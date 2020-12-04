Назойливый друг: как "Слугу народа" затягивают в новую коалицию

Владимира Зеленского и "Слугу народа" склоняют к переформатированию парламентского большинства. В роли партнера по новой коалиции может оказаться депутатская группа "За майбутне" (ЗМ), дружественная к Игорю Коломойскому.

В правящей верхушке опасаются, что олигарх может перевести лояльных к нему мажоритарщиков из "Слуги народа" в "За майбутне". После чего – заставить президентскую фракцию договариваться о новой коалиции на двоих. Или на троих – с участием фракции "Батькивщина".

В команде Зеленского считают, что, дав ход такому сценарию, Коломойский хочет повысить свое политическое влияние и укрепиться во власти. И такой сценарий им явно не по душе.

Слухи о перестройке большинства не новы. О том, что коалиция может пополниться какой-то из депутатских групп, РБК-Украина рассказывало еще в начале сентября.

При таком раскладе новые союзники совместно формируют Кабмин, в котором лидеру партии "За майбутне" и бизнес-партнеру Коломойского – Игорю Палице – мог бы отойти пост премьера или вице-премьера. Правда, тогда все причастные к такому потенциальному сценарию от него отмахивались. Но и назвать эти слухи беспочвенными также нельзя.

Во время местных выборов партия "За майбутне" бросила огромные силы и ресурсы на раскрутку своей политической силы с прицелом на парламентские выборы. А агитационные заявления Палицы больше напоминали кампанию кандидата на пост премьера. О чем он, кстати, с иронией сказал на одном из эфиров, отвечая на вопрос, куда он баллотируется на октябрьских выборах.

Игорь Палица (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Если у ЗМ будет 5% и больше в целом по стране, они начнут активно качать нас на коалицию. Если не наберут 5% – то менее активно", – говорил влиятельный собеседник издания в монобольшинстве на следующий день после местных выборов. В итоге, по подсчетам социологической группы "Рейтинг", на наиболее показательных с политической точки зрения выборах в облсоветы ЗМ получила четвертый результат по стране с 8,6% поддержки.

Дружественный шантаж

Разговоры о новом большинстве участились перед важными для Зеленского и "Слуги народа" голосованиями – за блок законопроектов для выхода из конституционного кризиса и проект бюджета на 2021 год.

"Коломойский периодически раскручивает эти разговоры, исходя из политической обстановки или каких-то грядущих голосований. Условно говоря, если президент пару дней подряд не отвечает на его звонки, он вновь запускает эту шарманку про коалицию", – рассказал один из источников в команде президента.

Другой собеседник напоминает о том, что условная "группа Коломойского" в СН уже неоднократно пыталась шантажировать Банковую, отказываясь поддерживать важные для президента законопроекты.

Теперь же в большинстве не исключают, что главные "контролеры" этой группы могут вполне перейти от шантажа к более решительным действиям. Но вряд ли все сработает именно так, как им бы хотелось.

Во-первых, в "Слуге народа" считают, что перейти в "За майбутне" могут всего лишь около 15 депутатов, которые действительно ориентируются на Коломойского. Цифры в 40 человек, которые время от времени всплывают в медиа, в президентской команде называют слишком преувеличенными. Сейчас в "Слуге народа" 246 депутатов. А значит, даже лишившись 15 членов фракции, она все равно сохранит монобольшинство.

Во-вторых, в президентской фракции считают более "покладистым" и надежным партнером группу "Довира" на тот случай, если в СН все же останется меньше 226 человек.

"Наверняка членам фракции это может не понравится. Но если возникнет вопрос – коалиция с "За майбутне" или ввести в состав "Слуги народа" представителей группы "Довира" – фракция поддержит второй вариант. И большинство проголосует за то, чтобы принять во фракцию какое-то количества представителей "Довиры", – объяснил высокопоставленный собеседник в "Слуге народа".

В-третьих, далеко не все депутаты в монобольшинстве обрадуются перспективе формального союза с депутатской группой, влияние на которую приписывают Коломойскому. По мнению одного из собеседников издания, свою роль в этом играют и итоги выборов в США, где к власти пришли демократы – как принято считать в политических кругах, крайне критично настроенные в отношении украинского олигарха.

В "Слуге народа" рассчитывают на поддержку других групп при важных голосованиях (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как рассказала изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции нет, и даже на уровне переписок в фракционном чате это не обсуждается. "Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно", – сказала она.

Мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в СН, называет "нелогичным" и "нереалистичным" переход части его коллег в "За майбутне".

"Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать про полную монолитность фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции", – сказал РБК-Украина нардеп.

По словам Фриса, если кто из депутатов и захочет выйти из фракции, он рискует потерять мандат. По статье 81 Конституции, полномочия народного депутата прекращаются в случае выхода из фракции партии, от которой он был избран.

Раньше эта норма применялась только к списочникам. Но, как уверяет Фрис, она действует и в отношении мажоритарщиков, если они выходят из фракции партии, которая их выдвинула. Впрочем, в таком случае власти придется пойти на выборы в ряде "освободившихся" округов, с непредсказуемым результатом.

Собеседник издания в группе "За майбутне" также считает, что любое переформатирование большинства – пока не более чем разговоры. По крайней мере, на уровне всей группы этот вопрос всерьез не обсуждался.

"Но тут также нужно понимать, что мы все в группе почти что "фунты". Если кто и вынашивает такие планы, то это Палица и Коломойский", – говорит источник.

РБК-Украина обратилось с просьбой прокомментировать возможность расширения коалиции за счет "За майбутне" к руководителям группы и к главе партии Игорю Палице. Но на момент выхода материала наши вопросы остались без ответа.

"Если начнутся какие-то официальные процессы по переформатированию, это как ящик Пандоры: может пойти дальнейшая фрагментация, новые трещины, какие-то внутренние платформы будут создаваться. Не стоит вообще начинать эту историю, это плохой сценарий", – сказал собеседник в "Слуге народа".

Тест на прочность

Будущие парламентские голосования в декабре за бюджет, законопроекты по Конституционному суду и за ряд инициатив от президента Евгения Кравчук называет индикатором единства и трудоспособности монобольшинства.

"На предыдущих заседаниях решения принимались, и бюджет в первом чтении был принят с запасом голосов. Конечно, есть дискуссии по разным законам, но это неизбежно при таком большом количестве депутатов во фракции", – сказала замглавы фракции СН.

В любом случае, покинет ли монобольшинство внушительная группа депутатов или нет, проблема со сбором 226 голосов внутри фракции все равно остается актуальной. Во время критических голосований "Слугу народа" чаще всего страхует группа "Довира".

Сейчас в президентской фракции также рассчитывают на ее поддержку во время голосований, которые Раде предстоит провести до конца этого года. По каким-то отдельным вопросам возможна ситуативная поддержка и других фракций.

"Взамен на поддержку в "Довире" положили глаз на Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. Дежурное желание у "Батькивщины" – это кресло главы Минэкологии. Плюс там также не прочь получить контроль над ГПЗКУ", – отметил источник в команде президента.

Как подчеркнул собеседник издания в "Батькивщине", для того, чтобы в Раде запустились какие-то процессы по переформатированию большинства, нужны сразу два условия: выход из СН большой части депутатов и согласие Владимира Зеленского на новый политический союз. Пока что ни одно из этих условий и близко не выполнено.

Фракцию Юлии Тимошенко называют потенциальным союзником СН (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Впрочем, совсем со счетов такой сценарий во фракции Юлии Тимошенко не списывают. В качестве возможных катализаторов там называют результаты местных выборов, ситуацию на Донбассе или катастрофические проблемы в экономике. Но пока обсуждать конкретные должности (к примеру, спикерский пост для Тимошенко в случае союза с СН и "За майбутне") там не видят смысла.

"Мы готовы делиться с властью своим опытом и наработками, но мы должны четко понимать, на каких условиях мы будем с ней сотрудничать. Если нам предложат какой-то министерский пост, то наш главный вопрос: а какую именно политику в этой сфере тогда будет проводить наш представитель", – сказал РБК-Украина депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

По его словам, "Батькивщина" не может зайти во власть и продолжать политику "слуг народа", которую сейчас активно критикует: в социально-экономической сфере, в медицине, при выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых и так далее.

В то же время один из источников в команде Зеленского сомневается, что "цена" недостающих голосов вырастет настолько, что речь зайдет о министерских портфелях. Но при этом, как уже писало РБК-Украина, ротации в правительстве с высокой вероятностью все равно пройдут после Нового года.

"C Нового года нужно будет запустить Минагро. Скорее всего, когда проблемы с карантином достигнут пиковой точки, на выход попросят и Степанова. Под вопросом судьба министра Криклия, который сплотил против себя коалицию несвязанных друг с другом групп и людей", – рассказал влиятельный собеседник во фракции монобольшинства.

Поиск ситуативных союзников представляется для президентской команды более желательным вариантом. Тогда как один или несколько постоянных "младших" партнеров по коалиции не только разделят властные портфели и политическую ответственность, но и усилят зависимость от Коломойского. Ни первого, ни второго на Банковой не желают.