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Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

Киев, Среда 16 сентября 2020 07:55
Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией
Кабмин Шмыгаля распределяет средства "ковидного" фонда (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В начале карантина в Украине создали специальный фонд для борьбы с COVID-19. В нем заложили почти 66 млрд гривен, которые должны идти на медицину, социальную помощь и поддержку экономики. О том, на что в итоге тратят десятки миллиардов, предназначенных для борьбы с эпидемией – в материале РБК-Украина.

Верховная рада и Кабинет министров спустя месяц после начала карантина создали специальный фонд для борьбы с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Лимит средств по этому фонду составил почти 66 млрд гривен. Чтобы найти деньги, депутатам пришлось перекроить госбюджет на 2020 год, увеличив дефицит казны и урезав некоторые расходы.

За счет спецфонда планировали обеспечить всем необходимым больницы и сгладить экономический ущерб от карантина. При этом больше половины всех средств из "антиковидного" фонда направили на инфраструктуру. Многие эксперты и оппозиционные фракции критикуют власть за неэффективное распределение и трату этих средств.

Куда идут деньги

Все деньги из фонда уже поделили между министерствами и ведомствами. По какому принципу это делали? Сначала сумму и то, на что она пойдет, должен согласовать Кабмин, а дальше – бюджетный комитет Рады. Замглавы этого комитета Александр Трухин ("Слуга народа") говорит, что "это достаточно формальная функция".

“Если премьер-министр и министры приняли решения, что для спасения экономики, для баланса бюджета необходимы эти расходы, мы слушаем их аргументы, когда требуется – получаем более детальные разъяснения. Практически все фракции и депутатские группы все решения поддерживали", – рассказал РБК-Украина Трухин.

Деньги из спецфонда, как указывают в Минфине, израсходуют по 17 направлениям. Непосредственно на потребности сферы здравоохранения выделили свыше 14 млрд гривен. Из них Минздрав пока потратил всего лишь 499 млн гривен, закупив средства защиты для медиков и оборудование для государственных лабораторий.

Выплаты, предусмотренные из спецфонда для других направлений – закупки аппаратов ИВЛ и оборудования для приемных отделений опорных больниц, повышения надбавок и доплат медикам – министерство еще не проводило. Эти доплаты, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, начнут выдавать с сентября.

Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

Крупные суммы пойдут также на нужды Минэкономики, а именно – на Фонд по безработице – почти 7 млрд гривен. Из них ведомство уже использовало около 94%. Еще 3,62 млрд гривен выделили для Минсоцполитики на Фонд соцстрахования (больничные и соцпомощь работникам), а также на пособие для детей "ФОПов".

Мы обратились с запросами в Минфин, Минздрав и Минсоцполитики о том, куда именно и как тратятся деньги из спецфонда, и хватит ли им этих средств. Но на момент публикации ответов не получили.

Чуть меньше – 2,5 млрд гривен – направят Министерству внутренних дел на доплаты нацгвардейцам, пограничникам и полицейским. Из этой суммы МВД потратило почти 95%. Кроме того, ведомство использовало около 64% из 171 млн гривен, предназначенных для доплат медикам, работающим в лечебных заведениях МВД.

Пока на все 100% профинансированы только две программы. В полном объеме Министерство образования и науки вернуло абитуриентам выделенные 52,5 млн гривен за отмену пробного ВНО. Кроме того, Министерство развития общин и территорий израсходовало все выделенные ему 1,6 млрд гривен на строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в тюрьмах и СИЗО, Минюст получит 23,7 млн гривен. Пока ведомство потратило чуть больше половины из этой суммы.

Государственному управлению делами на закупку оборудования и средств защиты направят из спецфонда 41,2 млн гривен. Из них "ДУСя" (з укр. Держуправління справами, – ред.) использовала только 10 млн гривен.

Есть ведомства, которые пока еще не тратили положенные им средства. Это Министерство культуры и информполитики, Минмолодежи и спорта, а также Фонд госимущества. Для Минкульта в спецфонде предусмотрен 1 млрд гривен на поддержку культуры, туризма и креативных индустрий. Министерству молодежи решили вернуть часть средств на плановые расходы, которые раньше забрали для наполнения спецфонда – 476 млн гривен. Для частичного возобновления расходов по приватизации ФГИ получил 48,4 млн гривен.

Дорогами Рузвельта

Больше всех из "антиковидного" фонда получит Министерство инфраструктуры. В июне парламент разрешил использовать средства из спецфонда на строительство и ремонт дорог. На эти работы Кабмин направил 35 млрд гривен. По данным Минфина, к 11 сентября на дорожные работы потрачено почти четверть из выделенной суммы – 9,1 млрд гривен.

В правительстве утверждают, что вложение в инфраструктуру должно создать новые рабочие места и перезапустить экономику. По словам Владимира Зеленского, много денег идет на дороги к опорным больницам, приемным отделениям и школам.

После "Великой депрессии" в США Франклин Рузвельт также решил бороться с кризисом, привлекая людей к строительству дорог. Можно ли применить этот же подход почти век спустя – большой вопрос. К тому же огромные траты на инфраструктуру, не понимая, что будет дальше с эпидемией, в итоге может оказаться поспешными.

Последние месяцы оппозиционные политики все больше говорят о том, что активным строительством дорог накануне местных выборов, пусть и за счет спецфонда, власти хотят "задобрить" избирателей. Но в "Слуге народа" с этим категорически не согласны.

"Строительство дорог – это не только комфорт перемещения людей. Это не только возможность доставить больного вовремя в больницу. Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу", – пояснил замглавы бюджетного комитета Трухин.

Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

По его мнению, стимулировать экономику в кризис через госзаказ – правильный инструмент. Как уточнил Трухин, благодаря масштабному строительству дорог удалось обеспечить работой и доходом почти сто тысяч человек.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан подтверждает, что перенаправление 54% средств спецфонда на дороги действительно вызвало дискуссии.

"Безусловно, хорошие дороги – "лицо" государства. Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это в частности строительство больниц и их оснащение современным оборудованием", – сказал РБК-Украина чиновник.

Кроме того, лечебные заведения уже давно испытывают "кадровый голод" из-за низких зарплат, отметил Пацкан. Поэтому ключевые расходы должны пойти на улучшение материального обеспечения работников сферы здравоохранения, считает он.

Тем более, что уже сейчас, по данным Счетной палаты, в фонде COVID-19 недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ. Речь идет о доплатах полицейским, помощи по частичной безработице и выплатах пособий на детей физлиц-предпринимателей.

Впрочем, по словам замглавы бюджетного комитета, какой-либо нехватки средств в спецфонде быть не должно. Напротив – деньги могут даже остаться, предположил Трухин.

"На сегодня все программы, на которые планировались деньги, обеспечены. Причем это касается не только "антиковидного" фонда, а всех программ в госбюджете", – уверяет парламентарий.

Из крайности в крайность

Расходы на дороги в разгар эпидемии – далеко не единственная проблема, которой упрекают власть. За пять месяцев, по состоянию на 11 сентября, из фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств – 34,7% или примерно 23 млрд гривен.

Первый замглавы комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (замглавы фракции "Голос") обратил внимание на то, что часть средств из спецфонда либо "зависли" в Госказначействе, либо ведомства попросту не могут их освоить.

"Сейчас примерно 12 млрд гривен заблокированы в Госказначействе. Из них 6 млрд гривен – на доплаты медикам, 5,3 млрд – на покупку оборудования для госпитальных округов. И еще 1 млрд – на поддержку культуру. Есть большая проблема, что у нас неэффективно и расходуются, и осваиваются эти средства", – сказал РБК-Украина замглавы финансового комитета Рады.

Есть и другая проблема, связанная с планированием. Иногда министерства рассчитывают одну сумму потребностей, а фактические расходы оказываются меньше. Из-за просчетов при планировании приходится перераспределять уже выделенные из фонда средства, говорит Валерий Пацкан. Это как раз одна из причин, почему Кабмин так медленно тратит "антиковидные" деньги.

Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией

Более того, эти деньги распределяются в обход системы ProZorro, а потому есть риск, что тендеры на закупки товаров и услуг проходят по завышенным ценам и с серьезными злоупотреблениями.

"Некоторые мажоритарщики уже сами предложили изменения в закон, чтобы все закупки проходили через ProZorro, потому что видят, как власть на местах расходует эти средства, по завышенным ценам. В этом есть и очень много коррупционных рисков, и по факту – коррупции", – пояснил Железняк.

В начале карантина правительство упростило процедуры закупок, необходимых для противоэпидемических мероприятий. И в то время это было оправданным, но неконкурентные закупки не могут гарантировать качественных поставок, говорит Пацкан.

"Один пример – закупка респираторов. Почему-то одни покупают за 18 гривен за штуку, другие – за 160 гривен, причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобным. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из фонда средств требует пересмотра", – сказал изданию глава Счетной палаты.

Централизация крупного объема средств по одной бюджетной программе усиливает коррупционные риски при распределении средств, отметил Пацкан.

"При желании к последствиям пандемии можно привязать что угодно. Поэтому правительственные решения о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 должны основываться на детальных и качественных расчетах, содержать четкие условия использования средств", – уточнил чиновник.

По словам Пацкана, Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, эту оценку проведут уже в 2021 году.

Опасение по поводу прозрачности этих расходов были и у МВФ. Договариваясь о новой программе, Кабмин пообещал кредитору, что траты из спецфонда проконтролирует Государственная аудиторская служба. В понедельник правительство уже поручило ведомству провести эту проверку.

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