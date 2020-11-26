Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров

В "Слуге народа" накопились вопросы к министрам Шмыгаля (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Претензии в адрес министров правительства Дениса Шмыгаля звучат постоянно, в том числе и от представителей команды власти. Только в отставку никого пока не отправляют. Стоит ли ждать кадровых изменений в Кабмине и что об этом думают в парламенте – в материале РБК-Украина.

Осенняя сессия Верховной рады началась с разговоров о возможных ротациях в Кабинете министров. Тогда речь шла о министре финансов Сергее Марченко и министре экономики Игоре Петрашко. Претензии к ним выдвигала не оппозиция, а лидеры "Слуги народа". Но дальше разговоров дело так и не зашло.

Уже в октябре о возможных отставках в правительстве говорил и президент Владимир Зеленский. "Головы могут полететь, это правда", – сказал он в интервью телеканалам, но не назвал фамилий. Спустя месяц после этого особых кадровых подвижек в Кабмине так и не произошло.

На ситуацию мог повлиять сбившийся из-за пандемии темп работы парламента. Многих нардепов отвлекли местные выборы. Но главная причина – отсутствие принципиальных кадровых решений в Офисе президента. Хотя, как выяснило РБК-Украина, вопросы у депутатов есть едва ли не ко всему Кабмину.

Большинство собеседников издания согласились комментировать кадровые вопросы и давать прогнозы по конкретным министрам на условиях анонимности. Несмотря на то, что Верховная рада сейчас пользуется гораздо большей субъектностью, чем год назад, центром принятия решений такого уровня все равно остается Банковая. А мотивация Офиса президента даже для депутатов монобольшинства нередко остается загадкой.

Временные исполнители

Одна ротация в правительстве все же состоялась. Кабмин поменял и.о. министра энергетики. Вместо Ольги Буславец эту должность занял Юрий Бойко – тезка одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – "За життя". Буславец перевели на должность первого зама.

Минэнерго осталось без полноценного руководителя еще в марте при формировании Кабмина Дениса Шмыгаля. С апреля ведомством руководила Буславец в качестве и.о. министра. Формальная причина смены ее статуса – допустимый срок пребывания на должности с приставкой и.о.

Собеседники РБК-Украина в монобольшинстве уверяют, что реальной причиной отстранения Буславец стала ее якобы "склонность к продвижению" интересов бизнеса Рината Ахметова, в частности, в угольной сфере в ущерб другим отраслям энергетики.

По информации издания, во время поездок по Украине президент Зеленский услышал от атомщиков много жалоб на и.о. министра, и это якобы сыграло ключевую роль в принятом кадровом решении.

Ольга Буславец (Фото: пресс-служба Минэнерго)

Как полагают в СН, сейчас назначить полноценного министра вместо Буславец будет проблематично. В секторе энергетики сходятся интересы многих групп влияния, каждая из которых имеет свое "представительство" в Раде. Так что скорее всего преемник Буславец также какое-то время проработает с приставкой и.о.

С другой стороны, собеседник издания в Кабмине рассказал, что есть цель все-таки назначить полноценного министра, так как и.о. будет очень ограничен в своих функциях. В ноябре Рада приняла закон, согласно которому и.о. не сможет проводить реорганизацию министерства, увольнять или назначать руководителей предприятий, которыми управляет министерство, распределять бюджетные средства и т.д.

Юрия Бойко источники издания называют равноудаленным от основных игроков отрасли кандидатом, потому, если он докажет это на практике, шансы собрать 226 голосов за его назначение полноценным министром все же будут.

В правительстве есть еще один и.о. министра – глава Минобразования Сергей Шкарлет. В июне, когда его кандидатуру внесли в Раду, профильный комитет ее не одобрил. Претензии вызвала его политическая биография и связи с Партией регионов в прошлом. С тех пор Шкарлет стал фигурантом скандала о плагиате в научных работах, критика в его адрес звучала и от чиновников Евросоюза.

В "Слуге народа" также утверждают, что на своем посту глава Минобразования недостаточно активно лоббирует интересы ведомства. "На Кабмине его вообще не слышно и не видно", – сказал один из собеседников издания.

Также поводом для критики стало то, что Шкарлет, сам в прошлом ректор вуза, активно продвигает интересы высшей школы в ущерб другим отраслям образования. Как объяснил другой собеседник в монобольшинстве, Шкарлет якобы уже и сам не прочь оставить свое кресло. "Он жалуется, что ему сложно, что он не справляется", – объяснил источник.

Член профильного комитета ВР Роман Грищук упомянул также о смене штатной структуры МОН, которое возмутило международных партнеров. По словам депутата, в сотрудничестве с министерством были и позитивные аспекты – цифровизация МОН, введение новой формулы субвенции на образование, пожарная безопасность в университетах и т.д. Но есть и негативные моменты.

"Несколько раз я получал отписки на свои депутатские обращения в МОН, хотя вопросы были важными для студентов. Например, по возвращению платы за общежитие, когда было дистанционное обучение в университетах", – отметил Грищук.

Кто потенциально мог бы заменить Шкарлета на должности, пока непонятно. На уровне фракции и комитета этот вопрос не обсуждался. Возможным кандидатом называют замглавы МОН Андрея Витренко, но тот сейчас больше нацелен на пост ректора Киевского национального университета им. Шевченко, уверяют собеседники в "Слуге народа".

Список претензий

В медиапространстве в последние недели чаще всего говорят о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главная претензия к которому – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.

Еще в июле с подачи фракции "Голос" в Раде зарегистрировали постановление, призвав Кабмин рассмотреть вопрос о его увольнении. Под ним подписались почти сто депутатов из разных фракций, в том числе из "Слуги народа".

Источник РБК-Украина в "Голосе" уверяет, что отставка Степанова – вопрос якобы уже решенный, ее поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе. Но в "Слуге народа" дают более осторожные прогнозы.

В партии власти у Степанова есть и много сторонников, он также заручился поддержкой со стороны ряда авторитетных врачей. Правда, по информации издания, к министру неоднозначное отношение у профильного комитета Рады. Но это недовольство пока не переходит в публичную плоскость.

"Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года", – сказал собеседник в монобольшинстве. Его коллега также предположил, что вопрос с увольнением актуализируется в случае, если все же наступит коллапс медицинской системы. И именно министра в этой ситуации сделают ответственным за все проблемы.

Максим Степанов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто может сменить Степанова? В разгар пандемии эту должность собеседники РБК-Украина сравнивают с электрическим стулом. Потенциальным преемником называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. Впрочем, во врачебных кругах начали разгонять информацию, что Ляшко – ставленник экс-главы Минздрава Ульяны Супрун и будет продолжать ее инициативы, отношение к которым среди некоторых медиков двоякое.

Народные депутаты из разных фракций, с которыми пообщалось РБК-Украина, перечисляли и других министров, к которым за последние месяцы "возникли вопросы". В частности, это те же министры финансов и экономики.

Главу Минфина Сергея Марченко в разгар бюджетного процесса вряд ли кто-то будет трогать. К тому же ротация в министерстве может помешать переговорам с МВФ. "Про увольнение Петрашко я с весны слышу, чуть ли не с первого дня его назначения. Но пока никто никуда не идет, одни разговоры", – сказал собеседник в СН.

Другое дело, что Минэкономики потенциально могут разделить, воссоздав отдельное министерство аграрной политики. В таком случае, по информации издания, Минагро может отойти представителям группы "Довира", которые регулярно помогают монобольшинству с голосами. Большой интерес к аграрной сфере ожидаемо проявляют и в "Батькивщине".

"Петрашко пока остается, до того момента, когда решат, как разделить министерство", – подтвердил источник издания в Кабмине.

Конкретного списка кандидатов "на вылет" из Кабмина нет, уверяют собеседники в СН. На заседании фракции этот вопрос не поднимался и от Офиса президента каких-то предложений также не поступало.

Но у депутатов накопились претензии к отдельным ведомствам. Например, против министра соцполитики Марины Лазебной ополчились мажоритарщики. Поводом стало массовое закрытие санаторных школ-интернатов, пояснил один из источников в правящей фракции.

"Она и ее команда настроила против себя депутатов. И депутаты уже готовы регистрировать постановление о ее увольнении", – рассказал депутат. В свою очередь, глава профильного комитета ВР Галина Третьякова из "Слуги народа" в комментарии изданию сказала, что "работала, работает и будет работать с теми (министрами, - ред.), кого ВРУ назначит на должность".

Есть у нардепов претензии и к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, он один из немногих, кто сохранил свой пост во втором правительстве времен Зеленского. И хотя сам Криклий – выходец из "Слуги народа", у него не заладились отношения с руководством транспортного комитета Рады, представленным видными членами большинства.

Возглавляет этот комитет Сергей Кисель, его называют близким к руководству Банковой. В комитет также входят Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков.

Собеседники издания и в министерстве, и во фракции накал с Криклием объясняют тем, что министр почти "не прислушивается к рекомендациям" руководства комитета.

Плюс у министра якобы возник конфликт с группой депутатов, близкой к Игорю Коломойскому. В качестве потенциального сменщика Криклия называют фамилию главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

Владислав Криклий (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди тех министров, к кому в Раде возникают претензии, называли также министра экологии Роман Абрамовского (но его поддерживает профильный комитет Рады), министра обороны Сергея Тарана (якобы у него трудности в отношениях с Генштабом) и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Но по этим членам правительства пока вовсе нет никакой конкретики.

При этом позиции самого премьера Шмыгаля собеседники издания и в Кабмине, и в парламенте оценивают как достаточно уверенные. "По премьеру если и будут вопросы, то уже глубокой весной, и то вообще не факт", – сказал собеседник в руководстве "Слуги народа".

После бюджета и праздников

"У нас есть много претензий к разным министрам. Сейчас завершается бюджетный процесс. И уже после этого, когда будет какой-то анализ всех достижений и ошибок по каждому министерству, думаю, будут приняты кадровые решения. Но будут ли они до конца года – не уверен", – сказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Его коллега по фракции Евгения Кравчук подчеркнула, что кадровые вопросы в любом случае не будут проводиться с наскока, как это бывало ранее. "Должен быть формальный юридический процесс, представление от Кабмина. Надо провести заседание профильного комитета, заседание фракции, чтобы пообщаться с кандидатом или кандидатами на пост министра", – сказала она.

В монобольшинстве признают, что голосов за увольнение фактически любого министра хватит, а вот для назначения его преемника без помощи со стороны других фракций не обойтись. И дело не только в согласовании политических интересов внутри СН.

Сейчас численность фракции упала до 246 человек, значит, у "слуг" есть номинальный запас только в 20 голосов. Тогда как в зале обычно отсутствует больше депутатов из президентской фракции – в связи с коронавирусом, самоизоляцией или по другим причинам.

Позиция некоторых оппозиционных фракций сводится к тому, что "не мы их назначили, не нам их и увольнять". Либо же – "если и просить на выход, то весь Кабмин".

"Если мы сейчас голосуем за отставку, то значит мы прикрываем весь предыдущий период деятельности этих министров. Тогда с нашей легкой руки они проработали на своих должностях. Поэтому вопрос отставки – непосредственно к фракции Зеленского – кого они назначали, почему они назначали и почему теперь снимают", – сказал изданию замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Кабинет министров в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Камнем преткновения в вопросах ротаций в Кабмине может стать бюджет, полагает Соболев. Он считает, что до конца года команда Зеленского может провести ряд кадровых перестановок "в пакете" с голосованием за бюджет, чтобы заручиться голосами других фракций или групп.

Как рассказал РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик, на уровне фракции уже обсуждался вопрос оценки правительства. И голосовать за отставку отдельных министров они не собираются. По мнению депутата, замена отдельных министров мало на что повлияет, потому что "они исполнители политики всего Кабмина".

"Если будет вынесен вопрос о недоверии всему правительству, то мы проголосуем за. За любые отдельные кадровые перестановки при премьере Шмыгале мы голосовать не будем – ни за отставки, ни за назначения", – отметил Скорик.

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До конца этого года осталось всего лишь две пленарные недели. И как полагают многие депутаты, за это время хорошо бы управиться с бюджетом. К тому же вопросы назначений в Раде обычно разъединяют зал. Потому вряд ли в большинстве решатся лишний раз расшатывать депутатский корпус, учитывая, что для принятия бюджета каждый голос может оказаться на счету. "Какие-то кадровые изменения могут быть уже после всех новогодних праздников", – предположил источник издания в Кабмине.

В Офисе президента также говорят о возможности перестановок уже после Нового года. "У нас есть ковидная история, возможное ужесточение карантина, нам нужно провести решения по социальной помощи и поддержке бизнеса – в таких условиях устраивать перестановки нет смысла", – сказал собеседник издания. По его словам, "критических замечаний" к кому-либо из министров на данный момент нет.