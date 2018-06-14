Много планов и мало времени: чем займется Рада в последние недели перед каникулами

19 октября 2017 года парламент отправил на рассмотрение в Конституционный суд два связанных (не альтернативных) законопроекта - депутатский и президентский об отмене неприкосновенности. По сути тексты документов идентичны, однако президентским предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. 6 июня Конституционный суд опубликовал свое заключение, в котором признал депутатский законопроект об отмене неприкосновенности таким, что соответствует Основному закону. Вскоре КС должен вынести свой вердикт относительно президентского законопроекта.

До окончания восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва осталось пять недель. Из них - только три недели для рассмотрения и принятия законов в зале парламента. Традиционно, после официального завершения сессии, намеченного на 20 июля, народные депутаты вернутся на свои рабочие места в сентябре. Какие вопросы парламентарии намеренны рассмотреть в течении оставшихся пленарных заседаний до начала летних каникул - в материале РБК-Украина.

Если из пяти оставшихся сессионных недель выбросить дни на работу с избирателями, в комитетах, комиссиях и фракциях, в календарном графике Верховной Рады - считанные пленарные заседания до того, как народные избранники разойдутся на каникулы. И несмотря на продуктивную последнюю неделю заседаний, когда парламент принял закон об антикоррупционном суде, назначил аудитора НАБУ, уволил министра финансов Александра Данилюка, в долгах у Рады значится и ряд других не менее важных вопросов.

Глава фракции БПП Артур Герасимов в беседе с РБК-Украина заявил, что для его политической силы принципиально принятие закона о Национальной безопасности до конца сессии. "Это - чрезвычайно важный шаг в векторе нашего продвижения к стандартам НАТО", - говорит он.

Напомним, законопроект №8068 "О национальной безопасности", внесенный президентом в конце февраля, был одобрен Радой в первом чтении 5 апреля. Законопроектом, среди прочего, определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны - то есть определяется какое из ведомств за что отвечает и кому подчиняется. Также в тексте предлагается закрепить годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Кроме того, предлагается, что с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц (не военнослужащих), как и его заместители. А с 1 января 2021 года - разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, которые на сегодняшний день занимает Виктор Муженко.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко рассчитывают, что Рада одобрит документ о нацбезопасности до конца этой сессии. Парубий на днях спрогнозировал, что сможет вынести законопроект на голосование 21 июня и получить позитивное решение.

Пока же, как сообщил Артур Герасимов, текст на финальной стадии доработки перед вынесением ко второму чтению в зал. "Сейчас рабочая группа почти закончила рассмотрение отдельных вопросов в контексте этого законопроекта. Поэтому на следующей неделе комитет сможет достаточно быстро принять решение. Это устоявшаяся практика. Вы помните, как принимался закон об особенностях государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях. Тогда рабочая группа тщательно проработала все положения документа, после чего комитету остались процедурные, технические моменты, которые прошли очень быстро", - рассказал РБК-Украина руководитель фракции БПП.

Впрочем, и в других фракциях парламента, с представителями которых удалось связаться изданию, предполагают, что Раде удастся проголосовать за проект закона о национальной безопасности в течение оставшихся трех пленарных недель. "На сегодняшний день есть и политическая позиция, и очень активно идут переговоры с НАТО, так как у них были некоторые принципиальные замечания. Думаю, успеем рассмотреть и принять во втором чтении", - полагает член фракции Радикальной партии Игорь Попов.

Законопроект о нацбезопасности - один из тех документов, который будет принят до летних каникул, считает заместитель главы фракции партии "Батькивщина" Сергей Соболев. "Тем более, что это - концептуальный закон. Такие законы быстро принимаются. Когда доходит до конкретики - тогда начинаются проблемы. Позиция нашей фракции по этому документу зависит от того, в каком виде законопроект выйдет на второе чтение. На первом чтении практически все члены фракции поддерживали данный документ", - пояснил РБК-Украина Соболев.

Кроме того, у Верховной Рады поднакопилось немало кадровых вопросов. В частности, обновление Центральной избирательной комиссии. Напомним, что глава государства подписал представление на должности в составе ЦИК еще 23 января. Как известно, у 13 членов комиссии уже давно истек срок полномочий. В списке, внесенном президентом, значится 14 кандидатов на 13 вакантных мест. Шесть представителей в нем числится по квоте "Блока Петра Порошенко", трое - от "Народного фронта". Еще по одному представителю - за РПЛ, фракцией "Самопомич", фракцией "Батькивщина", группой "Воля народа" и группой "Видродження". В то же время в списке нет кандидата от "Оппозиционного блока", хотя они подали президенту две кандидатуры и настаивали на включении обоих. По информации РБК-Украина, у "Оппозиционного блока" была квота на одно место в представлении, и два крыла фракции не смогли договориться друг с другом об одном кандидате.

Технически перезагрузка ЦИК не предполагает каких-либо процедурных сложностей. Однако, как писало РБК-Украина, в "Народном фронте" и других фракциях настаивают на том, что президент должен откорректировать свое представление, чтобы в нем было 13 претендентов, и чтобы в нем также присутствовал представитель от "Оппозиционного блока", иначе Украина нарушит резолюцию ПАСЕ. Собеседники в "Блоке Петра Порошенко" в свою очередь утверждают, что опасения НФ заключаются не в нарушении резолюции, а в том, что долгожданное обновление ЦИК дает возможность проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов убежден, что Рада должна закрыть вопрос ЦИК до конца этой сессии. "Мы считаем, что затягивать в данном вопросе уже нельзя, и, если честно, не понимаем, почему этот вопрос не выносится на голосование в зал. Юридически никаких препятствий для этого нет. Есть представление президента, нужно его выносить в зал и голосовать", - заявил он в беседе с РБК-Украина.

В то же время нардеп от РПЛ Игорь Попов сомневается, что парламент успеет перезагрузить Центризбирком. "Думаю, летом этот вопрос не будет решен. Не будет решен и осенью. Осенью скажут, что уже поздно, так как скоро выборы", - допускает депутат.

Заместитель руководителя фракции "Самопомич" Руслан Сидорович считает, что глава государства все же должен урегулировать пропорциональность фракций в представлении. "Моя личная позиция заключается в том, что когда есть 14 кандидатур на 13 мест - это создает юридические проблемы для процедуры голосования. Разумеется, было бы хорошо, если до момента голосования президент как субъект представления эту коллизию устранил", - прокомментировал он РБК-Украина.

Аналогичную позицию высказывают в "Батькивщине". "Такое представление противоречит прежде всего нашим международным обязательствам. В одной из последних Резолюций ПАСЕ есть четкое требование к Украине - наличие в ЦИК по одному представителю (речь идет даже не о кандидатах в представлении) от каждой партии, имеющих свою фракцию в парламенте. То, что сделал президент, когда внес на 13 должностей 14 претендентов - делает невозможным соблюдение этого условия. Это будет означать, что требование ПАСЕ не выполнено. Убежден, что ПАСЕ вновь поднимет этот вопрос на своей сессии, которая начинается 25 июня в Стразбурге", - говорит замглавы фракции "Батькивщины" Сергей Соболев.

Кроме того, в БПП считают необходимым до конца сессии принять законопроект президента о валюте, создании Нацбюро финансовой безопасности и законопроект о повышении эффективности системы Прозорро.

В "Самопомочи", в свою очередь, к приоритетным относят дополнительные законопроекты, позволяющие запустить Высший антикоррупционный суд. "Однозначно, из важнейших вопросов - принятия еще трех законов, которые нужны для запуска антикоррупционного суда. Они по объему небольшие. Так как это зона политической ответственности президента, думаю, что он эти законопроекты внесет. И конечно же, что их нужно принимать", - полагает замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. Вместе с тем, по его оценке, Рада должна рассмотреть законопроекты об исполнении решений Европейского суда по правам человека и процедуры банкротства.

В "Батькивщине" считают необходимым принятие законодательных изменений и в политическом, и в экономическом, и в социальном блоке. В политическом блоке, говорит замглавы этой фракции Сергей Соболев, речь идет о внесении изменений в Конституцию, прежде всего, в части снятия неприкосновенности с народных депутатов и президента Украины, о разграничении полномочий президента и премьер-министра, о закреплении роли оппозиции.

Отметим, что 19 октября 2017 года парламент отправил на рассмотрение в Конституционный суд два связанных (не альтернативных) законопроекта - депутатский и президентский об отмене неприкосновенности. По сути тексты документов идентичны, однако президентским предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. 6 июня Конституционный суд опубликовал свое заключение, в котором признал депутатский законопроект об отмене неприкосновенности таким, что соответствует Основному закону. Вскоре КС должен вынести свой вердикт относительно президентского законопроекта.

Впрочем, нардеп от Радикальной партии Игорь Попов прогнозирует, что парламент не снимет иммунитет ни по первому, ни по второму сценарию. "На этой сессии мы не успеем рассмотреть данный вопрос, поскольку технологически его лучше рассматривать во время активной фазы избирательной кампании. Более того, полагаю, что неприкосновенность и вовсе не отменят", - считает парламентарий.

Как объясняет замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович, даже теоретически невозможно успеть принять законопроект об отмене депутатского иммунитета в том или ином виде до завершения этой сессии. "Им предусмотрены изменения в Конституцию. А изменения в Основной закон голосуются двумя голосованиями, которые не могут быть в рамках одной сессии. В теории только первое голосование может состояться до конца этой сессии", - прокомментировал он.