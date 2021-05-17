Юлія Гришина: Корупційні схеми у столиці, зруйновані правоохоронцями, не повинні відродитися

Минулого тижня правоохоронні органи провели ряд обшуків на підприємствах Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зокрема, правоохоронці відвідали "Київпастранс", "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", "Київавтодор", "Київський інститут земельних відносин", "Київміськсвітло", департаменти земельних ресурсів і соціальної політики, а також будинок у головного архітектора Києва та голови виконкому партії мера "УДАР". Про те, що є причина такої підвищеної активності правоохоронців до Києва – в інтерв'ю народного депутата від фракції "Слуга народу" Юлії Гришиної.

– Якою є причина підвищеної активності правоохоронців щодо Києва, яку ми зараз спостерігаємо?

– Ні для кого не було таємницею, що Київ – найбільше і найбагатше місто. Місто можливостей. Тому, не дивно, що деякі місцеві можновладці, як раніше, так і тепер намагаються використати багатства столичної громади для власного збагачення. Але настав час це зупинити.

Замість того, щоб вирішувати усе складніші проблеми застарілої міської інфраструктури, медицини, чи освіти окремі представники міської влади зосередились на банальному пограбунку.

Те, що вражає у теперішніх подіях – це масштабність як створеної та викритої мережі розкрадань, так і часовий період, коли це відбувалось. Установи, підприємства і організації київського самоврядування утворили тісно пов'язану злочинну схему через яку роками прокачувались десятки, а може і сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, тобто грошей киян.

Це просто жах і сором.

– Чому раптом стільки обшуків та підозр?

– Ті події, які зараз розгортаються точно не можна охарактеризувати словом "раптом". Ситуація в Києві була зрозумілою для киян. Навколо міських комунальних підприємств та установ ушивалися дуже сумнівні особи, завжди було багато скандалів і журналістських розслідувань про сірі схеми у структурах міської влади.

Для вивчення певних дій і встановлення учасників, для спостереження і підготовки висновків потрібен час. Зараз час настав, бо є результати діяльності правоохоронних органів. Це ми спостерігаємо.

– Київський міський голова Віталій Кличко називає цю активність спланованою політичною кампанією проти нього.

– Дивно таке чути, адже на горизонті найближчих 2 років не передбачається ані загальнодержавних, ані місцевих виборів. Навіть у соціологічних опитуваннях, які публікуються регулярно, серед ТОП-5 політиків не можна побачити когось, хто працює зараз у міській владі.

Про політичну мотивацію точно не варто говорити. Це окозамилювання і намагання відвернути увагу суспільства.

Мені здається, що було б дуже правильно і показово, аби Віталій Кличко надавав необхідну підтримку діям правоохоронців, адже факти які викриваються не можуть оминати того, хто очолює Київ уже 7 рік.

Крім того, у 2005-2012 Віталій Кличко був в опозиції до міської влади й тоді дії правоохоронців по викриттю корупції у місті він усіляко вітав. Бачимо, що статус сильно впливає на позицію.

Однак зміна статусу не сформувала відповіді на один величезний виклик. Життя у місті Києві – вражаюче некомфортне. Схеми і проблеми – ось що зараз характеризує колись найзеленіше місто Європи і столицю України. Яка відповідь міської влади на цю проблему?

– Де гарантія, що підозрювані не зможуть домовитись, чи будуть судові вироки?

– Звичайно, усе це має закінчитись судом. Це не швидкий процес, але оприлюднений фактаж вимагає ухвалювати оперативні адміністративні та кадрові рішення.

Потрібно створювати гарантії, що зруйновані схеми більш ніхто не зможе відтворити, а міські структури працюватимуть під реальним контролем громади. Це можна забезпечити тільки на рівні управління містом.

Вважаю, що ситуація також вимагає переосмислення засад організації самоврядування у Києві, ролі Київради.

– Яке саме переосмислення в організації роботі необхідне Київраді, на вашу думку?

– Столичну політику завжди робила стара гвардія – це структури, які створювались аби кришувати схеми і "правильно" розподіляти міський бюджет, таку політику треба відправляти на смітник.

Робота партії "Слуга народу" у столиці має бути посиленою, а наша команда у Київраді набагато активнішою. Щоб у старої гвардії не було жодного шансу. Кияни це точно підтримають.

У нас же не тільки мости у місті "втомились", тут на що не поглянь – усе "втомилось". Якщо все це приберемо та забезпечимо нормальне функціонування столичної влади в інтересах киян, якщо зможемо гарантувати чистоту роботи комунальних підприємств та нарешті якісний сервіс від столичної влади, то це піде в плюс не тільки місту, але й всій країні.

– Яка перспектива Києва?

– Київ, потребує переосмислення, структуризації, визначення правильних пріоритетів та якісного планування розвитку.

На останній сесії Київради ми спостерігали ухвалення більше, ніж 100 детальних планів територій, які охопили значну частину території міста. Однак, чомусь досі не ухвалено Генеральний план міста. До речі, саме на основі Генплану розробляються ДПТ. У Києві, чомусь, – навпаки. Ці ДПТ створюють умови, коли у столиці стає все менше місця для життя і щільніший трафік з кілометровими заторами. Такі рішення – благодатний грунт для корупції і схем.

Зазначу, що в одному з районів міста Києва, проживають, в середньому, 300 тис. жителів. Така кількість населення дорівнює загальному числу населення деяких обласних центрів, наприклад: Черкас, Хмельницького, чи Кропивницького. І динаміка – тільки на збільшення кількості мешканців.

Однак, за ширмою формальностей, "демократичними" процедурами і діяльністю виборних органів, реально, самоврядування в Києві майже відсутнє. Це ще один важливий виклик, який також має віднайти ефективне вирішення.

Тому зараз треба об'єднати зусилля і зосередитись над вирішенням реальних господарських проблем, відкинувши політиканство. Цього від нас очікують кияни.