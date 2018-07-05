Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК

У "Народному фронті" поки не готові голосувати за новий склад Центрвиборчкому, якщо президент не відкоригує список кандидатів. В БПП ж запевняють, що Порошенко на це не піде, і пояснюють, що їхні колеги по коаліції навідріз відмовляються змінювати склад ЦВК, оскільки побоюються дострокових виборів у Раду.

Сьогодні парламент може оновити склад Центральної виборчої комісії. Термін повноважень більшості членів ЦВК закінчився ще чотири роки тому. Внесений президентом список кандидатів, де на 13 місць претендують 14 чоловік, став предметом суперечок у депутатському корпусі в останні місяці. У "Народному фронті" вимагають від глави держави відкоригувати подання таким чином, щоб в ньому було 13 кандидатур, включаючи представника від "Опозиційного блоку". Але в Адміністрації президента навідріз відмовляються це робити. За день до голосування БПП і НФ все ще не досягли консенсусу в цьому питанні. І якщо "фронтовики" скептично оцінюють можливість голосування в четвер, то співрозмовники в президентській фракції запевняють, що перезавантаження ЦВК все ж відбудеться. І, на думку депутатів БПП, НФ буде змушений підтримати це рішення. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У четвер Верховна рада може призначити новий склад Центральної виборчої комісії. Це питання стоїть першим у порядку денному парламенту на 5 липня.

На початку року президент Петро Порошенко вніс до Ради подання на призначення нових членів Центрвиборчкому. Після чого це питання відклали, затягнувши узгодження спірних позицій на кілька місяців. Виною тому "зайвий" претендент на крісло члена ЦВК - на 13 вакантних місць Порошенко подав 14 кандидатур.

Крім того, у президентському списку не виявилося представника від "Опозиційного блоку". Непропорційність переліку кандидатів призвела до розбіжностей всередині коаліції між "Блоком Петра Порошенко" і "Народним фронтом". Станом на середу, 4 липня, у Раді не просто не було консенсусу по 14-му кандидату, який не пройде в Центрвиборчком, але і взагалі по ймовірності голосування.

Чотирнадцятий зайвий

До складу Центральної виборчої комісії входять 15 членів. У 13 представників Центрвиборчкому вже давно завершився семирічний термін повноважень. Причому у 12 з них, в тому числі, і у голови комісії Михайла Охендовського, це сталося ще чотири роки тому.

По суті, "легітимними" поки залишаються лише двоє членів комісії, призначені в квітні 2014 року - Катерина Березюк (після призначення у ЦВК вийшла заміж за екс-генпрокурора Олега Махніцького, і взяла прізвище чоловіка), запропонована за квотою "Свободи", і Олег Діденко, який пройшов за квотою УДАРу.

В кінці січня президент за пропозицією парламентських фракцій і груп вніс у Раду перелік кандидатур на заміну старим членам ЦВК. Раніше РБК-Україна докладно писало про те, хто претендує на посади в Центрвиборчкомі. Заковика полягала в тому, що в поданні значилося 14 осіб: шість представників від БПП, троє від НФ, по одному - від "Радикальної партії Ляшка", фракції "Самопоміч", групи "Воля народу" і групи "Відродження". Від ще однієї кандидатури, яка фігурує у поданні Надії Синиці - відхрещувалися у всіх фракціях і групах. Разом з тим, в список не потрапили кандидатури, запропоновані "Батьківщиною" та "Опозиційним блоком".

В Адміністрації президента таке рішення аргументували тим, що глава держави вважає за необхідне повністю перезавантажити комісію, виключивши з неї "старі кадри". А оскільки "Опозиційний блок" запропонував президенту призначити у новий склад нинішнього главу ЦВК Михайла Охендовського, а "Батьківщина" - його сьогоднішнього заступника Жанну Усенко-Чорну, представники від цих фракцій в подання не включили. Втім, в "Батьківщині" потім запевнили, що, замість Усенко-Чорної внесли іншого кандидата - адвоката і викладача Андрія Євстигнєєва. В ОБ, у свою чергу, замість Охендовського вимагали призначити від них двох інших представників - Сергія Румпу і Григорія Москаленко.

Згодом, як пояснювали джерела РБК-Україна в АП, після зустрічі Юлії Тимошенко з Петром Порошенко в кінці січня представника "Батьківщини" Андрія Євстигнеєва внесли в президентське подання на призначення нових членів комісії. Водночас в оновленому списку зникла кандидатура Надії Синиці.

З "Опозиційним блоком" домовитися щодо кандидатури в ЦВК Банковій не вдалося. "В "Опоблоці" є два крила. Відповідно, вони подали дві кандидатури. Визначитися з кимось одним вони між собою не могли, хотіли двох. Тому від них і ніхто не потрапив у подання", - роз'яснювали РБК-Україна цю колізію співрозмовники в АП.

Незважаючи на рокіровки, в результаті все одно вийшло 14 кандидатур на 13 місць. Це означає, що, крім представника ОБ, як мінімум один із запропонованих фракціями і групами кандидат до складу оновленого Центрвиборчкому точно не потрапить.

Розбіжності в коаліції

Завершення спеціальної перевірки кандидатів у ЦВК в середині квітня зняло всі процедурні перепони для голосування в Раді. Однак ротація комісії через неузгодженості позицій між БПП і НФ постійно переносилася з одного пленарного тижня на інший.

Керівники фракції БПП в офіційних заявах не припиняли наполягати на винесенні питання заміни членів Центрвиборчкому в зал. У "Народному фронті" ж вимагали відкоригувати список таким чином, щоб в ньому було 13 претендентів і щоб президент вніс кандидата від ОБ, як того вимагає резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про представництво в ЦВК всіх парламентських партій.

З тих пір позиція сторін не змінилася. "У нас 13 посад і 14 кандидатів. Якщо вже така ситуація, то нехай депутати вирішують. Але головне, що може бути - 226 голосів за звільнення старих членів буде, а потім ми не оберемо ЦВК. І що далі? Всі закиди, що "Народний фронт" робить все для того, щоб голосування не відбулося, я хочу спростувати", - прокоментував РБК-Україна в середу, 4 липня, голова фракції НФ Максим Бурбак.

Подібні заяви лунали і від його колег по фракції. "Хтось один у ЦВК вже точно не потрапить. Голосувати будуть за кожного окремо (у тому ж порядку, в якому подав президент - в алфавітному, - ред.). Якщо перші 13 осіб, яких винесуть на голосування, набирають 226 голосів, що буде з 14-м? Виходить, він не проходить у ЦВК? І це вже порушення закону. Плюс в списку немає представника від "Оппоблока". Це порушення резолюції ПАРЄ. Ми хочемо, щоб на нас наклали санкції, як і на Росію, за недотримання резолюції?", - обурюється у розмові з РБК-Україна один з "фронтовиків".

"БПП потрібно поступитися двома своїми кандидатурами, щоб прибрати зайвого і додати хоча б одну людину від "Опоблока". Поступатися вони, зрозуміло, категорично не збираються. Ось і виходить, що хтось точно не пройде. Прогнозую, що це може бути кандидат від "Батьківщини" або "Самопомочі", - додає інший член фракції НФ.

Але важливо відзначити, що, на відміну від більшості у НФ, в цьому питанні змінилася позиція спікера парламенту Андрія Парубія. Якщо раніше він більш обережно висловлювався з приводу внесення в зал питання призначення нового складу ЦВК, то в понеділок, 2 липня, на погоджувальній раді сам закликав Раду перезавантажити склад Центрвиборчкому вже в цей четвер. "У серпні ЦВК вже повинен почати визначені дії по підготовці виборів президента. Тому відтягувати нікуди. У четвер ми повинні це питання пройти, прийняти рішення і, нарешті, оновити склад ЦВК", - сказав Парубій.

За інформацією РБК-Україна, ініціатива голови ВР не була узгоджена з "Народним фронтом". "Це його особиста ініціатива. Йому дуже хочеться провести в ЦВК Леонтія Шипілова. Він був запропонований у ЦВК саме Парубієм, він сам привів до нас його на фракцію. До цього ми з ним не були знайомі", - розповів РБК-Україна один з членів фракції НФ.

Співрозмовник в "Народному фронті" також додав, що останнім часом своїми діями спікер відсторонився від позиції фракції.

Ризик дострокових виборів

Категоричності "Народного фронту" в питанні ЦВК є і інше пояснення. Співрозмовники видання як на Банковій, так і в керівництві БПП вважають, що небажання НФ голосувати за оновлення ЦВК полягає далеко не в "зайвому" кандидаті і порушенні резолюції, а в можливому проведення дострокових виборів у Раду. Для партії Арсенія Яценюка це величезний ризик, оскільки, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, "Народний фронт" не пройде в парламент, якщо вибори відбудуться найближчим часом.

"Єдина причина, на сьогоднішній день їх небажання голосувати - боязнь дострокових виборів", - зазначило у розмові з РБК-Україна джерело в керівництві БПП у середу, 4 липня. При цьому раніше співрозмовники в оточенні президента говорили, що в "Народному фронті" усвідомлюють, що президент і БПП не підуть на дострокові вибори зі старим ЦВК.

"Тоді будуть питання до легітимності такого парламенту. Тим більше зараз, коли стільки супротивників дострокових виборів. Тому вони намагаються убезпечити себе і відстрочити питання ЦВК до того часу, коли вже буде неможливо розпустити Раду", - пояснювало джерело видання.

За Конституцією, президент може розпустити парламент з трьох причин: протягом 30 днів у Раді немає коаліції, протягом 60 днів не сформовано новий склад Кабінету міністрів, протягом 30 днів однієї сесії депутати не можуть зібратися на засідання. Фактично інструменти для розпуску ВР у глави держави є. Достроково припинити повноваження Ради президент може не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Верховної ради чи президента. Враховуючи, що президентські вибори повинні відбутися в останню неділю березня - 31 березня 2019 року, то до 30 вересня у Порошенка є юридична можливість розпустити Раду.

Чутки про можливість дострокових парламентських виборів цієї осені все ще циркулюють серед парламентарів. Декілька співбесідників РБК-Україна, обізнаних з планами Банкової, запевняють, що розмови про розпуск парламенту і призначення виборів на осінь мають місце.

Проте джерела видання в близькому до президента оточенні стверджують, що варіант з достроковими виборами "остаточно зняли з розгляду через принципове несхвалення з боку Заходу". В НФ також скептично оцінюють таку ймовірність, називаючи подібні чутки нісенітницею. "Президент вже півтора року лякає нас достроковими виборами", - сказав виданню один з керівників "Народного фронту".

Як би там не було, за станом на вечір середи в НФ не готові були голосувати за новий склад ЦВК. Але, незважаючи на скепсис представників "Народного фронту", джерела РБК-Україна в керівництві БПП впевнені, що в четвер голосування за перезавантаження Центрвиборчкому все ж відбудеться.

"Даю 99%, що голосування відбудеться. Єдине, що може перешкодити - це якщо НФ і ОБ якимось чином спробують зірвати голосування. Адже "Опозиційний блок" вже заявив, що голосувати не буде. Всі інші будуть голосувати. А як на цьому тлі буде виглядати "Народний фронт"? Адже до перезавантаження ЦВК апелюють наші міжнародні партнери. Вони будуть змушені проголосувати слідом за іншими. Інакше як вони тоді будуть виглядати в очах західних партнерів, думка яких для них так важлива?", - стверджує співрозмовник в керівництві фракції БПП.

Що ж стосується 14-ї кандидатури, яка не потрапить в ЦВК, то, за словами співрозмовника з БПП, це скоріш за все буде не їх представник. "Ми будемо голосувати за всіх кандидатів і від БПП, і від НФ", - зазначив депутат з президентської політичної сили.