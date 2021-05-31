Битва за Харьков. Почему из Терехова не получится "второго Кернеса"

Через пять месяцев в Харькове наконец-то состоятся мэрские выборы. О текущей предвыборной расстановке сил в городе и о том, как и.о. мэра Игорь Терехов безуспешно пытается эксплуатировать образ покойного градоначальника Геннадия Кернеса – в материале РБК-Украина.

У политически активной части украинского общества отношение к Геннадию Кернесу, умершему в декабре прошлого года, было, мягко говоря, неоднозначным. Помимо привычных для любой местной власти в Украине обвинений в коррупции, ему припоминали и членство в Партии регионов, открытую поддержку Антимайдана и подозрительные политические маневры в первые недели российской агрессии.

Тем не менее его влияние на Харьков и весь регион в целом было неоспоримым. Ни одного реального конкурента в рейтингах у Кернеса также не наблюдалось. Потому его фактическое исчезновение из политической жизни в конце лета прошлого года и смерть спустя несколько месяцев тяжелой болезни оставили Харьков с явным вакуумом власти и политического авторитета.

Неудивительно, что в таких условиях ключевые претенденты на освободившееся мэрское кресло пытаются подать себя электорату в качестве "преемников Кернеса".

Путь к власти

Хотя формально выборы мэра Харькова должны состояться 31 октября, кампания, естественно, уже в самом разгаре. Примечательно, что список потенциальных претендентов особо не поменялся по сравнению с осенними выборами. Только "вместо" Кернеса будет баллотироваться секретарь горсовета и и.о. мэра Игорь Терехов, который изо всех сил позиционирует себя как раз продолжателем "дела Кернеса".

На "наследие" бывшего градоначальника претендует и экс-нардеп Михаил Добкин. В прошлом году он собирался участвовать в выборах мэра Киева, потом, после того, как Кернес отправился на лечение в Германию, проявил интерес уже к выборам в родном городе. Но в конечном счета на октябрьские выборы Добкин так и не пошел.

Именно Терехов и Добкин, согласно усредненным данным соцопросов, и являются главными фаворитами с почти гарантированным попаданием во второй тур выборов.

Еще одним заметным кандидатом может стать представитель ОПЗЖ и действующий нардеп Александр Фельдман, который в октябре занял второе место на мэрских выборах в Харькове. Но по информации харьковских медиа, сейчас в местной ячейке ОПЗЖ происходит внутренний конфликт, а сам Фельдман может пойти и самовыдвиженцем – а то и вовсе отказаться от участия в выборах.

Наконец, на голоса проевропейского электората может претендовать экс-губернатор Харьковской области и народный депутат Юлия Светличная. Ее рассматривали в качестве возможного кандидата еще на прошлых выборах, но от баллотирования Светличная отказалась. Вполне возможно, что так будет и на этот раз.

Безусловно, общий список кандидатов от различных партий будет гораздо больше – но вмешаться в борьбу за лидерство они точно не смогут. Разве что неожиданно появится какой-то неожиданный кандидат-"джокер".

Избирательная кампания

Любые досрочные выборы – парламентские или местные – в Украине всегда привлекают внимание политиков всеукраинского масштаба, которые провалились на очередных выборах и пытаются компенсировать поражение, выдвигаюсь в "чужом" для них городе или округе. Но в случае Харькова такой вариант едва ли возможен – звезду-"парашютиста" местный избиратель не воспримет. Претендующий на победу кандидат однозначно должен быть харьковчанином, при этом обладать хотя бы базовым уровнем узнаваемости в городе.

Потому на данный момент очевидных претендентов на победу лишь двое: Терехов и Добкин. Причем второй в глазах всеукраинской публики как раз больше может претендовать на то, чтобы считаться "наследником" Кернеса – все благодаря знаменитому предвыборному ролику середины 2000-х, вернее, записи того, как этот ролик снимался.

Игорь Терехов и Геннадий Кернес (фото: 057.ua)

Добкин и Кернес долгое время воспринимались широкой публикой как неразрывный тандем, и за пределами Харькова, вероятно, очень многие не в курсе, что после Революции достоинства их пути разошлись. Что не мешает Добкину и сейчас апеллировать к их совместному прошлому и памяти об умершем мэре.

Но активнее всего преемником Кернеса пытается выставлять себя все-таки не он, а Терехов. В харьковскую власть он попал еще в конце 90-х, а стремительный карьерный взлет начался после Помаранчевой революции, когда Терехов попал "под крыло" к губернатору Харьковской области Арсену Авакову и стал его заместителем.

Но до этого Терехов безуспешно попытался избраться в Верховную раду на выборах 2006 года, по спискам "Нашей Украины", которая тогда претендовала на роль партии власти. Сейчас Терехов активно защищает памятник Жукову в Харькове, усердно поздравляет ветеранов Второй мировой и даже придумал провести к 9 мая акцию под названием "Лента памяти". А 15 лет назад спокойно баллотировался от партии, занимавшей выражено антироссийскую позицию – вполне типичное поведение для украинской бюрократии местного уровня.

После победы Виктора Януковича на выборах 2010 года Терехов совершил резкий маневр – перейдя из команды попавшего в опалу Авакова к Кернесу-Добкину. Но с нынешним главой МВД, судя по всему, окончательно связи не порвал, что станет понятно уже в последнее время.

В качестве заместителя, а позже – первого заместителя мэра Терехов активно сопровождал Кернеса на всевозможных мероприятиях. А после неудачного покушения на харьковского градоначальника в 2014 году, после которого Кернес лишился возможности самостоятельно передвигаться, периодически стал и подменять шефа. При этом, безусловно, оставаясь в глубокой тени Кернеса, продолжавшего полностью и единолично контролировать ситуацию в Харькове и управлять городом.

Вместе с Кернесом Терехов менял и политические бренды: сперва – "Видродження", потом – "Доверяй делам" (совместный проект Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова), наконец – именной "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Хорошая возможность поиграть в самостоятельные политические игры подвернулась Терехову в конце прошлого лета, накануне местных выборов, когда Кернеса увезли лечиться в Германию, и он перестал держать руку на пульсе харьковских событий.

Пользуясь ситуацией, Терехов, как писали харьковские СМИ, смог частично переформатировать предвыборные списки "Блока Кернеса" в собственных интересах, в частности, на проходных местах оказались люди из окружения Авакова. Это означало, что уже тогда Терехов всерьез думал о собственном будущем "после Кернеса" и пытался заручиться поддержкой влиятельных союзников.

При этом публично Терехов не уставал заверять всех, что харьковский мэр идет на поправку и обязательно вернется к управлению городом, причем уже в скорой перспективе. В такой обстановки и состоялись мэрские выборы, на которых отсутствующий в Харькове Кернес опять одержал победу уже в первом туре.

Реальная власть в городе и дальше оставалась в руках Терехова и его окружения, которые пытались править как бы "от имени" Кернеса. Но вскоре встал вопрос о том, как эту власть формализировать – и депутатам горсовета показали якобы присланное Кернесом из берлинской клиники письмо, скрепленное его электронной подписью, в котором он предлагал кандидатуру Терехова на пост секретаря харьковского горсовета нового созыва. Необходимость личного принесения Кернесом мэрской присяги удалось обойти, сославшись на то, что он давал эту присягу еще в 2010 году, избравшись мэром города в первый раз. Безусловно, все эти маневры выглядели крайне сомнительно с юридической точки зрения, что дало повод говорить о фактической узурпации власти в Харькове.

Наконец, 17 декабря Кернес скончался, и встал вопрос о проведении досрочных выборов мэра. По идее, они должны были бы пройти в конце марта 2021-го – но у Терехова, очевидно, решили, что этого времени будет слишком мало для полноценной раскрутки в качестве преемника Кернеса. Процесс назначения выборов удалось затянуть, а выборы отложить на конец октября, тем самым выиграв Терехову еще полгода для проведения предвыборной кампании.

Номер два

Впрочем, все эти маневры могут оказаться бесполезными. Кампанию Терехов ведет в шаблонном стиле "местного крепкого хозяйственника" – лично "инспектирует" больницы, школы и прочие объекты городской инфраструктуры, встречается с бюджетниками, высаживает деревья перед телекамерами, собственноручно моет станцию метро из шланга и т.д.

Предвыборную кампанию Игорь Терехов ведет в шаблонном стиле "местного крепкого хозяйственника" (фото: пресс-служба)

Даже манеру вести сессию Терехов пытается скопировать у Кернеса, хотя получается мало убедительно. Все-таки, когда отдельные фразы из выступлений расходятся на цитаты и становятся всеукраинскими мемами – это особый, хоть и своеобразный талант, взять и просто скопировать который невозможно. У Кернеса такой талант однозначно был.

В целом, отношения с образом покойного мэра Харькова у Терехова весьма противоречивые. Очевидно, единая политтехнологическая линия в его штабе пока так и не выработана. С одной стороны, Терехов явно хочет выиграть выборы, опираясь на хорошую память многих харьковчан о бывшем мэре. И переименовывать "Блок Кернеса – Успешный Харьков" после кончины Кернеса не стали.

С другой стороны, на логотипах "Успешного Харькова" фамилию Кернеса заменили на фамилию Терехова. Обещания переименовать в честь покойного мэра какой-то заметный городской объект, например, станцию метро, парк или даже аэропорт так и остались обещаниями. Даже табличку на здании горсовета в честь Кернеса так и не прицепили.

А когда один из харьковских журналистов попытался задать и.о. мэра вопросы об этой ситуации, Терехов попросту натравил на него своих охранников.

Несмотря на солидный опыт в харьковской политике, Терехов всегда находился – в лучшем случае – на втором месте, и самостоятельно не выигрывал ни одни выборы. В этом плане его желание, пусть и подспудное, избавиться от образа "вечно второго" вполне объяснимо. Но такое желание надо подкреплять чем-то большим, чем просто личными амбициями.

И в любом случае, на эксплуатации образа Кернеса, пожалуй, можно выиграть выборы. Но эффективно управлять городом точно не получится.