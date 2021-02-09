Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной

Одна из главных идей президентской кампании Джо Байдена звучала как "Возвращение к нормальности". Имелось ввиду, что при президентстве Дональда Трампа США обросли таким количеством проблем и настолько отдалились от собственных, отработанных годами процедур и правил ведения политики, что это нужно было срочно исправлять.

Уже в первые часы в должности Байден подписал ряд указов, которые на 180 градусов развернули американскую политику по отдельным направлениям. И во многом, если не прежде всего, носили именно символический характер.

К примеру, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из главных проектов Трампа. Новый президент разрешил въезд в США гражданам семи мусульманских стран, отменил запрет на службу трансгендеров в армии и принял ряд других решений, которые должны были наглядно показать: курс государства действительно изменился.

Байден смог добиться и одного стратегического успеха: Сенат одобрил его антикризисный пакет объемом 1,9 триллиона долларов. Эти деньги пойдут на ускорение вакцинации от коронавируса, пособия по безработице и прямые выплаты гражданам.

С другой стороны, это голосование показало, что американский политикум остается крайне поляризованным, несмотря на обещания Байдена "объединить страну". Голоса в Сенате разделились поровну: 50 демократов против 50 республиканцев, и вице-президенту Камале Харрис пришлось воспользоваться правом решающего голоса, чтобы пакет помощи все же был одобрен. Теперь дело осталось за Палатой представителей, где у демократов есть большинство.

Против Китая и России

Вполне ожидаемо приоритетом Байдена в первое время на должности стали внутренние проблемы, в первую очередь борьба с пандемией и экономическим кризисом.

Но спустя две недели после инаугурации дело дошло и до внешней политики. 4 февраля Байден во время визита в Государственный департамент выступил с программной речью, в которой в общих словах очертил внешнеполитический курс США под его руководством. Вместе с его предыдущими заявлениями и заявлениями профильных членов его администрации это уже дает определенное представление о стиле и приоритетах Вашингтона.

"Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", – заявил Байден в самом начале речи. Это тезис стоит понимать как возвращение США к полноценному сотрудничеству с другими странами мира и международными объединениями, в противовес изоляционистским трендам времен Трампа.

Байден планомерно отменяет инициативы своего предшественника (коллаж: РБК-Украина)

Так, уже в первый день на посту Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения и вернул страну в Парижское климатическое соглашение.

Сам факт того, что Байден, в отличие от Трампа, посетил сначала Госдеп, а не ЦРУ, показателен. Предыдущий американский президент в целом был критично настроен к профессиональным дипломатам, причисляя их к враждебной к нему части политического истеблишмента, а то и "глубинного государства". Байден же относится к дипломатическому корпусу подчеркнуто уважительно.

"Главным соперником" США американский президент вполне ожидаемо назвал Китай, раскритиковав КНР за наступление на права человека, "систему глобального управления", интеллектуальную собственность и т.д. Очевидно, при Байдене продолжится политика глобального вытеснения китайцев из сферы высоких технологий. Впрочем, президент США выразил готовность и сотрудничать с Пекином, если это будет в американских интересах.

Ранее новый министр обороны США Ллойд Остин называл Китай и Россию двумя главными вызовами для глобальной безопасности, при этом отметив, что Китай все же является главными приоритетом. Но судя по выступлению Байдена, искусственно обострять отношения с Пекином в Вашингтоне не собираются.

Новая администрация уже показала пример того, как можно сочетать точечное сотрудничество и жесткую риторику во внешней политике. Так, 3 февраля США и Россия продлили действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), тем самым не допустив возможность новой ядерной гонки.

И уже на следующий день Байден обрушился на РФ с целым рядом претензий: за вмешательство в американские выборы, кибератаки, преследование Алексея Навального и мирных протестов. По мнению американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, Байден так активно продвигал продление СНВ-3, чтобы потом иметь развязанные руки в отношениях с РФ.

Байден готов противостоять Путину на международной арене (фото: kremlin.ru)

Важный момент, который будет определять внешнюю политику США – ее ориентация на интересы внутренней аудитории. По словам Байдена, "работающих семей" и "среднего класса". Как разъяснил Госсекретарь США Энтони Блинкен, в Госдепе будут теперь сами ставить себе ряд вопросов, перед тем как совершать шаги во внешней политике: как эта инициатива поможет американским гражданам, как она отобразит их запросы и ценности и т.д.

Таким образом, вряд ли стоит ожидать, что США при Байдене начнут ввязываться в продолжительные вооруженные конфликты в далеких уголках мира, с туманными перспективами на успех. К примеру, США уже ограничивают свое участие в многолетней гражданской войне в Йемене.

В то же время сами избиратели демократов наверняка будут требовать от политического руководства участия в глобальных инициативах и защиты прав и свобод людей в других странах мира, в том числе политических.

В целом, по словам Байдена, США будут стремиться вернуть себе доверие и моральный авторитет в мире, который они потеряли в частности, после январских сцен штурма Капитолия. Другими словам, США будут активно взаимодействовать с союзниками. При этом, безусловно, отводя себе лидирующую роль.

Давний знакомый

"Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина", – сказал в декабрьском интервью РБК-Украина глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Действительно, Байден очень хорошо знает Украину, будучи фактически ее куратором в последние годы президентства Барака Обамы. Впрочем, это весьма неоднозначная история. Оппоненты Байдена годами пытались использовать против него украинскую карту в связи с работой в Украине его сына, Хантера Байдена. Закулисные переговоры на этот счет вообще стали причиной первого импичмента Трампа.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины и бывшего посла в США Константина Грищенко, все это может оказать некоторое влияние на формат сотрудничества Киева и Вашингтона. "Скорее всего, сам президент не будет заниматься политикой США насчет Украины, чтобы действительно не возникали какие-то лишние сравнения и воспоминания", – сказал изданию Грищенко.

По его мнению, центром выработки политики в отношении Украины будет прежде всего Госдеп, который, естественно, будет действовать в рамках, очерченных на президентском уровне и в сотрудничестве с другими американскими ведомствами. Зато упадет эффективность кулуарной дипломатии, в обход всех официальных каналов, чем от имени Трампа активно занимался Руди Джулиани, в том числе и на украинском направлении.

Как подчеркнул Грищенко, стратегия новой администрации будет строиться на комплексном подходе к России и Украине одновременно.

Уже первый официальный контакт между американским и российским президентами подтвердил этот тезис. В своем звонке Владимиру Путину Байден отдельно подчеркнул свою "твердую поддержку суверенитета Украины", сообщается на сайте Белого дома.

Зеленский ждет звонка от Байдена в ближайшее время (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Аналогичный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским у Байдена пока не состоялся. Впрочем, по информации РБК-Украина, это должно произойти в ближайшие недели. Тем более, пока что телефонные контакты Байдена с лидерами других государств можно пересчитать на пальцах.

Зато Энтони Блинкен уже поговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, опять-таки выразив поддержку украинскому суверенитету перед лицом российской агрессии, а также приверженность "проведению реформ, жизненно важных для успеха Украины".

Как сказал РБК-Украина экс-глава МИД Павел Климкин, США заинтересованы в общей истории успеха в отношения с Украиной. "Есть две ключевые вещи, которых нужно достичь при этой каденции: общая история успеха в перезагрузке страны и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно при формировании абсолютно нового уровня доверия к Украине, к ее институциям, которого пока нет", – отметил Климкин.

Еще до инаугурации Байдена, в декабре прошлого года, Зеленский заявлял, что хотел более активного привлечения США к переговорам в нормандском формате. Впрочем, непосредственного расширения "нормандской четверки" до "нормандской пятерки" вряд ли стоит ожидать. Для этого потребуется согласие РФ, которая точно будет против усиления украинских позиций за столом переговоров.

Павел Климкин уверен, что США в любом случае начнут активнее включаться в ситуацию по Донбассу. А Россия, в свою очередь, будет пытаться использовать дестабилизацию в Украине как разменную монету в переговорах с Вашингтоном.

Одним из косвенных последствий истории с импичментом Трампа стало то, что с мая 2019 года США остались без своего посла в Украине, после того, как свою дипломатическую миссию завершила Мари Йованович. Администрация Трампа предложила на эту должность генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Но тот не успел пройти все необходимые согласования в Сенате. И по информации Дмитрия Кулебы, вместо него команда Байдена будет искать новую кандидатуру. В свою очередь, почти согласована кандидатура нового посла Украины в США – экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

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Действующий посол Украины в США Владимир Ельченко в комментарии изданию выделил несколько основных треков, по которым будет развиваться сотрудничество между двумя странами.

Прежде всего, речь о военно-техническом сотрудничестве. В военном бюджете США на текущий год заложено 275 миллионов долларов на помощь Украине – на 25 миллионов больше, чем в прошлом. Будут продолжаться и совместные тренинги и военные учения.

Далее речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

"Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением", – подчеркнул Ельченко.

Предпосылки для того, чтобы Украина стала "историей успеха" для Байдена действительно есть. И мяч тут как раз на стороне Украины.