Деньги на ветер. Как бывший прокурор времен Януковича осваивает миллиарды на "зеленой" энергетике

Развитие зеленой энергетики – доминирующий тренд европейской и мировой экономики на ближайшие десятилетия. Украина также пытается идти в ногу со временем, но делает это своеобразно – миллиардные проекты оказываются в руках подозрительных фирм, возглавляемых деятелями еще времен Януковича. Подробнее о том, как компания с уставным капиталом в 38 дол. США подписала с государством меморандумы более чем на миллиард долларов и кто за ней стоит – в материале РБК-Украина.

Более года назад, в августе 2020-го, малоизвестной фирме "Н2" улыбнулась большая удача – были подписаны два меморандума с "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом". Первый предусматривает строительство водородного завода рядом с Днепровской ГЭС, для чего предполагается привлечь 300 млн евро инвестиций. Второй – строительство вычислительного дата-центра рядом с Запорожской АЭС, с инвестициями порядка 700 млн дол.

Реализация таких крупных проектов – безусловно, выгодная инициатива, не только с экономической, но и с имиджевой точки зрения. Удалось бы решить и вопрос с профицитом электроэнергии в регионе, и создать новые рабочие места, и показать Европе перспективность и инновационность украинской экономики.

Если бы не несколько "но": взявшая за проекты на сумму с девятью нулями компания "Н2" обладает уставным капиталом в тысячу гривен – или 38 долларов по текущему курсу. Один из ее бенефициаров – одиозный прокурорский деятель времен Януковича, Андрей Жовнер, уволенный по люстрации после Революции достоинства, но позже оспоривший ее в суде. А реализация его предыдущего энергетического проекта сопровождалась многочисленными скандалами и уголовными делами.

Кинуть всех

Как уже писало РБК-Украина, в январе 2019 года на саммите в Давосе, в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и руководителя Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, был подписан договор о строительстве ветровой электростанции в Запорожской области – "Зофия", крупнейшей не только в Украине, но и во всей Европе.

Общая сумма инвестиций в ветропарк, которую планировалось привлечь от ЕБРР и несколько международных банков – около 1,2 млрд евро. Ключевым инвестором стала норвежская компания NBT, а непосредственной реализацией проекта, запущенного еще в 2008 году, занималась компания "Азовинвестпром" с уставным капиталом в 2400 грн. Ее бенефициарами были запорожский прокурор Андрей Жовнер и Юрий Кизилов – экс-помощников нардепов от Партии регионов и Блока Литвина. К реализации проекта Жовнер привлек еще пару своих товарищей, с одним из которых было заключено лишь "понятийное" соглашения, без официального оформления доли.

Это вызвало логичные вопросы у консультантов проекта – компании Milgravis Capital Partners. Но норвежских инвесторов из NBT это почему-то не смутило, сотрудничество с Жовнером и его подельниками продолжилось далее. Несмотря на формальную продажу "Азовинвестпрома" норвежцам, Жовнер и Кизилов остались руководить проектом.

Впоследствии они откажутся выполнять контрактные обязательства перед Milgravis Capital Partners – согласно договору, консультанты должны были получить 10% от суммы привлеченных инвестиций. Зато полученные от норвежцев деньги, по словам представителей Milgravis Capital Partners, активно выводились на связанные с Жовнером фирмы и через близких к нему ФОПов. Кроме того, инвестиционные соглашения заключались непрозрачно, с использованием венчурных фондов, инвестсертификатов и безвозвратных займов – все ради минимизации налогов.

Консультанты из Milgravis Capital Partners подали несколько заявлений в полицию, а также гражданский иск на 4 миллиарда гривен – предусмотренное за привлечение инвестиций вознаграждение. В рамках одного из уголовных производств имущество и счета "Азовинвестпрома" были на некоторое время арестованы, но Жовнеру удалось добитсья снятия ареста и закрытия уголовных дел.

К проекту возникали вопросы и у экологов, и у оператора сетей "Укрэнерго", но строительство ветропарка "Зофия" все-таки началось, хоть и с большой задержкой. Официальное сообщение о начале работ появилось на сайте проекта только в середине августа текущего года – хотя изначально его планировалось закончить уже до конца 2022-го.

"Лыжный инструктор" №2

Вызывает вопросы, почему норвежские инвесторы – представители страны с высочайшей корпоративной культурой и прозрачностью ведения бизнеса – решили связаться с украинскими партнерами со столь сомнительной репутацией.

Запорожец Жовнер работал в органах прокуратуры с 2000 года, дослужившись до должности начальника отдела защиты прав и свобод граждан запорожской облпрокуратуры. Примечательно, что в это же время скромный прокурор уже вовсю занимался ветроэнергетикой, запуская первые ветряки в родной области.

Победа Виктора Януковича на президентских выборах привела к стремительно карьерному взлету Жовнера. Его перевели в Киев, на должность начальника управления по общему надзору Генпрокуратуры. В открытых источниках можно найти информацию о том, что Жовнер был протеже одиозного генпрокурора Виктора Пшонки.

"Должность начальника общего надзора – очень важная, и донецкие никогда в жизни не держали бы на ней случайного, а тем более принципиального и честного человека. Сам факт столь длительного пребывания Жовнера на этом посту скажет человеку, знакомому с особенностями прокурорской иерархии, гораздо больше, чем любой овеществленный компромат", – писал в 2014 году известный блогер и экс-прокурор Сергей Иванов. А по словам экс-нардепа Татьяны Чорновол, Жовнер даже был доверенным лицом на выборах Артема Пшонки – сына бывшего генпрокурора.

Несмотря на это, Жовнер пережил Революцию достоинства, проработав в прокуратуре до лета 2014-го, потом перейдя на работу в секретариат Кабмина, где занимался мониторингом "коррупциогенных факторов". Оттуда Жовнера уволили согласно закону о люстрации.

Но предприимчивый прокурор обратился в суд, подкрепив свой иск выводами Запорожского национального технического университета. И суд встал на его сторону, посчитав что секретариат Кабмина не является органом государственной власти и под действие люстрационного закона не попадает. А поскольку не были доказаны факты личного нарушения Жовнером законов или прав других граждан, то и увольнять его нельзя, несмотря на работу на руководящих постах во времена Януковича.

Впрочем, в дальнейшем экс-прокурор потерял интерес к гослужбе, сосредоточившись на бизнесе. Это вполне логично – в украинских условиях наличие хороших связей в силовых структурах и других органах власти является наилучшим капиталом для предпринимателя.

Вероятно, именно этим можно объяснить то, что государство в лице "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" решает подписывать миллиардный меморандум с бизнесменом, который как раз находится в эпицентре скандала с другим своим проектом – ветропарком "Зофия".

В интервью изданию "Лига" в конце августа прошлого года Жовнер рассказывал, что собирается запустить оба проекта, дата-центр и водородный завод, к середине или к концу 2021-го. Уже понятно, что сроки будут сорваны. На сайте компании "Н2" вторая, она же и последняя, новость датирована октябрем-2020. "Руководство ООО "Н2" приняло участие в переговорах по вопросам юридического сопровождения проекта создания инфраструктурных объектов обработки данных (ЦОД) на действующих площадках АЭС", – говорится в новости.



СЕО Yom Capital Уолтер Комарек и директор Н2 Андрей Жовнер

(фото: пресс-служба Минэнерго)

По итогам переговоров было решено "создать рабочую группу в составе соответствующих профильных специалистов для организации работ по оперативному решению вопросов реализации этого проекта". О каких-то дальнейших успехах "рабочей группы" ничего не сообщается. Тем более – о начале реального строительства двух крупнейших объектов.

Пока что Жовнеру с компаньонами удается не привлекать к своей сомнительной бизнес-активности такого уж большого внимания. Но потенциальные последствия провала миллиардных проектов, расхищения средств иностранных инвесторов, недоуплаты налогов в украинский бюджет, могут стать катастрофическими. В том числе и в имиджевом плане.

Больше всего эта история напоминает легендарную сделку с "лыжным инструктором" – когда в 2012 году договор на постройку LNG-терминала стоимость в 1 миллиард долларов был подписан с бывшим лыжным инструктором из Испании, не имевшим никакого отношения к фирме, якобы взявшейся строить терминал. К сожалению, власти в Украине меняются, а спрос на "лыжных инструкторов" остается. Особенно если у них все же есть хорошие связи.