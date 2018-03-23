Со второй попытки: зачем Ryanair заходит в Украину

В конце октября 2018 году Ryanair планирует открыть из Украины в Европу сразу 15 рейсов - десять из столицы и пять - из Львова.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair намерен предпринять вторую попытку выйти на украинский рынок. После прошлогодней неудачи, когда обещанные полеты в нашу страну так и не начались, авиакомпания решила сначала договориться о сотрудничестве с главным аэропортом страны "Борисполем", после чего объявила о запуске рейсов. Срыв этих переговоров с этим аэровокзалом стал главной причиной неудачи в 2017 году.

В конце октября 2018 году Ryanair планирует открыть из Украины в Европу сразу 15 рейсов - десять из столицы и пять - из Львова. Многие из них пересекаются с рейсами другого крупного европейского лоукостера Wizz Air. Характер выбранных направлений свидетельствует о том, что украинцев ждет жесткая конкурентная борьба за украинского пассажира между этими двумя авиаперевозчиками, а не с МАУ. В ситуации разбиралось РБК-Украина.

Громкий выход

Сегодня, 23 марта, ведущий европейский лоукостер Ryanair официально объявил на своей пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" о планах по входу на украинский рынок. В октябре авиаперевозчик планирует открыть сразу десять рейсов из этого аэропорта – в Лондон (Великобритания, аэропорт Stansted, пять раз в неделю), Стокгольм (Швеция, аэропорт Skavsta, три раза), Вильнюс (Литва, три раза), Барселону (Испания, четыре раза), Братиславу (Словакия, три раза), а тажке в польские Вроцлав (три раза), Варшаву (аэропорт Modlin, четыре раза), Гданьск (два раза), Краков (три раза), Познань (два раза). Кроме того, лоукостер намерен начать полеты из Львова по пяти маршрутам – в Лондон (три раза), Варшаву, (три раза), Краков (три раза), Мемминген (два раза), Дюссельдорф (три раза).

Ryanair планирует перевозить из Украины 800 тыс. пассажиров в год, выполняя 46 рейсов в неделю, в частности, из Киева 550 тыс. пассажиров на 32 рейсах и из Львова – 250 тыс. пассажиров на 14 рейсах. Цены на билеты стартуют с 9,99 евро в одну сторону.

По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, через два-три года лоукостер может начать выполнять внутриукраинские рейсы. Но до этого авиакомпания должна расширить свое присутствие в Украине до трех-пяти аэропортов, из которых два – Киев и Одесса - будут базовыми для лоукостера, рассказывает он. "Когда мы это сделаем, тогда можно будет говорить о начале полетов на внутренних рейсах", - сказал Майкл О'Лири корреспонденту РБК-Украина. При этом, по его словам, лоукостер пока что не видит возможности летать в аэропорт Гостомеля (Киевская область), поскольку в нем нет возможности выдержать временную норму Ryanair оборота самолета в аэропорту - прилет-вылет - в 25 минут.

Майкл О'Лири не исключает возможности расширения карты полетов Ryanair дальше на Восток. По его словам, лоукостер ведет переговоры с Грузией по этому вопросу. Но пока что авиакомпания не может себе позволить полеты в эту страну. "Когда мы освоим три-четыре аэропорта в Украине, мы начнем летать в Грузию. Нам надо пройти этот путь очень быстро", - сказал он.

Прошлогодняя история

Таким образом, Ryanair предпримет уже вторую попытку начать полеты в Украину. Первый раз об этом авиакомпания заявила в марте 2017 года. Тогда из Киева планировалась начать летать только по четырем направлениям - Лондон, Манчестер (Великобритания), Стокгольм (Швеция) и в Эйндховен (Нидерланды). Более разнообразными должны были быть рейсы из Львова - в Краков и Вроцлав (Польша), Будапешт (Венгрия), Берлин, Мемминген (Германия). В совокупности авиакомпания намеревалась перевозить на данных направлениях 510 тыс. пассажиров в год.

Но этим планы так и остались невыполненными. Ryanair не смог договориться с "Борисполем" об условиях сотрудничества. В результате лоукостер со скандалом объявил об отмене вообще всех рейсов из Украины, в том числе из Львова. Хотя с этим аэропортом лоукостеру удалось найти взаимопонимание.

Кроме того, в дальнейшем Ryanair пришлось столкнуться с проблемой судебных разбирательств с крупнейшей украинской авиакомпаний "Международные авиалинии Украины". Этот авиаперевозчик был недоволен лояльными условиями доступа на рынок, о которых лоукостер договорился с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, но которым воспротивился "Борисполь".

После этого Украина предпринимала несколько попыток активизировать переговоры. В том числе рассматривалась возможность модернизации аэропорта в Гостомеле под нужды лоукостеров. Но и этот проект пока что остается только на бумаге. К реальному сдвигу в переговорах привела разработка "Борисполем" новых условий предоставления скидок, которые позволили подтолкнуть ход переговоров с Ryanair. Эти условия вступили в силу в начале февраля. Эксперты в комментарии РБК-Украина заявляли, что новая программа предоставления скидок была разработана как раз с учетом требований европейского лоукостера.

Борьба лоукостеров

В отличие от прошлогодней попытки выхода на украинский рынок, в этот раз маршруты Ryanair заточены под спрос украинского рынка, считает эксперт авиарынка Сергей Хижняк. "Маршруты, по которым лоукостер, планировал начать летать в прошлом году в Украину, были просчитаны под интересы иностранцев, а именно на то откуда из Европы хотят летать граждане ЕС в Украину, - говорит он. – Если Ryanair поставить низкие тарифы на объявленные рейсы из Украины в этом году, то эти маршруты будут вполне жизнеспособные. В Ryananir решили не выдумывать ничего нового, а сделать ставку на украинских гастарбайтеров и туристов. Исключения из этого списка могут быть разве что на маршрутах в Лондон и Швецию – по первому направлению Ryananir попробует отщипнуть пассажиров у конкурентов, а по второму повезет, скорее всего, шведских туристов в Украину".

Вместе с тем Сергей Хижняк говорит, что ожидаемым было открытие рейсов в Италию со стороны Ryanair. "Возможно, если ожидания Ryanair относительно продаж авиабилетов оправдаются, то в будущем лоукостер откроет рейсы из Украины и в Италию. По этому направлению есть большой спрос. В свое время Wizz Air через Wizz Air Ukraine, которому выдавала как украинской авиакомпании разрешения на полеты Госавиаслужба Украина, хорошо развивал маршруты между Украиной и Италией. Но сейчас Wizz Air Ukraine прекратила выполнять полеты, а Италия не выдает разрешения Wizz Air ", - говорит он.

В целом, эксперт авиарынка Андрей Ярмак считает на фоне роста украинского авиационного рынка, утверждения очень лояльной системы мотивации для авиаперевозчиков от аэропорта "Борисполь", а также глобальной конкуренции с Wizz Air в Восточной Европе, заход Ryanair в Украину очень закономерным.

Обращают внимание на возможное противостояние Ryanair с Wizz Air и другие эксперты и участники авиарынка. Так, исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко обращает внимание на то, что из объявленных десяти маршрутов Ryanair восемь совпадают с направлениями Wizz Air. "Похоже, что это ответ ирландского лоукостера Ryanair венгерскому конкуренту Wizz Air за массовый выход на британский рынок, чем последний активно занимается в последнее время, - говорит он. – Вместе с тем должно хватить места и Ryanair на украинском рынке, поскольку из Украины растет трудовая миграция, например, в Польшу".

При этом Сергей Хижняк ожидает, что в результате выхода Ryanair сократят число рейсов из Украины другие лоукостеры, в первую очередь, Wizz Air. "Есть риск, что Wizz Air сократит свою программу полетов в украинские аэропорты. Вряд ли они будут прямо конкурировать с Ryanair. Лоукосты такое не любят", - объясняет он.

В Wizz Air на запрос РБК-Украина с просьбой прокомментировать выход Ryanair на украинский рынок заявили, что "конкуренция является реальностью жизни и только подтверждает свое преимущество для рынка и клиентов. Открытая конкуренция дала возможность Wizz Air стать самой большой лоукост авиакомпанией Центральной и Восточной Европы". В Wizz Air заверяют, что будут предлагать украинским пассажирам рейсы по самым низким ценам и надеются, что скоро смогут предоставить еще больше возможностей для дальнейшего расширения сети лоукост-маршрутов в Украине.

Пока сложно однозначно ответить как выход Ryanair повлияет на цены на авиабилеты непосредственно в Украине. "Все зависит от того, какие договоренности достигнуты между аэропортом и авиакомпанией, а также на каких условиях будут предоставлять хендлинговые (наземное обслуживание авиакомпаний в аэропортах, - ред.) услуги. Если аэропорт готов брать минимальные сборы, то это напрямую будет влиять на цены, на их уменьшение, - считает глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов. - Думаю, если Ryanair получил какие-то индивидуальные неконкурентные преференции, то другие участники рынка об этом скоро скажут".

Владимир Наумов отмечает, что бизнес - не благотворительная организация, поэтому вряд ли стоит ожидать большого количества акционных билетов, ведь даже у Ryanair средняя стоимость всех проданных билетов составляет более 40 евро.

Но европейский авиационный опыт показывает, что выход лоукостеров неизбежно приводит к снижению цен на авиабилеты. Учредитель-партнер консалтинговой компании "АВИАПЛАН" (специализируется на авиации) Евгений Трескунов рассказывает, по всей Европе лоукостеры каждый год наращивают свою долю рынка. "Лоукостеры существуют в Европе чуть более 20 лет. За это время они нарастили свою долю на авиационном рынке Европы до 50%, - рассказывает он. - Кроме низких цен, за счет большой частоты и высокой емкости самолетов лоукостеры существенно влияют на любой рынок, куда они заходят. В частности, они позволяют существенно увеличить доступность авиаперевозок. К примеру, около 70% пассажиров, которых берут на борт лоукостеры, до этого считали авиаперелеты недоступными по цене".

Евгений Трескунов говорит, что, по данным Ryanair, средняя цена билета у этого лоукостера составляет около 42 евро и является самой низкой среди европейских авиакомпаний. "Никто на рынке не предлагает цены на билеты дешевле, чем Ryanair, поскольку не могут снизить их себестоимость меньше, чем этот лоукостер. Поэтому их выход окажет особый эффект на рынок и снижение цен. Это будет мощный прессинг на всех перевозчиков на рынке, - рассказывает Евгений Трескунов. - По оценкам европейских экспертов, средняя стоимость авиабилета за период 2009-2016 года снизилась за счет лоукостеров в два раза - с около 190 евро до почти 90 евро. Причем наиболее заметно это происходит на исторически закрытых маршрутах, на которых от каждой страны работает один-два традиционных классических перевозчика. В таких случаях они избегают конкуренции и неоправданных потерь, подписывая между собой договора разделения кодов (code share) и/или прорейтовые соглашения (spa), то есть фактически эксплуатируют маршрут как партнеры, а не конкуренты. Соответственно ценовая война между ними или установление низких тарифов на их рейсах маловероятны. Но после того как на эти маршруты заходит лоукостер с низкими ценами, то ситуация меняется и традиционным авиаперевозчикам приходится реагировать на их ценовое предложение. В результате, средние цены снижаются всегда".

Но риски того, что Ryanair не удастся попасть на украинский рынок со второй попытки остаются. Сергей Хижняк говорит, что нет гарантий того, что Ryanair вновь не полетит в Украину, как это произошло в прошлом году. "Опубликованный список направлений очень внимательно изучают не только пассажиры, но и конкуренты. По результатам своего внутреннего анализа конкуренты будут выстраивать свои действия. В случае опасений, они могут включить административные рычаги давления, чтобы не пустить Ryanair, или, к примеру, заблокировать начало полетов через судебное решение. В результате Ryanair может снова не полететь", - допускает Сергей Хижняк.