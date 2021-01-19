Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне

Рада возвращается к работе после зимних каникул (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Народные депутаты на следующей неделе возвращаются к работе в режиме пленарных заседаний после зимних каникул. О том, какие вопросы парламент собирается рассмотреть в ближайшее время – в материале РБК-Украина.

"Слуга народа" хочет в ближайшие месяцы закрыть законодательные "хвосты", оставшиеся с прошлого года. Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, уже готовых ко второму чтению, а также урегулировать вопросы, необходимые для сотрудничества с МВФ.

Кроме того, уже в ближайшие недели парламент должен решить судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, которому предрекают пост следующего премьера.

Как объясняют информированные собеседники в президентской команде, вопрос отставки премьер-министра, а вместе с ним и всего Кабмина пока не стоит. Но он вполне может возникнуть, если потребуется принести кого-либо "в жертву", например, из-за ситуации с тарифами или эпидемией.

Удел преемника

При попытке назначить Витренко в декабре его кандидатура набрала только 186 голосов. Из них "Слуга народа" дала 153. Собеседники в президентской команде упоминают двух человек, которые, по их мнению, могли "приложить руку" к провалу голосования за назначение Витренко.

Один из них – Ринат Ахметов. Здесь показательным стал отказ поддержать Витренко "слугами народа" из орбиты бизнесмена Ильи Павлюка. В последний год эта группа не раз отмечалась своим лояльным отношением к Ахметову, в интересах которого, как следует из журналистских расследований, в Раде голосуют до 100 депутатов.

Есть вероятность, что, став у руля Минэнерго, Витренко начнет зачищать ведомство от людей, связанных с олигархом. И, разумеется, это никак не вписывается в его интересы, объясняют источники в команде Зеленского.

Еще один человек, не особо желающий усиления позиций Витренко – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, полагают собеседники. В прошлом году он, по сути, убрал Витренко из компании, сократив занимаемую им на то время должность. Но как теперь проявилось препятствие этому назначению со стороны Коболева, источники во фракции уточнять не стали.

По словам информированных источников в парламенте, у разных групп есть разные претензии к вопросу назначения Витренко. В частности, они касаются нивелирования роли Верховной рады в кадровых назначениях и руководстве Кабмином.

"Если мотивацию группы Павлюка еще можно как-то связать с позицией Ахметова, то у других групп и отдельных депутатов – свои соображения. Это вопросы и про премии в "Нафтогазе", и про тарифы. А, кроме того, назначение руководством Кабмина Витренко в Минэнерго в обход парламента и откровенное желание "протянуть" его кандидатуру", – сказал собеседник.

Источник также добавил, что Витренко в президентской команде действительно видят возможным руководителем правительства, а сам и.о. главы Минэнерго является амбициозным и самостоятельным игроком. "И тут возникают сложности. Например, один человек остается премьер-министром, второй становится первым вице-премьером. Одного ведь можно "потерять", а фактически руководить будет другой", – сказал собеседник.

После неудачного голосования в Раде Кабмин пошел обходным путем, назначив Витренко первым замминистра и параллельно и.о. Но полномочия исполняющих обязанности министра очень урезаны, а срок их пребывания в этом статусе ограничен 30 днями. Потому уже в ближайшие недели премьеру придется вновь вынести этот вопрос в парламент, как только будет уверенность в том, что повторное голосование не повторит исход первого. А пока стопроцентной уверенности в этом нет.

"Если фракция на этой или в ближайшие недели определится по повторному голосованию за назначение Юрия Витренко, то мы эту информацию передадим премьер-министру. И после того, как он внесет в Раду представление о назначении Витренко, мы будем его рассматривать", – сказал изданию первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В президентской команде не особо скрывают, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на пост следующего премьер-министра. И это заставляет многих депутатов более тщательно взвешивать свой голос "за", открывающий ему путь в Кабмин.

Как объясняют собеседники в команде Зеленского, сейчас спикер Дмитрий Разумков настаивает на том, чтобы провести на фракции сигнальное голосование. Он хочет, чтобы кандидатура Витренко собрала внутри фракции минимум 70 процентов голосов. И только в этом случае есть смысл выносить его назначение на голосование в зал.

Условие спикера в президентской команде воспринимают в штыки, полагая, что за этим может стоять кто-то из двух упомянутых "игроков" извне. К слову, в декабре Разумков не голосовал за назначение Витренко. И в монобольшинстве допускают, что он и близкие к нему депутаты могут занять такую же позицию во время повторного голосования.

"Я не поддерживал назначение Витренко в первый раз. Скорее всего, не поддержу и сейчас. Первый вопрос – это ситуация с тарифами, второй – это вопрос с выплатой Витренко 170 миллионов (премии, - ред.)", – заявил Дмитрий Разумков в комментарии РБК-Украина.

Неофициально источники в "Слуге народа" отмечают, что не прочь провести гораздо больше кадровых ротаций в правительстве. Но главная помеха заключается в том, что не во всех случаях есть подходящий кандидат, способный собрать за свое назначение необходимое количество голосов в зале.

Претензии у монобольшинства накопились едва ли не к каждому министру. И, пожалуй, больше других адресовано критики министру здравоохранения Максиму Степанова.

"Сейчас все видится так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и как-то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло", – объяснил влиятельный собеседник в "Слуге народа".

У депутатов есть вопросы едва ли не к каждому министру (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Политолог Владимир Фесенко допускает, что полная перезагрузка правительства может произойти уже в этом году. Но это будет зависеть от политической ситуации в стране, в парламенте и от наличия поддержки кандидатуры нового премьера. И если так станет вопрос, то состав нового Кабмина, как считает Фесенко, будет по-прежнему формироваться исключительно в стенах ОП.

"А замена отдельных министров – думаю, у нас это будет происходить регулярно. Каждые несколько месяцев кого-то из министров будут менять. Зеленский будет искать эффективных исполнителей", – отметил политолог.

Еще один кадровый вопрос, требующий в ближайшее время решения парламента – назначение выборов мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса. Нынешний и.о. мэра, секретарь горсовета Игорь Терехов уже публично попросил парламент назначить дату нового голосования. По закону, у Рады есть на это 90 дней.

"Я думаю, что в течение 90 дней Рада примет соответствующее решение", – сказал изданию Корниенко.

Согласно Избирательному кодексу, есть две даты, когда могут пройти эти выборы: последнее воскресенье марта или октября. И если на следующей пленарной неделе парламент не успеет назначить дату выборов, то их придется проводить уже в октябре, объяснил первый замглавы фракции "Слуга народа".

Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке – еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом.

Правящей партии спешка с выборами также ничего не прибавит, так как своего "готового" кандидата у нее нет. Поэтому с высокой вероятностью она будет делать ставку на одного из фаворитов этой гонки.

По оценке Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками. "Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос – будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", – пояснил политолог.

Законодательная повестка

Что же касается законов, то, по словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, одним из первых Рада рассмотрит закон о референдуме. "Ко второму чтению этого законопроекта внесли примерно 1300 поправок. Но профильный комитет уже их рассмотрел и принял решение рекомендовать этот документ парламенту", – рассказала РБК-Украина депутат.

На следующей пленарной неделе Рада также попытается вернуть конкурсы на государственную службу, которые парламент отменил весной из-за пандемии. Вдобавок "Слуга народа" хочет поставить на первое чтение законопроект о парламентской службе (№4530), зарегистрированный несколькими десятками депутатов из разных фракций.

Как объяснил Александр Корниенко, этим документом предусмотрено введение отдельного вида государственной службы для сотрудников аппарата Верховной Рады. По его словам, на следующей пленарной неделе депутаты также, скорее всего, возьмутся за второе чтение законопроектов, связанных с механизмом обновления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначения наблюдательного совета "Суспильного".

Что касается энергетических вопросов и тарифов, то среди срочных есть законопроект об урегулировании деятельности облгазов. Он позволит вводить временные администрации в эти компании. Кроме того, он разрешает работать на рынке только тем облгазам, у которых не менее 100 тысяч абонентов, объяснила Кравчук. Она прогнозирует, что этот документ может быть вынесен в зал уже в конце января.

"Если посмотреть, как увеличились цены на распределение газа с 1 января, то самые высокие получились у таких облгазов, как "Лубныгаз", "Тысменыцягаз". То есть у маленьких компаний, которые обслуживают людей на территории одного района. Количество их пользователей меньше, но им придется платить больше, на них ложится гораздо большая доля расходов по деятельности этих облгазов", – сказала депутат.

По словам Корниенко, у парламента есть еще "домашняя работа", которая осталась с прошлого года. Она касается земельной реформы и реформы децентрализации.

"Это законопроект №2194 о передаче земли общинам, который в декабре мы направили на повторное второе чтение. Это законопроект о старостах (№4535), который, скорее всего, будет принят в начале года. Также необходимо будет принять законопроект об изменении формата работы местных госадминистраций (№ 4298) – чтобы они больше помогали местному самоуправлению", – сказал он.

В ближайшее время парламент, вероятно, приступит ко второму чтению законопроекта о Бюро экономической безопасности (№ 3087-д). Новый правоохранительный орган – БЭБ – будет выявлять финансовые преступления и, по сути, должен перебрать функции налоговой милиции.

Вместе с тем Рада в ближайшее время планирует взяться и за законопроект о реформе СБУ (№3196-д). РБК-Украина ранее уже рассказывало о ее концепции.

"Эти два вопросы связаны, потому что, согласно нашим президентской и партийной программам, мы хотим забрать экономические функции у СБУ, чтобы она занималась разведкой и контрразведкой. А все, что касается расследований в отношении бизнеса и субъектов хозяйствования, передать новому органу – Бюро экономической безопасности", – отметила Кравчук.

Раду ждет блок судебных и антикоррупционных законов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на то, что в конце года парламенту удалось немного приглушить "пожар" возникший из-за решений Конституционного суда по декларированию и НАБУ, назвать эту проблему полностью исчерпанной нельзя. В декабре депутаты вернули ответственность за ложь в декларациях, но в гораздо облегченной версии. Вместо тюремного заключения новый вариант закона предполагает только ограничение свободы. И такое решение не совсем удовлетворило наших международных партнеров.

"Другой блок (законов, - ред.) касается ряда структурных маяков в рамках сотрудничества с МВФ. Речь идет об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации: то есть внедрение лишения свободы, а не ограничения. И второе - это решение вопроса Национального антикоррупционного бюро. Есть несколько вариантов и несколько законов, направленных на это", – объяснил Корниенко.

Что касается работы самого суда, депутаты планируют принять документ (№4319) авторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского. Им предлагается регулировать процедуру работы Конституционного суда отдельным законом, а не его внутренним регламентом.

Еще в декабре экономический комитет рекомендовал Раде рассмотреть во втором чтении законопроект о локализации (№3739). Согласно этому документу, при госзакупках будет отдаваться предпочтение продукции с высокой долей украинского производства. Но с этим проектом есть две проблемы. Первая – позиция ЕС, где считают, что эта инициатива противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и соглашению об Ассоциации. Второе – тысячи поправок, в которых погряз этот документ между первым и вторым чтением.

"Вокруг этого законопроекта, конечно, было много дискуссий, которые мы, вероятно, продолжим в зале. Но наша фракция настроена на то, чтобы принять его во втором чтении и дать на десять лет особые условия нашим производителям", – уточнила Кравчук.

На этот год у Рады на примете разработка или хотя бы старт дискуссии по поводу амнистии капиталов и введения налога на выведенный капитал, утверждают в руководстве "Слуги народа". О таких планах в парламенте говорят уже не первый год, вот только дальше разговоров дело не заходило. К тому же такие деликатные инициативы одним махом не вводятся. Они требуют более длительных консультаций с бизнесом и с остальными сопричастными сторонами, а на это могут уйти месяцы, если не годы.