Время платить по счетам. Чем закончатся слушанья по иску "Радобанка" к Астиону

Подсудимый владелец холдинга Dnipro Agro Group Василий Астион продолжает терять бизнес и личное имущество из-за непогашенного банковского долга. Ранее РБК-Украина писало о продаже его компанией в разгар посевной двух элеваторов в Днепропетровской и Запорожской областях. Сейчас речь идет о судебной тяжбе с "Радобанком".

В Днепре возобновились слушания обвинительного акта по уголовному производству против бизнесмена Василия Астиона. Речь идет о кредитном долге банку на сумму 10,87 млн гривен.

Кредитор, который начал судебную тяжбу с Астионом – "Радабанк", принадлежащий Татьяне Городницкой - сестре экс-члена попечительского совета еврейской общины Днепра Владимира Городницкого, умершего в 2020 году.

В мае 2019 "Радабанк" выдал кредит на сумму 16 млн грн сроком на 6 месяцев ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский", под поручительство нескольких компаний, а также Василия Астиона – владельца холдинга Dnipro Agro Group, в состав которого входит должник.

Однако, когда пришел время платить по счетам, оказалось, что погашать долг ни у свиноводческого комплекса "Днепровский", ни у его поручителей возможности не оказалось.

В результате банк в 2020 году подал иск в суд, потребовав взыскать с ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" 10,87 млн грн тела кредита.

В апреле 2021 года хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск банка и постановил взыскать этот долг солидарно с компании и его поручителей – ООО "ФК "Фингруп Фактор" и ООО "Перемога".

Рассмотрение дела затянулось из-за того, что ответчики один за другим сообщали о намерении мирного урегулирования спора и инициировали перенос судебных заседаний "для завершения процесса урегулирования погашения задолженности и подписания сторонами необходимых документов". Но, как оказалось в итоге, намерения, так и остались на бумаге.

В последствии, "Радабанк" проявил принципиальность и решил привлечь к ответственности главного поручителя – Василия Астиона.

По данным РБК-Украина, банк подал к экс-депутату Днепропетровского областного совета и ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" сразу два иска в Новомосковский межрайонный суд Днепропетровской области, потребовав взыскать с них предметы залога.

По решению суда, компания может лишиться т.н. "биологических активов" в лице 2823 свиней, а также зданий и технологического оборудования. Василий Астион – целого списка движимого и недвижимого имущества, в который входят его элитные автомобили – Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, Lexus LX 570 2015 года выпуска и Land Cruizer 200 2017 года выпуска; жилой дом площадью 1983,5 кв. м и земельный участок в 307 кв. м на ул. Юности в селе Песчанка; а также квартира площадью 128 кв м.

Иски в порядке гражданского судопроизводства назначены к рассмотрению на 28 октября и 29 ноября.

Кроме того, банк не забыл и отца Василия Астиона – бывшего начальника киевского УБОПа Николая Астиона, который также поручился за свиноводческий бизнес.

К нему "Радабанк" подал иск в Печерский суд Киева с требованием взыскать предмет залога, слушание этого дела также состоится в конце ноября.

Если эти иски "Радабанка" будут удовлетворены, на недолгой истории успешного вхождения Василия Астиона в животноводческий бизнес можно будет ставить точку. А остальным банкирам – вносить его в список наиболее проблемных должников с негативной репутацией.

Тем более, что потенциальный список финучреждений, которые могут пойти по пути "Радабанка", весьма велик – до последнего времени в число кредиторов Dnipro Agro Group, по данным РБК-Украина, входили "Таскомбанк" (кредитная линия на 360 млн грн), банк "Пивденный" (10 млн долларов), ПУМБ (1,65 млн долларов), банк "Конкорд" (25 млн гривен) и другие.