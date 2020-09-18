Лимит превышен. Стоит ли Кабмину Шмыгаля еще больше влазить в долги

Пандемия COVID-19 развязала власти руки, позволив тратить больше. Дефицит госбюджета в этом году может составить рекордные 300 млрд гривен. Это больше, чем годовой бюджет Минздрава и Минобороны вместе взятых. Для понимания: в "доковидном" 2019 году дефицит составил немногим более 78 млрд гривен.

Украина не исключение. Таким же путем, увеличивая дефицит, пошли многие страны. И еще в марте, когда все закрывались на карантин, для резкого увеличения расходов были объективные причины. Нужно было готовить медицинскую систему к наплыву больных, мотивировать врачей, увеличивая им выплаты, а также поддерживать покупательную способность населения из-за безработицы. Иными словами, делать все, чтобы не дать коронакризису обвалить и без того пошатнувшуюся экономику.

Кроме того, при пересмотре госбюджета в апреле создали спецфонд на 66 млрд гривен, за счет которого финансируются "антиковидные" программы. Львиную долю средств направили на строительство дорог. Власти сочли это самой что ни на есть антикризисной мерой.

Спецфонда в следующем году уже не будет, следует из проекта госбюджета, внесенного Кабмином в Раду в начале этой недели. Деньги сразу решили разделить между ведомствами. Но при этом дефицит в 2021 году ожидается немногим более 270 млрд гривен. И без спецфонда структура расходов в проекте нового бюджета мало чем отличается от бюджета этого года (подробнее – в инфографике).

В чем логика дефицита в 270 млрд гривен? В кризис, когда экономика падает, правительство, увеличивая расходы госбюджета, пытается оживить деловую активность и поддержать платежеспособность населения. Именно поэтому выросли расходы на социальные пособия, пенсии, выплаты по безработице и т.д. Необходимостью запуска экономики власти объясняют и многомиллиардные программы по строительству дорог и объектов социальной инфраструктуры.

Долговая яма

Нужно ли все это, если страна вышла из режима жесткого карантина и экономика начала восстанавливаться? Тем более что дефицит приходится покрывать за счет новых долгов, обслуживать которые придется в последующие годы.

"Дефицит, который предусматривает Минфин, – это чересчур много. Можно вполне было умерить аппетит. Тем более что космического кризиса, как в 2020 году, в 2021 году Минэкономики не прогнозирует. По их же прогнозу, рост ВВП составит 4,6%. Значит, не стоит говорить о том, что ожидается супер кризисный год", – сказала изданию заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

Приоритеты по бюджетным программам правительства выглядят ситуативными, говорит руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак.

К примеру, расходы Минспорта увеличивают в три раза по сравнению с планами на 20-й год, а Минкульта – на 41%. На четверть больше планируют тратить на Офис генерального прокурора (на 26% больше) и Службу безопасности (на 23%). Еще на 15% возрастут расходы на Национальное антикоррупционное бюро.

"Расходы, на наш взгляд, раздуты. Для того чтобы выйти на безопасный уровень дефицита хотя бы в 3% ВВП, нужно было не увеличивать расходы на 5%, а наоборот уменьшить их на 73 млрд гривен по сравнению с планом на 2020-й год. Мы понимаем, что политически это очень неудобное решение. Но, по крайней мере, расходы можно было бы не увеличивать, оставить их на текущем уровне, это бы снизило нагрузку на бюджет", – пояснила Марчак.

Министр финансов Сергей Марченко, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр экономики Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Кабмине же указывают, что не изобретают велосипед, а скорее находятся в общемировом тренде, делая упор на расходы за счет госбюджета для ускорения экономики. "Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", – сказал в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такой тренд, о котором говорит Шмыгаль, в мире есть, соглашаются в экспертной среде. Только этот рецепт спасения экономики не в полной мере может быть реализован в Украине. Ключевая причина – высокие проценты по обслуживанию долга.

"Развитые страны могут себе позволить объемные бюджетные стимулы, поскольку их долг стоит менее 1% годовых. Тогда как Украина, для которой ставка в долларах 6-7-8%, позволить такое не может. Да и не должна", – добавила Мария Репко из ЦЭС.

К слову, выплата процентов по долгам – вторая самая крупная статья расходов в бюджете. В следующем году на обслуживание госдолга потребуется свыше 160 млрд гривен. Больше казна тратит только на дотации Пенсионному фонду.

Что же касается непосредственно погашения тела долга, без учета процентов правительству предстоит вернуть кредиторам в 2021 году более 439 млрд гривен. Для расчета по старым долгам и покрытия дефицита Минфин рассчитывает одолжить около 549 млрд гривен на внутреннем рынке и свыше 153 млрд гривен – на внешнем. Общий объем заимствований запланирован в размере 702 млрд гривен.

У кого столько занять? Старший аналитик группы ICU Тарас Котович допускает, что еще до конца года правительство разместит еврооблигации на 1 млрд долларов. Кроме того, на следующий год запланировано еще 3 млрд долларов за счет внешних размещений. А валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), вероятней всего, будут полностью рефинансированы, считает Котович. Иными словами, держатели облигаций повторно вложатся в бумаги.

"Мы ожидаем, что валютные потребности правительства будут полностью обеспечены до конца 2021 года, даже с частичной продажей валюты НБУ для финансирования расходов бюджета", – отметил он.

Но не все так просто. Планы по внешнему финансированию во многом зависят от того, будет ли Украина сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Тогда как конкретики насчет пересмотра программы и последующих траншей пока нет ни со стороны правительства, ни со стороны фонда.

Именно от наличия активной программы с МВФ зависят дешевые кредиты от Еврокомиссии и Всемирного банка. Кроме того, программа макрофинансовой помощи от ЕС вообще оказалась под вопросом из-за ситуации вокруг руководства антикоррупционных органов.

"Займы институциональных кредиторов дешевле. Кроме того, без программы МВФ рыночные ставки для Украины также могут вырасти. Инвесторы смотрят на риски по стране, ассоциируя их с наличием или отсутствием программы МВФ", – пояснила Мария Репко.

Что же касается гривневых ОВГЗ, то здесь, по мнению Тараса Котовича, ключевая роль будет отведена банкам. Тем более что портфель нерезидентов – иностранных инвесторов – в сегменте гривневого госдолга снижается – с февраля по сентябрь их доля сократилась на треть (примерно на 41 млрд гривен). Но уже в следующем году при повышении ставок, как полагает Тарас Котович, портфель нерезидентов может стабилизироваться.

"Ключевую роль во внутреннем финансировании бюджета будут играть именно банки. Частично благодаря облегченному доступу к кредитам рефинансирования НБУ, частично – из-за уменьшения объема депозитных сертификатов", – резюмировал эксперт ICU.

Ставка на налоги

Риски по госбюджету эксперты также видят в правительственных планах по доходам. Минфин делает ставку на НДС и подоходный налог. Сбор налога на доходы физлиц, по замыслу чиновников, вырастет за счет увеличения минимальной заработной платы до 6 тысяч гривен с января и до 6,5 тысяч гривен с июля.

В понимании власти этот шаг позволит "отбелить" реальные зарплаты и пересмотреть должностные оклады бюджетникам, которые привязаны к размеру "минималки". С другой стороны, есть риск еще большего ухода бизнеса в "тень" из-за увеличения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. В Кабмине считают, что этого не будет.

"Критикуют за то, что это неоправданное решение. Не согласен. Такое повышение точно способствует увеличению спроса, а значит и росту экономики", – уверен Денис Шмыгаль.

Что же касается НДС, то, по словам министра финансов Сергея Марченко, здесь есть возможность для детенизации и повышения эффективности администрирования налога. Кроме того, пока поступления по внутреннему НДС опережают план. Из-за чего разница между итогом 2020 года и ожиданиями по 2021 году может быть не такой существенной, как пока это представляется.

В Европейской бизнес ассоциации после публикации проекта бюджета заявили, что в любом случае рассчитывают на сохранение автоматического механизма своевременного возмещения НДС. Иначе, как указали в ЕБА, задолженность бюджета перед экспортерами негативно повлияет на операционную деятельность предприятий, а также на цены и ликвидность на внутреннем рынке. А это явно не то, что нужно экономике на этапе восстановления после локдауна.

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И хотя деловая активность в Украине идет на поправку после нескольких месяцев карантина, едва ли стоит говорить о возвращении на докризисный уровень. На этом фоне решение власти продолжить крупные расходы и еще больше одалживать одним кажется смелым, другие видят в этом попытки нравиться избирателям накануне местных выборов. Как бы там ни было, ближайшие месяцы проект бюджета будет меняться. С одной стороны, это будет происходить под давлением депутатов, а с другой – пожалуй, самой большой неопределенности – развития пандемии.