Высокие ставки. Почему Трамп может уступить Байдену на выборах в США

Президентская гонка в США выдалась очень увлекательной и мало прогнозируемой. В начале года позиции Дональда Трампа выглядели вполне неплохо. Ему окончательно удалось сконцентрировать вокруг себя весь электорат и истеблишмент Республиканской партии.

Попытка демократов объявить импичмент из-за "украинского дела" предсказуемо закончилась неудачей. Но самое главное, что история с импичментом не помогла Демократической партии существенно переманить на свою сторону неопределившихся избирателей. Зато электорат Трампа еще крепче объединился вокруг своего лидера.

Конечно, Трамп уступал несколько процентов рейтинга большинству своих вероятных конкурентов от Демократической партии. Но те были поглощены в основном внутренней борьбой на праймериз за право стать кандидатом в президенты, которая обещала быть долгой и упорной.

Даже продемократические американские медиа с сожалением отмечали, что конкуренция на праймериз может настолько поляризировать электорат демократов, что те просто не пойдут на выборы, если номинацию выиграет не их фаворит. Словом, Трамп мог вполне оптимистично смотреть на перспективы второго президентского срока.

Коронавирус и протесты

Но потом в течение кампании резко вмешалась пандемия коронавируса. США уже много месяцев удерживают за собой первое место в мире по числу заболевших COVID-19. На данный момент в стране зафиксировано почти 7 миллионов случаев, более 200 тысяч человек умерли.

Введенные карантинные меры обрушили американскую экономику. А именно достигнутым при его правлении экономическим ростом больше всего гордился Трамп, пусть и привычно преувеличивая цифры. По факту же безработица в США за считанные недели выросла до показателей, сопоставимых с временами Великой депрессии.

Свою роль сыграло и поведение самого Трампа. Поначалу он вовсе отрицал опасность коронавируса, сравнивая его с обычной простудой, потом убеждал, что США эта болезнь не зацепит, а если и зацепит, то не приведет к серьезным последствиям для экономики и общества.

Американский президент высказывал совсем уж эксцентричные идеи о том, что закрытие границ может даже пойти стране на пользу – "Деньги американцев теперь останутся в Америке, и это хорошо" – и о том, что употребление внутрь бытовых дезинфекторов, вроде отбеливателя, может убить вирус, что повергло в шок научное сообщество.

Трамп потерял позиции из-за пандемии коронавируса (фото: flickr by Gage Skidmore)

Наконец, на вопрос о том, почему США остаются мировым лидером по количеству заболевших, Трамп на полном серьезе отвечает, что всему виной тестирование: если бы делали меньше тестов, меньше было бы и случаев.

Попытки журналистов объяснить американскому президенту, что так проблему не решить, пока безрезультатны. Именно неспособность администрации Трампа управляться с эпидемией стала одной из центральных тем агитационной кампании демократов.

Вторая тема, оказавшая ключевое влияние на ход избирательной гонки – беспрецедентно массовые протесты против расовой несправедливости, охватившие США после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце весны.

С тех пор в США случилось несколько различных инцидентов с участием полицейских и афроамериканцев, которые каждый раз приводили к новой волне протестной активности и становились центральными событиями политической жизни. Акции в основном носили мирный характер, но во многих городах дело все же дошло до погромов и мародерства.

Именно на этом пытается играть Трамп, занявший в отношении протестующих и всего движения Black Lives Matter очень жесткую позицию. Участников протестов он называет не иначе как "анархистами" и "экстремистами", которые хотят "уничтожить Америку".

Им американский президент противопоставляет концепцию "закона и порядка", апеллируя к одноименной кампании республиканца Ричарда Никсона, с которой тот победил на выборах 1968 года, как раз на фоне массовых беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга. Но за эти полвека структура американского общества сильно изменилась. Потому повторить успех Никсона действующему президенту США будет крайне непросто.

Сложности подсчета

К середине лета электоральные позиции Трампа ухудшились до критических значений. Демократы к тому времени преодолели внутренние противоречия и определились со своим кандидатом, которым стал экс-вице-президент Джо Байден. В его поддержку высказались и бывшие конкуренты по праймериз, в том числе радикальный социалист Берни Сандерс, особенно популярный среди американской молодежи.

Разрыв между Трампом и Байденом к середине июля составлял уже 8-9% по усредненным показателям общенациональных опросов. По американским меркам, это действительно очень много.

Но с тех пор разрыв начал постепенно сокращаться, и на данный момент составляет уже около 6%. Трамп снова в игре. Вероятно, ему на руку сыграло то, что американская экономика и фондовый рынок начали быстро восстанавливаться после весеннего локдауна.

Поддержка ненавистного Трампу движения Black Lives Matter существенно сократилась, с 67% в июне до 55% в сентябре. Сейчас букмекеры оценивают шансы Байдена на победу выше на 9%, чем у Трампа. С другой стороны, в июле перевес кандидата от демократов по этому показателю составлял целых 24%.

Впрочем, общенациональные опросы в США дают лишь приблизительную картину шансов на выборах президента. Победитель выборов там определяется не общенациональным голосованием, а коллегией выборщиков, делегируемых каждым штатом.

Протесты в США вызвали резкую реакцию Трампа (фото: twitter.com/colocha_rachel)

Проще говоря, важно не сколько голосов по стране набрал кандидат, а в каких именно штатах он одержал победу. Так, на выборах 2016 года Трамп набрал почти на три миллиона голосов меньше, чем Хиллари Клинтон, и все равно победил.

В этом году исход кампании, как обычно, будет зависеть от нескольких "колеблющихся" штатов. Но и с учетом этого шансы Байдена выглядят предпочтительней. По подсчетам сайта 270toWin, кандидат от демократов на данный момент может рассчитывать на 278 голосов выборщиков, при том, что для победы достаточно 270. Тогда как Трамп пока располагает 169 голосами выборщиков, еще 91 голос будет разыгран в колеблющихся штатах, где шансы на победу есть у обоих кандидатов.

Один из главных факторов риска на этих выборах связан с подсчетом голосов. Ожидается, что около 80 миллионов американцев воспользуются возможностью проголосовать по почте, в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Эта цифра более чем в два раза выше, чем на выборах 2016 года. Из-за этого подсчет голосов может затянуться на много дней и спровоцировать обвинения в возможных подтасовках.

Трамп уже несколько недель публично подрывает доверие к голосованию по почте, утверждая, что это неизбежно приведет к фальсификациям. Очевидно потому, что по опросам воспользоваться таким способом голосования в основном собираются его оппоненты-демократы.

Наконец, в обоих политических лагерях звучат призывы не признавать своего поражения, особенно если разрыв между кандидатами окажется небольшим. Да и сам Трамп в последние дни делает туманные намеки о том, что мирной передачи власти в случае его поражения может и не состояться. Таким образом, сейчас США вступают в период невероятной политической турбулентности – как для одной из самых устоявшихся демократий в мире.

Украинский вопрос

У обоих кандидатов на пост президента США есть своя история отношений с Украиной. Попытки Дональда Трампа надавить на украинскую власть, чтобы та расследовала деятельность сына Джо Байдена, Хантера, привели самого американского президента к процедуре импичмента. Отдельные потуги разыграть украинскую карту на американских выборах продолжаются до сих пор, в первую очередь, в самом Киеве.

По мнению экс-министра иностранных дел и бывшего посла Украины в США Константина Грищенко, если Трамп победит на выборах, Украину он и далее будет ассоциировать с негативом, с государством, из-за которого у него появилось много проблем.

"Трамп не привязывает это к конкретным личностям, а проектирует на всю страну. Он навязывает свою точку зрения специалистам, разведывательному сообществу, всем тем, кто традиционно готовил позицию главы государства. С Трампом все наоборот", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Дипломат подчеркнул, что Трампу свойственно менять свою точку зрения на различные вопросы, кроме самых принципиальных, потому можно ожидать и более благоприятного для Украины сценария, хотя его вероятность невысока. А вот постоянные попытки американского президента наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным несут объективные риски.

Трамп пытается наладить связь с Путиным (фото: kremlin.ru)

В свою очередь, поведение Байдена в отношении Украины является более прогнозируемым. Как и его готовность прислушиваться к мнению специалистов.

"Политика Байдена будет, скорее всего, похожа на политику президента Обамы, но не обязательно. Мне кажется, он более жесткий и решительный по сравнению с Обамой. У него свои вопросы есть ко многим деятелям в Украине, которые пытались влиять, в том числе и на ход нынешней кампании, но это не будет для него основным", – отметил Грищенко.

В то же время экс-посол Украины в США Валерий Чалый отмечает, что официальный Киев должен занимать более активную позицию в украино-американских отношениях, а не просто дожидаться исхода выборов.

"Выжидательная позиция – неверная. Она должна быть активной. Большая ошибка считать, что двухпартийная поддержка предоставляется Украине автоматически. Нам надо постоянно показывать, почему Украина важна для США, нам надо не бояться активных действий. Меня волнует, что другие страны, несмотря на коронавирус, направляют свои делегации в США, а мы этого не делаем", – сказал изданию Чалый.

Дипломат также обратил внимание на то, что одновременно с выборами президента США проходят и выборы более чем трети Сената, всей Палаты представителей, многих губернаторов и законодательных органов штатов. "Конфигурация Конгресса для украинских вопросов не менее важна чем то, кто победит на президентских выборах", – подчеркнул Валерий Чалый.

Действительно, новая конфигурация власти в США после ноябрьских выборов повлияет не только на жизнь простых американцев, но и на глобальную расстановку сил в мире. А от нее, как минимум косвенно, будет зависеть и решение многих украинских проблем, в первую очередь, ситуации на Донбассе.