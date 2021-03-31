Юлия Свириденко: Амнистия капиталов - элемент большого плана реформирования Украины

В 2019 году, еще в качестве кандидата в президенты, Владимир Зеленский пообещал, что при его каденции государство введет так называемую "нулевую декларацию". При этом каждый бизнесмен, оплатив 5%, сможет легализовать свои доходы.

25 февраля президент Украины внес в парламент пакет законопроектов, которые должны обеспечить проведение налоговой амнистии. 30 марта Верховная рада приняла их в первом чтении.

В блоге на РБК-Украина заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко рассказывает, почему амнистия капиталов – элемент большого плана реформирования Украины.

В чем суть предложений президента?

Президент Владимир Зеленский предлагает в течение года (с первого июля 2021 по 1 июля 2022) провести добровольное одноразовое декларирование тех доходов, которые были когда-то скрыты от государства. Такие граждане смогут заплатить с них небольшой налог, который значительно меньше, чем стандартный налог на доходы, и иметь возможность в дальнейшем жить по закону.

Предлагаются три ставки налогообложения доходов, которые будут задекларированы в рамках амнистии: 5% общая ставка, 9% для иностранных активов и 2,5% для декларирования активов в виде государственных облигаций (ОВГЗ).

Например, человек много лет получал зарплату в конвертах. Или продал квартиру или дом, отразив в договоре купли-продажи лишь часть реальной стоимости. Или бизнесмен скрывал часть доходов своего предприятия. При условии принятия этого пакета законопроектов, каждый будет иметь возможность легализовать свое состояние. Для этого следует внести их на счет банка и оплатить вышеуказанные небольшие налоги.

То же самое касается и незарегистрированных других активов – ценных бумаг, долей в бизнесе, квартир, машин, недостроев и земельных участков, если они, например, зарегистрированы на других лиц. Или если через офшоры бизнесмены скрыли свою собственность. Государство позволит им честно легализоваться. Иначе через год у правоохранителей могут возникнуть к ним претензии.

Мы заинтересованы побудить граждан становиться на честный путь. А чтобы они не боялись этого делать – декларирование будет тайным. Государство гарантирует неразглашение представленных данных, а за нарушение конфиденциальности введет уголовную ответственность.

Средства или другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен, декларировать будет не нужно. Также это не коснется квартир до 120 кв. м, домов до 240 кв. м, нежилых помещений до 60 кв. м, земельных участков, площадь которых не превышает параметров, определенных ст. 121 Земельного Кодекса украины (относительно права на бесплатную приватизацию), и одного легкового автомобиля (с ограничением по объему двигателя).

Таким образом, добровольное декларирование может коснуться лишь более-менее состоятельных граждан. А сама амнистия касается только неуплаты налогов. От наказания за все прочие нарушения законодательства она не спасет.

Смогут ли чиновники-коррупционеры воспользоваться амнистией?

Нет, не смогут. Простая легализация не коснется государственных служащих, депутатов и других лиц, которые работают на государство, и которые на основе законодательства о противодействии коррупции с начала 2005 года подавали декларации о своих доходах. И здесь я лично обращаюсь к народным депутатам и экспертам: если вы увидите лазейки, которые могут позволить легализовать коррупционные доходы, предложите предохранители в виде предложений ко второму чтению законопроекта. Для команды президента Зеленского чрезвычайно важно искоренять коррупцию.

Мир становится более прозрачным

Тенденции беспрестанные – весь цивилизованный мир движется к максимальной прозрачности движения капиталов. И Украина добросовестно выполняет свои международные обязательства и внедряет в собственное законодательство требования относительно детенизации и борьбы с незаконными доходами.

Еще в 2017 году наша страна присоединилась к международному Плану действий anti-BEPS – набора налоговых правил, в котором принимают более 135 стран и юрисдикций. С 2022 года в Украине заработает автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, а также так называемый "антиофшорный" закон. Уже не получится так просто скрывать от государства свои активы за рубежом и уклоняться от налогообложения в офшорных зонах.

Поэтому именно сейчас лучшее время, чтобы дать людям нормальный инструмент, чтобы они смогли спокойно легализовать свои состояния.

Какова цель амнистии капиталов?

Мировая история очень четко показала: быстро развиваются только те страны, в которых создаются условия для экономической конкуренции, а государственные институты работают максимально эффективно, чтобы обеспечить благоприятные "правила игры". Зато, коррупция всегда создает монополии, которые разрушают экономическое развитие.

Амнистия капиталов – возможность уменьшить тенизацию экономики. Должны помочь людям самостоятельно исправить допущенные в прошлом ошибки и стимулировать их честно платить налоги в будущем. Жить честно должна становиться с каждым годом выгоднее и удобнее. Налоговая культура – важная составляющая общей культуры общества, которая поможет Украине стать успешной и богатой.

По расчетам налоговой службы, вне банков у нас вращается около 500 миллиардов гривен. Еще миллиарды долларов украинский бизнес держит за рубежом. Если мы сможем привлечь в отечественную банковскую систему хотя бы часть этих средств, мы получим дополнительный ресурс для кредитования экономики.

Команда президента Зеленского подходит ко всем реформам комплексно и системно

С одной стороны, бюджетными и монетарными шагами мы создаем механизмы для постепенного наращивания кредитования малого и среднего бизнеса, разворачивается программа дешевого ипотечного кредитования, укрепляется банковская система, продолжается развитие всех остальных секторов финансового рынка. В сочетании с другими стимулами для инвесторов важной целью является увеличение именно долгосрочного инвестиционного кредитования.

С другой стороны, вместе с нашими международными партнерами мы работаем над комплексом мер для стимулирования безналичных платежей и привлечения средств населения и бизнеса в банковскую систему. Деньги должны работать на развитие экономики Украины – для создания новых производств и рабочих мест.

Вместе с правительством, парламентом, НБУ и отечественными банками мы стимулируем внедрение цифровых технологий и онлайн-платежей. Благодаря удобным сервисам и техническим решением цифровизация помогает привлекать в пользование финансовых услуг все больше граждан. По данным НБУ, за 2020-й год количество безналичных операций через платежные карты возросло на 25%, а сумма – на 23%.

Минцифры активно работает над распространением интернета во все уголки Украины. Цель – 95% страны должно быть покрыто, включая дороги, территорию городов, городков и самых отдаленных поселков. Власть планирует помогать бизнесу и домохозяйствам подключаться к сети и обучаться цифровой и финансовой грамотности.

Программа президента Зеленского "Новое село" предусматривает системное развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. В селах будут строиться современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптеки, опорные пункты полиции, магазины, медицинский центр и прочее. Важная составляющая – доступность финансовых услуг через платежные терминалы и другие решения. Будем отдельно поработать с банками и почтовыми операторами.

Все это будет способствовать общему развитию украинской экономики.

Почему амнистию лучше начать именно в этом году, а не в прошлом?

Экономические эксперты были единодушны: проводить амнистию в кризис крайне неэффективно. Бизнес был настроен придерживать ресурсы и замораживать инвестиции. В 2021 и 2022 годах мы уже ожидаем рост отечественной экономики. Именно в начале очередного экономического цикла поступления дополнительных ресурсов в банковскую систему дадут лучший результат.

Кроме того, до конца текущего года более масштабно заработают государственные программы кредитования и другие экономические стимулы для инвесторов. Бизнес должен увидеть выгоду от возврата средств в Украину и инвестирования здесь в новые проекты. При таких условиях комплексный экономический эффект должен быть однозначно больше.

Мировой опыт: качество условий и доверие граждан

Амнистии капиталов проводили десятки стран в разные годы. А некоторые – много раз. Имеем успешные и абсолютно провальные примеры.

Более менее результативными считаются три налоговые амнистии, проведенные в Италии в 2001, 2003 и 2009 годах по ставкам налога 2,5%, 4% и 5%. Они привели к декларированию и частичному возвращениюя в страну из-за рубежа 60, 50 и 85 млрд евро соответственно.

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Зато амнистия, проведенная в Грузии в 2005 году считается одной из самых неудачных. Задекларировали доходы буквально единицы.

Поэтому, опыт многих стран свидетельствует: есть две главных предпосылки успешности проведения амнистии – качество условий, эффективное разъяснения от власти, а также доверие со стороны общества.

На протяжении десятилетий в Украине коррумпированные чиновники и правоохранители безнаказанно давили на бизнес, выбивали взятки, отбирали успешные предприятия путем наглых рейдерских схем. Чтобы защититься большое количество украинских предпринимателей были вынуждены прятать доходы в тени или за рубежом. Мы должны навсегда оставить это в прошлом. Поэтому для нас очень важны масштабные реформы правоохранительных органов и системы правосудия. И уже есть результаты.

Опрос предпринимателей доказывают: такого масштабного беспредела силовиков-оборотней, как это было во времена двух прошлых президентов, сегодня уже точно нет. И это дополнительный аргумент для возврата средств в Украину.

Я обращаюсь к народным депутатам, чиновникам, экономическим экспертам и журналистов с призывом приложить максимум усилий для обсуждения этого пакета законопроектов. Важно качественно его доработать во время рассмотрения в Верховной раде. А затем после принятия – максимально донести к гражданам условия и важность проведения "нулевого" декларирования.

Если будем вместе упорно работать, мы обязательно сделаем Украину богатой и успешной.