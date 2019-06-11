Вимушений союз: як націоналісти планують йти у Верховну раду

У суботу, 8 червня, в офісі головного спонсора партії "Свобода" Ігоря Кривецкого у центрі Києва пройшов останній етап складних переговорів. За результатами шестигодинного обговорення лідери націоналістичних організацій домовилися виступити на виборах єдиним фронтом. На наступний день в КВЦ "Парковий" вони публічно заявили, що у парламент підуть за списком "Свободи" і узгодять кандидатів на мажоритарних округах.

Останній пункт став головним питанням переговорів про об'єднання. Сторони домовилися про висунення близько півсотні мажоритарників. Співрозмовники в "Національному корпусі" стверджують, що партнери пішли на ряд поступок по спірних округах і надали політсилі Андрія Білецького чверть місць у загальному списку. Якщо "Свобода" подолає прохідний бар'єр, то в Раді опиняться мінімум чотири депутати від ПК.

Першим номером очікувано став голова партії Олег Тягнибок, другим – лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. Їх політсили користуються найбільшою підтримкою націоналістичного електорату. Хоча дані останніх соцопитувань невтішні: серед тих, хто визначився з вибором, 2,3% готові віддати свій голос за одну з партій. Учасники об'єднання сподіваються, що виборці оцінять їх готовність пожертвувати амбіціями, і ця цифра досягне прохідного бар'єру.

"Разом у нас з'являється шанс зайти в парламент. Всі націоналісти на цих виборах йдуть під брендом "Свободи", це наш внесок в загальний котел. Але партія "Національний корпус" продовжує своє існування. Мова йде тільки про включення наших представників у "свободівський" список, тому що виборчі блоки законодавством не передбачені", – сказав РБК-Україна голова штабу ПК Родіон Кудряшов, за яким у загальному списку закріплено шосте місце.

Такий варіант "Свобода" вважала безальтернативним ще два роки тому. У "Нацкорпусе" жартували, що "ще не ясно, хто кого буде включати в свій список". Тоді ця політсила була на слуху через низку яскравих вуличних акцій, і її рейтинг зростав. Але партія Тягнибока широко представлена в регіональних органах місцевого самоврядування, має розгалужену структуру і парламентський досвід. Це зіграло не останню роль в об'єднанні, хоча основна причина – у "Свободи" найвищий відсоток підтримки серед виборців.

"Інтеграція давно замислювалася. "Свобода" сама в 2004 році стала продуктом об'єднання націоналістів з різних організацій. У кожного була своя попередня історія. Зараз мотив теж зрозумілий. Кілька років тому ми підписали меморандум, і визначили, що у нас є спільні ідеологічні цінності. По-друге, у нас спільна історія боротьби на Майдані проти Януковича і потім на московсько-української війни", – уточнив глава фракції "Свободи" у Київраді Юрій Сиротюк.

Джерело РБК-Україна в "Національному корпусі" стверджує, що "свободівці" прийшли з пропозицією об'єднуватися два тижні тому: "У нас вже був список, готувалися до з'їзду. За пару днів до Білецький зупинив процес і сказав, що є варіант піти разом. Ми їм потрібніше, ніж вони нам. Якби Нацкорпус не пройшов, то ніхто б не здивувався. А ось якщо Свобода в черговий раз пролетить, то вже з'являються питання".

Хоча ще минулої осені об'єднання здавалося малорелистичным. "Свобода" і НК вели напружені переговори про висунення спільного кандидата на президентських виборах. У якийсь момент комунікація між ними припинилася. "Свободівці" стверджують, що Білецький просто перестав брати трубку. У підсумку компромісним кандидатом від націоналістів став Руслан Кошулинський. За підсумками першого туру він зайняв 9 місце з результатом 1,62%. "Нацкорпус" у виборчій кампанії не брав.

Минулої весни соратники Андрія Білецького були зайняті проведенням акцій проти найближчого оточення Петра Порошенка з мотивів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". На зустрічах президента з виборцями в регіонах регулярно з'являлися "Національні дружини" з плакатами "Де відрубані руки?". Іноді доходило до сутичок з поліцією, а в Черкасах активісти трохи не дісталися до самого президента. Напередодні виборів в оточенні Порошенка переконували журналістів, що "Нацкорпус" грає на боці Юлії Тимошенко і має намір штурмувати Верховну раду між першим і другим туром.

Президентська кампанія завершилася перемогою Володимира Зеленського. Прямо під час інавгурації він відправив парламент на дострокові вибори. Перед націоналістами постало питання: як за два місяці наростити електоральну вагу і провести в Раду хоча б одну фракцію. Відповіддю на нього і стало об'єднання у списку "Свободи", хоча в неформальних бесідах обидві сторони відзначають, що відносини між ними тепліше не стали.

"Зараз вирішуємо як це буде працювати технічно. У багатьох готові власні агітаційні матеріали і намети. Судячи з усього, тепер хлопці в анораках (легкі куртки вітрозахисні, - ред.) "Нацдружин" будуть роздавати агітацію в наметах "Свободи" або наші намети просто стоятимуть поруч. Поки нічого незрозуміло. Тільки в понеділок почалася робота над створенням координаційної ради, який займеться виборчим процесом", – пояснив співрозмовник видання в ПК.

Сиротюк каже, що виборча кампанія у націоналістів також буде різношерстої. "Свобода" робить ставку на особисте спілкування з виборцями та побудинковий обхід, в той час як "Нацкорпус" планує активну роботу в соцмережах і яскраві вуличні акції.

"Забороняти їм цього ніхто не буде, але не дуже зрозуміло, як люди зараз це будуть бачити. Влітку потрібно хіба що ходити маршем по пляжах і з дачним ділянкам. Літня кампанія – це дуже серйозний виклик для всіх. У "Правого сектора" будуть свої фішки. Ярош сам по собі розкручений як мем, у нього стовідсоткова впізнаваність. Хоча знову-таки зараз дуже загострилася ситуація на фронті і ми значні зусилля відправляємо туди", – додав "свободівець".

Формування загального списку дозволив ще одну конфліктну ситуацію. Третім і четвертим номером йдуть командир "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош та лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. В кінці 2015 року очолював ПС Ярош покинув організацію, заявивши, що "не сприймає псевдореволюційної діяльності, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів". Тепер він боротиметься за мандат разом з колишніми однопартійцями.

"Ми стали єдиною командою, щоб стати ефективною частиною Верховної ради. Загрози для України стають все більш виразними. А політичних сил, які ставлять пріоритет благо української нації і держави, у парламенті немає. Одні партії орієнтовані на зближення з російським окупантом. Інші – не гребують догоджати ЄС і МВФ за рахунок національних інтересів (я не кажу про взаємовигідну співпрацю, прихильниками якого ми є). Безхребетність вбиває Україну. Зі слабкими не вважаються. Парламент об'єктивно вимагає націоналізму", – заявив Тарасенко, уточнивши, що "Правий сектор" зберігає свою суб'єктність.

Хоча і йдеться про об'єднання зусиль шести націоналістичних організацій, законодавство не передбачає формування виборчих блоків. Тому всі бажаючі балотуватися за списком "Свободи" зобов'язані здати партійні квитки своїх політичних сил. У той же час співрозмовники РБК-Україна в об'єднанні кажуть, що це – ситуативне рішення, і вже восени може бути створена нова партія.

"Є домовленість про створення нової платформи правих сил відразу після проходу в парламент. Координатором цього процесу буде Андрій Білецький. Це буде націонал-патріотична партія. Її створення займе буквально два місяці", – повідомило джерело.

На даний момент найбільш реалістично виглядає варіант, при якому націоналісти заведуть у Раду десяток мажоритарників. Про це свідчать соцопитування і не особливо заперечують самі учасники об'єднання, хоча все ж сподіваються на власну фракцію.

"Наш виборець самий дисциплінований. Це говорять всі соціологи. У тих місцях, де він живе, він прийде на вибори в спеку. На ліберальному полі буде дуже жорстока конкуренція, а нам об'єднання суттєво додає шансів. У нас із ними одні базові регіони, але виборцю тепер буде легше вибрати один націоналістичний блок, ніж між десятьма ліберальними", – резюмує Сиротюк.