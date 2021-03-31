Юлія Свириденко: Амністія капіталів - елемент великого плану реформування України

У 2019 році, ще у якості кандидата в президенти, Володимир Зеленський пообіцяв, що за його каденції держава запровадить так звану "нульову декларацію". При цьому кожен бізнесмен, сплативши 5%, зможе легалізувати свої доходи.

25 лютого президент України вніс до парламенту пакет законопроектів, які мають забезпечити проведення податкової амністії. 30 березня Верховна рада ухвалила їх у першому читанні.

У блозі на РБК-Україна заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко розповідає, чому амністія капіталів – елемент великого плану реформування України.

У чому суть пропозицій президента?

Президент Володимир Зеленський пропонує протягом року (з першого липня 2021 по 1 липня 2022) провести одноразове добровільне декларування тих доходів, які були коли-небудь приховані від держави. Такі громадяни зможуть сплатити із них невеликий податок, який є значно меншим за стандартний податок на доходи, та мати можливість надалі жити за законом.

Пропонуються три ставки оподаткування доходів, які будуть задекларовані в рамках амністії: 5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді державних облігацій (ОВДП).

Наприклад, людина багато років отримувала зарплату в конвертах. Чи продала квартиру або будинок, відобразивши у договорі купівлі-продажу лише частину реальної вартості. Або бізнесмен приховував частину доходів свого підприємства. За умови ухвалення цього пакету законопроектів, кожний матимете змогу легалізувати свої статки. Для цього слід внести їх на рахунок банку та сплатити вищевказані невеликі податки.

Те саме стосується і незареєстрованих інших активів – цінних паперів, часток у бізнесі, квартир, машин, недобудов та земельних ділянок, якщо вони, наприклад, зареєстровані на інших осіб. Або якщо через офшори бізнесмени приховали свою власність. Держава дозволить їм чесно легалізуватися. Інакше через рік у правоохоронців можуть виникнути до них претензії.

Ми зацікавлені спонукати громадян ставати на чесний шлях. А щоб вони не боялися цього робити – декларування буде таємним. Держава гарантуватиме нерозголошення поданих даних, а за порушення конфіденційності введе кримінальну відповідальність.

Кошти або інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень, декларувати буде не потрібно. Також це не стосуватиметься квартир до 120 кв. м, будинків до 240 кв. м, нежитлових приміщень до 60 кв. м, земельних ділянок, площа яких не перевищує параметрів, визначених ст. 121 Земельного Кодексу (щодо права на безоплатну приватизацію), та одного легкового автомобіля (з обмеженням по об’єму двигуна).

Таким чином, добровільне декларування може торкнутися лише більш-менш заможних громадян. А сама амністія стосується лише несплати податків. Від покарання за усі інші порушення законодавства вона не врятує.

Чи зможуть чиновники-корупціонери скористатися амністією?

Ні, не зможуть. Проста легалізація не стосуватиметься державних службовців, депутатів та інших осіб, які працюють на державу, та які на основі законодавства про протидію корупції з початку 2005 року подавали декларації про свої доходи. І тут я особисто звертаюсь до народних депутатів та експертів: якщо ви побачите лазівки, які можуть дозволити легалізувати корупційні статки, запропонуйте запобіжники у вигляді пропозицій до другого читання законопроекту. Для команди президента Зеленського надзвичайно важливо викорінювати корупцію.

Світ стає більш прозорим

Тенденції невпинні – увесь цивілізований світ рухається до максимальної прозорості руху капіталів. І Україна сумлінно виконує свої міжнародні зобов’язання та впроваджує у власне законодавство вимоги щодо детінізації та боротьби із незаконними доходами.

Ще 2017 року наша країна приєдналась до міжнародного Плану дій anti-BEPS – набору податкових правил, у якому беруть понад 135 країн та юрисдикцій. З 2022 року в Україні запрацює автоматичний обмін податковою інформацією з іншими країнами, а також так званий "антиофшорний" закон. Вже не вийде так просто приховувати від держави свої активи за кордоном та ухилятися від оподаткування в офшорних зонах.

Тому саме зараз найкращий час аби дати людям нормальний інструмент, щоб вони змогли спокійно легалізувати свої статки.

Яка мета амністії капіталів?

Світова історія дуже чітко показала: швидко розвиваються лише ті країни, в яких створюються умови для економічної конкуренції, а державні інститути працюють максимально ефективно, аби забезпечити сприятливі "правила гри". Натомість, корупція завжди створює монополії, які руйнують економічний розвиток.

Амністія капіталів – можливість зменшити тінізацію економіки. Маємо допомогти людям самостійно виправити допущені у минулому помилки та стимулювати їх чесно сплачувати податки у майбутньому. Жити чесно має ставати з кожним роком вигідніше та зручніше. Податкова культура – важлива складова загальної культури суспільства, яка допоможе Україні стати успішною та заможною.

За розрахунками податкової служби, поза банками у нас обертається близько 500 мільярдів гривень. Ще мільярди доларів український бізнес тримає за кордоном. Якщо ми зможемо залучити у вітчизняну банківську систему хоча б частину цих коштів, ми отримаємо додатковий ресурс для кредитування економіки.

Команда президента Зеленського підходить до усіх реформ комплексно та системно

З одного боку, бюджетними та монетарними кроками ми створюємо механізми для поступового нарощення кредитування малого та середнього бізнесу, розгортається програма дешевого іпотечного кредитування, зміцнюється банківська система, продовжується розвиток усіх інших секторів фінансового ринку. У поєднанні із іншими стимулами для інвесторів важливою метою є збільшення саме довгострокового інвестиційного кредитування.

З іншого боку, разом із нашими міжнародними партнерами ми працюємо над комплексом заходів для стимулювання безготівкових платежів і залучення коштів населення та бізнесу у банківську систему. Гроші мають працювати на розвиток економіки України – для створення нових виробництв та робочих місць.

Разом з урядом, парламентом, НБУ та вітчизняними банками ми стимулюємо впровадження цифрових технологій та онлайн-платежів. Завдяки зручним сервісам та технічним рішенням цифровізація допомагає залучати до користування фінансових послуг все більше громадян. За даними НБУ, за 2020-й рік кількість безготівкових операцій через платіжні картки зросла на 25%, а сума – на 23%.

Мінцифри активно працює над розповсюдженням інтернету в усі куточки України. Мета – 95% країни має бути покрито, включаючи дороги, територію міст, містечок та найвіддаленіших селищ. Влада планує допомагати бізнесу та домогосподарствам підключатися до мережі та навчатися цифровій і фінансовій грамотності.

Програма президента Зеленського "Нове село" передбачає системний розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості. У селах будуватимуться сучасні простори, у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптеки, опорні пункти поліції, магазини, медичний центр тощо. Важлива складова – доступність фінансових послуг через платіжні термінали та інші рішення. Будемо окремо попрацювати з банками та поштовими операторами.

Усе це сприятиме загальному розвитку української економіки.

Чому амністію краще розпочати саме цього року, а не минулого?

Економічні експерти були одностайні: проводити амністію в кризу вкрай неефективно. Бізнес був налаштований притримувати ресурси та заморожувати інвестиції. У 2021 та 2022 роках ми вже очікуємо на зростання вітчизняної економіки. Саме на початку чергового економічного циклу надходження додаткових ресурсів у банківську систему дасть кращий результат.

Окрім того, до кінця поточного року більш масштабно запрацюють державні програми кредитування та інші економічні стимули для інвесторів. Бізнес має побачити вигоду від повернення коштів в Україну та інвестування тут у нові проекти. За таких умов комплексний економічний ефект має бути однозначно більшим.

Світовий досвід: якість умов та довіра громадян

Амністії капіталів проводили десятки країн у різні роки. А деякі – багато разів. Маємо успішні та абсолютно провальні приклади.

Більш менш результативними вважаються три податкові амністії, проведені в Італії у 2001, 2003 та 2009 роках за ставками податку 2,5%, 4% та 5%. Вони призвели до декларування та часткового повернення в країну з-за кордону 60, 50 та 85 млрд євро відповідно.

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Натомість амністія, проведена у Грузії 2005 року вважається однією із найбільш невдалих. Задекларували статки буквально одиниці.

Тож, досвід багатьох країн свідчить: є дві головних передумови успішності проведення амністії – якість умов, ефективне роз’яснення від влади, а також довіра з боку суспільства.

Протягом десятиліть в Україні корумповані чиновники та правоохоронці безкарно тиснули на бізнес, вибивали хабарі, відбирали успішні підприємства через нахабні рейдерські схеми. Аби захиститися велика кількість українських підприємців були вимушені ховати статки в тіні або за кордоном. Маємо назавжди залишити це у минулому. Тому для нас дуже важливі масштабні реформи правоохоронних органів та системи правосуддя. І вже є результати.

Опитування підприємців доводять: такого масштабного свавілля силовиків-перевертнів, як це було за часів двох минулих президентів, сьогодні вже точно немає. І це додатковий аргумент для повернення коштів в Україну.

Я звертаюсь до народних депутатів, урядовців, економічних експертів та журналістів із закликом докласти максимум зусиль задля обговорення цього пакету законопроектів. Важливо якісно його доопрацювати під час розгляду у Верховній раді. А потім після ухвалення – максимально донести до громадян умови та важливість проведення "нульового" декларування.

Якщо будемо разом наполегливо працювати, ми обов’язково зробимо Україну заможною та успішною.