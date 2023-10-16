Без боргів та зв'язків з РФ. Як варто купувати квартиру під час війни: поради

Під час дії воєнного стану купувати нерухомість в Україні не забороняється. Для цього треба укласти нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу. Але укладення таких договорів, як реєстрація права власності на нерухоме майно, під час війни зазнали змін. Що саме змінилося і на що звернути увагу, купуючи житло – у колонці юриста Ярини Паш для РБК-Україна.
Під час дії воєнного стану купувати нерухомість в Україні не забороняється. Для цього треба укласти нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу. Але укладення таких договорів, як реєстрація права власності на нерухоме майно, під час війни зазнали змін.
Що саме змінилося і на що звернути увагу, купуючи житло – у колонці юриста Ярини Паш для РБК-Україна.
Під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №164 "Про деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану", незавершені нотаріальні дії за зверненням особи, пов’язаної з державою-агресором, визначеної Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації" зупиняються. Якщо така особа звернеться за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у її вчиненні.
За Постановою № 187, особами пов’язаної з державою-агресором є:
Під час пошуку об’єкта нерухомості зверніть особливу увагу на його власника, адже нерухоме майно ви не зможете купити:
За тією ж Постановою № 164, нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва або майбутнього об’єкта нерухомості проводять виключно нотаріуси, які включені до затвердженого Мінюстом переліку нотаріусів, яким дозволяють такі дії.
Посвідчити договір купівлі-продажу може тільки нотаріус, який внесений до переліку нотаріусів, яким в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Такий перелік постійно оновлюється. Він є у вільному доступі. Радимо перед зверненням до нотаріуса переконатися, чи він має право на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна.
Ознайомитися з переліком таких нотаріусів можна на сайті Міністерства юстиції України за посиланням.
Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно проводять виключно:
Виходить, що державну реєстрацію права власності на нерухоме майно можуть здійснити тільки державні реєстратори, місцезнаходження яких є не територією активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. А також нотаріуси, які включені до списку тих, кому дозволяється вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна.
Неможливо набути у власність нерухоме майно, яке знаходиться на територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.
Згідно з чинними нормативно-правовими актами, набути в власність нерухоме майно, яке знаходиться на територій активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій громадянам не вдасться.
На основі нововведень у законодавство України, можна надати загальні висновки, на що треба звернути увагу під час купівлі нерухомості під час воєнного стану.
Приділіть увагу таким пунктам:
Пам’ятайте також, що згідно з ч. 6 ст. 55 Закону України "Про нотаріат", посвідчення договорів про відчуження об’єкта нерухомості здійснюють за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – сторони відповідного договору.