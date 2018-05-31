Битва за ГФС: зачем Гройсман отбирает у Минфина фискальную службу

Конфликт премьер-министра Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка разгорелся с новой силой. Публично они делят контроль над Государственной фискальной службой. Глава правительства считает, что Кабмин лучше, чем Минфин справится с управлением ГФС. В Минфине же готовятся к судебным искам на случай, если правительство пойдет на переподчинение ведомства без их согласия. Но в противостоянии с премьером у Данилюка в этот раз нет поддержки президента из-за разногласий по поводу сотрудничества с МВФ.

Министерство финансов может потерять контроль над Государственной фискальной службой (ГФС). Кабинет министров намерен переподчинить ведомство напрямую в свое управление. Кроме того, Минфин планируют исключить из списка министерств, с которыми согласовываются все нормативные акты Кабмина. На выходных ряд изданий распространили информацию о том, что оба решения правительство утвердило на своем заседании в среду, 23 мая. Но, как удалось выяснить РБК-Украина, Кабинет министров тогда не принял ни одно из указанных решений. Вчера, 30 мая, в повестке дня заседания правительства этих вопросов также не было.

Источник издания в Министерстве финансов сообщил, что секретариату Кабмина действительно поручено подготовить проект решения о переподчинении ГФС. "Пока мы не видели проект "в живую", в отличие от другого постановления, инициированного Кабмином (об отмене обязательного согласования всех актов с Минфином, - ред.). Но без визы Минфина этот документ не может быть принят", - рассказал РБК-Украина собеседник в Минфине, пожелавший остаться неназванным. По его словам, проект документа об отмене необходимости согласовывать все правительственные акты с Минфином действительно "зашел на согласование в министерство", но, разумеется, ведомство его не поддержит.

Жертва или реформатор

В Минфине не исключают, что, если Кабмин все же заберет у ведомства управление ГФС, такое решение министерство обжалует. "Речь идет не о борьбе за полномочия, а о недопустимости концентрации контроля за государственными финансами в одних руках. В предвыборный год это может создать колоссальные риски для страны", - сказал высокопоставленный чиновник, поддержавший позицию министра финансов Александра Данилюка.

Другой правительственный чиновник, присутствовавший на заседании Кабмина 23 мая, на условиях анонимности рассказал РБК-Украина, что изначально вопрос о переподчинении ГФС Кабмину вообще не стоял в повестке дня: "Это точно не обсуждалось на Кабмине до демарша Данилюка, который для всех в правительстве стал сюрпризом".

Перед началом закрытой части заседания Кабмина Данилюк обратился к премьеру с вопросом о том, почему в повестку не внесен документ о назначении директора департамента налоговой политики Минфина Яны Бугримовой заместителем министра финансов. Министр считает, что назначение профильного заместителя, который бы курировал налоговый блок, ускорит реформу ГФС и обеспечит прозрачность этого процесса. Примечательно, что предложение назначить Бугримову замом Данилюка не находит поддержки у премьера с 2016 года. И в этот раз Гройсман ответил министру отказом, дав понять, что вопрос о таком кадровом решении пока несвоевременный. После чего уже в закрытом режиме диалог министра и премьера перерос в перепалку на повышенных тонах.

"Со стороны Данилюка все как-то сразу перешло в ультиматум, и он ушел с Кабмина после того, как кадровый вопрос не вынесли на рассмотрение. Но Бугримову недавно назначили директором департамента налоговой политики, потому реально полномочия у нее были", - добавил собеседник из Кабмина. По его мнению, кадровый вопрос "был только поводом для демарша". "Возможно, Данилюк считает, что это поможет остаться на должности или, если его все-таки "уйдут", это будет выглядеть, как будто он "пострадал" за реформу", - предположил источник издания в Кабмине.

Интересно, что и сам премьер-министр в эфире одного из телеканалов, комментируя конфликт с министром финансов, сказал, "возможно, Данилюк просто решил изменить место работы таким непредвиденным образом, чтобы выглядеть жертвой в этой ситуации".

Один из бывших правительственных чиновников Кабмина Арсения Яценюка предполагает, что конфликты в правительстве связаны с "полным отсутствием конструктивного диалога" между Гройсманом и Данилюком. "Данилюк, очевидно, провоцирует премьера на конфликт, попросту нарываясь на громкую отставку. Чтобы потом иметь возможность заявлять о том, что ему не давали проводить реформы", - уверен собеседник РБК-Украина.

Источники в правительстве, близкие к окружению премьера, в неофициальных беседах конфликт Гройсмана с Данилюком отрицают.

Так высокопоставленный чиновник из команды Гройсмана пояснил РБК-Украина, что вариант с переподчинением ГФС Кабмину "действительно есть и он обрабатывается". Но это никак не связано с выходкой министра на заседании правительства, уверяет чиновник. Другой источник из окружения Гройсмана заверил издание, что решение о переподчинении уже принято, но будет обнародовано позже. Впрочем, подробности собеседник раскрыть не смог.

Один из членов Кабмина пояснил РБК-Украина, что причина возможного переподчинения - проверка ГФС доходов Данилюка. Напомним, в прошлом году Главное управление ГФС в Киеве дополнительно начислило министру налоги по доходам, полученным им еще до работы в правительстве. Впрочем, Данилюк это решение обжаловал, подав в суд на ГФС и ее киевское управление. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются. "В контексте проверки доходов министра финансов есть прямой конфликт интересов в таком подчинении, как сейчас (ГФС Минфину, - ред.)", - уточнил собеседник издания.

Напряженные отношения с премьером - не единственная проблема министра финансов. Несмотря на то, что Александр Данилюк был назначен в правительство по квоте "Блока Петра Порошенко", источники РБК-Украина в окружении президента Петра Порошенко говорят, что чиновник "стал головной болью" для Администрации. В команде Порошенко считают, что министр окружил себя "непонятными советниками" и начал дистанцироваться в своих решениях как от АП, так и от президентской фракции, которая делегировала его на эту должность. Возможную отставку Данилюка вместе с еще 6-7 министрами в президентской команде, по информации РБК-Украина, проговаривали еще осенью 2017 года.

Сейчас у министра финансов и главы государства разногласия из-за разного видения редакции закона о Высшем антикоррупционном суде, на принятии которого настаивает МВФ. По словам собеседников в АП, Данилюк в этом вопросе отстаивает позицию Фонда, поясняя Порошенко, что "правильная редакция" позволит Украине получить очередной транш кредита от МВФ. Учитывая, что президент неоднократно говорил о том, что Фонд не может диктовать Украине, какие законы принимать, а парламент затягивает с решением по антикоррупционному суду, советы Данилюка в АП все больше становятся непопулярными. К тому же, если Украина сорвет программу МВФ, министр как никто другой подойдет для того, чтобы возложить на него за это ответственность.

Под видом "миротворца"

Возможное переподчинение ГФС Кабмину, а также попытки лишить Минфин полномочий по согласованию всех правительственных документов, сопровождается молчанием в госорганах.

Официально от комментариев воздерживаются и правительство, и депутаты профильного комитета Верховной рады, и Администрация президента.

"Политика неразглашения" в ситуациях, когда речь идет о переподчинении ведомств и госпредприятий, уже стала традиционной для Кабинета Владимира Гройсмана, и, как правило, свидетельствует о конфликте между высокопоставленными чиновниками и главами подчиненных им госорганов и госкомпаний. Когда конфликт становится публичным или достигает критической фазы, премьер-министр берет на себя роль "третейского судьи", разрешая ситуацию таким образом, чтобы в дальнейшем его слово было ключевым в принятии решений. Для этого достаточно подчинить ведомство или госкомпанию Кабмину.

В сентябре 2016 года Гройсман таким образом "поставил точку" в скандале, который разгорелся вокруг контроля за оператором газотранспортной системы – ПАО "Укртрансгаз". Минэкономразвития, не согласовав ни с кем, своим приказом вывело "дочку" НАК "Нафтогаз Украины" из подчинения госкомпании. Таким образом, министерство лишило НАК полномочий по контролю за финансовой деятельностью УТГ, возложив эти функции на себя. Против этого решения выступил не только НАК, но и международные кредиторы, и Еврокомиссия.

"Миротворцем" выступил премьер, заявив тогда, что Кабмин как основной акционер НАКа возьмет на себя управление крупнейшим энергетическим активом и будет напрямую взаимодействовать с набсоветом "Нафтогаза".

Уже в январе 2017 года подобная ситуация повторилась с государственным железнодорожным монополистом ПАО "Укрзализныця".

Это произошло после того, как конфликт министра инфраструктуры Владимира Омеляна и тогдашнего главы УЗ Войцеха Балчуна достиг пика. Министра, который не скрывал своего негативного отношения к деятельности руководителя госпредприятия, премьер не поддержал, раскритиковав Омеляна публично в ходе заседания Кабмина. В результате правительство приняло решение отстранить Мининфраструктуры от управления УЗ, переподчинив госкомпанию напрямую Кабмину. При этом госпредприятие стало подотчетно Минэкономики. Уже в августе Мининфраструктуры добилось решения Окружного админсуда Киева о признании постановления о переподчинении УЗ недействительным. В ответ Кабмин не только подал апелляцию, но и изменил собственный регламент работы. В частности, за Минэкономики закрепили право оформлять решения правительства, касающиеся деятельности 13 крупнейших госпредприятий, в том числе и УЗ.

Ситуация с ГФС отчасти напоминает, как принимались решения о переподчинении "Укрзализныци" и "Нафтогаза". Тогда правительство тоже рассматривало их в закрытом режиме, принимая протокольные решения, после которых разрабатывались постановления. Сразу несколько высокопоставленных источников в Кабмине ранее уверяли издание, что инициатива с переподчинением и НАКа, и УЗ исходила не от руководства Минэкономразвития, как могло показаться сначала, а непосредственно от Владимира Гройсмана. Именно премьер перед началом правительственных заседаний просил первого вице-премьера Степана Кубива "поднять эти вопросы".

Впоследствии члены правительства неоднократно в неформальных беседах рассказывали РБК-Украина, что переподчинение ведомств и госпредприятий правительству - "всем известная и отработанная тактика премьера". Мол, когда конфликты в Кабмине становятся публичными, Владимир Гройсман "выступает миротворцем, показывая всем, что в состоянии их погасить и держать ситуацию под контролем". Кроме того, под контролем премьера оказывается не только ситуация, но и деятельность госкомпаний и других органов исполнительной власти.

Впрочем, забрать ГФС у Минфина с точки зрения закона будет не так просто, допускает собеседник РБК-Украина в окружении президента. Ведь, согласно Налоговому кодексу (НК), Минфин ответствен за формирование и реализацию налоговой и таможенной политики. Поэтому, по мнению собеседника, переподчинение ГФС от Минфина к КМУ без изменения НК юридически неверно. Но на такой шаг премьер все же может пойти из-за конфликта между Минфином и ГФС, которую возглавляет близкий к окружению Гройсмана Мирослав Продан. Источник в правительстве, знакомый с ситуацией, пояснил изданию, что ключевые разногласия Данилюка и Продана касаются длительного процесса согласования инициатив фискальной службы Минфином, а также из-за разных взглядов ведомств на налоговую реформу и работу таможни.