Настирливий друг: як "Слугу народу" затягують у нову коаліцію

Володимира Зеленського та "Слугу народу" схиляють до переформатування парламентської більшості. У ролі партнера по новій коаліції може опинитися депутатська група "За майбутнє" (ЗМ), дружня до Ігоря Коломойського.

У правлячій верхівці побоюються, що олігарх може перевести лояльних до нього мажоритарників зі "Слуги народу" в "За майбутнє". Після чого – змусити президентську фракцію домовлятися про нову коаліцію на двох. Або на трьох – з участю фракції "Батьківщина".

У команді Зеленського вважають, що, давши хід такому сценарію, Коломойський хоче підвищити свій політичний вплив і зміцнитися у владі. І такий сценарій їм явно не по душі.

Чутки про перебудову більшості не нові. Про те, що коаліція може поповнитися якоюсь із депутатських груп, РБК-Україна розповідало ще на початку вересня.

За такого розкладу нові союзники спільно формують Кабмін, в якому лідеру партії "За майбутнє" та бізнес-партнеру Коломойського – Ігорю Палиці – міг би відійти пост прем'єра чи віце-прем'єра. Щоправда, тоді всі причетні до такого потенційного сценарію від нього відмахувалися. Але і назвати ці чутки безпідставними також не можна.

Під час місцевих виборів партія "За майбутнє" кинула величезні сили і ресурси на розкрутку своєї політичної сили з прицілом на парламентські вибори. А агітаційні заяви Палиці більше нагадували кампанію кандидата на пост прем'єра. Про що він, до речі, з іронією сказав на одному з ефірів, відповідаючи на питання, куди він балотується на жовтневих виборах.

Ігор Палиця (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Якщо в ЗМ буде 5% та більше в цілому по країні, вони почнуть активно качати нас на коаліцію. Якщо не наберуть 5% – менш активно", – розповідав впливовий співрозмовник видання в монобільшості наступного дня після місцевих виборів. У підсумку, за підрахунками соціологічної групи "Рейтинг", на найбільш показових з політичної точки зору виборах в облради ЗМ отримала четвертий результат по країні з 8,6% підтримки.

Дружній шантаж

Розмови про нову більшість почастішали перед важливими для Зеленського та "Слуги народу" голосуваннями – за блок законопроектів для виходу з конституційної кризи і проект бюджету на 2021 рік.

"Коломойський періодично розкручує ці розмови, з огляду на політичну обстановку або якісь майбутні голосування. Умовно кажучи, якщо президент кілька днів поспіль не відповідає на його дзвінки, він знову запускає цю шарманку про коаліцію", – розповіло одне з джерел у команді президента.

Інший співрозмовник нагадує про те, що умовна "група Коломойського" в СН вже неодноразово намагалася шантажувати Банкову, відмовляючись підтримувати важливі для президента законопроекти.

Тепер же в більшості не виключають, що головні "контролери" цієї групи цілком можуть перейти від шантажу до більш рішучих дій. Але навряд чи все спрацює саме так, як їм би хотілося.

По-перше, у "Слузі народу" вважають, що перейти в "За майбутнє" можуть лише близько 15 депутатів, які справді орієнтуються на Коломойського. Цифри в 40 чоловік, які час від часу з'являються у медіа, у президентській команді називають занадто перебільшеними. Зараз у "Слуги народу" 246 депутатів. А значить, навіть втративши 15 членів фракції, вона все одно збереже монобільшість.

По-друге, у президентській фракції вважають більш "поступливим" і надійним партнером групу "Довіра" на той випадок, якщо в СН усе ж залишиться менше 226 чоловік.

"Напевно, членам фракції це може не сподобається. Але якщо виникне питання – коаліція з "За майбутнє" або ввести до складу "Слуги народу" представників групи "Довіра" – фракція підтримає другий варіант. І більшість проголосує за те, щоби прийняти у фракцію певну кількість представників "Довіри", – пояснив високопоставлений співрозмовник у "Слузі народу".

По-третє, далеко не всі депутати в монобільшості зрадіють перспективі формального союзу з депутатською групою, вплив на яку приписують Коломойському. На думку одного зі співрозмовників видання, свою роль у цьому відіграють і підсумки виборів у США, де до влади прийшли демократи – як прийнято вважати в політичних колах, вкрай критично налаштовані щодо українського олігарха.

У "Слузі народу" розраховують на підтримку інших груп при важливих голосуваннях (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіла виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, на даний момент жодних заяв про вихід з фракції немає, і навіть на рівні переписок у фракційному чаті це не обговорюється. "Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", – сказала вона.

Мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН, називає "нелогічним" і "нереалістичним" перехід частини його колег у "За майбутнє".

"Все це не більше ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмена чи фінансово-промислової групи. В основному розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетністю до якоїсь галузі, сфери компетенції", – сказав РБК-Україна нардеп.

За словами Фріса, якщо хтось із депутатів і захоче вийти з фракції, він ризикує втратити мандат. За статтею 81 Конституції, повноваження народного депутата припиняються в разі виходу з фракції партії, від якої він був обраний.

Раніше ця норма застосовувалася тільки до списочників. Але, як запевняє Фріс, вона діє і щодо мажоритарників, якщо вони виходять з фракції партії, яка їх висунула. Втім, в такому випадку владі доведеться піти на вибори у низці "звільнених" округів, з непередбачуваним результатом.

Співрозмовник видання в групі "За майбутнє" також вважає, що будь-яке переформатування більшості – поки що не більше ніж розмови. Принаймні на рівні всієї групи це питання всерйоз не обговорювалося.

"Але тут також потрібно розуміти, що ми всі в групі майже як "фунти". Якщо хто і виношує такі плани, то це Палиця і Коломойський", – говорить джерело.

РБК-Україна звернулося з проханням прокоментувати можливість розширення коаліції за рахунок "За майбутнє" до керівників групи і до голови партії Ігоря Палиці. Але на момент виходу матеріалу наші запитання залишилися без відповіді.

"Якщо почнуться якісь офіційні процеси переформатування, це як ящик Пандори: може піти подальша фрагментація, нові тріщини, якісь внутрішні платформи будуть створюватися. Не варто взагалі починати цю історію, це поганий сценарій", – сказав співрозмовник у "Слузі народу".

Тест на міцність

Майбутні парламентські голосування у грудні за бюджет, законопроекти щодо Конституційного суду і за низку ініціатив від президента Євгенія Кравчук називає індикатором єдності і працездатності монобільшості.

"На попередніх засіданнях рішення приймалися, і бюджет у першому читанні був ухвалений із запасом голосів. Звичайно, є дискусії з різних законів, але це неминуче при такій великій кількості депутатів у фракції", – сказала замглави фракції СН.

У будь-якому випадку, чи покине монобільшість значна група депутатів чи ні, проблема зі збором 226 голосів всередині фракції все одно залишається актуальною. Під час критичних голосувань "Слугу народу" найчастіше страхує група "Довіра".

Зараз у президентській фракції також розраховують на її підтримку під час голосувань, які Раді доведеться провести до кінця цього року. З якихось окремих питань можлива ситуативна підтримка й інших фракцій.

"В обмін на підтримку в "Довірі" поклали око на Аграрний фонд та Державну продовольчо-зернову корпорацію України. Постійне бажання у "Батьківщини" – це крісло глави Мінекології. Плюс там також не проти отримати контроль над ДПЗКУ", – зазначило джерело в команді президента.

Як підкреслив співрозмовник видання в "Батьківщині", для того, щоб у Раді запустилися якісь процеси переформатування більшості, потрібні відразу дві умови: вихід з СН великої частини депутатів та згоду Володимира Зеленського на новий політичний союз. Поки що жодна з цих умов і близько не виконано.

Фракцію Юлії Тимошенко називають потенційним союзником СН (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Втім, зовсім з рахунків такий сценарій у фракції Юлії Тимошенко не списують. Можливими каталізаторами там називають результати місцевих виборів, ситуацію на Донбасі чи катастрофічні проблеми в економіці. Але поки обговорювати конкретні посади (наприклад, спікерський пост для Тимошенко у випадку союзу з СН і "За майбутнє") там не бачать сенсу.

"Ми готові ділитися з владою своїм досвідом і напрацюваннями, але ми маємо чітко розуміти, на яких умовах ми будемо з нею співпрацювати. Якщо нам запропонують якийсь міністерський пост, то наше головне запитання: а яку саме політику в цій сфері тоді буде проводити наш представник", – сказав РБК-Україна депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

За його словами, "Батьківщина" не може зайти у владу і продовжувати політику "слуг народу", яку зараз активно критикує: у соціально-економічній сфері, у медицині, при видачі ліцензій на видобуток корисних копалин тощо.

Водночас одне з джерел в команді Зеленського сумнівається, що "ціна" голосів, яким бракуватиме, зросте настільки, що мова зайде про міністерські портфелі. Але при цьому, як уже повідомляло РБК-Україна, ротації в уряді з високою ймовірністю все одно пройдуть після Нового року.

"З Нового року потрібно буде запустити Мінагро. Найімовірніше, коли проблеми з карантином досягнуть критичної точки, на вихід попросять і Степанова. Під питанням доля міністра Криклія, який об'єднав проти себе коаліцію непов'язаних один з одним груп і людей", – розповів впливовий співрозмовник у фракції монобільшості.

Пошук ситуативних союзників виглядає для президентської команди більш бажаним варіантом. Тоді як один або декілька постійних "молодших" партнерів по коаліції не тільки розділять владні портфелі і політичну відповідальність, а й посилять залежність від Коломойського. Ні першого, ні другого на Банковій не бажають.