Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии

Депутаты в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра стартует четвертая сессия Верховной рады. О том, чем займутся депутаты в ближайшие месяцы – в материале РБК-Украина.

После летних каникул народные депутаты возвращаются к работе в режиме пленарных заседаний. Кроме оставшихся "хвостов" с прошлой сессии, осенью парламентариям предстоит рассмотреть законопроект про государственный бюджет на 2021 год.

Вокруг этого документа будет больше всего дискуссий, прогнозируют в "Слуге народа". О его показателях членам монобольшинства пока почти ничего неизвестно.

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук уточнила, что, согласно заявлениям премьера, в бюджете будет заложен курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Кроме того, в документе должно быть отражено увеличение минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен с 1 января и до 6,5 тысяч – с 1 июля. Первый раунд этого повышения – до 5 тысяч гривен – запланирован уже с 1 сентября. В экспертной среде эту инициативу восприняли достаточно неоднозначно, усмотрев в ней политический подтекст.

Депутаты рассчитывают увидеть проект госбюджета в Раде до 15 сентября, как того и требует закон. Сейчас Министерство финансов проводит консультации с другими ведомствами и госорганами, чтобы согласовать все показатели, сказали РБК-Украина в пресс-службе Минфина. После этого проект госбюджета будет сформирован и представлен на рассмотрение Кабинета министров.

"Конечно, мы бы очень хотели принять его примерно в середине или в 20-х числах декабря. Чтобы это не происходило в последние ночи перед Новым годом, как во время предыдущих созывов", – спрогнозировала в разговоре с изданием Кравчук.

Кабмину предстоит убедить депутатов поддержать их проект госбюджета (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В прошлом году депутаты проголосовали во втором чтении за бюджет еще до декабря – в середине ноября. И к тому же не под покровом ночи. Удовлетворив претензии мажоритарщиков, "Слуге народа" хватило собственных голосов, чтобы принять документ. Не факт, что и в этом году все пройдет гладко, учитывая с каким трудом парламент голосовал за пересмотр бюджета в конце марта.

"Дискуссии по бюджету будут однозначно. Кроме главного бюджетного комитета, они будут концентрироваться и в тех комитетах, которые являются профильными для тех или иных министерств по отраслям. Так было и в прошлом году, и во время нынешнего секвестра", – отметила Кравчук.

Децентрализация, выборы и Донбасс

Еще в прошлом году Владимир Зеленский внес в Раду свой вариант изменений в Конституцию в части децентрализации. Но прописанные в нем функции префектов вызвали шквал критики как со стороны экспертов, так и представителей местного самоуправления.

По информации РБК-Украина, голосов для этой инициативы не хватало даже внутри монобольшинства. Поэтому в январе Зеленский отозвал законопроект на доработку. В "Слуге народа" утверждают, что с тех пор продолжается обсуждение этого документа, но окончательного варианта пока нет. По словам Кравчук, новый проект будет внесен в парламент на этой сессии.

Но технически принять его до местных выборов Рада все равно не успеет. На этой сессии депутаты смогут только отправить его на оценку Конституционного суда и проголосовать за основу (предварительно). Голосование в 300 голосов может состояться только на следующей сессии, после Нового года. Хотя собеседники в монобольшинстве не исключают, что рассмотрение этого документа также не обойдется без трений и споров.

Из того, что депутаты хотят успеть до местных выборов – это в очередной раз внести изменения в Избирательный кодекс. Скорее всего, эту инициативу парламент рассмотрит одной из первых, предположил замглавы комитета по вопросам госвласти Александр Качура ("Слуга народа"). По его словам, в кодексе есть ряд технических нюансов, которые необходимо урегулировать к выборам.

Они, в частности, касаются работы Нацполиции во время кампании. По ныне действующему законодательству, полицейские начинают охранять избирательные участки за 8 дней до выборов. В Министерстве внутренних дел просят парламент сократить этот срок до трех дней.

"Во вторник мы уже проголосовали эти изменения на комитете. Например, предыдущая команда авторов кодекса не обратила внимание на то, что у нас в стране попросту нет столько полицейских, чтобы охранять участки в течение стольких дней. У нас не останется кому следить за порядком на улицах", – пояснил РБК-Украина Качура.

В то же время шансы изменить постановление о местных выборов в ОРДЛО собеседники в "Слуге народа" оценивают как минимальные. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук попросил парламент пересмотреть это постановление, так как из-за него остальные стороны блокируют переговоры в Минске. По словам Кравчука, Россия требует убрать из документа пункт, по которому выборы 25 октября пройдут везде, кроме временно оккупированных территорий.

В прошлую среду он обсудил этот вопрос с парламентским комитетом по организации госвласти. Но значительную часть комитета ему убедить не удалось, рассказали собеседники в "Слуге народа". Многие считают, что лучше застопорить этот вопрос до выборов, а после он сам по себе отпадет.

"Мы обсуждали этот вопрос с коллегами в комитете и однозначной позиции насчет необходимости менять постановление нет. Но я считаю, что мы изначально допустили ошибку, нам нужно было сразу указать – что порядок выборов в ОРДЛО регулируется отдельными законами, чтобы сделать это постановление более "сухим", – сказал замглавы комитета Качура.

Тема Донбасса может стать одной из самых жарких на новой сессии парламента (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Так или иначе, депутатам придется возвращаться к вопросу Донбасса. В декабре прошлого года Верховная рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО еще на год – до 31 декабря 2020 года.

Этот документ был принят еще в сентябре 2014-го сроком на три года как один из шагов реализации Минских соглашений. С тех пор сама норма, дающая Донбассу "особый порядок местного самоуправления", продлевалась из года в год. Но все противоречивые полномочия, предусмотрены этим "особым порядком", остались лишь на бумаге.

"С января заканчивается действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. И его нужно либо, по крайней мере, продлить на год, либо понять, будет ли какая-то новая редакция. Этот вопрос неизбежно возникнет в декабре, но он не зависит исключительно от Верховной рады. Многое будет зависеть от нормандской встречи в Берлине и от процесса переговоров", – объяснила Евгения Кравчук.

В Офисе президента рассчитывают, что очередная встреча советников глав государств "нормандского формата" состоится до 10 сентября. Зеленский ожидает, что после нее пройдет встреча на уровне лидеров "четверки".

Народовластие, налоги и социалка

На этой сессии Рада также возьмется за второе чтение законопроектов про всеукраинский референдум и про локализацию. Согласно последнему проекту, при госзакупках будет отдаваться предпочтение продукции с высокой долей украинского производства. По словам Кравчук, к обоим документам уже было внесено около 2 тысяч поправок. А потому профильным комитетам предстоит еще большая работа над этими проектами.

Уже в первые недели Рада может рассмотреть целый блок финансовых инициатив. В частности, законопроект про Бюро экономической безопасности (№3087-д), который депутаты дорабатывали к первому чтению. Этот правоохранительный орган будет выявлять финансовые преступления.

Фактически Бюро должно заменить налоговую милицию. Согласно проекту, директор БЭБ назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Во фракции "Голос" высказались против того, чтобы передавать эту прерогативу главе государства.

"Создание этого органа в интересах бизнеса и поддерживается нашими иностранными партнерами. Дискуссии есть по поводу того, кому должен подчиняться этот орган и кому он должен быть подотчетным. Но, на самом деле, это уже второстепенные вопросы. Главное – чтобы он был и чтобы заменил все те органы, которые могут влиять на бизнес", – сказал РБК-Украина глава финансового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он уточнил, что на первую пленарную неделю в комитете хотят вынести еще пять законопроектов. Первый – об освобождении от уплаты туристического сбора переселенцев. Второй – об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений об админнарушениях. Третий и четвертый (№3476, №3477) касаются поддержки производства электрического транспорта в Украине. Пятый документ (№ 3016-д) – о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

Также на этой сессии депутаты перейдут к рассмотрению во втором чтении законопроекта Зеленского о так называемых инвестиционных нянях (о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, №3760). В конце июля Рада уже приняла этот документ за основу. Им предусмотрено, что государство будет оказывать поддержку инвестиционным проектам на сумму свыше 30 млн евро.

Фактор местных выборов может помешать Раде принять запланированные законопроекты (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще один президентский документ, к которому в ближайшее время планируют приступить в парламенте – законопроект о поддержке креативных индустрий (№ 3851). Как пояснил Гетманцев, им предлагается снизить или освободить от налогообложения проекты и предприятия в сфере культуры и туризма.

По прогнозам Качуры, на этой сессии депутаты также могут рассмотреть законопроект о привязке прожиточного минимума к уровню средней заработной платы в стране (№ 3515). В июле комитет по вопросам соцполитики принял решение рекомендовать этот документ парламенту.

Если Рада поддержит этот проект, то в 2021 году прожиточный минимум составит не меньше 40% от среднемесячной заработной платы за 2020 год. Дальше с каждым годом это соотношение будет увеличиваться на 1%. И к 2031 году прожиточный минимум должен выйти на уровень 50% от средней зарплаты за 2030 год.

Несмотря на большие планы, огромного конструктива в первые два месяца работы парламента ожидать не стоит. Потому как все партии, представленные в Раде, уже вовсю погрузились в избирательную кампанию, есть риск того, что сессионный зал превратится в площадку для агитации и предвыборных дебатов.