Выдадут чек. Почему введение РРО выгодно легальному бизнесу и украинцам

С 1 января 2022 года занятые в ритейле ФОПы 2-4 групп будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Но уже есть попытки в очередной раз отложить или обесценить эту норму. О том, почему отменять фискализацию бессмысленно, какие мифы были созданы вокруг РРО и почему их введение выгодно рядовому потребителю – подробнее в спецпроекте РБК-Украина.

Одной из потенциально конфликтных тем осеннего политического сезона снова может стать фискализация – обязательная фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО). Год назад она спровоцировала длительные уличные акции протеста и жаркие дебаты в Верховной раде и медиапространстве.

В итоге введение РРО для ФОПов 2-4 группы, торгующих товарами и услугами, отложили до 1 января 2022 года, обосновав это, в том числе проблемами бизнеса, вызванными пандемией и карантином. Но по мере приближения этой даты вокруг фискализации начинается очередная волна дискуссий.

Тон ей задают сами народные депутаты, подавая законопроекты, направленные на отказ от широкой фискализации или существенное смягчение ее условий. К примеру, необязательность использования РРО при продаже товаров, стоимость единицы которых не превышает 6000 грн, или при использовании платежного терминала для оплаты за него, о чем говорится в законопроекте №5866.

Введение кассовых аппаратов для ФОПов отсрочили до 1 января 2022 года (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Неудивительно, что среди авторов этих инициатив есть депутаты, бизнес которых как раз выгодно пользуется до сих пор существующими законодательными лазейками. Например, "замаскированные" под ФОПы недешевые рестораны – дробить крупный бизнес на сетку из ФОПов в Украине отлично научились уже давно. В открытую выдают два чека из одного терминала под одной вывеской заведения, манипулируя своими же подконтрольными компаниями с лицензией на алкоголь и ФОПами. Точно так же быстро научаться дробить и суммы покупок, что делает потолок в тех же шесть тысяч гривен чисто формальным и бессмысленным.

Мифы фискализации

Безусловно, за идеями отмены фискализации скрывается не только личный интерес, но и попытка сыграть на популистских предрассудках, которыми густо обросла тема введения РРО.

Популистические предрассудки:

1. Один из самых популярных мифов апеллирует к абстрактной "бабушке на рынке", торгующей выращенными на огороде овощами – якобы теперь ей придется обязательно покупать дорогостоящий кассовый аппарат, вести сложный учет и контроль, с чем она конечно же не справится.

Но на самом деле, как раз на торгующих в розницу на рынках предпринимателей обязательство использовать РРО не распространяется, как и на тех, кто оказывает бытовые услуги населению объемом до миллиона гривен в год.

Так что первый аргумент даже не спекулятивен, а вовсе неправдив, поэтому является мифом и фейком.

2. То, что использование РРО – это дорого, сложно и неудобно – еще один расхожий миф. На самом деле никто не обязывает ФОПов 2-4 групп покупать физические кассовые аппараты и громоздкие принтеры. Их можно заменить программой на компьютере, планшете или даже смартфоне – это так называемый программный РРО или ПРРО.

Сейчас на рынке есть уже большой выбор соответствующих программ, как бесплатных от налоговой службы, так и альтернативных от коммерческих разработчиков (пользование которыми обойдется немногим более ста гривен в месяц).

Использование ПРРО имеет много преимуществ. Например, ему вообще не требуется сервисное обслуживание, сертификация или прохождение экспертиз. Регистрация и дальнейшая работа происходят исключительно в электронной форме, без контактов с налоговиками. Печатать бумажные чеки также не нужно, достаточно чеков электронных. Не нужна и книга учета расчетных операций.

Сейчас на рынке есть большой выбор программ РРО или ПРРО

(фото: ua-retail.com)

По сути, с ПРРО любой более-менее современный телефон полностью справится с задачами традиционного кассового аппарата. Более того, программное обеспечение позволит малому бизнесу улучшить учет и контроль за своими бизнес процессами, интегрировать онлайн- и оффлайн-торговлю. Даже постоянное наличие интернет-покрытия не обязательно, что актуально для отдаленных уголков Украины. Провести операцию с помощью ПРРО можно даже если интернет вдруг "упал" – данные автоматически отправятся на сервер налоговой, когда соединение опять появится.

За последний год, пользуясь предоставленной отсрочкой, программные РРО уже удалось нормально отладить и протестировать. Да и в целом, бизнесу на сей раз дали более чем достаточно времени для подготовки и адаптации к новым правилам.

3. Ссылаться на карантин и пандемию как на поводы к новой отсрочке нелогично. Уже понятно, что в обозримом будущем как минимум в Украине коронавирус полностью не победить. Да и в целом, для противников фискализации карантин скорее выступает лишь удобным формальным аргументом. Достаточно вспомнить, как непросто в прошлые годы проходили предыдущие этапы фискализации – во времена, когда никто и не слышал ни о каком ковиде.

Тем более, ФОПы и так активно переходят к использованию РРО. По информации налоговой, в 2021 году количество субъектов хозяйствования, фискализировавших свою деятельность, выросло более чем в два раза или на 113,5%. И сейчас составляет более 62 тысяч РРО, часть из которых – как раз программные, все больше набирающие популярность. Итого, по состоянию на 1 июля этого года, через ПРРО выдано уже 328,7 млн чеков.

Как и любая подобная инновация, ПРРО на первых порах многими воспринимаются насторожено. Но лишь пока не станет понятно, что ничего страшного в их использовании нет. Более того, они еще и способны значительно упростить ведение бизнеса. И на этом фоне идеи об отмене фискализации выглядят просто бессмысленно – как и любая другая попытка остановить прогресс.

Потребитель в выигрыше

Дискуссии между сторонниками и оппонентами фискализации нередко скатываются в частности, оставляя без внимания главный вопрос – зачем вообще она проводится и кто в конечном счете окажется в выигрыше.

Главным же бенефициаром введения РРО станет украинский потребитель, как отмечается в анализе Института экономико-правовых исследований НАН Украины (ИЭПИ). Так, в прошлом году потребители сформировали 73,4% украинского ВВП. Общая сумма уплаченных ими налогов и сборов составила 37,6% доходов госбюджета.

"Украинский потребитель не уклоняется от уплаты налогов, не пытается уменьшить налоговую нагрузку, он платит полную сумму покупки со всеми акцизами и НДС. Неуплата НДС и акцизов за контрабандную и контрафактную продукцию происходит исключительно по вине недобросовестных субъектов хоздеятельности, которые фактически присваивают разницу в конечной цене товара себе", – говорится в исследовании.

При этом рядовой потребитель и несет главный ущерб от функционирования "теневой экономики", бороться с которой и призвана фискализация. Ее уровень в Украине, по официальным данным, колеблется около 30%, в 2020-ом составив 31%. Это показатель даже не развивающихся стран, а стран с переходной экономикой.

В таких условиях потребитель несет потери как непосредственно от некачественной продукции, на которую не распространяется гарантия (а нет корректно оформленного чека – нет и ответчика и гарантии), так и массу сопутствующих затрат: на ремонт или лечение, в зависимости от специфики самого товара. И доказать ущерб юридически нереально. Общая сумма только прямых потерь потребителей, согласно исследованию ИЭПИ, составляет минимум 37,5 млрд грн в год.

Недобросовестный, непрозрачный бизнес в принципе разрушает доверие граждан к рыночной экономике, подрывает механизмы честной конкуренции – никто не заинтересован бороться за потребителя законными методами. Задача государства – эту ситуацию изменить.

"Из всех возможных инструментов, которые теоретически можно применить для обеспечения прозрачности торговых расчетов с потребителями и прослеживаемости продвижения товаров на потребительском рынке, единственным реальным инструментом является применение РРО с выдачей потребителям фискальных чеков", – говорится в исследовании ИЭПИ.

Примечательно, что несмотря на активную кампанию против фискализации, 80% украинцев, согласно исследованию группы "Рейтинг", проведенному осенью прошлого года, считают, что выдача фискального чека действительно защищает права потребителя. Больше половины полагают, что расширение сферы применения РРО – это наведение порядка в сфере уплаты налогов. К тому же, детенизация имеет и мультипликативный эффект для экономики: увеличение количества рабочих мест и средней зарплаты.

Международный опыт показывает, что системное введение РРО действительно приносит позитивный эффект, заметный даже в короткой перспективе. Для украинских реалий показательным является пример Грузии.

Системное введение РРО действительно приносит позитивный эффект экономике (фото: freepik)

В 2012 году, после того как применение РРО стало обязательным, задекларированная выручка увеличилась сразу на 65%. Соответственно, выросли и поступления в госбюджет, за счет уменьшения доли теневой экономики. Жесткие штрафные меры в стране вводились параллельно со льготными программами для малого бизнеса (например, отдельным категориям предпринимателей помогали купить кассовые аппараты в рассрочку, другим – предоставляли их вообще бесплатно).

Очевидно, что развитие технологий и расширение интернет-покрытия, как в нынешней Украине, позволяет широко внедрять программные РРО, снимая значительную часть проблем переходного периода.

В странах Европейского союза повсеместное использование РРО также стало привычной практикой. Одной из первых в ЕС к этому пришла Швеция, причем инициатива была поддержана местным бизнесом, несмотря на то, что кассовые аппараты стоили почти 2000 евро. Сейчас за работу без РРО предусмотрен штраф в 5000 евро.

На протяжении последних лет фискализация расширялась и в других странах Евросоюза: Германии, Польше, Литве и т.д. Как и в Украине, в каждой из них есть категории предпринимателей, для которых использование РРО не обязательно, но общий тренд очевиден: чем активнее фиксируются все интеракции между продавцом и покупателем товаров или услуг, тем больше от этого выигрывают обе стороны, и экономика страны в целом.