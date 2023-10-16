Без долгов и связей с РФ. Как стоит покупать квартиру во время войны: советы

Во время действия военного положения покупать недвижимость в Украине не запрещается. Для этого нужно заключить нотариально удостоверенный договор купли-продажи. Но заключение таких договоров, как регистрация права собственности на недвижимое имущество, во время войны претерпели изменения. Что именно изменилось и на что обратить внимание, покупая жилье – в колонке юриста Ярины Паш для РБК-Украина.
Во время действия военного положения покупать недвижимость в Украине не запрещается. Для этого нужно заключить нотариально удостоверенный договор купли-продажи. Но заключение таких договоров, как регистрация права собственности на недвижимое имущество, во время войны претерпели изменения.
Что именно изменилось и на что обратить внимание, покупая жилье – в колонке юриста Ярины Паш для РБК-Украина.
При широкомасштабном вторжении РФ в Украину запрещается покупать имущество у тех, кто связан с государством-агрессором.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №164 "О некоторых вопросах нотариата в условиях военного положения", незавершенные нотариальные действия по обращению лица, связанного с государством-агрессором, определенного Постановлением Кабмина №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации" останавливаются. Если такое лицо обратится за совершением нотариального действия, нотариус отказывает в его совершении.
По Постановлению № 187 лицами, связанными с государством-агрессором, являются:
При поиске объекта недвижимости обратите особое внимание на его владельца, ведь недвижимое имущество вы не сможете купить:
По тому же Постановлению № 164, нотариальное удостоверение договоров по отчуждению, разделу недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства или будущего объекта недвижимости проводят исключительно нотариусы, включенные в утвержденный Минюстом перечень нотариусов, которым разрешают такие действия.
Удостоверить договор купли-продажи может только нотариус, внесенный в перечень нотариусов, которым в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу. Такой список постоянно обновляется. Он в свободном доступе. Советуем перед обращением к нотариусу убедиться, имеет ли он право на удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества.
Ознакомиться с перечнем таких нотариусов можно на сайте Министерства юстиции Украины по ссылке.
Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество проводят исключительно:
Выходит, что государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество могут осуществить только государственные регистраторы, местонахождение которых не является территорией активных боевых действий или временно оккупированных территорий. А также нотариусы, включенные в список тех, кому разрешается совершать нотариальные действия по ценному имуществу.
Невозможно приобрести в собственность недвижимое имущество, которое находится на территории активных боевых действий и временно оккупированных Российской Федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.
Согласно действующим нормативно-правовым актам, приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся на территорий активных боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Министерством временно оккупированных территорий гражданам не получится.
На основе нововведений в законодательство Украины можно дать общие выводы, на что нужно обратить внимание при покупке недвижимости во время военного положения.
Уделите внимание таким пунктам:
Помните также, что согласно ч. 6 ст. 55 Закона Украины "О нотариате", удостоверение договоров об отчуждении объекта недвижимости осуществляют по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица – стороны соответствующего договора.