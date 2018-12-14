К взлету готов: как аэропорт "Борисполь" планирует достичь рекордного пассажиропотока в 2019 году

Аэропорт "Борисполь" готовится принять рекордное количество пассажиров в 2019 году (facebook.com/airportboryspil)

Аэропорт "Борисполь" в следующем году намерен поставить новый для себя рекорд, обслужив более 14,3 млн пассажиров. Руководство аэропорта планирует добиться этой цели за счет прихода новых авиакомпаний, главным образом, лоукостеров. Но эти планы могут не реализоваться из-за рисков, связанных с выборами в стране и военной агрессией России. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Доходы вверх, прибыль вниз

Крупнейший украинский аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году достичь рекордного показателя пассажиропотока в своей истории – 14,36 млн человек. Это на 14,4% больше, чем прогнозируемый показатель на текущий год, следует из финансового плана компании на 2019 год, который принял Кабинет министров 12 декабря.

В компании отмечают, что увеличение пассажиропотока обусловлено тремя причинами. Во-первых, за счет внедрения с 2015 года "хабовой" модели развития аэропорта, в которой ставка делается на привлечение дополнительных транзитных пассажиров. Во-вторых, за счет прихода новых авиакомпаний. И третий фактор - улучшение сервиса.

В случае увеличения пассажиропотока, как это предусмотрено планом компании, финансовые показатели аэропорта в следующем году вырастут. В частности, авиаузел намерен в 2019 году получить общий доход в объеме 4,69 млрд гривен, что на 7,1% больше, чем ожидается по итогам 2018 года.

При этом в 2019 году расходы "Борисполя" вырастут больше, чем доходы. Планируется, что в следующем году они составят 3,59 млрд гривен или на 32,5% больше, чем в 2018 году.

В совокупности это приведет к тому, что в 2019 году по сравнению с ожидаемым показателем на 2018 год аэропорт снизит чистую прибыль на 34% - до 1,1 млрд гривен. Но в "Борисполе" считают, что такое снижение все равно позволит предприятию обеспечить рентабельность на уровне 24,5%.

Генеральный директор "Борисполя" Павел Рябкин в комментарии РБК-Украина объяснил, что снижение чистой прибыли связано с необходимостью финансирования работ по возобновлению работы терминала F. "Для этого надо будет привлечь дополнительный персонал", - пояснил он.

В 2019 году, как ожидается, зарплатная статья расходов возрастет по сравнению с прогнозом на 2018 год на 47,2% – до 1,34 млрд гривен. Вместе с тем, руководству аэропорта, как рассказал Рябикин, не удалось отстоять в финплане предложение об увеличении зарплат сотрудников, задействованных в производственных целях в "Борисполе", на 40%. "В финплане заложен рост таких зарплат только на 27%, - уточнил Павел Рябикин. - В результате, мы снова можем столкнуться с дефицитом персонала".

Ранее в интервью РБК-Украина Павел Рябикин говорил о проблеме с нехваткой персонала, в том числе из-за неконкурентных зарплат по сравнению с аэропортами в других странах. "У нас есть острая проблема, связанная с дефицитом рабочей силы. Без существенного повышения зарплат мы проиграем конкуренцию за специалистов аэропортам из соседних стран. Люди потихоньку собираются и переезжают, в первую очередь, в Польшу и страны Прибалтики", - объяснял гендиректор "Борисполя".

Минимальные риски

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии РБК-Украина заявил, что он позитивно оценивает принятие финплана "Борисполя" на 2019 год. "Нет никаких рисков невыполнения принятого документа. Я ожидаю, наоборот, только рост", - заявил он.

Подобные оценки, но все же более сдержанные, звучат и от экспертов авиарынка. Председатель набсовета "Украинской авиатранспортной ассоциации", исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко считает, что есть все экономические предпосылки к тому, чтобы утвержденный финплан "Борисполя" на 2019 год был выполнен.

"В то же время существуют политические риски того, что не удастся достичь заложенных показателей. Следующий год – это год выборов, а авиация очень сильно зависит от политической стабильности. Но, надеюсь, что больших политических потрясений не будет", - говорит он.

Кроме того, существуют и внешние угрозы. "Конечно, остается еще один риск – российская война против Украины, в которой остается вероятность обострения, - продолжает Анатолий Мазуренко. - Также на реализацию финплана могут повлиять глобальные мировые проблемы, например, очередной экономический кризис или, если, наоборот, резко возрастут цены на топливо. Но, надеюсь, что все эти опасения останутся только опасениями".

В то же время генеральный директор авиакомпании SkyUp Евгений Хайнацкий считает, что достичь запланированных в финплане на 2019 год показателей аэропорт сможет только за счет привлечения новых авиакомпаний.

"Скорее всего, планы по расконсервации терминала F, а также недавнее понижение ставок сборов за обслуживание самолетов и пассажиров позволит аэропорту стать более привлекательным для прихода новых авиакомпаний. Но за счет каких? – говорит он. - Скорее всего, это произойдет за счет "переманивания" из аэропорта "Киев" имени Сикорского того же Wizz Air, за счет увеличения программы полетов Ryanair и за счет возможного вступления в силу соглашения "Об открытом небе" с ЕС в следующем году".

Напомним, что в этом году из "Борисполя" начал летать крупнейший европейский лоукостер Ryanair. Ожидается, что с начала февраля начнет выполнять рейсы из Киева и дочерняя компания этого авиаперевозчика – Laudamotion. Во многом из-за прихода Ryanair весной 2019 года аэропорт намерен возобновить работу терминала F.

"Терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Это точно. Мы понимаем, что туда на обслуживание точно перейдет Ryanair. Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал", - рассказывал в интервью РБК-Украина Павел Рябкин.

Кредит для инвестиций

В 2019 году "Борисполь" также планирует направить на капительные инвестиции более 2,48 млрд гривен (без НДС). Это на 63,4% больше, чем ожидается в 2018 году. В частности, авиаузел планирует инвестировать 183 млн гривен на строительство паркинга, на расширение перрона – 336 млн гривен, пассажирского терминала D – около 85 млн гривен. Также несколько сот миллионов гривен будут потрачены на закупку автобусов, спецтехники и т.д.

В том числе для реализации инвестиционных планов аэропорт собирается привлечь кредит на сумму более 1,54 млрд гривен. Павел Рябкин уточнил РБК-Украина, что кредит возьмут в государственных банках, поскольку аэропорт обслуживается именно в таких финучреждениях. "Весь привлеченный кредит будет направлен на капительные инвестиции – расширение перрона и галереи терминала D, а также на достройку паркинга", - сказал Рябикин.

Авиаэксперт Кирилл Новиков считает планы "Борисполя" по капитальным инвестициям в 2019 году реальными для выполнения. "Без расширения перрона и терминала D аэропорт не сможет дальше развиваться. По мере роста пассажиропотока без реализации этих планов толкотня в часы пик будет еще больше, чем это отмечается сейчас", - говорит он.

Планы по капинвестициям, по мнению Новикова, являются вполне реалистичными, и в какой-то мере – несколько заниженными. "Ведь ежегодная динамика прироста пассажиропотока в 25-27% однозначно опережает темпы развития инфраструктуры аэропорта", - пояснил эксперт. По его мнению ожидаемые инвестиции для покупки спецтехники также соответствуют ценам на такую продукцию. "Это вполне реальные суммы, ведь только одна пожарно-спасательная машина мирового класса обходится в несколько сотен тысяч долларов", - объяснил Новиков.