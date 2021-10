Ветер в поле. Как экс-прокурор времен Януковича строит крупнейшую ВЭС в Европе

Проект строительства крупнейшего в Украине и Европе ветропарка на озере Сиваш в Херсонской и на Молочном Лимане в Запорожской областях общей стоимостью более EUR1,5 млрд может оказаться крупной схемой по расхищению средств иностранных инвесторов. Среди фигурантов – экс-прокурор времен Януковича Андрей Жовнер и бывший помощник ряда нардепов Юрий Кизилов.

В январе 2019 года в Давосе, в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и главы ЕБРР Сумы Чакрабарти французская компания Total Eren, норвежская NBT и сам ЕБРР подписали договор об участии в проекте строительства крупнейшей в Украине ветровой электростанции на Молочном Лимане в Запорожской области.

Стоимость проекта оценивалась в 450 млн евро. Осенью того же года, как сообщили в NBT, еще 500 млн евро согласились проинвестировать CET, Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB). Кроме того, планировалось также привлечь дополнительно 250 млн евро от других банков.

Общий объем инвестиций в проект "Зофия" оценивался в более, чем 1,2 млрд евро. Ранее эти же инвесторы из Норвегии – компания NBT – уже приобрели у других украинских предпринимателей Сивашскую ветроэлектростанцию собственно на озере Сиваш в Херсонской области. Стоимость этой инвестиции – 300 млн евро.

Однако дальнейшие события показывают, что международные финансовые организации, вполне вероятно, стали участниками большой схемы по вымыванию денег украинскими и норвежскими дельцами. И даже если гигантский ветропарк будет построен, часть финансов растворится в коррупционных оборудках.

Ветропарк "Зофия". Начало

Проект ветропарка на юге Запорожской области придумали и начали реализовывать еще в 2008 году, когда тема возобновляемой энергетики, "зеленых тарифов" и иностранных инвестиций в это направление только начинала свое развитие в Украине. Первые ветряки начали ставить на территории Акимовского, Радионовского, Владимирского сельсоветов на берегу Молочного лимана.

Изначально проект, который в будущем получит общее название "Зофия", своими силами реализовывали физлица Андрей Жовнер (на тот момент начальник одного из отделов в прокуратуре Запорожской области, впоследствии начальник управления защиты прав граждан), Юрий Кизилов (помощник нардепов Валерия Баранова (Блок Литвина) и Александра Заца (Партия регионов), ряд руководителей и сотрудников Института возобновляемой энергетики НАНУ.

Фото: Владимир Зеленский и СЕО Н2 Андрей Жовнер, Yom Capital - Уолтер Комарек и NBT - Джоар Викен (пресс-служба ОП)

По данным сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Маручина, Жовнер, который в течение четырех лет перед Революцией достоинства занимал должность начальника управления общего надзора Генпрокуратуры при Генпрокуроре Викторе Пшонке, и Кизилов, благодаря своим административным связям, могли обеспечивать отвод земель под ветрогенераторы частным предприятиям "Азовэнерго", "Азовэнергомаш", "Азовэлектрикмаш". Впоследствии Жовнер и Кизилов стали единственными бенефициарами проекта через новое юрлицо - ООО "Азовинвестпром".

В 2014 году Жовнер попал под люстрацию, но с большим скандалом ее обжаловал. Более того, ему даже на некоторое время удалось поработать начальником Управления мониторинга корруптогенных факторов секретариата Кабмина при премьере Арсении Яценюке. Однако впоследствии все же пришлось полностью перейти в бизнес.

"В 2015 году к проекту присоединился близкий друг Жовнера по вузу, который занимался ТЭО проекта, в 2017 – другой знакомый Сергей Евтушенко, который обеспечил финансирование проектных работ. При этом если Евтушенко оформили в долю официально, то с университетским товарищем заключили лишь "понятийное" соглашение", – рассказывает Марунич.

Известно, что в портфеле у группы была только небольшая электростанция на 3 МВт. Именно с нее партнеры начали привлечение инвесторов, продав объект ООО "Сивашэнергопром" в апреле 2017 года малоизвестной норвежской компании NBT.

По данным Интерфакса, NBT владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланде по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании. Офисы компании расположены в Осло, Лимасоле, Пекине, Карачи и Киеве.

Впрочем, хотя ее руководство и заявляет о присутствии в других странах, выглядит так, что Украина – ключевой рынок для этой компании, обращает внимание энергоэксперт.

"В декабре 2017 года "Азовинвестпром" подписал соглашение с консалтинговой компанией Milgravis Capital Partners LLC о предоставлении услуг по поиску инвесторов и проектного финансирования. По условиям двух договоров вознаграждение консультантов должно было составить 5% от суммы привлеченных инвестиций в станцию на 200 МВт. Это было первое соглашение с американскими консультантами. По мере того, как проект рос – менялись и условия сотрудничества. Так в 2018 году старое соглашение переписали и в новом документе у Milgravis уже были права на 10% от суммы привлеченных инвестиций. При этом никаких ограничений по финальному размеру проекта не было", – рассказывает Марунич.

В течение 2018 года у проекта появилось много желающих поучаствовать в нем, включая ЕБРР и другие международные финансовые структуры. Результатом переговоров стали договоренности, подписанные в Давосе. Юридически инвестицию оформили как покупку акций "Азовинвестпрома" шведской компанией East Renewable Zophia AB, которая полностью подконтрольна NBT. Уставной капитал "Азовинвестпрома" так и остался на уровне 2400 грн.

Схемы с выводом денег

Сразу после подписания контракта инвестсоветники обратили внимание на сомнительные действия участников переговоров, говорит владелец Milgravis Capital Partners Александр Костюк. Как только стало ясно, что инвесторы уже приняли решение войти деньгами в проекты "Зофия", Жовнер и Кизилов попытались "забыть" о контрактных обязательствах перед консультантами из США.

По словам Костюка, условиями контракта предусматривалось, что в "Азовинвестпроме" нет "скрытых" участников. "Понятийная" доля одного из друзей при этом не учитывалась, ее наличие формально можно было считать основанием для расторжения инвестдоговора. Но стороны - как покупатель, так и продавец - не обращали на это внимания. И похоже даже вступили в сговор.

"Мы проинформировали норвежских инвесторов, которые подписывали договора с участием Milgravis, о том, что украинские партнеры предпочитают "забыть" о своих обязательствах. Руководство NBT письменно уведомило украинских партнеров о недопустимости таких действий. Но при этом тут же купило украинские компании в обход американских партнеров", – говорит Костюк.

Кроме того, платежи, которые заходили от East Renewable Zophia AB для оплаты инжиниринговых работ, выводились на компании, подконтрольные Жовнеру и Кизилову через механизмы "безвозвратной финпомощи" (ООО "Азовпроминвест", ООО "Азовэнергопром", ООО "Укрнафтаресурс", ООО "Актурн", Жовнер как физлицо).

Также деньги, которые должны были на финансирование работ по разработке и оформлению документации по отводу земли, градостроительной документации и проектированию, были переведены ФОПам, через договора переуступки долга, на подконтрольных Кизилову и Жовнеру физлиц.

По словам Костюка, несмотря на то, что эти факты хорошо известны менеджменту East Renewable Zophia AB, они тщательно замалчиваются перед набсоветом, правлением и акционерами NBT. Не исключено, что в дальнейшем деньги инвесторов - ЕБРР и других банков – будут также уходить на подконтрольные Жовнеру и Кизилову предприятия.

Костюк добавляет, что несмотря на продажу норвежцам, Жовнер и Кизилов остались фактическими руководителями проекта. По его словам, именно по их инициативе "Азовинвестпром" не стал выполнять своих обязательств по выплате комиссионных Milgravis Capital Partners за привлечение инвесторов несмотря на всю проделанную работу.

"По сути норвеги получили контроль над компаниями и посадили своих людей на руководящие должности. Но для всех теневых вопросов по-прежнему использовали своих украинских партнеров и их подельников в государственных органах", – рассказал Костюк.

Владелец Milgravis подал заявление в Нацполицию об открытии уголовного производства по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Впоследствии суд признал его потерпевшим по делу. Интересно, что, согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении редакции, Жовнер даже на допросе не отрицал, что его компания решила не выполнять обязательства перед консультантами.

Параллельно Milgravis также подала гражданский иск на почти 4 млрд грн. Это сумма предполагаемой комиссии от привлечения и сопровождения инвестиций на сумму свыше 1 млрд евро.

Суд арестовал имущество и счета "Азовинвестпрома" и компаний-сателлитов в рамках уголовного производства №12020100010002779. Несмотря на то, что проект вызвал немало вопросов у экологов, а оператор сетей "Укрэнерго" вообще заявил, что с ним никто не согласовывал присоединение сотен мегаватт "зеленых" мощностей, в ноябре 2020 года NBT все-таки заявила о начале строительства крупнейшего в Европе ветропарка.

Однако якобы после давления со стороны начальника управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова дело закрыли, а следователя, который его вел – уволили, арест со счетов и имущества сняли.

При этом, как утверждает потерпевшая сторона, происходило это также при молчаливом согласии со стороны руководства власти. К слову, наблюдатели называют приближенными к ОГП юридических советников сделки - компанию Integrites, которая отвечала за "чистоту" подписанных при привлечении инвестиций бумаг и даже привлекала для этого целый ворох дорогостоящих английских фирм во главе с K&L Gates (ее учредителем был отец Билла Гейтса - Вильям Генри Гейтс ІІ, умер в 2020). Юридические советники, как считает потерпевшая сторона, также причастны и к закрытию уголовных дел по фактам мошенничества со стороны Жовнера и его норвежских "партнеров".

Milgravis готовит еще одно обращение в правоохранительные органы с целью разоблачения и прекращения, по мнению заявителя, преступной деятельности - теперь уже о предполагаемых налоговых нарушениях со стороны "сивашцев".

Дело в том, что, по данным юристов компании, инвестиционные соглашения заключались через полулегальную схему с использованием венчурного фонда, инвестиционных сертификатов и безвозвратных займов, целью которой было уклонение от уплаты налогов. При этом, по одной из версий, на налоги денег попросту не хватило после выведения инвестиций на "нужные" счета.

Судя по тому, что уставной капитал "Азовинвестпрома" все еще составляет 2400 грн, норвежцы из проекта не вышли. В результате бюджет Украины недосчитается нескольких десятков, если не сотен миллионов гривен налогов с проекта стоимостью 1,5 млрд евро.

"Новые горизонты"

Уголовные производства, судебные тяжбы и сомнительные перспективы реализации проекта в заявленные сроки (до конца 2022 года) не останавливают фигурантов "распила" от новых "прожектов".

В частности, в средине 2020 года Андрей Жовнир стал известен как один из возможных подрядчиков строительства водородного завода и дата-центра (в том числе и для майнинга криптовалют) в Запорожской области через свою компанию "Н2". Соответствующие меморандумы на общую сумму около миллиарда долларов фирма подписала с "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Ее создали в феврале 2020 года с уставным капиталом в 1000 грн.

Кроме Жовнира, ее также учредил Вадим Чижиковский, который после Жовнира руководил департаментом мониторинга коррупции в секретариате Кабмина, а до этого с 2003 года также строил карьеру в прокуратуре Запорожской и Киевской области.

Он также фигурировал в качестве одного из руководителей фирмы, получившей вначале 2019 года в пользование нефтегазовое месторождение в Черниговской области. Интересно, что ее владельцами чуть ранее были известный предприниматель Игорь Воронов и уже упомянутый выше партнер Жовнира Юрий Кизилов. К слову, именно Воронова, вместе с его знакомым "Пупсом" (экс-народным депутатом от партии "Свобода" Игорем Кривецким) злые языки называют группой поддержки предприятий Жовнира и Кизилова по "криминальной" линии.

Примечательно, что среди своих возможных "партнеров" для строительства дата-центра и водородного завода Жовнир снова называет норвежскую NBT, а также австрийскую Yom Capital. С их представителями даже встречался Президент Владимир Зеленский.

Однако исходя из того, как "реализуется" проект строительства ветровых генераторов на Молочном Лимане, водородный завод и дата-центра тоже могут оказаться обычными "распилочными" для денег доверчивых финансовых инвесторов, которые выделят кредиты бывшему прокурору и его норвежским подельникам, но навряд ли когда-либо получат их назад.

***

В процессе подготовки материала стало известно, что в NBT вынудили подать в отставку генерального директора и руководителя совета директоров, которые непосредственно организовывали сделку с Жовнером и Кизилова. Новый генеральный директор компании Эмма Колинз до нового назначения отличилась крупным коррупционным скандалом в Таиланде как раз в сфере строительства ветропарков, который стоил компании ІPO на $2 млрд.