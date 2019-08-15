Вынужденная мера: как Кабмин снизил цену электроэнергии для крупного бизнеса

Кабинет министров вчера, 14 августа, изменил условия специальных обязательств (PSO) для энергетических компаний, утвержденных правительством еще в начале июня.

Специальные обязательства Кабмин ввел в преддверии запуска рынка электроэнергии, чтобы не допустить повышения цен на э\э для населения с 1 июля. Режим PSO, по замыслу чиновников, рассчитан на период с июля этого года и до конца декабря 2020 года, он будет распространяться на компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Среди прочего, вводя спецобязательства в июне, Кабмин поручил "Энергоатому" продавать на электронных аукционах для потребностей населения совокупно не более 90% своей электроэнергии. Для "Укргидроэнерго" этот показатель составил не более 20%. Но вчера правительство пересмотрело долю "Энергоатома" по PSO, снизив ее в общей сложности до 75%. Это предусмотрено постановлением, внесенным с "голоса" министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

Появление у "Энергоатома" дополнительных объемов электроэнергии в теории должно привести к снижению цены во всем энергорынке. С этой целью также были снижены и граничные цены для "Энергоатома" с 56,7 копеек/кВт*час до 51,2 копеек/кВт*час. Но пересмотр цен не должен повлиять на доходы "Энергоатома", поскольку у него уменьшилась доля обязательных продаж.

С другой стороны, увеличение объемов электроэнергии в рынке будет способствовать росту тарифа НЭК "Укрэнерго" и сопутствующих услуг. По мнению руководства "Укрэнерго", министерский вариант не гарантирует рост конкуренции в рамках нового рынка электроэнергии, равно как и не дает уверенности, что цены для промышленности снизятся, как на то рассчитывают в Минэнерго. Более того, не исключен вариант, что цена вообще может вырасти.

Кроме того, в "Укрэнерго" обращают внимание, что есть и второй вариант снижения цены для промышленности, разработанный регулятором – Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Изменения, предложенные НКРЭКУ, в краткосрочной перспективе могут привести к снижению цены для промышленности на 180-200 грн/МВт*час. Для этого предлагается снизить тариф "Укрэнерго" за счет компонента, который предусмотрен для компенсации производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Взамен для компенсации по ВИЭ предлагается перенаправить часть электроэнергии "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", повысив их долю по спецобязательствам.

Вариант НКРЭКУ еще больше выводит из конкурентной среды рынок электроэнергии и заставит промышленников покупать больше дорогой энергии, произведенной тепловыми электростанциями. "Такой вариант не очень похож на рыночные отношения, но как быстродействующая и кратковременная мера на 2-3 месяца вполне подходящий", – считает глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Камень преткновения

Предварительные расчеты "Укрэнерго" еще до запуска новой модели энергорынка показывали, что рост цен для промышленности будет в пределах 28%-30%, а в отдельных случаях и больше 30%. После запуска рынка оказалось, что цена выросла несколько меньше. Рост составил 20%-25%, что стало самым крупным моментальным повышением цен на электроэнергию за последние 25 лет. В результате стоимость электроэнергии для больших промышленных потребителей в Украине превысила стоимость для таких же потребителей в Центральной Европе. А в некоторых случаях и для потребителей Западной Европы, что негативно влияет на конкурентоспособность нашей промышленности.

Изменения коснулись ферросплавных заводов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому. Они потребляют порядка 5-6% всей электроэнергии в Украине. И у них есть одна важная особенность. Потребляя энергию непосредственно от сетей "Укрэнерго", значительную часть энергии они используют в ночное время, когда нагрузка на сети минимальна, а цена на энергию самая низкая. Но запуск новой модели рынка электроэнергии полностью лишил их этого преимущества.

"Ферросплавные заводы имеют огромное потребление электроэнергии. В себестоимости нашей продукции она составляет более 30%. Имеющийся вариант закона об энергорынке был принят преждевременно. Сейчас появилось много вопросов, которые надо было решать еще до принятия закона", — говорит глава правления "Никопольского ферросплавного завода" Владимир Куцин.

Если эти производства остановятся, то запустить их заново будет крайне сложно без дополнительных денежных затрат и времени. Кроме того, есть риск оттока кадров, говорят на заводах. "Прошлая остановка нашего завода привела к увольнению 2,2 тысячи человек, а четвертый цех запускался целых два года", — пояснил глава правления "Запорожского завода ферросплавов" Павел Кравченко.

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" в свою очередь допускает переход на почасовую подачу воды уже с 20 августа. "Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна — не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", — заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

Ключевая претензия и требование промышленников заключается в том, чтобы исключить из тарифа "Укрэнерго" компенсацию для генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но положение о компенсации – это прямая норма закона об энергорынке, который предусматривает, что компенсацию в разнице цены между гарантированным тарифом ВИЭ и рыночной ценой на электроэнергию осуществляет "Укрэнерго". Соответственно, без внесения изменений в закон эту норму изменить нельзя.

Изменить механизм компенсации ВИЭ может новый состав парламента, который начнет работать только в сентябре. Стоит отметить, что компенсационная компонента тарифа "Укрэнерго" существовала и до внедрения энергорынка. Компенсация включалась НКРЭКУ в состав оптовой рыночной цены (ОРЦ), а платежи осуществлялись другими предприятиями.

После запуска рынка тариф "Укрэнерго" с учетом компенсации ВИЭ вырос на 70-75 грн за МВт*час без НДС. Компенсация ВИЭ в I полугодии составила 164 грн за МВт*час, а сейчас это порядка 226 грн за МВт*час. "Станций ВИЭ становится больше, энергии они производят больше, поэтому и размер компенсации резко возрастает", — говорит Всеволод Ковальчук.

Перекрестное субсидирование и PSO

Очень важный вопрос, без которого не решить проблему роста цен на энергию для промышленности, заключается в устранении перекрестного субсидирования населения за счет предприятий. Переходные положения закона об энергорынке предусматривают, что НКРЭКУ обязана была с 1 июля прекратить перекрестное субсидирование разных потребителей. За счет роста цены для населения цена для промышленности должна была снижаться. Полученная общая цена должна была оказаться средневзвешенной между ценой для населения и коммерческими потребителями.

Но отказа от перекрестного субсидирования не произошло. "Если конечная цена на электроэнергию для населения и промышленности отличается в 2,5 раза, то энергия как товар – в 8-9 раз. Это создает перекрестное субсидирование на сумму 50 млрд грн или 20% от стоимости всей электроэнергии в стране, что и ложится дополнительной тяжестью на промышленность", — уточнил Всеволод Ковальчук.

Учитывая всю непопулярность повышения тарифов на электроэнергию для населения, нужно понимать, что электроэнергия присутствует в себестоимости всех товаров. Согласно данным Госстата, 82% всей поставляемой электроэнергии в стране включается в себестоимость товаров и услуг, которые реализуются на внутреннем рынке. Поэтому население, сэкономив несколько десятков гривен в платежке, расплатится повышением цены на любой конечный продукт или услугу, в том числе и массового потребления, как продукты питания, проезд в муниципальном транспорте и коммунальные услуги.

Проблема перекрестного субсидирования возникла не сейчас, а постепенно вызревала на протяжение последних нескольких лет еще при прежних правилах энергорынка. Именно в этот период начал действовать скандальный принцип ценообразования на электроэнергию "Роттердам+". Как известно, в сентябре 2016 года было последнее повышение цены на электроэнергию для населения, которым перекрестное субсидирование, существовавшее до 2014 года, было нивелировано.

Однако уже в конце 2016 года при введении формулы "Роттердам+" расчет цены электроэнергии привязали к стоимости угля на товарной бирже в городе Роттердам (Нидерланды) и его доставки к границам Украины. Основную выгоду здесь получил Ринат Ахметов, который сконцентрировал в своей собственности 70% всей тепловой генерации и около 80% добычи энергетического угля. Практически весь уголь добывался на территории Украины, а полученная сверхприбыль шла в энергетический дивизион Ахметова – компанию ДТЭК.

Если для промышленности цена электроэнергии росла в соответствии с формулой "Роттердам+", то для населения правительство не решалось продолжать повышать цену на электроэнергию. Все тяготы по субсидированию граждан легли на плечи государственной компании НАЭК "Энергоатом", которая производит порядка 55% всей электроэнергии в стране. Но с запуском новой модели энергорынка вопрос перекрестного субсидирования необходимо было как-то решать. И пока выходом из ситуации стали уже упомянутые специальные обязательства для трех компаний. В итоге, большая часть произведенной "Энергоатомом" электроэнергии была выведена за пределы рынка, а промышленность была вынуждена покупать больше дорогой электроэнергии у тепловой генерации.