Земельне питання. Чому розвалюється агробізнес Астіона

У середині вересня стало відомо, що Dnipro Agro Group, яку пов'язують з підсудними бізнесменами з Дніпра Василем Астіоном та його тестем Михайлом Кошляком, виставив на продаж два елеватори. Перший – Божедарівський елеватор, розташований у Дніпропетровській області, має потужність зберігання у 46 тис. тонн зерна, другий – Фісаківський елеватор у Запорізькій області потужністю 39 тисяч т. За два цих об'єкти група захотіла виручити понад 2,2 млн доларів.

Продаж будь-яким агрохолдингом елеваторів, на перший погляд, не є сенсацією – вертикально інтегровані групи часто "зливають" маленькі й застарілі зерносховища, з тим, щоб інвестувати в нові, більш потужні та сучасні комплекси. Або ж продають непотрібні активи в регіонах, де їх присутність не є пріоритетною. Однак, в такій ситуації все набагато серйозніше – Dnipro Agro Group в розпал посівної кампанії позбавляється від більшої частини елеваторного бізнесу. Чому – в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що загальний обсяг зберігання зернових та олійних культур Dnipro Agro Group становить близько 124 тис. т на трьох елеваторах (третій – "Синельникове-Агро" в Дніпропетровській області), тобто зараз компанія розпродає більш як дві третини свого елеваторного господарства.

На сайті Dnipro Agro Group повідомляється, що "в планах компанії будівництво ще одного елеватора, який буде відповідати справжньому". Втім, враховуючи, що ці плани так і залишаються на папері вже більш як 4 роки, можна припустити, що Dnipro Agro Group просто розвалюється.

Ще одним підтвердженням наміченого краху бізнесу Василя Астіона і Михайла Кошляка є також той факт, що в останні місяці суди почали один за іншим приймати рішення про розрив договорів оренди землі з флагманським агропідприємством Dnipro Agro Group – ТОВ "Відродження", директором якого особисто є Василь Астіон, на користь орендодавців-селян Дніпропетровської області.

"Позивач звертався до відповідача ("Відродження") з вимогою про виплату орендної плати за 2019 та 2020 рік, однак орендної плати досі не отримав"; "Починаючи з моменту укладення договору та його державної реєстрації орендар (ТОВ "Відродження") не виконує покладені на нього обов'язки з виплати орендної плати. Так, відповідачем не виплачена позивачу орендна плата за 2019 та 2020 роки".

Фото: Василь Астіон (my.ua)

Також судом встановлено, що "відповідачем (ТОВ "Відродження") прострочено виконання грошового зобов'язання перед позивачем 2019-2020 роки, а отже є підстави для стягнення з відповідача на користь позивача пені, 3% річних та інфляційних втрат" – це витяги лише з кількох судових вердиктів про розрив договорів оренди землі з компанією Астіона та Кошляка, прийнятих протягом вересня 2021 року.

Причину такого становища можна знайти в одному з цих же рішень.

"Позивач (фізособа-власник земельної ділянки площею 5,0167 га) зазначає, що він неодноразово звертався до відповідача (ТОВ "Відродження") з орендної плати, однак представники відповідача щоразу відмовляли йому у видачі орендної плати, мотивуючи тим, що немає коштів у орендаря, посилаючись на важке матеріальне становище та неякісний урожай через неефективне господарювання", – йдеться у рішенні суду.

Схожа історія склалася і з ТОВ "Дніпроагроальянс", яке за легендою у 2006 р. заснував і очолив Астіон, і яке стало першим підприємством в групі компаній Dnipro Agro Group. Цього літа у нього також почався масовий результат орендодавців землі через неплатежі з боку "Дніпроагроальянсу".

"З початку укладення договору оренди земельної ділянки відповідач ("Дніпроагроальянс") порушує умови договору щодо своєчасної оплати орендної плати. Так, за 2018 оренда була оплачена у квітні 2019 року, за 2019 – тільки в липні 2020, після того, як орендодавці об'єдналися і влаштували страйк, перекривали дорогу і не пускали техніку на поля", – йдеться в одному з нещодавніх рішень суду, який залишив "Дніпроагроальянс" без земельної ділянки.

Чи винні тут також "важке матеріальне становище і неякісний урожай через неефективне господарювання" ("Дніпроагроальянсом" керує брат Василя Астіона Євген), не повідомляється.

І якщо додати до цього наявність у Dnipro Agro Group боргового навантаження, яке вимірюється сотнями мільйонів гривень, і дефіцит оборотних коштів, через який керівники компаній групи витоптують пороги банків, випрошуючи кредити під непосильні відсотки, а Василь Астіон закладає в банку Range Rover Autobiography, можна прийти до прогнозованого висновку: Dnipro Agro Group, ймовірно, може чекати банкрутство.

І найбільше питання тут – чи дочекаються своїх грошей від неї численні кредитори, в число яких до останнього часу входили "Таскомбанк" (кредитна лінія на 360 млн грн), банк "Південний" (10 млн доларів), ПУМБ (1,65 млн доларів), банк "Конкорд" (25 млн гривень) та інші.