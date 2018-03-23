З другої спроби: навіщо Ryanair заходить в Україну

В кінці жовтня 2018 році Ryanair планує відкрити з України в Європу відразу 15 рейсів - десять у столиці і п'ять - зі Львова.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair має намір зробити другу спробу вийти на український ринок. Після торішньої невдачі, коли обіцяні польоти в нашу країну так і не почалися, авіакомпанія вирішила спершу домовитися про співпрацю з головним аеропортом країни "Борисполем", після чого оголосила про запуск рейсів. Зрив цих переговорів із цим аеровокзалом став головною причиною невдачі в 2017 році.

В кінці жовтня 2018 році Ryanair планує відкрити з України в Європу відразу 15 рейсів - десять у столиці і п'ять - зі Львова. Багато з них перетинаються з рейсами іншого великого європейського лоукостера Wizz Air. Характер обраних напрямків свідчить про те, що українців чекає жорстка конкурентна боротьба за українського пасажира між цими двома авіаперевізниками, а не з МАУ. У ситуації розбиралася РБК-Україна.

Гучний вихід

Сьогодні, 23 березня, провідний європейський лоукостер Ryanair офіційно оголосив на своїй прес-конференції в аеропорту "Бориспіль" про плани по входу на український ринок. У жовтні авіаперевізник планує відкрити відразу десять рейсів з цього аеропорту – Лондон (Великобританія, аеропорт Stansted, п'ять разів на тиждень), Стокгольм (Швеція, аеропорт Skavsta, три рази), Вільнюс (Литва, три рази), Барселони (Іспанія, чотири рази), Братислави (Словаччина, три рази), а також у польські Вроцлав (три рази), Варшави (аеропорт Modlin, чотири рази), Гданськ (два рази), Краків (три рази), Познань (два рази) Крім того, лоукостер має намір почати польоти зі Львова по п'яти маршрутах – Лондон (три рази), Варшави, (три рази), Краків (три рази), Меммінген (два рази), Дюссельдорф (три рази).

Ryanair планує перевозити з України 800 тис. пасажирів в рік, виконуючи 46 рейсів в тиждень, зокрема, з Києва 550 тис. пасажирів на 32 рейсах і зі Львова – 250 тис. пасажирів на рейсах 14. Ціни на квитки стартують з 9,99 євро в одну сторону.

За словами генерального директора Ryanair Майкла'Лірі, через два-три роки лоукостер може почати виконувати внутрішньоукраїнські рейси. Але до цього авіакомпанія повинна розширити свою присутність в Україні до трьох-п'яти аеропортів, з яких два – Київ та Одеса - будуть базовими для лоукостера, розповідає він. "Коли ми це зробимо, тоді можна буде говорити про початок польотів на внутрішніх рейсах", - сказав Майкл Про'Лірі кореспонденту РБК-Україна. При цьому, за його словами, лоукостер поки що не бачить можливості літати в аеропорту Гостомеля (Київська область), оскільки в ньому немає можливості витримати тимчасову норму Ryanair обороту літака в аеропорту - приліт-виліт - 25 хвилин.

Майкл Про'Лірі не виключає можливості розширення карти польотів Ryanair далі на Схід. За його словами, лоукостер веде переговори з Грузією з цього питання. Але поки що авіакомпанія не може собі дозволити польоти в цю країну. "Коли ми освоїмо три-чотири аеропорти в Україні, ми почнемо літати в Грузію. Нам треба пройти цей шлях дуже швидко", - сказав він.

Торішня історія

Таким чином, Ryanair зробить вже другу спробу почати польоти в Україну. Перший раз про це авіакомпанія заявила в березні 2017 року. Тоді з Києва планувалося почати літати тільки по чотирьох напрямах - Лондон, Манчестер (Великобританія), Стокгольм (Швеція) і в Ейндховен (Нідерланди). Більш різноманітними повинні були бути рейси зі Львова до Кракова і Вроцлава (Польща), Будапешт (Угорщина), Берлін, Меммінген (Німеччина). У сукупності авіакомпанія мала намір перевозити на даних напрямках 510 тис. пасажирів в рік.

Але цим плани так і залишилися невиконаними. Ryanair не зміг домовитися з "Борисполем" про умови співпраці. В результаті лоукостер зі скандалом оголосив про скасування взагалі всіх рейсів з України, в тому числі зі Львова. Хоча з цим аеропортом лоукостеру вдалося знайти взаєморозуміння.

Крім того, надалі Ryanair довелося зіткнутися з проблемою судових розглядів з найбільшої української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Цей авіаперевізник був незадоволений лояльними умовами доступу на ринок, про яких лоукостер домовився з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, але яким чинив опір "Бориспіль".

Після цього Україна робила кілька спроб активізувати переговори. У тому числі розглядалася можливість модернізації аеропорту в Гостомелі під потреби лоукостерів. Але і цей проект поки що залишається тільки на папері. До реального зрушення в переговорах призвела розробка "Борисполем" нових умов надання знижок, які дозволили підштовхнути хід переговорів з Ryanair. Ці умови вступили в силу на початку лютого. Експерти в коментарі РБК-Україна заявляли, що нова програма надання знижок була розроблена з урахуванням вимог європейського лоукостера.

Боротьба лоукостерів

На відміну від торішньої спроби виходу на український ринок, в цей раз маршрути Ryanair заточені під попит українського ринку, вважає експерт авіаринку Сергій Хижняк. "Маршрути, за якими лоукостер, планував почати літати в минулому році в Україну, були прораховані під інтереси іноземців, а саме на те звідки з Європи хочуть літати громадяни ЄС в Україну, - говорить він. – Якщо Ryanair поставити низькі тарифи на оголошені рейси з України в цьому році, то ці маршрути будуть цілком життєздатні. У Ryananir вирішили не вигадувати нічого нового, а зробити ставку на українських заробітчан та туристів. Виключення з цього списку можуть бути хіба що на маршрутах в Лондон і Швецію – за першим напрямом Ryananir спробує відщипнути пасажирів у конкурентів, а з другого пощастить, швидше за все, шведських туристів в Україну".

Разом з тим Сергій Хижняк каже, що очікуваним було відкриття рейсів в Італію з боку Ryanair. "Можливо, якщо очікування Ryanair щодо продажу авіаквитків виправдаються, то в майбутньому лоукостер відкриє рейси з України в Італію. За цим напрямом є великий попит. У свій час Wizz Air через Wizz Air Ukraine, якому видавала як української авіакомпанії дозволу на польоти Державіаслужба Україна, добре розвивав маршрути між Україною та Італією. Але зараз Wizz Air Ukraine припинила виконувати польоти, а Італія не видає дозволу Wizz Air ", - говорить він.

У цілому, експерт авіаринку Андрій Ярмак вважає на тлі зростання українського авіаційного ринку, затвердження дуже лояльною системи мотивації для авіаперевізників від аеропорту "Бориспіль", а також глобальної конкуренції з Wizz Air в Східній Європі, захід Ryanair в Україну дуже закономірним.

Звертають увагу на можливе протистояння Ryanair з Wizz Air і інші експерти і учасники авіаринку. Так, виконавчий директор авіакомпанії "Аероджет" Анатолій Мазуренко звертає увагу на те, що з оголошених десяти маршрутів Ryanair вісім збігаються з напрямками Wizz Air. "Схоже, що це відповідь ірландського лоукостера Ryanair угорському конкуренту Wizz Air за масовий вихід на британський ринок, ніж останній активно займається останнім часом, - говорить він. – Разом з тим повинно вистачити місця Ryanair і на українському ринку, оскільки з України зростає трудова міграція, наприклад, в Польщі".

При цьому Сергій Хижняк очікує, що в результаті виходу Ryanair скоротять число рейсів з України інші лоукостери, в першу чергу, Wizz Air. "Є ризик, що Wizz Air скоротить свою програму польотів в українські аеропорти. Навряд чи вони будуть прямо конкурувати з Ryanair. Лоукости таке не люблять", - пояснює він.

У Wizz Air на запит РБК-Україна з проханням прокоментувати вихід Ryanair на український ринок заявили, що "конкуренція є реальністю життя і тільки підтверджує свою перевагу на ринку і клієнтів. Відкрита конкуренція дала можливість Wizz Air стати найбільшою лоукост авіакомпанія Центральної та Східної Європи". У Wizz Air запевняють, що будуть пропонувати українським пасажирам рейси за найнижчими цінами і сподіваються, що скоро зможуть надати ще більше можливостей для подальшого розширення мережі лоукост-маршрутів в Україні.

Поки складно однозначно відповісти як вихід Ryanair вплине на ціни на авіаквитки безпосередньо в Україні. "Все залежить від того, які домовленості досягнуто між аеропортом і авіакомпанією, а також на яких умовах будуть надавати хендлінгові (наземне обслуговування авіакомпаній в аеропортах", - ред.) послуги. Якщо аеропорт готовий брати мінімальні збори, то це безпосередньо впливатиме на ціни, на їх зменшення, - вважає голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов. - Думаю, якщо Ryanair отримав якісь індивідуальні неконкурентні преференції, то інші учасники ринку про це скоро скажуть".

Володимир Наумов зазначає, що бізнес - це не благодійна організація, тому навряд чи варто очікувати великої кількості акційних квитків, адже навіть у Ryanair середня вартість всіх проданих квитків становить понад 40 євро.

Але європейський авіаційний досвід показує, що вихід лоукостерів неминуче призводить до зниження цін на авіаквитки. Засновник-партнер консалтингової компанії "АВИАПЛАН" (спеціалізується на авіації) Євген Трескунов розповідає, по всій Європі лоукостери щороку нарощують свою частку ринку. "Лоукостери існують в Європі-трохи більше 20 років. За цей час вони збільшили свою частку на авіаційному ринку Європи до 50%, - розповідає він. - Крім низьких цін, за рахунок великої частоти і високої ємності літаків лоукостери істотно впливають на будь-який ринок, куди вони заходять. Зокрема, вони дозволяють істотно збільшити доступність авіаперевезень. Наприклад, близько 70% пасажирів, яких беруть на борт лоукостери, до цього вважали авіаперельоти недоступними за ціною".

Євген Трескунов каже, що, за даними Ryanair, середня ціна квитка у цього лоукостера становить близько 42 євро і є найнижчою серед європейських авіакомпаній. "Ніхто на ринку не пропонує ціни на квитки дешевше, ніж Ryanair, оскільки не можуть знизити їх собівартість менше, ніж цей лоукостер. Тому їх вихід надасть особливий ефект на ринок і зниження цін. Це буде потужний пресинг на всіх перевізників на ринку, - розповідає Євген Трескунов. - За оцінками європейських експертів, середня вартість авіаквитка за період 2009-2016 роки знизилася за рахунок лоукостерів в два рази - з близько 190 євро до майже 90 євро. Причому найбільш помітно це відбувається на історично закритих маршрутах, на яких від кожної країни працює один-два традиційних класичних перевізника. У таких випадках вони уникають конкуренції і невиправданих втрат, укладаючи між собою договори поділу кодів (code share) та/або прорейтові угоди (spa), тобто фактично експлуатують маршрут як партнери, а не конкуренти. Відповідно цінова війна між ними або встановлення низьких тарифів на їх рейсах малоймовірні. Але після того як на ці маршрути заходить лоукостер з низькими цінами, то ситуація змінюється і традиційним авіаперевізникам доводиться реагувати на їх цінову пропозицію. В результаті, середні ціни знижуються завжди".

Але ризики того, що Ryanair не вдасться потрапити на український ринок з другої спроби залишаються. Сергій Хижняк каже, що немає гарантій того, що Ryanair знову не полетить в Україну, як це сталося в минулому році. "Опублікований список напрямків дуже уважно вивчають не тільки пасажири, але й конкуренти. За результатами свого внутрішнього аналізу конкуренти будуть вибудовувати свої дії. У разі побоювань, вони можуть включити адміністративні важелі тиску, щоб не пустити Ryanair, або, наприклад, заблокувати початок польотів через судове рішення. В результаті Ryanair може знову не полетіти", - припускає Сергій Хижняк.