Залог крепкой гривны. Как экспортеры не дали обвалиться курсу и чего ждать дальше

Экономика Украины в первый год пандемии рухнула из-за "ковидных" ограничений не так сильно, как ей пророчили ведущие западные аналитические центры. Сыграла в плюс экспортоориентированная структура экономики. Если точнее – выручили экспортеры аграрных товаров и продукции горно-металлургического комплекса.

Быстрое восстановление экономик крупных стран и эмиссия денег по всему миру разогрели цены на сырьевые товары. И уже в 21-м году фактор экспорта продовольствия и металлов поддержал платежный баланс Украины, позволив обменному курсу гривны по итогу года укрепиться – на 3,5% до 27,3 гривен/доллар.

На пике лучших показателей в ноябре курс достигал немногим более 26 гривен/доллар. Нацбанк даже сумел в 21-м году выйти на позитивное сальдо валютных интервенций, пополнив свои резервы с межбанка на 2,4 млрд долларов.

Но начало года перевернуло все с ног на голову. Валютный рынок пережил давление, которое, пожалуй, можно сравнить с событиями семилетней давности, когда курс на несколько дней "проседал" до 38 гривен/доллар. Сейчас же в худшие дни для гривны на межбанке курс падал более чем на 6% по сравнению с началом месяца – котировки превышали 29,1 гривен/доллар, что сразу же выливалось в цифры на табло обменных пунктов.

Сугубо экономических причин для обвала курса в январе не было, говорят в Нацбанке. Ключевая проблема – паника и вывод валюты нерезидентами, сбрасывающих гособлигации украинского правительства. К этому их толкали риски военного вторжения российских войск в Украину, о чем тревожно сообщали мировые СМИ, подогревая панику.

По масштабу влияния на валютный рынок эти события сравнимы разве что с началом пандемии и уходом страны на локдаун в марте 20-го. Как и тогда Нацбанк был вынужден "сжечь" на межбанке более миллиарда долларов, не дав упасть гривне еще больше. К примеру, если в марте 20-го на поддержание курса влили свыше 2 млрд долларов, то сейчас ушло 1,5 млрд долларов. Как сообщили в НБУ, за январь золотовалютные резервы снизились на 5,3%, превысив немногим более 29,2 млрд долларов.

И хотя риски военной агрессии РФ никуда не делись, равно как и войска северного соседа у наших границ, курс гривны за последние недели немного укрепился. Не в последнюю очередь за счет резервов НБУ, которые на данный момент обеспечивают финансирование лишь 3,6 месяцев текущего импорта.

Давление на валютный рынок в ближайшее время будет расти. И дело не только в возможной эскалации и связанных с ней проблемах для экономики. Сыграют сугубо рыночные факторы спроса на валюту – импортеры начнут закупаться долларами и евро.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, компании аграрного сектора будут активно ввозить удобрения и ГСМ для посевной. Если валюты на это не хватит, весенняя посевная будет под угрозой. А значит – будет угроза и для продовольственной безопасности, а также агроэкспорта, который приносит валюту в страну.

В импорте Украины большая доля приходится на топливо и энергоносители. Котировки мировых бирж по нефти последние месяцы растут. Все еще высокой остается и стоимость газа, что не сулит ничего хорошего потребителям энергоресурсов. До окончания отопительного сезона еще два месяца, но объемы газа в украинских ПХГ постепенно приближаются к критическому минимуму.

Власти уверяют, что газа на отопительный сезон хватит. Но даже если ресурс не станут активно импортировать сейчас, это придется делать весной, чтобы пополнить опустевшие после зимы хранилища. Пока же в НАК "Нафтогазе" планируют купить в феврале 300 млн кубометров газа, цена которого превышает 1 тысячу долларов за тысячу кубометров. Этих объемов явно не хватит, и закупки наверняка активизируются в следующие месяцы. А значит будет нужна валюта, которую придется покупать на межбанке, разогревая спрос на доллары.

Цены на нефтепродукты, которые также преимущественно импортируются в страну, растут, что видно по стелам украинских АЗС. Не в последнюю очередь на это повлияла январская девальвация гривны. И даже в условиях госрегулирования маржи трейдеров остановить рост цен пока не удается.

Вслед за бензином и дизельным топливом происходит удорожание товаров в рознице. Ритейл при всем желании не может не реагировать на растущую себестоимость продуктов питания и других товаров из-за более дорогой транспортировки и логистики, на что, опять-таки, влияет цена нефтепродуктов.

Из-за укрепления курса доллара и евро растет цена на импортные товары в отечественных розничных сетях. Для бюджетов украинских семей это важно, поскольку в Украину импортируется 25% продовольственных и 62% потребительских товаров.

На фоне двузначной инфляции по итогу прошлого года девальвация гривны может еще больше ускорить или как минимум не позволит снизить динамику роста потребительских цен. Что мы и увидели. 9 февраля Госстат опубликовал информацию о потребительских ценах в январе этого – они на 10% выше, чем в январе прошлого.

"Качели" валютного рынка не пройдут бесследно для экономики. В случае дальнейшего выхода нерезидентов из госдолга с выводом валюты из страны ситуация будет только усложняться. И чем больше будет падать гривна, тем дороже правительству станет обслуживание госдолга, львиная доля которого в иностранной валюте.

Во многом определяющим в этом году станет успех или его отсутствие у экспортеров. Валютная выручка от аграриев, металлургов и компаний из других отраслей – единственный действенный способ сохранить курсовую стабильность.

Суммарно предприятия из этих двух отраслей завели в 2021 году в Украину 71,5% всей валюты от экспорта товаров. На АПК пришлось 27,8 млрд долларов, еще 13,9 млрд долларов и 7 млрд долларов соответственно – это выручка от продажи за рубеж черных металлов и железной руды.

За счет благоприятной конъюнктуры международных рынков для продукции ГМК и АПК в 2021 году удалось сдержать гривну от падения, наоборот позволив курсу укрепиться. И даже на этом фоне из-за других факторов в стране наблюдался резкий рост инфляции, особенно на потребительские товары. Если бы не валютные поступления от экспорта, цены выросли бы еще больше, возможно, даже на 20-25%.

Нынешнее состояние экономики Украины, внешняя и внутренняя политическая обстановка едва ли способствуют притоку крупных инвестиций. Отток спекулятивного капитала из госдолга, сопровождаемый паникой на Западе из-за возможной эскалации со стороны РФ, лишь усугубляет для страны ситуацию с платежным балансом. Скорее, можно рассчитывать на валютные переводы от трудовых мигрантов, чем на приток инвестиций.

Валютные запасы НБУ в любом случае не на том уровне, чтобы выдержать еще несколько волн паники и не дать обвалиться гривне при очередном кризисе. Из-за чего важно сохранить приток иностранной валюты от экспорта. Это тот базис, который обеспечивает ценовую, макроэкономическую и социальную стабильность в стране.