – но в итоге, в конце марта "Новомет" получил разрешение на выбросы еще на семь лет.

И списать все на то, что эта история не лежит в исключительной компетенции городской власти не получится. Руководители крупнейших украинских городов априори обязаны иметь достаточно политического веса, влияния и инструментов, чтобы решать подобные проблемы с центральными властями в Киеве. А если не получается – то вопрос в первую очередь к самому руководству города.

Протесты харьковчан, вызванные экологическими угрозами, происходят регулярно, например, против вырубки леса или добычи газа неподалеку от одного из городских микрорайонов. И опять-таки, местная власть обещает все решить – с тем же нулевым результатом.

Искусственные проблемы

Зато у городской власти хорошо получается искусственно нагнетать напряжение по историко-гуманитарным вопросам. В частности, это связано с настойчивыми попытками горсовета во главе с Тереховым вернуть проспекту Петра Григоренко его прежнее название – проспект Жукова, вопреки закону о декоммунизации.

Реализация пророссийского/просоветского дискурса городской властью была хороша заметна во время отмечания Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Естественно, не обошлось без заигрываний с концептами "великой победы" и даже "георгиевской ленточки", трансформировавшейся в "ленту памяти".

Попытки штаба Терехова понравиться соответствующим секторам электората за несколько месяцев до выборов вполне понятны. Но при этом несут в себе большую опасность, как и любые попытки как-то противопоставлять Харьков всей остальной Украине и заигрывания с местной идентичностью.

В 2014 году Харьков, к счастью, не пошел по пути Донецка и Луганска. Но в России его наверняка до сих пор рассматривают как один из самых "перспективых" регионов Украины с точки зрения возможной "раскачки". В апреле СБУ заявила о задержании нескольких десятков "титушек", которые направлялись в город для участия в пророссийских акциях и попытках спровоцировать массовые беспорядки.

От Харькова до границы с Россией – всего сорок километров. Важно чтобы городом руководил человек, который точно сможет его отстоять на случай повторения сценария 2014-го года. А не тот, кто в электоральных целях будет подыгрывать российской пропаганде и сталкивать между собой харьковчан разных политических взглядов.

Многомесячный "испытательный срок" Терехова еще будет продолжаться до октябрьских выборов. Но судя по тому, как соискатель полноценной мэрской должности проявил себя за это время, харьковчанам – как, по сути, "работодателю" местной власти – будет логично заявить Терехову в октябре: "Извините, вы нам не подходите".