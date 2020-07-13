Джейсон Джанг: У разі повторного зниження "зелених" тарифів на 15% СNBM оскаржить їх в міжнародному арбітражі

– Буквально кілька тижнів тому в інтерв'ю нашому виданню ваші колеги говорили, що CNBM попри обсяги інвестицій в Україну та потужності ваших станцій, взагалі не запрошували на переговори щодо меморандуму з урядом. Судячи з усього, ситуація мало змінилася, адже ви не підписали документ.

– У нашій практиці ми, мабуть, вперше стикаємося з настільки наполегливим і безкомпромісним ігноруванням одного з ключових гравців на ринку поновлюваної енергетики України. Нас не запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже з фінального тексту меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з боку уряду і профільного міністерства. Наші листи залишилися без відповіді, а організовані з великим трудом зустрічі з представниками міністерства, на яких ми донесли свою позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися безрезультатними.

– В меморандумі й законопроекті зафіксовані саме ті норми щодо зниження "зеленого" тарифу, проти яких виступали. Чому так сталося?

– Справді, у документі залишилися найбільш спірні пункти, які ми вважаємо несправедливими і які більше інших вдарять саме по нашим об'єктам.

По-перше, в законопроекті передбачається зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, які введені в експлуатацію до 2020 року. Це обґрунтовують рівним підходом до всіх інвесторів.

Проте для наших компаній тариф вже був знижений у 2015 році на 44%, тобто рівного підходу з самого спочатку нема

По-друге, в тексті меморандуму, в офіційних заявах влади чітко вказана причина кризи – неконтрольоване зростання генерації з ВДЕ у 2018-2019. Однак наша компанія з 2013 року не ввела в експлуатацію не одного нового кіловата потужності. Не кажучи вже про те, що вартість обладнання в роки, коли ми його купували й встановлювали, була кратно вище, і відповідно, окупність інвестицій значно довше. Тобто проблему хочуть вирішити шляхом тих, хто її створював.

Наші представники ставили пряме запитання представникам міністерства, але так і не отримали відповіді.

– Які, на вашу думку, причини такого формату документа?

– Навіть неозброєним оком видно, що в меморандумі відстоюються інтереси тільки однієї частини ринку – вітрових електростанцій. При цьому тиск на сонячні проекти – колосальний. Наприклад: граничний тариф встановлюють тільки для СЕС, ВЕС окремого граничного тарифу немає – тобто тарифи для всіх СЕС будуть знижені на 15%, а тарифи для "старих" ВЕС (до 2017 року) знижені не будуть; знизять відповідальність за небаланси для СЕС прописана при похибки 5%, а для ВЕС – допускається 10%; для СЕС скасовуються pre-PPA, для ВЕС - зберігаються (pre-PPA - це фіксація тарифу, яка дозволяє уникнути аукціонів) У нас таких пільг і не було – ми не володіємо pre-PPA, тому ми тут сторонні спостерігачі. Враховуючи всі ці чинники, не дивно, що документ підписали тільки "вітрові" асоціації.

– Як реагує на ситуацію ваш акціонер і яким чином збирається будувати свою стратегію подальшої роботи в Україні?

– Питання треба розділити на дві частини.

Перша – це тактичне реагування на поточну ситуацію. Ви знаєте, що за нами стоїть китайський уряд, тому цілком логічно, що Посольство КНР в Києві повністю в курсі, що відбувається і тримає руку на пульсі, щоб інформувати профільне міністерство в Китаї. Після появи ініціатив про повторне (для нас) зниження тарифів, що призведе в результаті до загального зменшення їх рівня на 60% у порівнянні з очікуваннями, посольство направило лист з детальним описом ситуації в Міненергетики.

Ми готові до компромісного рішення, але воно має бути справедливим і ґрунтуватися не на віртуальних "загальних" підходах, а на недискримінаційних засадах

Друга частина – це велика довгострокова стратегія роботи на ринках та інвестування у зростання відновлюваної енергетики. Не відкрию великого секрету, якщо скажу, що інвестиції приходять у країни зі стабільною законодавчим полем і прозорими умовами гри.

CNBM інвестувала в Україну близько декілька сотень млн доларів США у вигляді обладнання та товарних кредитів, але ще кілька років тому готова була вкласти ще $2 млрд, при чому не тільки в ВДЕ, але й у вугільну галузь та енергетичне машинобудування. Але спочатку ми отримали волюнтаристське рішення про зниження тарифу на 44%, потім були спроби рейдерського захоплення наших об'єктів, тепер ми бачимо нову ініціативу про зменшення тарифів у той час як інвесторам обіцяли їх незмінність до 2029 року. Все це позбавляє інвестиції в Україну будь-якого сенсу.

– Які кроки планує зробити акціонер і представництво CNBM в Україні, якщо ініціатива міністерства енергетики буде остаточно підтримана і набуде чинності як закон?

– Якщо компроміс не буде знайдений, ми будемо захищати свої законні інтереси у міжнародних інстанціях. Ми велика державна корпорація та у нас є достатньо часу і ресурсів, щоб довести цей процес до логічного завершення.