Юлия Гришина: Коррупционные схемы в столице, разрушенные правоохранителями, не должны возродиться

На прошлой неделе правоохранительные органы провели ряд обысков на предприятиях Киевской городской государственной администрации (КГГА). В частности, правоохранители посетили "Киевпастранс", "Киевзеленстрой", КП "Спецжилфонд", "Киевавтодор", "Киевский институт земельных отношений", "Киевгорсвет", департаменты земельных ресурсов и социальной политики, а также дом у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии мэра "УДАР". О том, что в чем причина столь повышенной активности правоохранителей к Киеву – в интервью народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной.

– Какова причина повышенной активности правоохранителей в отношении Киева, которую мы сейчас наблюдаем?

– Ни для кого не было тайной, что Киев – самый большой и богатый город. Город возможностей. Поэтому, не удивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь пытаются использовать богатства столичной общины для собственного обогащения. Но настало время это остановить.

Вместо того чтобы решать все более сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины, образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабежа.

То, что поражает в нынешних событиях – это масштабность как созданной и разоблаченной сети хищений, так и временной период, когда это происходило. Учреждения, предприятия и организации киевского самоуправления образовали тесно связанную преступную схему через которую годами прокачивались десятки, а может и сотни миллионов гривен бюджетных средств, то есть денег киевлян.

Это просто ужас и стыд.

– Почему вдруг столько обысков и подозрений?

– Те события, которые сейчас разворачиваются точно нельзя охарактеризовать словом "вдруг". Ситуация в Киеве была понятной для киевлян. Вокруг городских коммунальных предприятий и учреждений "крутились" очень сомнительные лица, всегда было много скандалов и журналистских расследований о серых схемах в структурах городской власти.

Для изучения определенных действий и установления участников, для наблюдения и подготовки выводов требуется время. Сейчас время пришло, потому что есть результаты деятельности правоохранительных органов. Это мы наблюдаем.

– Киевский городской голова Виталий Кличко называет эту активность спланированной политической кампанией против него.

– Странно такое слышать, ведь на горизонте ближайших 2 лет не предвидится ни общегосударственных, ни местных выборов. Даже в социологических опросах, которые публикуются регулярно, среди ТОП-5 политиков нельзя увидеть кого-то, кто работает сейчас в городской власти.

О политической мотивации точно не стоит говорить. Это очковтирательство и попытка отвлечь внимание общества.

Мне кажется, что было бы очень правильно и показательно, чтобы Виталий Кличко оказывал необходимую поддержку действиям правоохранителей, ведь факты которые разоблачаются не могут обходить того, кто возглавляет Киев уже 7 год.

Кроме того, в 2005-2012 Виталий Кличко был в оппозиции к городской власти и тогда действия правоохранителей по разоблачению коррупции в городе он всячески приветствовал. Видим, что статус сильно влияет на позицию.

Однако изменение статуса не сформировало ответа на один огромный вызов. Жизнь в городе Киеве – поразительно некомфортная. Схемы и проблемы – вот что сейчас характеризует некогда самый зеленый город Европы и столицу Украины. Каков ответ городских властей на эту проблему?

– Где гарантия, что подозреваемые не смогут договориться, будут ли судебные приговоры?

– Конечно, все это должно закончиться судом. Это не быстрый процесс, но обнародованный фактаж требует принимать оперативные административные и кадровые решения.

Нужно создавать гарантии, что разрушенные схемы более никто не сможет воссоздать, а городские структуры будут работать под реальным контролем общины. Это можно обеспечить только на уровне управления городом.

Считаю, что ситуация также требует переосмысления основ организации самоуправления в Киеве, роли Киевсовета.

– Какое именно переосмысление необходимо в организации работы Киевгорсовета, по вашему мнению?

– Столичную политику всегда делала старая гвардия – это структуры, которые создавались, чтобы крышевать схемы и "правильно" распределять городской бюджет, такую политику надо отправлять на свалку.

Работа партии "Слуга народа" в столице должна быть усиленной, а наша команда в Киевсовете гораздо активнее. Чтобы у старой гвардии не было ни единого шанса. Киевляне это точно поддержат.

У нас же не только мосты в городе "устали", тут на что ни взгляни – все "устало". Если все это уберем и обеспечим нормальное функционирование столичной власти в интересах киевлян, если сможем гарантировать чистоту работы коммунальных предприятий и наконец качественный сервис от столичной власти, то это пойдет в плюс не только городу, но и всей стране.

– Какова перспектива Киева?

– Киев, требует переосмысления, структуризации, определения правильных приоритетов и качественного планирования развития.

На последней сессии Киевсовета мы наблюдали принятие более 100 детальных планов территорий, которые охватили значительную часть территории города. Однако, почему-то до сих пор не принят Генеральный план города. Кстати, именно на основе генплана разрабатываются ДПТ. В Киеве почему-то – наоборот. Эти ДПТ создают условия, когда в столице становится все меньше места для жизни и более плотный трафик с километровыми пробками. Такие решения – благодатная почва для коррупции и схем.

Отмечу, что в одном из районов города Киева, проживают, в среднем, 300 тыс. жителей. Такое количество населения равно общему числу населения некоторых областных центров, например: Черкасс, Хмельницкого, или Кропивницкого. И динамика – только на увеличение количества жильцов.

Однако, за ширмой формальностей, демократическими процедурами и деятельностью выборных органов, реально, самоуправления в Киеве почти отсутствует. Это еще один важный вызов, который также должен найти эффективное решение.

Поэтому сейчас надо объединить усилия и сосредоточиться над решением реальных хозяйственных проблем, отбросив политиканство. Этого от нас ожидают киевляне.