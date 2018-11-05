Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: Наша цель - достичь пассажиропотока в 50 миллионов человек

Павел Рябикин намерен привлечь в аэропорт "Борисполь" 2 млрд гривен инвестиций (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этой осенью в Украину начал летать крупнейший европейский лоукостер Ryanair. Авиаперевозчик начал выполнять рейсы по 17 маршрутам из Киева и Львова. Выход авиакомпании ужесточил конкуренцию на украинском авиарынке за пассажиров, поскольку Ryanair зачастую предлагает билеты на свои рейсы по цене около 10 евро в одну сторону.

О том, как повлияет начало полетов Ryanair на работу аэропорта, о реализуемых инфраструктурных проектах и планах привлечь кредит на строительство новой взлетно-посадочной полосы в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

- Прилет в "Борисполь" лоукостера Ryanair мог негативно сказаться на доходности аэропорта. Какие предварительные итоги работы аэропорта "Борисполь" в 2018 году? Удается ли выполнять заложенные в финплан показатели пассажиропотока и доходности?

- На 24 октября аэропорт обслужил 10,4 миллиона пассажиров. Это больше, чем на аналогичную дату прошлого года, на 18%. Это точно тот показатель, который мы закладывали в финплан на 2018 год. Это означает, что к концу года мы ожидаем выйти на показатель пассажиропотока примерно 12,4 миллиона пассажиров за год. Более точная цифра будет известна только в конце ноября, когда чартерные рейсы могут показать неожиданно высокий прирост.

Из-за выполнения планов по пассажиропотоку финпоказатели работы аэропорта в этом году даже лучше заложенных в финплан. Нам удалось снизить затраты по такому показателю как стоимость обслуживания одного пассажира. То есть возросла наша операционная эффективность. В частности, в январе-сентябре текущего года доход аэропорта увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 7,8% до 3,17 миллиардов гривен, а прибыль до налогообложения – на 3,1% до 1,68 миллиардов гривен.

- В таком случае, возможно, стоит предоставить еще больше скидок авиакомпаниям на обслуживание, чтобы привлечь дополнительный пассажиропоток в "Борисполь"?

- В таком случае мы не будем успевать инвестировать в модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры для обслуживания пассажиров и авиакомпаний. К примеру, в прошлом году мы купили современную машину для пожаротушения "Пантера". Для сравнения в аэропорту Франкфурта таких автомобилей 70. А у нас "Пантера" и четыре КАМАЗа. Поэтому мы понимаем, куда нам расти и как совершенствоваться. Такая же ситуация со специальной аэродромной техникой и техникой по обслуживанию грузового терминала.

Кроме того, у нас есть острая проблема, связанная с дефицитом рабочей силы. Без существенного повышения зарплат мы проиграем конкуренцию за специалистов аэропортам из соседних стран. Люди потихоньку собираются и переезжают, в первую очередь, в Польшу и страны Прибалтики.

- Как намерены с этим бороться?

- Будем пытаться убедить Министерство финансов, чтобы в проект финплана на 2019 год заложить существенное повышение зарплат. Для нас существенное повышение зарплат – это возможность предотвратить отток кадров как в частные компании, которые работают в аэропорту и могут платить большие зарплаты, так и за рубеж. Очень большой упор в проекте финплана на 2019 год делается на зарплатную составляющую.

- Примерно насколько удастся поднять зарплату?

- Я считаю, что зарплату необходимо будет поднять в пределах 40%. Сейчас средняя зарплата у нас 12-15 тысяч гривен. Она относительно высокая в Украине, но она ниже, чем во всех аэропортах соседних странах.

- Едут не только в Польшу и Прибалтику, но, наверное, и в Турцию, где открывается самый крупный аэропорт в мире?

- С учетом открытия этого аэропорта я не исключаю, что отток рабочих кадров будет и туда. Хотя Турция не испытывает проблем с персоналом, как это происходит в странах Центральной Европы, где местное население не хочет идти на физически тяжелые работы.

- Видите ли вы угрозу для "Борисполя" в связи с открытием нового турецкого аэропорта?

- Пока что мы не являемся большим игроком на рынке авиаперевозок по этому маршруту. Но после того, как мы в прошлом году преодолели планку в 10 миллионов пассажиропотока, нас начали воспринимать в качестве конкурента. Как известно, и новый турецкий аэропорт, и "Борисполь" находятся примерно в одном и том же географическом положении – на пути из Европы в Азию. Все аэропорты в этом регионе имеют амбициозные планы развития. И Москва, и Варшава со своими планами построить 100-миллоный аэропорт, и авиаузлы в Стамбуле, и в Дубаи, который также построил новый аэропорт, и в катарской Дохе. Все эти намерения основаны на планах глобального роста авиаперевозок по маршруту Запад-Восток. Это все одна географическая ось, где аэропорты борются за пассажиров, которые летают между Европой и Азией.

На фоне грандиозных планов конкурентов можно было бы сказать, что "Борисполь" для них таковым не является. Я считаю, что на этом рынке присутствует жесткая конкуренция, но здесь всем хватит места. Но только, если мы будем держаться в рамках тех планов, которые мы для себя наметили. Я имею ввиду своевременную реализацию концепции развития инфраструктуры, которую мы представили в прошлом году.

Мы ставим для себя достаточно скромную цель достичь пассажиропотока в 50 миллионов человек к 2045 году. Это то, что мы считаем реалистичным. Понятно, что это возможно только при условии, что у нас будет соответствующий базовый авиаперевозчик, который за счет своих транзитных пассажиров позволит нам достичь показателя в 50 миллионов пассажиров.

Павел Рябикин считает, что зарплату сотрудникам аэропорта необходимо повысить на 40% (Виталий Носач, РБК-Украина)

- Почему тогда аэропорт затягивает с реализацией проектов? К примеру, вы обещали открыть новый паркинг весной-летом этого года, но до сих пор этого так и не произошло.

- Реализация инфраструктурных проектов задерживается, в основном, из-за невозможности строительных компаний выполнять свои обязательства. Основная проблема у строителей в том, что летом произошел отток рабочей силы из их фирм на работы в страны Западной и Центральной Европы до 50%. Поэтому строительные компании не смогли выполнить взятые на себя обязательства.

Но мы уже подходим к сдаче нового дополнительного багажного отделения. Сейчас ожидаем от Государственной архитектурно-строительной инспекции сертификат о приеме в эксплуатацию. Также уже довольно высокая степень готовности новой трансфертной зоны, в которой обслуживаются транзитные пассажиры. В ноябре она будет запущена в тестовом режиме, чтобы в декабре она заработала в полную силу. Я надеюсь, что к концу года мы в тестовом режиме откроем паркинг. К его коммерческой эксплуатации мы приступим примерно к концу зимы, после того как оформим всю необходимую разрешительную документацию.

- Паркинг запускаете весь?

- Мы вводим в эксплуатацию 50% - центральную часть, где будут находиться лифты, офисные помещения, к примеру, компаний-арендодателей автомобилей. Также начнется эксплуатация дальнего крыла паркинга от въезда в аэропорт.

- Ранее говорили, что на паркинге также будет расположена автобусная станция. Отказались от этой идеи?

- Автобусную станцию мы решили разместить впритык к железнодорожной станции. Там появится пересадочный узел – железная дорога, автобусы и проход в аэропорт. Вторую часть паркинга мы будем достраивать без встраивания туда автобусных станций и прочих элементов. Мы понимаем, что потребность в местах для парковки у нас возрастает.

- Насколько длинным будет проход от железнодорожной станции к терминалу D, вблизи от которого и строится этот пересадочный узел?

- Расстояние от края железнодорожной платформы до входа в терминал 260 метров.

- Там не будет травелатора – автоматически движущейся бесступенчатой дорожки – как это принято во многих аэропортах мира?

- Точно мы сможем ответить на этот вопрос только после того, как завершатся проектные работы. Мы поставили задание изучить такую возможность. Но в силу того, что травелатор может быть размещен на тротуаре, под которым очень низко залегает большое количество коммуникаций, то, видимо, с его установкой будут технологические проблемы. Так что ответ на этот вопрос, скорее, нет, чем да. Мы будем делать все в формате "просто, функционально и относительно недорого". Мы объединим под одним павильоном место ожидания пассажиров и автобусов, и поезда.

- Автобусы Sky Bus, которые перевозят пассажиров между аэропортом и Киевом, также будут переведены на эту автобусную станцию?

- Я думаю, что мы уберем все автобусы с первой линии возле терминала D. Автобусы создают для нас очень большое напряжение возле выхода из терминала. Может быть, оставим на первой линии только высадку пассажиров из автобусов, а посадку организуем на автовокзале.

- Планируете разрешить заезд на первую линию возле терминала D не только авторизированным такси, но и любым другим, а также частным автомобилям?

- Бесплатно заехать никто не сможет никогда. Жалуются как раз на то, что никто не может заехать бесплатно. Автомобили служб такси смогут заехать, если они вступят в ассоциацию, которая оперирует въездом. Туда вступили уже более 40 перевозчиков. Нет ограничений по вступлению в ассоциацию. Аэропорт – это коммерческая организация, которая представляет все свои услуги на платной основе.

- Есть ли уже расписания движения нового поезда в аэропорт?

- Только недавно был осуществлен тестовый проект поезда. Пока что "Укрзализныця" тестирует различные варианты расписания движения. Тестовая работа продлится в ближайшее время. После этого УЗ анонсирует точную дату начала движения и расписание. Пока мы знаем, что время движения от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт составит примерно 37-38 минут. Пока мы понимаем, что интервал движения должен быть плюс-минус полчаса.

- Ночью также будут такие интервалы?

- Наша задача - обеспечить максимально малые интервалы движения в пики вылета и прилета авиакомпаний в аэропорту. А ночью интервалы могут достигать и часа.

- Какой будет цена проезда в поезде?

- Я слышал, что УЗ сделала технико-экономические расчеты, исходя из 80 гривен за поездку.

Павел Рябикин согласовал с "Укрзализныцей" тестовый режим курсирования поезда в "Борисполь" (Виталий Носач, РБК-Украина)

- Какие еще инфраструктурные проекты планируете реализовать в ближайшее время?

- Планируем достроить отдельные bus-гейты – выходы из терминала к автобусам, которые будут отвозить пассажиров к самолетам. Их строительство оказалось очень сложным из-за необходимости вынести большое количество коммуникаций, в том числе систем кондиционирования, вентиляции, силовых кабелей и так далее. Мы уже выбрали место, где будет демонтирована плита между вторым и третьим этажами. Там будет размещен эскалатор. Его еще надо будет смонтировать. Эскалатор будет проходить через все три этажа терминала. Это технологически сложный проект. Он – на заключительной стадии. Реализован он будет примерно к концу первого квартала следующего года.

- Зачем строите bus-гейты?

- Они необходимы для общего увеличения обслуживаемых рейсов в терминале D. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта. После строительства bus-гейтов мы планируем реализовать проект по расширению перрона – стоянки для самолетов перед терминалом D. Для этого нам потребовалось провести большой объем подготовительной работы. Это, прежде всего, увеличение объемов резервуара для ливнеприемников с поля аэродрома. Один резервуар уже есть. Сейчас разрабатываем второй. Также для реализации этого проекта нам потребовалось построить дорогу для проезда строительной техники по периметру аэропорта. Она потом будет использоваться как патрульная дорога. Также мы начали земляные работы возле перрона – они уже хорошо видны невооруженным взглядом.

- В какую сумму инвестиций обойдутся все эти проекты?

- Инвестиции в паркинг составят 600 миллионов гривен, в перрон – один миллиард гривен, строительство bus-гейтов и новой багажной зоны – по 40-50 миллионов гривен, расширение трансферной зоны – 130 миллионов гривен. В совокупности, объем инвестиций составит около двух миллиардов гривен.

- На каком этапе находится ранее заявленный проект по расширению терминала D, точнее галереи, где ожидают выхода на посадку пассажиры, в сторону терминала B?

- Сейчас этот проект находится на независимой строительной экспертизе. Пока что у нас нет заключения экспертов о том, в какую сумму он обойдется. Думаю, примерный объем инвестиций в расширение составит 2,5 миллиарда гривен. В следующем году мы планируем начать подготовительные работы по расширению терминала. Этот проект подвязан к увеличению перрона, которое будет осуществлено в течение 2019-2020 годов. Соответственно, галерея терминала будет расширена в 2019-2021 годах.

- Планируете ли открыть новые кафе и рестораны в терминале D?

- Мы изучили потенциальный спрос по трем возможным локациям точек общественного питания. Фонд государственного имущества планирует провести конкурсы на аренду этих помещений в ближайшее время.

- Остаются ли в силе планы о возобновлении работы терминала F в следующем году?

- Терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Это точно. Мы понимаем, что туда на обслуживание точно перейдет Ryanair. Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал.

- Это лоукостеры?

- Мы ведем переговоры с разными авиаперевозчиками. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ. А нам в утренний и вечерний пики прилета и разлета МАУ сложно обслужить рейсы этой и других авиакомпаний.Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы. В то же время не все авиакомпании хотят переходить в терминал F. К примеру, Flydubai хочет, чтобы обслуживание его пассажиров происходило с помощью телетрапа. А телетрапы есть только в терминале D. Я думаю, что к началу эксплуатации терминала F мы выйдем на 10-15 рейсов в день. В среднем это будет 12 рейсов.

- Wizz Air перейдет в "Борисполь"?

- Если Wizz Air захочет, то мы будем рады.

- Сколько средств инвестируете на возобновление работы терминала F?

- В этом году мы потратим около 60 миллионов гривен. В следующем – около 30. В общей сложности, мы инвестируем в возобновление работы терминала F около ста миллионов гривен. В этом терминале пассажиры будут передвигаться в самолеты и обратно или на автобусах, или пешком.

- Ранее вы говорили, что одного Ryanair для возобновления работы терминала F недостаточно. Правильно я понимаю, что этот лоукостер планирует расширить карту маршрутов с весны следующего года или все же делаете ставку на переезд других авиаперевозчиков в этот терминал?

- Мы пока что не знаем о планах Ryanair на лето. Пока у нас есть только зимнее расписание авиакомпании. У этого лоукостера есть дни зимой, когда они выполняют десять рейсов в "Борисполь". Но есть и дни, когда будут выполняться только по два рейса. Этого недостаточно для работы терминала F. Поэтому будем обязательно "подпитывать" терминал F другими авиакомпаниями.

- Какова загрузка рейсов Ryanair из "Борисполя"?

- Рейсы Киев-Берлин, которые стартовали раньше других маршрутов этого лоукостера из Киева, загружены выше 90%. Статистики о продаже билетов на другие рейсы не знаю. Знаю, что у них много билетов выкуплено наперед. Это связано с их маркетинговой компанией.

- Кроме того, в прошлом году аэропорт заявлял о планах строительства новой взлетно-посадочной полосы. Остаются ли эти планы в силе?

- Да. В ноябре мы получим технико-экономическое обоснование. После этого будем понимать, что нам необходимо строить. Кроме того, свои расчеты сделали китайские инвесторы, которые готовы привлечь под этот проект кредит в китайском Эксимбанке. Мы понимаем, что цена этого вопроса 280-300 миллионов долларов.

Новая взлетно-посадочная полоса будет размещена возле терминала F и заменит полосу, которая была построена еще во времена СССР. Последняя будет служить технологической площадкой. Но она сможет принимать самолеты в случае аварийной посадки. Кроме того, аэропорт продолжит эксплуатацию взлетно-посадочной полосы возле терминала D. Таким образом, у нас будет две действующие полосы и одна неработающая.

- Когда проект по строительству новой полосы будет реализован?

- Следующий год уйдет на проектирование. А строительство займет два-три года. То есть проект будет реализован в 2022 году.

- Проект будут финансировать китайские предприниматели или ведете переговоры о привлечения инвестиций еще с кем-то?

- Попутно мы ведем переговоры с европейскими структурами, в том числе с ЕБРР, которые также готовы рассмотреть вопрос кредитования этого проекта.

- Терминал В пока не планируете сносить? Ранее в аэропорту обсуждали идею о том, что в будущем вместо него можно построить большой терминал.

- Пока что в этом нет необходимости. Терминал В мы задействуем во время массовых прилетов в Украину самолетов с пассажирами на мероприятия наподобие финала Лиги чемпионов УЕФА или во время рейсов хасидов-паломников.

- С какими авиакомпаниями ведете переговоры о начале полетов из "Борисполя"?

- Мы ведем переговоры со всеми авиакомпаниями. К нам в этом году пришли десять новых авиаперевозчиков. Это абсолютный рекорд для аэропорта за всю его историю.

- А кто ушел?

- Остается непонятной ситуация с Iraqi Airways. Эта авиакомпания сначала начала летать, потом приостановила полеты. Непонятно насколько регулярно они собираются летать в будущем в Украину.

- Насколько конструктивно налажено взаимодействие "Борисполя" с базовой авиакомпанией МАУ?

- Доля МАУ в пассажиропотоке аэропорта составляет примерно 60%. Этот показатель сохраняется с 2014 года, то есть со времен ухода с рынка "АероСвіта". При этом в структуре пассажиропотока МАУ около 50% приходится на транзитных пассажиров.

Всегда возникают какие-то вопросы, но мы пытаемся находить какие-то аргументы за и против. Мы каждый год обсуждаем условия взаимодействия. Но МАУ работает на тех же условиях, что и другие авиакомпании. Хотя, безусловно, являются для нас самым большим клиентом, который обеспечивает нам основной объём пассажиропотока.

- Каковы планы у МАУ по увеличению парка самолетов?

- Насколько мне известно, в 2019 году мы ожидаем увидеть в парке МАУ прямо с завода три самолета Boeing 737 MAX. Также планируется поступление четвертого дальнемагистрального самолета Boeing 777, который должен бы прийти еще в 2018 году. У МАУ та же проблема, что и у нас со строителями – им обещали поставить этот самолет в 2018 году, но из-за дефицита рабочих компания-поставщик перенесла поставку самолета на 2019 год.

- Планирует ли в 2018 году МАУ открыть новые рейсы?

- В последние три года МАУ очень агрессивно расширяло свою карту маршрутов. Думаю, что в следующем году авиакомпания больше сконцентрируется на закреплении на этих направлениях, чем на лавиноподобном росте числа новых рейсов.

- Есть ли у "Борисполя" планы по инвестированию в уже имеющийся небольшой грузовой терминал? Намерены ли в аэропорту уделять больше внимания грузовым перевозкам и их обслуживанию?

- В Министерстве инфраструктуры обсуждается идея привлечения частного инвестора для модернизации грузового терминала. Но у нас нет времени ждать инвестора. Его ищут уже четыре года. Поэтому мы включили в проект финплана на следующий год средства для реконструкции существующих терминалов – на месте двух старых терминалов мы хотим построить один большой.

- В социальных сетях проскальзывала информация, что в инвестициях в грузовой терминал заинтересована американская компания Amazon. Это правда?

- Теоретически в этом заинтересованы очень многие.