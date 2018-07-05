Курс на выборы: сможет ли Верховная рада назначить новых членов ЦИК

В "Народном фронте" пока не готовы голосовать за новый состав Центризбиркома, если президент не откорректирует список кандидатов. В БПП же уверяют, что Порошенко на это не пойдет, и поясняют, что их коллеги по коалиции наотрез отказываются менять состав ЦИК, поскольку опасаются досрочных выборов в Раду.

Сегодня парламент может обновить состав Центральной избирательной комиссии. Срок полномочий большинства членов ЦИК истек еще четыре года назад. Внесенный президентом список кандидатов, где на 13 мест претендуют 14 человек, стал предметом споров в депутатском корпусе в последние месяцы. В "Народном фронте" требуют от главы государства откорректировать представление таким образом, чтобы в нем было 13 кандидатур, включая представителя от "Оппозиционного блока". Но в Администрации президента наотрез отказываются это делать. За день до голосования БПП и НФ все еще не достигли консенсуса в этом вопросе. И если "фронтовики" скептически оценивают возможность голосования в четверг, то собеседники в президентской фракции уверяют, что перезагрузка ЦИК все же состоится. И, по мнению депутатов БПП, НФ будет вынужден поддержать это решение. Подробнее - в материале РБК-Украина.

В четверг Верховная рада может назначить новый состав Центральной избирательной комиссии. Этот вопрос стоит первым в повестке дня парламента на 5 июля.

В начале года президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение новых членов Центризбиркома. После чего этот вопрос отложили, затянув согласование спорных позиций на несколько месяцев. Виной тому "лишний" претендент на кресло члена ЦИК - на 13 вакантных мест Порошенко подал 14 кандидатур.

Кроме того, в президентском списке не оказалось представителя от "Оппозиционного блока". Непропорциональность списка кандидатов привела к разногласиям внутри коалиции - между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом". По состоянию на среду, 4 июля, в Раде не просто не было консенсуса по 14-му кандидату, который не пройдет в Центризбирком, но и вообще по тому состоится голосование или нет.

Четырнадцатый лишний

В состав Центральной избирательной комиссии входит 15 членов. У 13 представителей Центризбиркома уже давно завершился семилетний срок полномочий. Причем у 12 из них, в том числе, и у главы комиссии Михаила Охендовского, это случилось еще четыре года назад.

По сути, "легитимными" пока остаются только двое членов комиссии, назначенные в апреле 2014 года - Екатерина Березюк (после назначения в ЦИК вышла замуж за экс-генпрокурора Олега Махницкого, и взяла фамилию мужа), предложенная по квоте "Свободы", и Олег Диденко, который прошел по квоте УДАРа.

В конце января президент по предложению парламентских фракций и групп внес в Раду перечень кандидатур на замену старым членам ЦИК. Ранее РБК-Украина подробно писало о том, кто претендует на должности в Центризбиркоме.

Загвоздка состояла в том, что в поданном представлении числилось 14 человек: шесть представителей от БПП, трое от НФ, по одному - от "Радикальной партии Ляшко", фракции "Самопомич", группы "Воля народа" и группы "Видродження". От еще одной кандидатуры, фигурирующей в представлении - Надежды Синицы - открещивались во всех фракциях и группах. Вместе с тем, в список не попали кандидатуры, предложенные "Батькивщиной" и "Оппозиционным блоком".

В Администрации президента такое решение аргументировали тем, что глава государства считает необходимым полностью перезагрузить комиссию, исключив из нее "старые кадры". И так как "Оппозиционный блок" предложил президенту назначить в новый состав нынешнего главу ЦИК Михаила Охендовского, а "Батькивщина" - его сегодняшнего заместителя Жанну Усенко-Черную, представители от этих фракций в представление не попали. Впрочем, в "Батькивщине" потом заверили, что, вместо Усенко-Черной внесли другого кандидата - адвоката и преподавателя Андрея Евстигнеева. В ОБ, в свою очередь, вместо Охендовского потребовали назначить от них двух других представителей - Сергея Румпу и Григория Москаленко.

Впоследствии, как объясняли источники РБК-Украина в АП, после встречи Юлии Тимошенко с Петром Порошенко в конце января представителя "Батькивщины" Андрея Евстигнеева внесли в президентское представление на назначение новых членов комиссии. В то же время из обновленного списка исчезла кандидатура Надежды Синицы.

C "Оппозиционным блоком" договориться по кандидатуре в ЦИК Банковой не удалось. "В "Оппоблоке" есть два крыла. Соответственно, они подали две кандидатуры. Определиться с кем-то одним они между собой не могли, хотели двоих. Поэтому от них и никто не попал в представление", - разъясняли РБК-Украина сложившуюся коллизию собеседники в АП.

Несмотря на рокировки, в итоге все равно вышло 14 кандидатур на 13 мест. Это значит, что, кроме представителя ОБ, как минимум один из предложенных фракциями и группами кандидат в состав обновленного Центризбиркома точно не попадет.

Разногласия в коалиции

Завершение специальной проверки кандидатов в ЦИК в середине апреля сняло все процедурные преграды для голосования в Раде. Однако ротация комиссии из-за несогласованности позиций между БПП и НФ постоянно переносилась с одной пленарной недели на другую.

Руководители фракции БПП в официальных заявлениях не прекращали настаивать на вынесении вопроса замены членов Центризбиркома в зал. В "Народном фронте" же требовали откорректировать список таким образом, чтобы в нем было 13 претендентов и чтобы президент внес кандидата от ОБ, как того требует резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы о представительстве в ЦИК всех парламентских партий.

С тех пор позиция сторон не изменилась. "У нас 13 должностей и 14 кандидатов. Если уж такая ситуация, то пусть депутаты решают. Но главное, что может быть - 226 голосов за увольнение старых членов будет, а потом мы не изберем ЦИК. И что дальше? Все упреки, что "Народный фронт" делает все для того, чтобы голосование не состоялось, я хочу опровергнуть", - прокомментировал РБК-Украина в среду, 4 июля, глава фракции НФ Максим Бурбак.

Подобные заявления звучали и от его коллег по фракции. "Кто-то один в ЦИК уже точно не попадет. Голосовать будут за каждого по отдельности (в том же порядке, в котором подал президент - в алфавитном, - ред.). Если первые 13 человек, которых вынесут на голосование, набирают 226 голосов, что будет с 14-м? Получается, он не проходит в ЦИК? И это уже нарушение закона. Плюс в списке нет представителя от "Оппоблока". Это нарушение резолюции ПАСЕ. Мы хотим, чтобы на нас наложили санкции, как и на Россию, за несоблюдение резолюции?", - возмущается в беседе с РБК-Украина один из "фронтовиков".

"БПП нужно уступить две свои кандидатуры, чтобы убрать лишнего и добавить хотя бы одного человека от "Оппоблока". Уступать они, разумеется, категорически не собираются. Вот и получается, что кто-то определенно не пройдет. Прогнозирую, что это может быть кандидат от "Батькивщины" или "Самопомочи", - добавляет другой член фракции НФ.

Но важно отметить, что, в отличие от большинства в НФ, в этом вопросе поменялась позиция спикера парламента Андрея Парубия. Если ранее он более осторожно высказывался по поводу внесения в зал вопроса назначения нового состава ЦИК, то в понедельник, 2 июля, на согласительном совете сам призвал Раду перезагрузить состав Центризбиркома уже в этот четверг. "В августе ЦИК уже должен начать определенные действия по подготовке выборов президента. Поэтому оттягивать некуда. В четверг мы должны этот вопрос пройти, принять решение и, наконец, обновить состав ЦИК", - сказал Парубий.

По информации РБК-Украина, инициатива главы ВР не была согласована с "Народным фронтом". "Это его личная инициатива. Ему очень хочется провести в ЦИК Леонтия Шипилова. Он был предложен в ЦИК именно Парубием, он сам привел к нам его на фракцию. До этого мы не были с ним знакомы", - рассказал РБК-Украина один из членов фракции НФ.

Собеседник в "Народном фронте" также добавил, что в последнее время своими действиями спикер отстранился от позиции фракции.

Риск досрочных выборов

Категоричности "Народного фронта" в вопросе ЦИК есть и другое объяснение. Собеседники издания как на Банковой, так и в руководстве БПП полагают, что нежелание НФ голосовать за обновление ЦИК заключается далеко не в "лишнем" кандидате и нарушении резолюции, а в возможном проведении досрочных выборов в Раду. Для партии Арсения Яценюка это огромный риск, поскольку, согласно последним социологическим опросам, "Народный фронт" не пройдет в парламент, если выборы состоятся в ближайшее время.

"Единственная причина на сегодняшний день их нежелания голосовать - боязнь досрочных выборов", - отметил в беседе с РБК-Украина источник в руководстве БПП в среду, 4 июля. При этом ранее собеседники в окружении президента говорили, что в "Народном фронте" осознают, что президент и БПП не пойдут на досрочные выборы со старым ЦИК.

"Тогда будут вопросы к легитимности такого парламента. Тем более сейчас, когда столько противников досрочных выборов. Поэтому они пытаются обезопасить себя и отсрочить вопрос ЦИК к тому времени, когда уже будет невозможно распустить Раду", - объяснял источник издания.

По Конституции, президент может распустить парламент по трем причинам: в течение 30 дней в Раде нет коалиции, в течение 60 дней не сформирован новый состав Кабинета министров, в течение 30 дней одной сессии депутаты не могут собраться на заседания. Фактически инструменты для роспуска ВР у главы государства есть. Досрочно прекратить полномочия Рады президент может не позже, чем за шесть месяцев до окончания срока полномочий Верховной рады или президента. Учитывая, что президентские выборы должны состояться в последнее воскресенье марта - 31 марта 2019 года, то до 30 сентября у Порошенко есть юридическая возможность распустить Раду.

Слухи о возможности досрочных парламентских выборов этой осенью все еще циркулируют среди парламентариев. Несколько собеседников РБК-Украина, осведомленных с планами Банковой, уверяют, что разговоры о роспуске парламента и назначении выборов на осень имеют место.

Однако источники издания в близком к президенту окружении утверждают, что вариант с досрочными выборами "окончательно сняли с рассмотрения из-за принципиального неодобрения со стороны Запада". В НФ также скептически оценивают такую вероятность, называя подобные слухи чушью. "Президент уже полтора года пугает нас досрочными выборами", - сказал изданию один из руководителей "Народного фронта".

Как бы там ни было, по состоянию на вечер среды в НФ не готовы были голосовать за новый состав ЦИК. Но, несмотря на скепсис представителей "Народного фронта", источники РБК-Украина в руководстве БПП уверены, что в четверг голосование за перезагрузку Центризбиркома все же состоится.

"Даю 99%, что голосование состоится. Единственное, что может помешать - это если НФ и ОБ каким-то образом попытаются сорвать голосование. Ведь "Оппозиционный блок" уже заявил, что голосовать не будет. Все остальные будут голосовать. А как на этом фоне будет выглядеть "Народный фронт"? Ведь к перезагрузке ЦИК апеллируют наши международные партнеры. Они будут вынуждены проголосовать вслед за другими. Иначе как они тогда будут выглядеть в глазах западных партнеров, мнение которых для них так принципиально важно?", - утверждает собеседник в руководстве фракции БПП.

Что же касается 14-й кандидатуры, которая не попадет в ЦИК, то, по словам собеседника из БПП, это скорее всего будет не их представитель. "Мы будем голосовать за всех кандидатов и от БПП, и от НФ", - отметил депутат из президентской политической силы.