Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме

Еще со времен президентской кампании Владимир Зеленский обещал украинцам народовластие. Спустя почти два года – 26 января – Верховная рада поддержала его законопроект о всеукраинском референдуме (№3612). Депутаты дали за него 255 голосов.

То, что Рада взялась за этот закон в первый же пленарный день нового года, вызвало вопросы. А не собирается ли команда президента проводить референдум в ближайшее время?

Председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко ("Слуга народа") какую-либо спешку отрицает. По ее словам, документ приняли, чтобы выполнить обещание перед избирателями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил РБК-Украина, что закон о референдуме не прописан под конкретные вопросы. Он уточнил, что в разработке документа принимали участие все заинтересованные стороны и в нем учли замечания депутатов, Венецианской комиссии, международных и общественных организаций.

"Выступать сейчас против этого закона могут лишь те, кто вообще не хочет дать людям возможность принимать решения на референдумах. Или вообще принимать участие в формировании комфортной для всех социальных групп жизненной среды", – считает советник главы ОП.

К редакции законопроекта во втором чтении поступило почти 1400 поправок. Из них учли чуть меньше 400. Оппозиционные фракции остались недовольны финальным текстом документа и указывают на его недостатки.

"Батькивщина" настаивала на том, что законопроект выписан так, что референдум вообще нельзя провести. В "Европейской солидарности", наоборот: что, согласно законопроекту, у нас будут "спамить" референдумами почти каждый месяц. В нем, действительно, предусмотрено много предохранителей, которые не дают возможности злоупотребления. Но вместе с тем, если профессионально подойти к его организации, то это вполне возможно реализовать", – объяснила Алина Загоруйко.

Подать голос

По рекомендации международных экспертных организаций депутаты изменили название самого законопроекта "о народовластии через всеукраинский референдум" и оставили просто "о всеукраинском референдуме".

Документ предусматривает четыре типа вопросов, которые могут выноситься на всенародное голосование.

Первый – это утверждение закона, который меняет что-либо в трех разделах Конституции – I, III, XIII. Это общие положения – о государственном языке и символике, о едином гражданстве. Также в них описывается механизм проведения выборов, референдумов и изменения самой Конституции. Такой референдум может инициировать только президент.

Второй вопрос – это изменение территории Украины. Народное голосование по этому поводу запускает Верховная рада. В оппозиции считают, что в период войны и российской агрессии поднимать такие вопросы – абсурдно.

"На практике завтра это может быть очередная попытка Банковой предложить формулу Штайнмайера или что-то в этом роде на референдум под вопросом "вы за мир?". Конечно, что люди за мир. Тем более, что с помощью пропагандистских каналов можно сформировать нужное общественное мнение и получить подавляющее большинство за такие рискованные нормы", – сказал изданию первый замглавы парламентского комитета по вопросам государственной власти Роман Лозинский ("Голос").

Третий и четвертый вид референдума инициируют рядовые граждане, но назначает их все равно президент. По народной инициативе могут подниматься вопросы "общегосударственного значения", отмена какого-то закона или его отдельных норм.

Но если вдруг предприимчивые украинцы захотят вынести на общественное обсуждение тему снижения или отмены налогов, сделать это они не смогут. Вопросы и законы, касающиеся налогообложения, бюджета, амнистии и компетенции органов правопорядка под запретом. И это далеко не весь перечень табуированных тем для референдума.

Нельзя поднимать вопросы, которые нарушают Конституцию, нормы международного права и права человека, а также несут угрозу суверенитету, целостности и нацбезопасности страны.

Если украинцы высказались на референдуме за отмену какого-либо закона или его норм, парламент не может вновь принимать их в той же редакции в течение всего своего созыва.

Впрочем, по словам Лозинского, эта задумка все равно противоречит Конституции. Он отметил, что, согласно Основному закону, единственный законодательный орган – это Верховная рада.

На эту неувязку обращали внимание и в "Европейской солидарности". По словам народного депутата от этой фракции Руслана Князевича, принятый документ фактически вводит "законодательный референдум", тогда как "подменять парламент референдумом" нельзя.

Член рабочей группы по разработке законопроектов по народовластию, эксперт Центра политико-правовых реформ и коалиции РПР Юлия Кириченко, напротив, считает эту норму одним из главных позитивных моментов.

"Условно говоря, в период Януковича "диктаторские законы" не оставили людям другой возможности, как выходить на улицу. Но был бы тогда такой закон, то люди могли бы собрать три миллиона подписей и отменить их на референдуме. Это, конечно, нежелательный пример. Но если парламент принимает закон, связанный с узурпацией власти или наступлением на гражданские права, то у людей есть правовой путь", – объяснила она.

Контролировать вопрос национального референдума будут Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд. При этом на одно голосование можно вынести только один вопрос. Не два и не три, даже если они касаются одной темы. Волеизъявление граждан сохраняется в тайне.

Чтобы запустить референдум по народной инициативе, нужно собрать не менее трех миллионов подписей, причем минимум по сто тысяч в двух третьих областей страны. Этим должна заниматься инициативная группа.

Партии и общественные организации смогут зарегистрироваться в Центризбиркоме в качестве сторонников или противников вопроса, вынесенного на референдум. Они могут участвовать в теледебатах, которые финансируются из госбюджета.

Для признания референдума состоявшимся требуется, чтобы в голосовании приняли участие больше половины зарегистрированных избирателей. То есть 50%+1, что вполне может стать проблемой ввиду низкой явки на последних выборах. В случае провального результата вопрос можно вынести повторно не раньше чем через три года.

Итоги референдума обязательны к исполнению. Дополнительное утверждение Рады необходимо, если голосование касалось вопроса "общегосударственного уровня". И это еще один предохранитель, который внесли депутаты между первым и вторым чтением по рекомендации Венецианской комиссии.

Результаты по остальным вопросам, если они не будут обжалованы и по каким-то причинам признаны незаконными, вступают в силу автоматически. Если для их имплементации нужен какой-то дополнительный законопроект, то в течение полгода Кабмин должен его написать, а Рада – рассмотреть.

Игра слов

По сути процедура голосования на референдуме происходит почти так же, как и во время выборов. Отдать свой голос украинцы смогут на участках, заполнив бумажные бюллетени. Но есть и нововведение: закон допускает электронное голосование.

Вокруг этой процедуры было немало дискуссий в депутатском корпусе. На это, кстати, обращала внимание в своих выводах и Венецианская комиссия. Она рекомендовала полностью убрать положения об электронном голосовании из документа и позже урегулировать его отдельным законом.

Для запуска голосования онлайн следует учесть все нюансы – например, защиту системы от взлома и утечки персональных данных.

"Многие депутаты из разных фракций предлагали исключить эти нормы – это осталось. Но фактически электронное голосование не будет работать, потому что в переходных положения указано, что оно требует отдельного закона и будет вводиться вместе с электронным голосованием на выборах", – сказала Кириченко.

Хотя, по мнению Лозинского, нормы в законе по поводу электронного голосования прописаны так, что их можно трактовать очень широко. Он уточнил, что принятый документ дает Центризбиркому полномочия решать, как будет проводиться электронный референдум в обход парламента. И это также идет в разрез с Конституцией, заявил представитель фракции "Голос".

Еще одна дискуссия с тех пор, как законопроект появился в Раде, разразилась насчет того, не станет ли референдум "ловким инструментом" для манипуляции общественным мнением.

Изначально главные опасения были связаны с тем, что через него политики попытаются продвигать нужные им инициативы. Причем как с помощью информационной агиткампании, так и через "правильно" сформулированный вопрос.

В интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто объяснил как это работает: "Если мы спрашиваем, как вы относитесь к закону о продаже земли, люди в основном говорят "отрицательно". Если мы спрашиваем, должен ли собственник земли иметь право ее продать, то большинство считает, что да".

Паниотто подчеркнул: главное – процедура формулировки вопроса. В зависимости от этого можно получить и положительный, и отрицательный ответы.

В рабочей группе утверждают, что все риски касательно постановки вопроса ко второму чтению были учтены. Как объяснила Кириченко, в финальную редакцию перенесли все требования к вопросам из Кодекса надлежащей практики по референдумам Венецианской комиссии.

По словам Загоруйко, вопрос референдума предполагает только один ответ: "да" или "нет". Также он должен быть конкретным и не может содержать двоякого толкования.

Закон выписан так, чтобы эта инициатива не превратилась в ежемесячные "вече". Но в то же время заградительные меры выводят на первый план политические партии, которые получат несравнимо больше возможностей для организации референдумов.

"С одной стороны, это действительно установка президента. И это правильно, потому что в Украине должен быть референдум. Сам закон выписали качественно. Но главный риск заключается в том, что политики получат новый инструмент, который они будут использовать либо в популистских целях, либо для того, чтобы разъединять и поляризировать общество", – пояснил РБК-Украина эксперт Украинского института будущего, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

Он отметил, что три миллиона подписей неорганизованное население не соберет, профсоюзы у нас в стране достаточно слабые, а массовых сетевых общественных организаций нет. Так что главным "двигателем" референдумов все равно станут политические партии, имеющие разветвленную сеть ячеек, доступ к медиа и финансовый ресурс.

Это неплохо, если они будут использовать свой арсенал средств в интересах граждан. Другое дело – если интересы граждан политики захотят использовать в собственных целях.