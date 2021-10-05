Земельный вопрос. Почему разваливается агробизнес Астиона

В середине сентября стало известно, что Dnipro Agro Group, которую связывают с подсудимыми бизнесменами из Днепра Василием Астионом и его тестем Михаилом Кошляком, выставил на продажу два элеватора. Первый – Божедаровский элеватор, расположенный в Днепропетровской области, имеет мощность хранения в 46 тыс. тонн зерна, второй – Фисаковский элеватор в Запорожской области мощностью 39 тысяч т. За два этих объекта группа захотела выручить более 2,2 млн долларов.

Продажа любым агрохолдингом элеваторов, на первый взгляд, не является сенсацией – вертикально интегрированные группы часто "сливают" маленькие и устаревшие зернохранилища, с тем, чтобы инвестировать в новые, более мощные и современные комплексы. Либо же продают ненужные активы в регионах, где их присутствие не является приоритетным. Однако, в данном случае все гораздо серьезнее – Dnipro Agro Group в разгар посевной кампании избавляется от большей части элеваторного бизнеса. Почему – в материале РБК-Украина.

Напомним, что общий объем хранения зерновых и масличных культур Dnipro Agro Group составляет около 124 тыс.т на трех элеваторах (третий – "Синельниково-Агро" в Днепропетровской области), то есть сейчас компания распродает больше двух третей своего элеваторного хозяйства.

На сайте Dnipro Agro Group сообщается, что "в планах компании строительство еще одного элеватора, который будет соответствовать настоящему". Впрочем, учитывая, что эти планы так и остаются на бумаге уже больше 4 лет, можно предположить, что Dnipro Agro Group просто разваливается.

Еще одним подтверждением намечающегося краха бизнеса Василия Астиона и Михаила Кошляка является также тот факт, что в последние месяцы суды начали один за другим принимать решения о разрыве договоров аренды земли с флагманским агропредприятием Dnipro Agro Group – ООО "Відродження", директором которого лично является Василий Астион, в пользу арендодателей-селян Днепропетровской области.

"Истец обращался к ответчику ("Відродження") с требованием о выплате арендной платы за 2019 и 2020 год, однако арендной платы до сих пор не получил"; "Начиная с момента заключения договора и его государственной регистрации арендатор (ООО "Відродження") не выполняет возложенные на него обязанности по выплате арендной платы. Так, ответчиком не выплачена истцу арендная плата за 2019 и 2020 годы".

Фото: Василий Астион (my.ua)

Также судом установлено, что "ответчиком (ООО "Відродження") просрочено исполнение денежного обязательства перед истцом 2019-2020 годы, а следовательно есть основания для взыскания с ответчика в пользу истца пени, 3% годовых и инфляционных потерь" – это выдержки лишь из нескольких судебных вердиктов о разрыве договоров аренды земли с компанией Астиона и Кошляка, принятых в течение сентября 2021 года.

Причину такого положения можно найти в одном из этих же решений.

"Истец (физлицо-собственник земельного участка площадью 5,0167 га) отмечает, что он неоднократно обращался к ответчику (ООО "Відродження") по арендной плате, однако представители ответчика каждый раз отказывали ему в выдаче арендной платы, мотивируя тем, что нет средств у арендатора, ссылаясь на тяжелое материальное положение и некачественный урожай из-за неэффективного хозяйствования", – говорится в решении суда.

Схожая история сложилась и с ООО "Днипроагроальянс", которое по легенде в 2006 г учредил и возглавил Астион, и которое стало первым предприятием в группе компаний Dnipro Agro Group. Этим летом у него также начался массовый исход арендодателей земли из-за неплатежей со стороны "Днипроагроальянса".

"С начала заключения договора аренды земельного участка ответчик ("Днипроагроальянс") нарушает условия договора по своевременной оплате арендной платы. Так, за 2018 аренда была оплачена в апреле 2019 года, за 2019 – только в июле 2020, после того, как арендодатели объединились и устроили забастовку, перекрывали дорогу и не пускали технику на поля", –говорится в одном из недавних решений суда, оставившего "Днипроагроальянс" без земельного участка.

Виноваты ли здесь также "тяжелое материальное положение и некачественный урожай из-за неэффективного хозяйствования" ("Днипроагроальянсом" руководит брат Василия Астиона Евгений), не сообщается.

И если прибавить к этому наличие у Dnipro Agro Group долговой нагрузки, которая измеряется сотнями миллионов гривен, и дефицит оборотных средств, из-за которого руководители компаний группы истаптывают пороги банков, выпрашивая кредиты под непосильные проценты, а Василий Астион закладывает в банке Range Rover Autobiography, можно прийти к прогнозируемому выводу: Dnipro Agro Group, вероятно, может ждать банкротство.

И самый большой вопрос здесь – дождутся ли своих денег от нее многочисленные кредиторы, в число которых до последнего времени входили "Таскомбанк" (кредитная линия на 360 млн грн), банк "Пивденный" (10 млн долларов), ПУМБ (1,65 млн долларов), банк "Конкорд" (25 млн гривен) и другие.