До зльоту готовий: як аеропорт "Бориспіль" планує досягти рекордного пасажиропотоку у 2019 році

Аеропорт "Бориспіль" готується прийняти рекордну кількість пасажирів в 2019 році (facebook.com/airportboryspil)

Аеропорт "Бориспіль" у наступному році має намір поставити новий рекорд, обслуживши понад 14,3 млн пасажирів. Керівництво аеропорту планує досягти цієї мети за рахунок приходу нових авіакомпаній, головним чином, лоукостерів. Але ці плани можуть не реалізуватися через ризики, пов'язані з виборами в країні і військовою агресією Росії. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Доходи вгору, прибуток донизу

Найбільший український аеропорт "Бориспіль" планує у 2019 році досягти рекордного показника пасажиропотоку у своїй історії – 14,36 млн осіб. Це на 14,4% більше від прогнозованого показника на поточний рік, випливає з фінансового плану компанії на 2019 рік, який прийняв Кабінет міністрів 12 грудня.

У компанії відзначають, що збільшення пасажиропотоку обумовлено трьома причинами. По-перше, за рахунок впровадження з 2015 року "хабової" моделі розвитку аеропорту, яка передбачає ставку на залучення додаткових транзитних пасажирів. По-друге, за рахунок приходу нових авіакомпаній. І третій фактор - поліпшення сервісу.

У випадку збільшення пасажиропотоку, як це передбачено планом компанії, фінансові показники аеропорту у наступному році зростуть. Зокрема, авіавузол має намір у 2019 році отримати загальний дохід в обсязі 4,69 млрд гривень, що на 7,1% більше, ніж очікується за підсумками 2018 року.

При цьому у 2019 році витрати "Борисполя" виростуть ще більше, ніж доходи. Планується, що у наступному році вони складуть 3,59 млрд гривень або на 32,5% більше, ніж у 2018 році.

У сукупності все це призведе до того, що у 2019 році порівняно з очікуваним показником на 2018 рік аеропорт знизить чистий прибуток на 34% - до 1,1 млрд гривень. Але у "Борисполі" вважають, що таке зниження все одно дозволить підприємству забезпечити рентабельність на рівні 24,5%.

Генеральний директор "Борисполя" Павло Рябкін в коментарі РБК-Україна пояснив, що зниження чистого прибутку пов'язане з необхідністю фінансування робіт по відновленню роботи терміналу F. "Для цього треба буде залучити додатковий персонал", - пояснив він.

У 2019 році, як очікується, зарплатна стаття витрат зросте порівняно з прогнозом на 2018 рік на 47,2% – до 1,34 млрд гривень. Разом з тим, керівництву аеропорту, як розповів Рябікін, не вдалося відстояти у фінплані пропозицію про збільшення зарплат співробітників, задіяних у виробничих цілях в "Борисполі", на 40%. "У фінплані закладено зростання таких зарплат лише на 27%, - уточнив Павло Рябікін. - У результаті, ми знову можемо зіткнутися з дефіцитом персоналу".

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Павло Рябікін казав про проблеми з нестачею персоналу, в тому числі через неконкурентні зарплати у порівнянні з аеропортами в інших країнах. "У нас є гостра проблема, пов'язана з дефіцитом робочої сили. Без істотного підвищення зарплат ми програємо конкуренцію за фахівців аеропортів із сусідніх країн. Люди потихеньку збираються і переїжджають, в першу чергу, у Польщу та країни Прибалтики", - пояснив гендиректор "Борисполя".

Мінімальні ризики

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі РБК-Україна заявив, що він позитивно оцінює прийняття фінплану "Борисполя" на 2019 рік. "Немає жодних ризиків невиконання прийнятого документа. Я очікую, навпаки, тільки зростання", - заявив він.

Подібні оцінки, але все ж більш стримані, звучать і від експертів авіаринку. Голова наглядової ради "Української авіатранспортної асоціації", виконавчий директор авіакомпанії "Аероджет" Анатолій Мазуренко вважає, що є всі економічні передумови до того, щоб затверджений фінплан "Борисполя" на 2019 рік був виконаний.

"У той же час існують політичні ризики того, що не вдасться досягти закладених показників. Наступний рік – це рік виборів, а авіація дуже сильно залежить від політичної стабільності. Але, сподіваюся, що великих політичних потрясінь не буде", - говорить він.

Крім того, існують і зовнішні загрози. "Звичайно, залишається ще один ризик – російська війна проти України, в якій залишається ймовірність загострення, - продовжує Анатолій Мазуренко. - Також на реалізацію фінплану можуть вплинути глобальні світові проблеми, наприклад, чергова економічна криза або, якщо, навпаки, різко зростуть ціни на паливо. Але, сподіваюся, що всі ці побоювання залишаться тільки побоюваннями".

У той же час генеральний директор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький вважає, що досягти запланованих у фінплані на 2019 рік показників аеропорт зможе тільки за рахунок залучення нових авіакомпаній.

"Швидше за все, плани з розконсервації терміналу F, а також недавнє зниження ставок зборів за обслуговування літаків та пасажирів дозволить аеропорту стати більш привабливим для приходу нових авіакомпаній. Але за рахунок яких? – говорить він. - Швидше за все, це відбудеться за рахунок "переманювання" з аеропорту "Київ" імені Сікорського того ж Wizz Air, за рахунок збільшення програми польотів Ryanair і за рахунок можливого вступу в силу угоди "Про відкрите небо" з ЄС наступного року".

Нагадаємо, що у цьому році з "Борисполя" почав літати найбільший європейський лоукостер Ryanair. Очікується, що з початку лютого почне виконувати рейси з Києва та дочірня компанія цього авіаперевізника – Laudamotion. Багато у чому через прихід Ryanair навесні 2019 року аеропорт має намір відновити роботу терміналу F.

"Термінал F буде відкритий для регулярної експлуатації з початку весняного сезону авіаційної навігації, тобто в кінці березня 2019 року. Це точно. Ми розуміємо, що туди на обслуговування точно перейде Ryanair. Також ми ведемо переговори з кількома авіакомпаніями щодо їх переміщення у цей термінал", - розповідав в інтерв'ю РБК-Україна Павло Рябкін.

Кредит для інвестицій

У 2019 році "Бориспіль" також планує направити на капітальні інвестиції більш 2,48 млрд гривень (без ПДВ). Це на 63,4% більше, ніж очікується у 2018 році. Зокрема, авіавузол планує інвестувати 183 млн гривень на будівництво паркінгу, на розширення перону – 336 млн гривень, пасажирського терміналу D – близько 85 млн гривень. Також декілька сотень мільйонів гривень будуть витрачені на закупівлю автобусів, спецтехніки тощо.

У тому числі для реалізації інвестиційних планів аеропорт збирається залучити кредит на суму понад 1,54 млрд гривень. Павло Рябкін уточнив РБК-Україна, що кредит візьмуть у державних банках, оскільки аеропорт обслуговується саме в таких фінустановах. "Весь залучений кредит буде спрямований на капітальні інвестиції – розширення перону і галереї терміналу D, а також на добудову паркінгу", - сказав Рябікін.

Авіаексперт Кирило Новіков вважає плани "Борисполя" щодо капітальних інвестицій у 2019 році реальними для виконання. "Без розширення перону та термінального комплексу D аеропорт не зможе далі розвиватися. По мірі зростання пасажиропотоку без реалізації цих планів штовханина у години пік буде ще більше, ніж це є зараз", - говорить він.

Плани по капінвестиціям, на думку Новікова, є цілком реалістичними, і в якійсь мірі – трохи заниженими. "Адже щорічна динаміка приросту пасажиропотоку в 25-27% однозначно випереджає темпи розвитку інфраструктури аеропорту", - пояснив експерт. На його думку очікувані інвестиції для придбання спецтехніки також відповідають цінам на таку продукцію. "Це цілком реальні суми, адже тільки одна пожежно-рятувальна машина світового класу обходиться в кілька сотень тисяч доларів", - пояснив Новіков.