"Зеленая" энергетика или "грязный" уголь. Что выберет Кабмин

Большинство украинских теплоэлектростанций построены еще в середине прошлого века. Самая новая ТЭС запущена почти 40 лет назад – в 1982 году. Полностью ни одна ТЭС/ТЭЦ так и не была реконструирована под экологические требования ЕС, в том числе из-за дефицита средств в отрасли.

Бюрократические и политические барьеры, расставленные в украинской энергетике, позволяют аккумулировать ресурс в лучшем случае для ремонтов станций, но никак не их полной реконструкции. По разным оценкам, на эти нужды требуется свыше 4 млрд евро, которых нет ни у бизнеса, ни у государственных компаний. Не говоря уже о том, что подобные проекты нельзя реализовать быстро – нужно до 10 лет при условии стабильного финансирования и неизменных правил игры на рынке.

Частичным решением проблемы может стать поэтапная замена устаревших потребляющих уголь блоков ТЭС современными станциями "зеленой" энергетики. Солнечные и ветряные станции (СЭС и ВЭС) в Украине при благоприятных погодных условиях производят больше э/э, чем ТЭС и ТЭЦ. К примеру, в мае в один из дней впервые с учетом блоков АЭС было произведено 83% чистой энергии (имеется в виду генерация, которая не продуцирует парниковые газы).

Хотя правительство задекларировало поддержку европейского Зеленого курса (так называемый Green Deal), действия власти, тем не менее, идут вразрез с этими планами. При том, что уже в осязаемой перспективе это может создать проблемы для экономики, когда, например, компаниям будет крайне сложно экспортировать в ЕС продукцию, произведенную с использованием "грязной" энергии.

Пока же власти избрали иной путь. Кабинет министров, по сути, нарушил гарантии перед инвесторами, создав им финансовые проблемы. На следующей неделе истекает ровно год, как правительство подписало меморандум с профильными ассоциациями, представляющими как украинских, так и иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику.

Незадолго после подписания меморандума Верховная рада приняла закон (проект №3658), которым сократила "зеленый" тариф на 7,5% для ВЭС и 15% для солнечных электростанций. Последним вдобавок ограничили сроки получения "зеленого" тарифа на новые станции.

Пообещав погасить долг перед компаниями ВИЭ, но урезав им размер "зеленого" тарифа, правительство свою часть сделки полностью не выполнило. К тому же за год, вопреки ожиданиям инвесторов, кризис в "зеленой" энергетике не только не решился, а даже усилился. Из-за чего на паузу поставлено несколько "зеленых" проектов, на которые привлекались западные ресурсы. Консервируя ситуацию, власти тем самым продлевают жизнь устаревшим угольным станциям, по-прежнему нуждающимся в модернизации.

К моменту соглашения с инвесторами долг государства перед ними превышал 22 млрд гривен. И, по большому счету, гарантия выплаты задолженности со стороны правительства стала ключевой для бизнеса, чтобы согласиться на снижение тарифа. Но по факту эти гарантии не выполнены.

Государству же снижение "зеленых "тарифов сократило расходы на поддержку отрасли. По оценкам Минэнерго, ежегодная сумма экономии составит около 6 млрд гривен, и до конца действия "зеленого" тарифа – к 2030 году – достигнет 60 млрд гривен. Взамен же власти существенно затормозили развитие сектора ВИЭ, так и не выполнив обещание по долгу.

Кроме того, несмотря на "сигналы" от правительства о том, что долг погасят после снижения тарифа, а также прописанные в законе варианты погашения (ОВГЗ, госгарантии, дотации из бюджета), платежная дисциплина за "зеленую" э/э оставляет желать лучшего.

К концу мая задолженность снизилась немногим более чем на 20% – до 17,6 млрд гривен. Тогда как, следуя утвержденному в меморандуме графику, уровень расчетов на 30 июня должен составлять уже 70%. И если бы график выполнялся, то к концу месяца долг мог бы сократиться до 6,7 млрд гривен.

Что интересно: отмена льготы для населения по уплате 100 кВт по 90 коп за каждый кВт-ч с 1 января никак не отразилась на уровне выплатах перед производителями "зеленой" энергии. Кроме того, ни один из первых четырех месяцев 2021 года также не был оплачен "зеленым" на 100%.

Экономист Борис Кушнирук считает, что таким отношением к инвесторам Кабмин начал тренировочно применять новый инструмент сокращения доходов "зеленых" предприятий – акцизный сбор. И хотя на уровне закона прописана так называемая стабилизационная оговорка, согласно которой власти не могут вводить какие-либо нововведения по сокращению доходов инвесторов, уже в ближайшее время может произойти с точностью до наоборот.

О чем речь? Кабмин в мае утвердил проект закона с правками в Налоговый кодекс, которыми, среди прочего, вводится акцизный сбор в размере 3,2-40% для производителей "зеленой" энергии. Если Рада поддержит эту норму, она может заработать уже в ближайшие месяцы. Впрочем, некоторые депутаты уже высказались резко против такой инициативы, обратившись в Секретариат Энергосообщества.

Чем вызвано это опасение? Нарушение обязательств перед инвесторами не проходит бесследно. Некоторые компании уже инициировали международные арбитражи против Украины. Рассмотрение одного из первого иска может начаться уже этим летом. Речь идет об иске компании Modus Energy, которая выставляет претензии за несоблюдение государством гарантий по развитию сектора возобновляемой энергетики. Компания требует от государства возместить 11,5 млн евро недополученных доходов, а также полной компенсации затрат на арбитражный процесс.

Вслед за Modus Energy подобным образом могут поступить еще около десяти компаний, начав тяжбы с Украиной, о чем ранее говорили юристы. Акцизный сбор, инициированный Кабмином, может стать точкой невозврата, которая откроет дорогу новым разбирательствам.

То, как развиваются события в "зеленой" энергетике последний год, не добавляют бизнесу оптимизма. И, помимо затратных для госказны тяжб в международных арбитражах, власти своими решениями могут загнать страну в замкнутый круг. Без денег на экологическую модернизацию ТЭЦ и ТЭС Украине в любом случае придется отказываться от старых энергомощностей. Только заменить их будет нечем, так как из-за долгов, возросшей налоговой нагрузки и арбитражных споров инвесторы в ВИЭ прекратят строить новые проекты в Украине, выбрав страны с более прогнозируемым и стабильным бизнес-климатом.