Вынужденный союз: как националисты планируют идти в Верховную раду

В субботу, 8 июня, в офисе главного спонсора партии “Свобода” Игоря Кривецкого в центре Киева прошел последний этап сложных переговоров. По результатам шестичасового обсуждения лидеры националистических организаций договорились выступить на досрочных выборах единым фронтом. На следующий день в КВЦ "Парковый" они публично заявили, что в парламент пойдут по списку "Свободы" и согласуют кандидатов на мажоритарных округах.

Последний пункт стал главным вопросом переговоров об объединении. Стороны договорились о выдвижении около полусотни мажоритарщиков. Собеседники в "Национальном корпусе" утверждают, что партнеры пошли на ряд уступок по спорным округам и предоставили политсиле Андрея Билецкого четверть мест в общем списке. Если "Свобода" преодолеет проходной барьер, то в Раде окажутся минимум четыре депутата от НК.

Первым номером ожидаемо стал глава партии Олег Тягнибок, вторым – лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Их политсилы пользуются наибольшей поддержкой националистического электората. Хотя данные последних соцопросов неутешительны: среди тех, кто определился с выбором, 2,3% готовы отдать свой голос за одну из партий. Участники объединения надеются, что избиратели оценят их готовность пожертвовать амбициями, и эта цифра достигнет проходного барьера.

"Вместе у нас появляется шанс зайти в парламент. Все националисты на этих выборах идут под брендом "Свободы", это наш вклад в общий котел. Но партия "Национальный корпус" продолжает свое существование. Речь идет только о включении наших представителей в "свободовский" список, потому что избирательные блоки законодательством не предусмотрены", – сказал РБК-Украина глава штаба НК Родион Кудряшов, за которым в общем списке закреплено шестое место.

Такой вариант "Свобода" считала безальтернативным еще два года назад. В "Нацкорпусе" отшучивались, что "еще не ясно, кто кого будет включать в свой список". Тогда эта политсила была на слуху из-за череды ярких уличных акций, и ее рейтинг рос. Но партия Тягнибока широко представлена в региональных органах местного самоуправления, имеет разветвленную структуру и парламентский опыт. Это сыграло не последнюю роль в объединении, хотя основная причина – у "Свободы" наивысший процент поддержки среди избирателей.

"Интеграция давно задумывалась. "Свобода" сама в 2004 году стала продуктом объединения националистов из разных организаций. У каждого была своя предварительная история. Сейчас мотив тоже понятен. Несколько лет назад мы подписали меморандум и определили, что у нас есть общие идеологические ценности. Во-вторых, у нас общая история борьбы на Майдане против Януковича и потом на московско-украинской войне", – уточнил глава фракции "Свободы" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Источник РБК-Украина в "Национальном корпусе" утверждает, что "свободовцы" пришли с предложением объединяться две недели назад: "У нас уже был список, готовились к съезду. За пару дней до Билецкий остановил процесс и сказал, что есть вариант пойти вместе. Мы им нужнее, чем они нам. Если бы Нацкорпус не прошел, то никто бы не удивился. А вот если Свобода в очередной раз пролетит, то уже появляются вопросы".

Хотя еще прошлой осенью объединение казалось малорелистичным. "Свобода" и НК вели напряженные переговоры о выдвижении общего кандидата на президентских выборах. В какой-то момент коммуникация между ними прекратилась. "Свободовцы" утверждают, что Билецкий просто перестал брать трубку. В итоге компромиссным кандидатом от националистов стал Руслан Кошулинский. По итогам первого тура он занял 9 место с результатом 1,62%. "Нацкорпус" в избирательной кампании не участвовал.

Прошлой весной соратники Андрея Билецкого были заняты проведением акций против ближайшего окружения Петра Порошенко по мотивам коррупционного скандала в "Укроборонпроме". На встречах президента с избирателями в регионах регулярно появлялись "Национальные дружины" с плакатами "Где отрубленные руки?". Иногда доходило до стычек с полицией, а в Черкассах активисты чуть не добрались до самого президента. Накануне выборов в окружении Порошенко убеждали журналистов, что "Нацкорпус" играет на стороне Юлии Тимошенко и намерен штурмовать Верховную раду между первым и вторым туром.

Президентская кампания завершилась победой Владимира Зеленского. Прямо во время инаугурации он отправил парламент на досрочные выборы. Перед националистами встал вопрос: как за два месяца нарастить электоральный вес и провести в Раду хотя бы одну фракцию. Ответом на него и стало объединение в списке "Свободы", хотя в неформальных беседах обе стороны отмечают, что отношения между ними теплее не стали.

"Сейчас решаем как это будет работать технически. У многих готовы собственные агитационные материалы и палатки. Судя по всему, теперь ребята в анораках (легкие ветрозащитные куртки, - ред.) "Нацдружин" будут раздавать агитацию в палатках "Свободы" или наши палатки просто будут стоять рядом. Пока ничего непонятно. Только в понедельник началась работа над созданием координационного совета, который займется избирательным процессом”, – объяснил собеседник издания в НК.

Сиротюк говорит, что избирательная кампания у националистов также будет разношерстной. "Свобода" делает ставку на личное общение с избирателями и подомовой обход, в то время как "Нацкорпус" планирует активную работу в соцсетях и яркие уличные акции.

"Запрещать им этого никто не будет, но не очень понятно, как люди сейчас это будут видеть. Летом нужно разве что ходить маршем по пляжах и по дачным участкам. Летняя кампания – это очень серьезный вызов для всех. У "Правого сектора" будут свои фишки. Ярош сам по себе раскручен как мем, у него стопроцентная узнаваемость. Хотя опять-таки сейчас очень обострилась ситуация на фронте и мы значительные усилия отправляем туда", – добавил "свободовец".

Формирование общего списка разрешило еще одну конфликтную ситуацию. Третьим и четвертым номером идут командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош и лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. В конце 2015 года возглавлявший ПС Ярош покинул организацию, заявив, что "не приемлет псевдореволюционной деятельности, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Теперь он будет бороться за мандат вместе с бывшими однопартийцами.

"Мы стали единой командой, чтобы стать эффективной частью Верховной рады. Угрозы для Украины становятся все более отчетливыми. А политических сил, которые ставят в приоритет благо украинской нации и государства, в парламенте нет. Одни партии ориентированы на сближение с российским оккупантом. Другие – не брезгуют угождать ЕС и МВФ за счет национальных интересов (я не говорю о взаимовыгодном сотрудничестве, сторонниками которого мы являемся). Бесхребетность убивает Украину. Со слабыми не считаются. Парламент объективно требует национализма", – заявил Тарасенко, уточнив, что "Правый сектор" сохраняет свою субъектность.

Хотя речь и идет об объединении усилий шести националистических организаций, законодательство не предусматривает формирования избирательных блоков. Потому все желающие баллотироваться по списку "Свободы" обязаны сдать партийные билеты своих политических сил. В то же время собеседники РБК-Украина в объединении говорят, что это – ситуативное решение, и уже осенью может быть создана новая партия.

"Есть договоренность о создании новой платформы правых сил сразу после прохода в парламент. Координатором этого процесса будет Андрей Билецкий. Это будет национал-патриотическая партия. Ее создание займет буквально два месяца", – сообщил источник.

На данный момент наиболее реалистично выглядит вариант, при котором националисты заведут в Раду десяток мажоритарщиков. Об этом свидетельствуют соцопросы и не особо отрицают сами участники объединения, хотя все же надеются на собственную фракцию.

"Наш избиратель самый дисциплинированный. Это говорят все социологи. В тех местах, где он живёт, он придет на выборы в жару. На либеральном поле будет очень жестокая конкуренция, а нам объединение существенно добавляет шансов. У нас с ними одни базовые регионы, но избирателю теперь будет легче выбрать один националистический блок, чем между десятью либеральными", – резюмирует Сиротюк.