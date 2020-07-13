Джейсон Джанг: В случае повторного снижения "зеленых" тарифов на 15% СNBM оспорит их в международном арбитраже

– Буквально несколько недель назад в интервью нашему изданию ваши коллеги говорили, что CNBM несмотря на объемы инвестиций в Украину и мощности ваших станций, вообще не приглашали на переговоры относительно меморандума с правительством. Судя по всему, ситуация мало поменялась, ведь документ вы не подписали.

– В нашей практике мы, пожалуй, впервые сталкиваемся со столь настойчивым и бескомпромиссным игнорированием одного из ключевых игроков на рынке возобновляемой энергетики Украины. Нас не приглашали ни на предварительные встречи, ни на подготовительные переговоры уже по финальному тексту меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства. Наши письма остались без ответа, а организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых мы донесли свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижения тарифов – тоже оказались безрезультатными.

– В меморандуме и законопроекте зафиксированы именно те нормы по снижению "зеленого" тарифа, против которых вы выступали. Почему так произошло?

– Действительно, в документе остались самые спорные пункты, которые мы считаем несправедливыми и которые больше других ударят именно по нашим объектам.

Во-первых, в законопроекте предполагается снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года. Это обосновывают равным подходом ко всем инвесторам.

Однако для наших компаний тариф уже был снижен в 2015 году на 44%, то есть равного подхода изначально нет

Во-вторых, в тексте меморандума, в официальных заявлениях властей четко указана причина кризиса – неконтролируемый рост генерации из ВИЭ в 2018-2019. Однако наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию не одного нового киловатта мощности. Не говоря уже о том, что стоимость оборудования в годы, когда мы его покупали и устанавливали, была кратно выше, и соответственно, окупаемость инвестиций существенно дольше. То есть возникшую проблему хотят решить за счет тех, кто ее не создавал.

Наши представители задавали прямой вопрос представителям министерства, но так и не получили ответа.

– Какие, по вашему мнению, причины такого формата документа?

– Даже невооруженным глазом видно, что в меморандуме отстаиваются интересы только одной части рынка – ветровых электростанций. При этом давление на солнечные проекты – колоссальное. Например: граничный тариф устанавливают только для СЭС, по ВЭС отдельного граничного тарифа нет – то есть тарифы для всех СЭС будут снижены на 15%, а тарифы для "старых" ВЭС (до 2017 года) снижены не будут; снизят ответственность за небалансы для СЭС прописана при погрешности 5%, а для ВЭС – допускается 10%; для СЭС отменяются pre-PPA, для ВЭС - сохраняются (pre-PPA - это фиксация тарифа, которая позволяет избежать аукционов). У нас таких льгот и не было – мы не владеем pre-PPA, поэтому мы тут сторонние наблюдатели. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что документ подписали только "ветровые" ассоциации.

–​​​​​​​ Как реагирует на ситуацию ваш акционер и каким образом собирается строить свою стратегию дальнейшей работы в Украине?

– Вопрос нужно разделить на две части.

Первая – это тактическое реагирование на текущую ситуацию. Вы знаете, что за нами стоит китайское правительство, поэтому вполне логично, что Посольство КНР в Киеве полностью в курсе происходящего и держит руку на пульсе, чтобы информировать профильное министерство в Китае. После появления инициатив о повторном (для нас) снижении тарифов, что приведет в результате к общему урезанию их уровня на 60% по сравнению с ожиданиями, посольство направило письмо с подробным описанием ситуации в Минэнергетики.

Мы готовы к компромиссному решению, но оно должно быть справедливым и основываться не на виртуальных "общих" подходах, а на недискриминационных принципах

Вторая часть – это большая долгосрочная стратегия работы на развивающихся рынках и инвестирования в рост возобновляемой энергетики. Не открою большого секрета, если скажу, что инвестиции приходят в страны со стабильным законодательным полем и прозрачными условиями игры.

CNBM инвестировала в Украину порядка несколько сотен млн долларов США в виде оборудования и товарных кредитов, но еще несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд, при чем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла.

– Какие шаги планирует предпринять акционер и представительство CNBM в Украине, если инициатива министерства энергетики будет окончательно поддержана и вступит в силу как закон?

– Если компромисс не будет найден – то мы будем защищать свои законные интересы в международных инстанциях. Мы большая государственная корпорация и у нас есть достаточно времени и ресурсов, чтобы довести этот процесс до логичного завершения.